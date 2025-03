https://strategic-culture.su/news/2025/03/07/paralyzed-by-acute-dementia-europe-declares-war-on-russia-all-over-again/



Gelähmt durch akute Demenz erklärt Europa Russland erneut den Krieg

Pepe Escobar

7. März 2025

Die SMO wird weiterlaufen. Und wie die Europäer es wollen, bis zum letzten Ukrainer.

Beginnen wir mit dem Moment, in dem US-Außenminister Marco Rubio sein „Damaskus-Erlebnis“ hatte:

„Ehrlich gesagt handelt es sich um einen Stellvertreterkrieg zwischen Atommächten, bei dem die Vereinigten Staaten der Ukraine und Russland helfen, und der ein Ende haben muss.“

Das ist ein echter Patzer. Jeffrey Sachs eilt zur Rettung. Natürlich wäre die korrekte Formulierung „von den Vereinigten Staaten ausgelöster Stellvertreterkrieg“. Aber dennoch: Halleluja! Eine solche Erleuchtung – durch einen Stellvertreter – von oben hätte den vorherigen amerikanischen Völkermordminister nie getroffen.

Jetzt bricht Panik aus. Totale europäische Panik.

Le Petit Roi, in Frankreich so beliebt wie nächtliche Moskitos in einem Fünf-Sterne-Strandresort, hat erklärt, dass Frieden in Europa nur mit einem „gezähmten“ Russland möglich ist – und dass Russland eine direkte Bedrohung für Frankreich und Europa darstellt.

In Bezug auf die Ukraine erklärte er, dass Frieden einfach nicht zu russischen Bedingungen oder durch die – unvermeidliche – Kapitulation der Ukraine erreicht werden könne.

Der atemlose Petit Roi ging buchstäblich zur Atomwaffe über. Er betonte, dass Frankreich über eine nukleare Abschreckung verfüge – und bot sie dem Rest Europas an, während er darauf bestand, dass die Zukunft Europas nicht von Moskau oder Washington diktiert werden sollte.

Le Petit Roi erklärte Russland geradezu napoleonisch den Krieg. Nun, Tatsache ist, dass die überwältigende Mehrheit Frankreichs dem Mini-Napoleon nur allzu gerne zustimmen würde, ihn sofort auf die Schlachtfelder im schwarzen Boden von Novorossiya zu schicken – wo er sich in weniger als 5 Minuten ergeben würde, eine Regenbogenfahne schwenkend, da er merkt, dass er im Begriff ist, in ein schnelles Tatarensteak verwandelt zu werden.

Nun verbinden Sie diese Molière-Farce mit dem Schicksal des viel größeren, fetteren, paneuropäischen New Model Woke Army, das von der Führerin SS von der Lugen aus Brüssel aus angeblich mit 800 Milliarden Euro finanziert werden soll – Geld, das niemand hat und das dann mit himmelhohen Erpressungszinsen an die üblichen internationalen Finanzsystemgeier ausgeliehen und zurückgezahlt werden müsste.

SS von der Lugen besteht darauf, dass Europa in Gefahr ist, und die Lösung sei eine massive Ausweitung des militärisch-industriellen Komplexes – in der Praxis der Kauf von mehr überteuerten amerikanischen Waffen – und „Aufrüstung“.

Das ist wie die Götterdämmerung auf Crack.

Würde die New Model Woke Army jemals ans Tageslicht kommen, wäre die Kapitulation auch eine Frage von weniger als 5 Minuten – mit Regenbogenfahnen in der Hand –, da ihre Woke-Krieger der schrecklichen Aussicht gegenüberstehen würden, zu einem Haufen Holzkohle-Grillburger Oreshniked zu werden.

Hinzu kommt die Rückkehr der Nord-Stream-Saga – mit einer neuen Wendung. Sy Hersh hat schlüssig bewiesen, dass die Nord-Streams auf Befehl des vorherigen Crashtest-Dummy-Regimes in Washington bombardiert wurden. Nun könnte zumindest Nord Stream 2 durch ein nicht ganz so geheimes Abkommen zwischen den USA und Russland, an dem Gazprom und amerikanische Oligarchen beteiligt sind, wieder in Betrieb genommen werden.

Währenddessen versichern Fanatiker in Berlin rechts und links, dass sie jede Möglichkeit ausloten wollen, um die Reparatur des Nord-Stream-Systems zu verhindern (meine Hervorhebung), denn schließlich kann niemand, insbesondere der neue BlackRock-Kanzler, von der offiziellen Politik abweichen, die deutsche Wirtschaft mit allen Mitteln zu zerstören.

Das kafkaeske Szenario wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass der dänische Ministerpräsident – dessen Land kurz davor steht, Grönland „so oder so“ an Trump 2.0 zu verlieren – die Worte „Frieden in der Ukraine wird gefährlicher sein als Krieg“ prägte. Der polnische Ministerpräsident ließ sich nicht lumpen und fügte hinzu, dass „Europa stärker als Russland und in der Lage ist, jede militärische, finanzielle oder wirtschaftliche Konfrontation zu gewinnen“. Europa ist derzeit in einer solchen „Siegessträhne“ – wie die Bilanz zeigt.

All dies beweist, dass der verwirrende Turm zu Babel geopolitisch – und geoökonomisch – tot und begraben ist. Keine teutonischen Götter – mit der dicken Dame, die das Ende einläutet – werden ihn wiederbeleben können.

Flirt mit einem One-Way-Ticket zurück in die Steinzeit

Die Vorstellung, dass Europa eine militärische Bedrohung für Russland darstellen könnte, ist nicht einmal als billige Propaganda für Menschen mit einem IQ unter dem Gefrierpunkt zu bezeichnen. Es würde mindestens ein Jahrzehnt dauern, Deutschland wieder zu militarisieren, da seine Wirtschaft aufgrund der unkontrollierbaren Energiekosten am Boden liegt. Russland seinerseits ist durch die ausgeklügelsten Raketenabwehrsysteme der Welt vor einem möglichen Atomangriff durch das winzige „Schirm“-Arsenal von Le Petit Roi geschützt.

Die Aegis-Abwehrraketen in Polen sind relativ wertlos – auch wenn ihre größte Gefahr für Russland darin besteht, dass das System auf Offensivraketen umgerüstet werden kann. Insgesamt sind die bodengestützten Infrarotsysteme Aegis, Patriot, THAAD-PAC-3 und SBIR-HIGH alle relativ nutzlos.

Abgesehen von den USA hat die NATO einfach keinen militärischen Wert. Und Washington unter Trump 2.0 wird sich einfach nicht am nächsten europäischen Krieg beteiligen.

Die USA verfügen über Satellitensysteme zur Zielerfassung, aber niemand sonst in der NATO hat sie. Wenn sich die USA zurückziehen und es zu einem hypothetischen Angriff der von der Lugen geführten New Woke Army gegen Russland kommt, können russische Raketen innerhalb eines Tages alle europäischen Häfen, Flughäfen sowie Produktions- und Energiesysteme ausschalten und Europa sofort in die Steinzeit zurückversetzen.

Dies gilt für England, Frankreich, Deutschland und nicht zu vergessen für verschiedene Zwerghunde: für die gesamte NATO. Russland kann alle britischen Stromversorgungssysteme mit Zirkonen ausschalten, die von einem konventionellen U-Boot aus gestartet werden. Steinzeit, wir kommen. Russische Hyperschallraketen können nicht abgefangen werden.

Unterdessen beharrt Präsident Putin darauf, mit Verrückten vernünftig zu reden. Am 27. Februar stellte er im Collegia des FSB fest, dass „einige westliche Eliten immer noch entschlossen sind, die Welt instabil zu halten, und dass diese Kräfte versuchen werden, den begonnenen Dialog [mit den USA] zu stören und zu gefährden. Wir sehen das. Wir müssen dies berücksichtigen und alle Möglichkeiten der Diplomatie und der Geheimdienste nutzen, um solche Versuche zu vereiteln.“

Wie Andrei Martyanov feststellte, haben Supermächte „im 21. Jahrhundert nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie lösen den Dritten Weltkrieg aus, der mit einem nuklearen Schlagabtausch enden wird, oder sie finden einen Modus Vivendi.“ Das ist ein Gespräch für Erwachsene, das das europäische Hospiz und die kindischen Wutanfälle des durchgeknallten Schauspielers in Kiew automatisch ausschließt.

Der durchgeknallte Schauspieler hatte nie irgendwelche (meine Hervorhebung) Karten. Er gibt jetzt eine erbärmliche Figur ab, indem er sich mit Purzelbäumen an die Macht klammert, gestützt durch (ehemaliges) kollektives Westgeld, Waffen und massive Propaganda. Jetzt verliert die von ihm „geschaffene“ Nation 404 nicht nur den Krieg, sondern auch den PR-Krieg.

Oleksiy Arestovych, ehemaliger Berater des Leiters von Zelenskys Büro, ist zwar ein schleimiger Typ, aber immer auf der Suche nach zuverlässigen Informationen. Er ist überzeugt, dass die ukrainische Armee, blind und schielend, ohne all die amerikanischen Goodies bestenfalls noch anderthalb bis zwei Monate durchhalten kann. Ohne Geheimdienstdaten können die Streitkräfte Kiews keine Angriffe gegen die Russische Föderation vorbereiten oder Aufklärungs- und Cyber-Operationen durchführen.

Das gesamte Land 404 bewegt sich nun auf Walking-Dead-Territorium zu. Europa, mit oder ohne seine SS von der Lugen Invincible Armada, verfügt nicht über die industrielle Kapazität, die finanzielle Macht und die militärische Fähigkeit, das Debakel zu stoppen. Russland hat bereits erklärt, dass alle europäischen „Friedenstruppen“ sofort zu legitimen Zielen werden.

Das spektakuläre Scheitern von „Projekt Ukraine“ ist ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Kein Wunder, dass die derzeitigen, geschmacklosen, grässlichen politischen „Eliten“ in völliger Panik sind. Ohne „Projekt Ukraine“ und ohne den Schutz der Mafia durch die Stimme seines Herrn sind sie geopolitisch gesehen nur eine irrelevante, postkoloniale kleine Halbinsel an der Westgrenze des sich schnell integrierenden Eurasiens.

Es gibt bisher keine Beweise dafür, dass Trump 2.0 und der Kreml bereits vor dem Beginn ernsthafter Verhandlungen eine Art Vorabvereinbarung getroffen haben. Russischen Geheimdienstquellen zufolge wurde eine allgemeine Einigung über den Rahmen der Diskussionen und darüber erzielt, was in der Praxis erreicht werden kann. Diese Anfangsphase wird mindestens einige Monate dauern.

Zu den Themen, die auf dem Tisch liegen, gehören die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Banken und die Verwendung von MIR-Karten, die Wiederaufnahme von Direktflügen und die Eindämmung der Militarisierung der Arktis.

Im Wesentlichen hängt alles davon ab, ob Trump ein schnelles Ende in der Ukraine will – und in der Lage ist, dies sicherzustellen – und sich gleichzeitig langsam, aber sicher aus der NATO zurückzieht.

Wenn man bedenkt, was seine strategische Richtung zu sein scheint, will Trump sicherstellen, dass er den europäischen NATO-Mitgliedern keinen Schutz vor der Mafia bieten muss, wenn sie darauf bestehen, ihren ewigen Krieg gegen Russland fortzusetzen. Es ist klar, dass die Abschaltung von Starlink und Satelliten-ISR zu einem viel schnelleren Ende auf dem Schlachtfeld führen würde.

Die SMO wird unterdessen weiterlaufen. Und zwar, wie die Europäer es wollen, bis zum letzten Ukrainer.

