Deutschland hat die Pflicht, Israel fallen zu lassen

Von David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

28. November 2024

Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern werden in Deutschland verboten. (Mufkinnphotos / DPP via ZUMA Press)

Die Vertreter Deutschlands haben eine vorgefertigte Antwort parat, wenn sie gefragt werden, ob ihr Land Israel unterstützt: „historische Verantwortung“.

Sich auf diese „Verantwortung“ zu berufen, ist ein bequemes Mittel, um eine Debatte zu beenden. Jeder muss akzeptieren, dass die Berliner Regierung nur dann für den Holocaust büßen kann, wenn sie den anhaltenden Holocaust in Gaza erleichtert.

Gideon Sa’ar, Israels neuer Außenminister, scheint von den deutschen Politikern, die sich auf die Wahlen im Februar vorbereiten, einen maximalistischen Ansatz zu fordern.

Letzte Woche dankte Sa’ar Alexander Dobrindt, einem führenden Politiker der Christlich-Sozialen Union (CSU) in Bayern, dafür, dass er sich mit einer „moralisch klaren Stimme“ geäußert habe.

Eine „moralisch klare Stimme“ ist laut Sa’ar eine Stimme, die sich gegen den Internationalen Strafgerichtshof und die von ihm ausgestellten Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu, den israelischen Premierminister, und Yoav Gallant, bis vor kurzem Verteidigungsminister, ausspricht.

Die CSU ist eine Schwesterpartei der Christdemokraten, von denen erwartet wird, dass sie die nächste Regierungskoalition in Deutschland anführen.

Es wäre nicht überraschend, wenn Israel Druck auf diese Regierung ausübt, um den IStGH zu bestrafen.

Derzeit ist Deutschland einer der größten Geldgeber des Gerichts.

Finanzielle Beiträge zum IStGH waren politisch sinnvoll, solange das Gericht mit Afrika beschäftigt war oder die Verfehlungen offizieller Feinde wie Russland untersuchte.

Doch Deutschland hat die Durchsetzung der „Sicherheit“ Israels als Staatsräson oder „Staatsräson“ bezeichnet. Es ist fast unvermeidlich, dass Israel und sein Lobby-Netzwerk die Politiker in Berlin an dieses Engagement erinnern werden, während sie ihre Angriffe auf den IStGH verstärken.

Ein Ereignis aus jüngster Zeit gibt einen Eindruck davon, wie tief die pro-israelische Lobby in deutschen Institutionen verwurzelt ist.

Das Deutsch-Israelische Strategische Forum – so der Name der jährlichen Veranstaltung – ist eine gemeinsame Initiative der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, einer offiziellen Regierungsbehörde mit Sitz in Berlin, und des European Leadership Network (Elnet).

„Gemeinsame Ziele“

Trotz seines Namens ist das European Leadership Network eigentlich ein Ableger der pro-israelischen Lobby in den Vereinigten Staaten. Das kürzlich in Jerusalem abgehaltene Forum „zeigte, dass es unter Freunden möglich ist, offen zu sprechen, unterschiedliche Meinungen zu respektieren und dennoch auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten“, behauptete Elnet.

Die wirklichen „gemeinsamen Ziele“ lassen sich daran erkennen, wie das Forum von Yuval Steinitz, einem ehemaligen israelischen Energieminister, der jetzt den Waffenhersteller Rafael leitet, angesprochen wurde.

Er betonte, dass Deutschland Israels „wichtigster europäischer Verbündeter“ sei, wie aus einem kurzen Bericht über das Forum hervorgeht.

Die Wortwahl ist aufschlussreich.

Während der Diskussionen in der Europäischen Union haben Ungarn und die Tschechische Republik Netanjahu konsequenter unterstützt als Deutschland. Entscheidend ist jedoch, dass Deutschland Europas größter Waffenlieferant für Israel ist und gleichzeitig ein wichtiger Kunde der israelischen Rüstungsindustrie ist.

Rafael profitiert direkt von der Allianz mit Deutschland. Diese Tatsache wurde letzten Monat bei einer Zeremonie gefeiert, bei der die Ausstattung der Leopard-2-Panzer in Deutschlands Arsenal mit Rafaels „Active Protection“-Technologie gefeiert wurde.

Dieselbe Ausrüstung – bekannt als Trophy – ist in den Merkava-Panzern integriert, mit denen Israel in Gaza einmarschiert ist.

Elnet ist nicht die einzige pro-israelische Gruppe, die aus den USA gegründet wurde und in Deutschland beträchtlichen Einfluss ausübt.

Das American Jewish Committee (AJC) hat kürzlich Gespräche mit Friedrich Merz von den Christdemokraten geführt, dem Mann, der weithin als nächster Kanzler Deutschlands gehandelt wird.

Das AJC, das ein Büro in Berlin unterhält, hat auch die derzeitige Regierung nicht vernachlässigt.

Es hat Innenministerin Nancy Faeser für ihre energischen Bemühungen gelobt, sicherzustellen, dass normale Bürger keine Gedanken hegen, die das offizielle Deutschland missbilligen würde. Faeser hat den roten Winkel und andere Symbole, die angeblich Sympathie für palästinensische Widerstandskämpfer signalisieren, verboten.

Vor einigen Wochen verabschiedete der Bundestag eine Resolution, in der es heißt, dass keine Organisation Bundesmittel erhalten sollte, wenn sie das „Existenzrecht Israels“ in Frage stellt oder den palästinensischen Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen unterstützt.

Die Resolution ist das jüngste Beispiel dafür, wie der Kampf gegen den Antisemitismus missbraucht wird, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Nancy Faeser hat sogar empfohlen, dass Asylsuchende abgeschoben werden können, wenn sie in den sozialen Medien den bewaffneten Widerstand der Palästinenser „liken“ oder kommentieren. Für Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, ist es verpflichtend geworden, zu erklären, dass Israel ein „Existenzrecht“ hat.

In einem neuen Artikel analysiert die Wissenschaftlerin Josephine Becker, wie muslimische, türkische und arabische Einwanderer beschuldigt werden, Antisemitismus nach Deutschland „importiert“ zu haben. Wie Becker feststellt, ist dies „eine wirklich unglaubliche Anschuldigung für ein Land, das für den Massenmord an Millionen von Juden und eine wachsende rechtsextreme Bewegung verantwortlich ist“.

Wenn Deutschland seine historische Verantwortung wirklich ernst nehmen würde, würde es sich von Israel distanzieren.

Als Reaktion auf den Holocaust erkannten die Vereinten Nationen an, dass jedes Land die Pflicht hat, Völkermord zu verhindern. Die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für Israel ist eine Verletzung dieser Pflicht.

