Deutschland kann diesen Krieg nicht gewinnen!  Von Yavuz Özoguz

Gestern war es wieder so weit. Ein Wahnsinniger raste durch die Fußgängerzone in Mannheim. Es gab zwei Tote und viele Schwerverletzte. Mehrere Millionen Muslime im Land dachten sofort: „Nicht schon wieder“. Mehrere Millionen Islamhasser im Land dachten: „Schon wieder diese Extremisten“. Dann stellte sich heraus, dass es kein Muslim war, sondern ein wirklich Wahnsinniger „Bio-Deutscher“. Millionen Muslime atmeten auf. Millionen Islamhasser sind der Überzeugung, dass der Typ insgeheim zum Islam konvertiert sein muss usw. usf. Spielt es eine Rolle für die Angehörigen der Verletzten oder Toten, ob der Attentäter ein Muslim war oder nicht? Und wer ist wirklich bereit, sich mit den tiefgründigen Ursachen dieses täglich schlimmer werdenden Unheils zu befassen? Wie kann der Wahnsinn ein Ende finden?

Um die offensichtlich unaufhaltbare Abwärtsspirale Deutschlands durchbrechen zu können, bedarf es der Betrachtung von wahren Ursachen. Ja, wir haben in den letzten Jahren die wohl mit Abstand unfähigste Regierung in Deutschland gehabt, die dieses Land jemals gesehen hat. Aber ist das die Ursache? Auch zuvor gab es Minister, die Milliarden und Abermilliarden in den Sand gesetzt haben. Und wird es jetzt besser, da der noch nicht einmal zum Kanzler gewählte Kandidat die höchste Verschuldung Deutschlands anstrebt, die alle vorherigen Rekorde bricht? Was hat man sonst von einem Kanzler erwartet, der anscheinend BlackRock [1] nahesteht?

Und wie ist es mit den Migranten und der anvisierten „Re-Migration? Werden die Probleme Deutschlands gelöst werden, wenn möglichst viele Muslime das Land verlassen und möglichst viele Moscheen geschlossen werden? Die sechs bedeutendsten schiitischen Moscheen hat man ja schon verboten! [2] Das waren ausgerechnet diejenigen Moscheen, die zur Gesetzestreue in Deutschland aufgerufen haben. Wie wollen wir das Problem lösen, dass jedes Jahr bis zu einer halben Million Menschen mehr im Land sterben als geboren werden? [3] Hat irgendeine Partei dafür auch nur irgendein halbwegs realistisches Konzept?

Die Infrastruktur Deutschland ist so marode wie nie zuvor. Alle privatisierten Bereiche wie Bahn, Krankenhäuser, Stromversorgung, Telekommunikation und vieles andere mehr funktionieren nicht im Sinn der Verbraucher, sondern nur im Sinn von BlackRock, der die Kuh melkt, bis sie keine Milch mehr geben kann, um sie dann zu schlachten. Das, was aktuell mit Herrn Zelensky in der Ukraine geschieht, sollte doch für jeden West-Fanatiker lehrreich sein. Frühere Sklaven des Westens wie Saddam haben sogar ihren Kopf deswegen verloren. Die deutsche Politik ist gespalten zwischen totaler US-Hörigkeit und eingeschränkter US-Hörigkeit, aber an eine wirkliche Befreiung Deutschlands darf man nicht denken, ohne dass der Verfassungsschutz einen danach jagt. Der Verfassungsschutz ist zu einer Behörde mutiert, der nur noch die Verfassung der USA und die nicht vorhandene Verfassung Israels schützt. Deutsche Antisemitismusbeauftragte finden den US-Deportationsvorschlag Trumps für Gaza nachdenkenswert. Und deutsche Staatsanwälte missbrauchen Hausdurchsuchungen und andere Maßnahmen als Vorabstrafe für Bürger, die keine Straftat begangen haben. Die deutsche Medienlandschaft ist so gleichgeschaltet wie nie zuvor. Und wer von dieser vorgegebenen Meinung abweicht – ob im Gesundheitswesen oder bei der Klimaforschung – verliert bestenfalls nur seinen Job. Neben der Migration von Personen, die weit davon entfernt sind, Fachkräfte zu sein, gibt es aber auch die Auswanderung von echten Fachkräften, die das Land verlassen, weil sie die Verfolgung nicht mehr ertragen! Das Gesundheitswesen ist kaum noch aufrecht zu erhalten. Das Rentenwesen wird sich schon bald nicht mehr finanzieren können. Die Schulen sind so heruntergekommen, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer sehr peinlich abschneidet. In keinem anderen Land Europas ist die Aufstiegschance für Kinder aus weniger privilegierten Elternhäusern so schlecht. Diese Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen und abschließend gab es noch nie so viele Wahnsinnige, die unschuldige Menschen auf der Straße ermorden, dass wir in Richtung Chicagoer Verhältnisse zusteuern. Doch was ist die tiefere Ursache?

Das Problem bei der Ursachenforschung liegt daran, dass jedes einzelne Problem separat betrachtet wird, ohne die Gesamtzusammenhänge zu berücksichtigen. Doch was soll das marode Gesundheitssystem mit dem wahnsinnigen Autoraser-Mörder zu tun haben, und das wiederum mit der zunehmenden Staatsverschuldung?

Eines der Hauptprobleme dieses Landes besteht im kollektiven Bewusstsein bzw. der völligen Desorientierung diesbezüglich. Deutschland führt aktuell so viele Kriege wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist den meisten Bürgern nicht bewusst oder sie wollen es nicht wissen. Deutschland führt im Inland Krieg gegen die eigene Bevölkerung, um die Ausbeutung durch ein untergehendes kapitalistisches Wahnsinnsystem bis zum letzten Milchtropfen zu ermöglichen. Und Deutschland ist im Ausland an der Ermordung so vieler unschuldiger Menschen beteiligt, dass das Ganze auf Deutschland zurückfallen muss!

Hierzu sei die Frage aufgeworfen, was denn ein kollektives Bewusstsein überhaupt ist. Als kollektive Bewusstsein gilt ein Konzept aus der Soziologie und Philosophie, das beschreibt, wie eine Gruppe oder Gesellschaft gemeinsame Überzeugungen, Werte und Denkweisen bewusst oder unbewusst teilt. Es beeinflusst das Verhalten der Menschen innerhalb einer Gemeinschaft, oft unbewusst. So teil die Gesellschaft bestimmte moralische und kulturelle Überzeugungen, die allerdings in der Realität genau das Gegenteil von dem sein können, was öffentlich propagiert wird. Die meisten Individuen passen sich an, um gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen. Dabei handeln Menschen oft in Übereinstimmung mit dem kollektiven Bewusstsein, ohne es bewusst zu reflektieren. Das kollektive Bewusstsein verändert sich mit der Zeit, z.B. durch soziale Bewegungen, technologische Fortschritte oder vor allem durch Medienmanipulation und das, was man heutzutage Politik nennt. So gibt es in allen Gesellschaften halbwegs gemeinsame Vorstellungen über Gut und Böse.

Hier kann nun angesetzt werden. Zweifelsohne gibt es in Deutschland die gemeinsame Vorstellung, dass das Attentat in Mannheim böse war. Die Islamhasser, die den Muslimen das Gegenteil vorwerfen, lassen wir hier in der Betrachtung einmal außen vor. Es gehört zum gemeinsamen Wertekanon, dass unschuldige Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, nicht ermordet werden dürfen. Dennoch war Deutschland Hauptwaffenlieferant Israels beim größten Massaker an Frauen und Kindern unserer Zeit. Auf den Gaza-Streifen wurden das x-Fache an Bombentonnage abgeworfen wie auf Hiroschima und Nagasaki zusammen! Eine Zwei-Millionen Stadt ist komplett in Schutt und Asche gelegt. Zwar bedauern das die meisten Deutschen, aber den Wenigsten ist bekannt, dass Deutschland nach den USA die Hauptschuld daran trägt, dass das überhaupt möglich gemacht worden ist. Und noch weniger will er wahrhaben, dass er selbst damit zum Mitschuldigen wird!

Der Deutsche ist – mehr als alle anderen Völker – darauf gepolt, dass Gesetze einzuhalten sind. Die Obrigkeitshörigkeit diesbezüglich in Deutschland ist geradezu übertrieben. Aber wenn ein Noch-Nicht-Einmal-Kanzler einen Politiker nach Deutschland einlädt, den der Internationale Gerichtshof zur Festnahme ausgeschrieben hat, so ist der Protest gegen diesen Völkerrechtsbruch als höchsten „verhalten“ zu bezeichnen. Fast jeder Deutsche wird zustimmen, dass Vertreibung etwas Unschönes ist, und wird das Recht des Vertriebenen zur Rückkehr gemäß dem internationalen Recht zubilligen. Aber wenn Israel seinen ganzen Staat darauf aufbaut, Millionen von Menschen zu vertreiben und nie wieder zurückzulassen, haben Deutsche dafür Verständnis. Fast jeder Deutsche wird Besatzung als etwas einstufen, das nicht hinnehmbar ist. Aber wenn Israel sowohl teile Syriens als auch Teile des Libanons besetzt, ist das etwas anderes. Eigentlich möchten die meisten Deutschen in Frieden mit Russland leben. Aber wenn BlackRock Deutschland dazu verdonnert hunderte Milliarden für Krieg gegen Russland auszugeben, dann erfüllen wir diesen Wunsch. Auch diese Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen. Das Ergebnis wäre, dass Deutschland unter einer Art kollektiven Schizophrenie leidet.

Schizophrenie ist eine schwere psychische Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Verhalten beeinflusst. Sie gehört zu den psychotischen Störungen, weil Betroffene zeitweise den Bezug zur Realität verlieren können. Schizophrenie führt zu zusätzlichen Wahrnehmungen, die normalerweise nicht da sind wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen, desorganisiertes Denken und Negativsymptome wie dem Fehlen normaler Funktionen. Das Ergebnis sind Emotionale Verflachung, sozialer Rückzug mit zunehmender Isolation, Antriebsverlust sowie kognitive Symptome wie der Beeinträchtigung des Denkens und der Wahrnehmung. Schizophrenie geht einher mit Aufmerksamkeitsproblemen und Gedächtnisproblemen. Wie sonst wäre es erklärbar, dass die gleichen Kriegstreiber immer wieder gewählt werden?

Treffen alle diese Symptome nicht auf Deutschland als Kollektiv zu? Es gibt sehr viele Therapieansätze für schizophrene Individuen, von denen einige auch auf das Kollektiv anwendbar wären. Aber jede Therapie hat zur Voraussetzung, dass der Patient die Therapie wünscht und unterstützt. Das ist bei Deutschland nicht gegeben, denn dazu müsste das Volk erst einmal erkennen, dass es sich im Krieg mit sich und anderen befindet. Deutschland müsste die Unabhängigkeit und Neutralität anstreben. Zwar haben schon mehrere Tausend Bürger die Kampagne für ein neutrales Deutschland unterzeichnet [4], aber die meisten Menschen interessieren sich gar nicht dafür, ob sie versklavt werden oder nicht.

Faktisch führt Deutschland aktuell einen Mehrfrontenkrieg gegen die eigene Bevölkerung, gegen den Libanon, gegen Syrien, gegen Russland, gegen Iran, gegen China, gegen BRICS und deren Bestrebungen zu einer fairen Weltleitwährung, gegen Nordkorea, gegen jeden, der den westlichen Raubtierkapitalismus anzweifelt, gegen die demografische Atombombe [5] mit der ähnlich gefährlichen Migrationsbombe, gegen die Familie als Grundbaustein einer gesunden Gesellschaft, gegen.., gegen…, gegen. Wogegen ist manchen klar, aber wofür Deutschland diesen Krieg führt, ist den meisten Bürgern nicht bewusst. Heute wird die ukrainische Milchkuh genauso geplündert wie der Irak. Aber Deutschland soll sich rekordmäßig Verschulden, um die ewige Plünderung sicherzustellen.

Deutschland kann diesen Mehrfrontenkrieg nicht gewinnen! Und so wird es weitere Wahnsinnige geben, die mit Messern oder Fahrzeugen irgendwohin fahren, um Menschen zu ermorden – Gott bewahre davor!

Der Weg in eine wahre Freiheit ist nicht einfach. Er bedarf vieler Opfer. Viele Verantwortungsträger der aktuellen Unfreiheit und des deutschen Vasallendaseins gegenüber dem USrealischen Weltimperium werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, denn sie wollen schließlich nicht so enden wie Zelensky oder Saddam, die sich beide genauso bedingungslos dem Weltimperium untergeordnet hatten, wie deutsche Politiker heute. Viele Staatsanwälte und „Verfassungsschützer“ werden sich wehren, würden sie doch mit auf Anklagebänken von bestenfalls Versöhnungskommissionen sitzen, wie einstmals in Südafrika [6]. Viele Medienschaffende müssten Deutschland verlassen, weil sie zu den Hauptschuldigen gezählt werden würden.

Eigentlich scheint die Lage hoffnungslos. Zwar protestieren immer mehr Deutsche gegen diese Situation, insbesondere im ausbeutungserfahrenen Osten. Denn sie wissen, dass man sich von einem „Großen Bruder“ befreien kann. Aber den Armseligen wird dann eine „Alternative“ vorgesetzt, die noch zionistischer und noch transatlantischer ist, als die Parteien, von denen man sich deswegen lossagen will.

Dennoch gibt es Hoffnung. Das Land wird früher oder später auch von Islam mitgeprägt werden, denn deutsche muslimische Familien sind die einzigen, die die Geburtenrate nicht völlig zusammenbrechen lassen. Und da können sich die Altparteien, die „Alternative“ und der Verfassungsschutz noch so sehr auf den Kopf stellen, ein kollektives Bewusstsein der Muslime werden sie niemals auslöschen können. Und das heißt Gerechtigkeit. Das Christentum hat diesbezüglich aufgegeben und verliert an Einfluss. Das offizielle Judentum steht an der Seite des inzwischen ganz offen von Groß-Israel träumenden Zionismus. So bleibt nur noch der Islam, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Das dürfte auch eines der Hauptgründe dafür sein, dass der Islam am heftigsten in der Westlichen Welt bekämpft wird, wie es Imam Chamenei in seinen beiden Briefen an die Jugend in Europa einstmals formuliert hat. [7]. Den Zweiten seiner Briefe endet Imam Chamenei mit folgender Passage:



„Deshalb bitte ich Euch, junge Menschen, auf Basis einer korrekten Kenntnis, tiefer Überlegung und durch Nutzung der Lehren aus unangenehmen Erfahrungen, die Grundlagen für einen gesunden und ehrenhaften Austausch mit der Islamischen Welt zu legen. Dann werdet Ihr in nicht allzu ferner Zukunft sehen, dass das Bauwerk, welches Ihr auf diesem Fundament errichtet habt, einen Schirm der Zuversicht und des Vertrauens über den Häuptern seiner Architekten ausbreitet, ihnen wärmende Sicherheit und Ruhe spendet und das Licht der Hoffnung auf eine leuchtende Zukunft in der Welt ausbreitet.“ [8]

[1] BlackRock gegen den Schwarzen Stein

[2] https://www.eslam.de/begriffe/m/moscheev…deutschland.htm

[3] Die demografische Atombombe Deutschlands

[4] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29400

[5] http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29398

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheits-…nungskommission

[7] https://www.eslam.de/begriffe/b/briefe_i…d_im_westen.htm

[8] https://www.eslam.de/manuskripte/briefe/…d_im_westen.htm