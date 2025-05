https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany–sacrificing-academic-freedom-for-the-sake-of–israe



Deutschland: Opferung der akademischen Freiheit zugunsten Israels

Von Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

10. Mai 2025

Timo Al-Farooq kommentiert, wie deutsche Universitäten unter dem Druck der Zionisten und des Staates palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen und unter dem Deckmantel der Sicherheit und des Antisemitismus die akademische Freiheit zerstören.

Am 19. Februar sollte an der sogenannten „Freien“ Universität (FU) Berlin eine Veranstaltung mit dem Titel „Lebensbedingungen, die auf Vernichtung ausgelegt sind: Rechtliche und forensische Perspektiven zum anhaltenden Völkermord in Gaza“ stattfinden, an der die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, und der Direktor der renommierten Forschungsagentur Forensic Architecture, Eyal Weizman, teilnehmen sollten.

Eine Woche vor der geplanten Veranstaltung gab die rückgratlose FU-Verwaltung dem zionistischen politischen Druck nach und sagte die Vorlesung ab, wobei sie Gründe anführte, die direkt aus dem anti-palästinensischen Drehbuch des westlichen Hegemonialdiskurses kopiert wurden, wie die „derzeitige Polarisierung“ und eine „unberechenbare Sicherheitslage“.

Was gibt es noch zu sagen über den moralischen Kompass eines Landes, in dem das Eintreten für die Menschenrechte der Palästinenser, die weiterhin der genozidalen Kriegsmaschinerie „Israels“ trotzen, sowohl als polarisierendes Thema als auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit angesehen wird?

Nachgeben vor der deutschen Staatsräson

Kai Wegner, Berlins Mitte-Rechts-Bürgermeister, der regelmäßig die brutale Polizeigewalt bei Solidaritätskundgebungen für Palästina herunterspielt, hatte die Universität aufgefordert, die Veranstaltung abzusagen, und dabei Albaneses angeblichen „Hass auf Israel“ und die „Verharmlosung der Terrororganisation Hamas“ angeführt.

Ron Prosor, „Israels“ Botschafter in Deutschland, verglich die Universität sogar mit einem „Hamas-Terrorcamp“ und bediente sich dabei der typischen giftigen Übertreibungen, die das Markenzeichen der offiziellen israelischen Rhetorik unter dem rechtsextremen Premierminister Benjamin Netanjahu sind, einem flüchtigen Kriegsverbrecher, der wegen seiner Rolle beim Völkermord in Gaza vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird.

In einer Erklärung verurteilte das Palästina-Komitee der FU Berlin das, was es als „Einknicken der Universität vor der deutschen Staatsräson“ bezeichnete, der selbst auferlegten pro-israelischen Staatsräson des Landes. „Nicht wir Studierenden machen die Universität zu einem unsicheren Ort, sondern die Polizei, die viel zu oft auf Geheiß von Kai Wegner von unserem eigenen Universitätspräsidenten auf uns gehetzt wird“, postete die Gruppe auf Instagram.

Albanese selbst, die kürzlich sich dafür ausgesprochen hatte, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere EU-Beamte wegen Beihilfe zu „Israels“ Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollten, kritisierte die feige Entscheidung der FU in den sozialen Medien.

„Wenn ich daran denke, dass palästinensische Akademiker und Lehrer seit 16 Monaten ihre Studenten in Zelten oder über Mobiltelefone unterrichten, während sie Flächenbombardements, Scharfschützenfeuer, Massenvertreibungen, Hunger, Traumata und Trauer erdulden, strapaziert die von der @FU_Berlin angeführte unvorhersehbare Sicherheitslage wirklich die Glaubwürdigkeit“, schrieb sie damals auf X.

Die FU Berlin folgte damit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), die eine für den 16. Februar geplante Vorlesung von Albanese mit dem Titel „Kolonialismus, Menschenrechte und Völkerrecht“ aus Sicherheitsgründen abgesagt hatte.

Die von der Decolonial Practices Group, einer Gruppe von LMU-Studierenden und -Dozierenden, organisierte Veranstaltung wurde von der Gruppe verurteilt, da sie „ein beunruhigendes Muster in Deutschland folgt, wo Diskussionen über Palästina und Menschenrechte zensiert werden, was eine direkte Bedrohung der Meinungsfreiheit und der akademischen Freiheit darstellt“.

Antisemitismus erfinden

Im ersten Quartal 2025 gab es viele solcher Fälle, in denen deutsche Hochschulen die Unterdrückung der Palästina-Solidarität unterstützten und begünstigten, was die Gruppe Students For Palestine Heidelberg als „gefährlichen Präzedenzfall dafür, wie Narrative über Antisemitismus erfunden und eingesetzt werden, um kritische Diskussionen an deutschen Hochschulen zu verhindern“ bezeichnet.

Im Januar widerrief die Goethe-Universität Frankfurt aus administrativen Gründen ihr Angebot, eine internationale akademische Konferenz mit dem Titel „Talking About (the Silencing of) Palestine“ zu veranstalten. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass diese Entscheidung auf politischen Druck des konservativen Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker zurückzuführen ist, der die Veranstaltung als „Wanderzirkus bekannter Israel-Hasser“ diffamierte.

Im selben Monat In einem Paradebeispiel für die unheilige Allianz zwischen der pro-israelischen Lobby, der Polizei und akademischen Einrichtungen, die sich im autoritären Deutschland nach dem 7. Oktober gebildet hat, sperrte die Verwaltung der Technischen Universität München (TUM) mit Hilfe der Polizei 30 studentische Demonstranten und Wissenschaftler, die sich gegen Völkermord aussprachen, über drei Stunden lang in einen Raum, nachdem sie sie mit falschen Versprechungen, einen Dialog mit ihnen führen zu wollen, hineingelockt hatte, wie die Aktivisten berichten.

Während ihrer rechtswidrigen Inhaftierung wurden die Teilnehmer von der Polizei schikaniert, einer Leibesvisitation unterzogen, daran gehindert, allein auf die Toilette zu gehen, und mit falschen Vorwürfen wegen Hausfriedensbruchs belegt, so die linke Basis-Nachrichtenwebsite klassegegenklasse.org.

Wenn Universitätsverwalter beginnen, die Rolle von Denunzianten und Gefängniswärtern zu übernehmen, weiß man, dass es um die akademische Freiheit schlecht bestellt ist.

Subunternehmer der zionistischen Hasbara

Es überrascht nicht, dass die repressive Atmosphäre, die seit Beginn der Vernichtungskampagne „Israels“ gegen Gaza vor 19 Monaten an deutschen Universitäten herrscht, zu einer Verschlechterung der akademischen Freiheit in Deutschland geführt hat.

In der Aktualisierung des Academic Freedom Index für 2025 fiel Deutschland aufgrund seiner Reaktion auf pro-palästinensische Proteste und der Tatsache, dass Wissenschaftler wegen ihrer Kritik am Völkermord mit einer Überprüfung ihrer Forschungsarbeiten rechnen müssen, aus den Top 10 % heraus.

Während die unerbittlichen Angriffe und die anhaltende Blockade des Gazastreifens durch „Israel“ die hungernde Bevölkerung an den Rand des Abgrunds treiben und damit die zweitgrößte humanitäre Katastrophe nach dem vom Krieg zerstörten Sudan verursachen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die Rolle der deutschen akademischen Einrichtungen, die das industriell organisierte Abschlachten palästinensischer Zivilisten entweder vertuschen oder unterstützen, ändern wird.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels plant die Universität Tübingen eine Propaganda-Veranstaltung mit dem Titel „Wendepunkt 7. Oktober – Die Situation jüdischer Studierender an deutschen Universitäten“, die die dystopische Realität der anti-palästinensischen Unterdrückung in Deutschland leugnen soll, indem sie eine fiktive Bedrohung für Juden konstruiert.

Organisiert wird dieses kontrafaktische Treffen von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), einer zionistischen Lobbygruppe, die auf der Website einer ihrer Ortsgruppen nachdrücklich „Solidarität mit dem israelischen Militär“ bekundet (dessen Angehörige stolz Aufnahmen ihrer abscheulichen Kriegsverbrechen in den sozialen Medien veröffentlichen).

So groß ist die Verachtung in Deutschland für das unvorstellbare Leid, das die Palästinenser in den letzten 19 Monaten des kolonialen Völkermords erdulden mussten, während die Universitätsverwaltungen des Landes weiterhin als selbsternannte Lakaien der autoritären Strafverfolgungsbehörden und Subunternehmer der zionistischen Hasbara agieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …