Israels Militärstrategie im Libanon: Eskalation, Propaganda, Aufwiegelung

Tel Avivs sorgfältig kalkulierte, vielschichtige politische und militärische Kampagne gegen den Libanon zielt darauf ab, die Hisbollah zu schwächen, den Staat zu lähmen und das Machtgleichgewicht in Westasien neu zu gestalten – eine Verletzung nach der anderen.

Mohamad Hasan Sweidan

9. MAI 2025

Bildnachweis: The Cradle

Am Morgen des 8. Mai führten israelische Kampfflugzeuge einen groß angelegten Luftangriff auf die Region Nabatieh im Südlibanon durch. Die gewaltsamen Angriffe erfolgten in zwei Wellen und richteten sich gegen Täler, Anhöhen und Wälder zwischen den Städten Kfar Tibnit, Nabatieh al-Fawqa und Kfar Reman.

Nur eine Woche zuvor, am 2. Mai, war der Oberste Verteidigungsrat des Libanon unter der Leitung von Präsident Joseph Aoun und unter Beteiligung von Premierminister Nawaf Salam zusammengetreten, um dringende nationale Fragen zu erörtern. Dazu gehörten die bevorstehenden Kommunalwahlen im Land, die Entwicklungen in Syrien und die jüngsten Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel. Die Besetzung des Südlibanon durch den Feind und dessen ununterbrochene Angriffe auf das Land wurden nicht erwähnt.

Nach der Sitzung gab der Rat eine symbolische Warnung an Hamas-Aktivisten im Libanon heraus und überprüfte Gerichtsverfahren gegen Inhaftierte der Organisation. In einer erstaunlichen Unterlassung versäumte es das Gremium jedoch, die mehr als 3.000 dokumentierten Verstöße Israels gegen das Waffenstillstandsabkommen vom 27. November 2024 anzusprechen.

Diese Verstöße – darunter bemannte und unbemannte Luftangriffe, Artilleriefeuer, Maschinengewehrangriffe, Landvorstöße und Bulldozerangriffe – haben 152 Libanesen das Leben gekostet. Doch gerade das Gremium, das mit dem Schutz der nationalen Souveränität beauftragt ist, hat weder eine Verurteilung noch Maßnahmen ausgesprochen. Dieses Schweigen ist nicht nur diplomatisch, sondern strategische Komplizenschaft.

Militärischer Druck, politische Koordination

Die anhaltende Aggression des Besatzungsstaates im Libanon ist kein Einzelfall, sondern Teil einer konzertierten regionalen Strategie, die diplomatischen Druck seitens der USA, israelische Militärschläge und libanesische politische Akteure, die der Widerstandsbewegung feindlich gegenüberstehen, miteinander verbindet. Diese drei Schienen fungieren als koordinierte Druckmaschine, die auf ein Ziel ausgerichtet ist: die Neutralisierung der Hisbollah.

In diesem Rahmen sind die militärischen Ziele Tel Avivs klar. Es geht darum, bestimmte Hisbollah-Aktivisten zu eliminieren, militärische Infrastrukturen zu zerstören, die kürzlich auf die Zieleliste gesetzt wurden, und zu verhindern, dass die Bewegung nach dem Waffenstillstand ihr Waffenarsenal wieder aufbaut.

Wie der arabische Sprecher der Besatzungsarmee, Avichay Adraee, letzten Monat auf X ausdrücklich erklärte:

„Die israelische Armee verstärkt ihre Bemühungen, die Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören und die Gruppe daran zu hindern, ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen.“

Die Kriterien für die Auswahl der Ziele variieren je nach geografischer Lage. Südlich des Litani-Flusses scheinen die Kriterien liberaler zu sein. Nördlich des Litani und näher an Beirut liegt die Schwelle höher. Israelische Quellen geben diese Abstufung offen zu – Angriffe auf die Hauptstadt seien „außergewöhnlichen“ Bedrohungen vorbehalten.

Dabei handelt es sich nicht nur um taktische Entscheidungen, sondern um eine sorgfältig kalkulierte Strategie, um den Druck aufrechtzuerhalten, ohne Israels lokale Verbündete zu untergraben oder einen größeren regionalen Konflikt auszulösen.

Wahrnehmung gestalten, Zustimmung erzeugen

Über die Kalküle auf dem Schlachtfeld hinaus führt Tel Aviv einen psychologischen Krieg, der sich sowohl an die libanesische als auch an die israelische Öffentlichkeit richtet. Sein zweites Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein neu zu gestalten – das libanesische Volk und insbesondere die Unterstützerbasis der Hisbollah davon zu überzeugen, dass Widerstand sinnlos und selbstzerstörerisch ist.

Das Ziel ist Abschreckung durch Wahrnehmung. Durch die Eskalation der Angriffe und öffentliche Drohungen will Israel die Hisbollah als entblößt, verwundbar und ständig überwacht darstellen. Das Endziel ist eine verinnerlichte Abschreckung, bei der die Hisbollah nicht aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen von Aktionen absieht, sondern aus der Überzeugung heraus, dass sie dauerhaft unterlegen ist.

Der Besatzungsstaat trägt gleichzeitig dazu bei, die Hisbollah ihrer politischen und sozialen Legitimität zu berauben. Seine Darstellung kehrt die Ursachen um: Die Wiederaufbaubemühungen der Hisbollah, so behauptet Israel, zwingen es zu Präventivschlägen. Durch diese Umkehrung der Schuld wird der Angreifer zum Verteidiger und der Widerstand zum Provokateur.

Diese Botschaft richtet sich auch an den libanesischen Staat. Durch die Besetzung wichtiger Grenzpositionen und die Ausübung einseitiger Kontrolle setzt Israel die libanesische Regierung unter Druck, entweder gegen die Hisbollah vorzugehen oder fortgesetzte und eskalierende Verstöße hinzunehmen. Das Ziel ist es, die innere Einheit zu spalten und den Widerstand politisch zu isolieren.

Auf ziviler Ebene zielt die ständige Bombardierung von Städten und Gemeinden – verstärkt durch die Berichterstattung in den Medien – darauf ab, Angst zu schüren, den sozialen Zusammenhalt zu untergraben und die Bevölkerung zu zermürben. Die Strategie ist psychologische Zermürbung, nicht nur physische Zerstörung.

An der „Heimatfront“ setzt Israel das ein, was in seiner nationalen Sicherheitsliteratur als „Resilienzmanagement“ bezeichnet wird. Das Militär wird theatralisch inszeniert – Merkava-Panzer und Eliteeinheiten werden auf den Hügeln im Süden positioniert –, um die Siedler im Norden zu beruhigen und die Moral aufrechtzuerhalten. Diese Zurschaustellung dient einem doppelten Zweck: der Ausweitung des Schutzraums Israels und der Abschreckung.

In Anlehnung an das Konzept der „existentiellen Sicherheit“ der Kopenhagener Schule geht der Verteidigungsminister des Besatzungsstaates, Israel Katz, noch weiter und verbindet Ruhe in Galiläa mit Frieden in Beirut. Diese existenzielle Darstellung erzeugt einen „Rallye-around-the-flag“-Effekt – Dissens wird zum Schweigen gebracht und die innere Einheit hinter der fortgesetzten Aggression gefestigt.

Durch diese Mischung aus physischer Beruhigung, militärischer Theatralik und existenzieller Rhetorik kontrolliert Israel die Wahrnehmung im eigenen Land, stellt militärische Maßnahmen als unverzichtbar für die Wiederherstellung der Normalität im Norden dar und rechtfertigt die Übergriffe auf den Libanon als „unvermeidbaren Verteidigungskrieg“.

Die libanesische Politik als Waffe

Die harte Macht Israels beschränkt sich nicht auf Bomben und Luftangriffe. Sie speist ein umfassenderes trilaterales Drucksystem – bestehend aus den USA, Israel und lokalen Akteuren –, das darauf abzielt, die Unterstützerbasis der Hisbollah in militärischen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen zu zerstören.

Die Angriffe dienen einem doppelten Zweck: Sie stärken die Verhandlungsposition der USA und stärken die mit dem Westen verbündeten libanesischen Fraktionen. Vertreter der rechtsgerichteten Libanesischen Streitkräfte (LF) äußern sich besonders lautstark und machen die Hisbollah für die israelischen Angriffe verantwortlich, anstatt Tel Aviv zu verurteilen.

Nach dem Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut am 27. April beschuldigte der Medienchef der LF, Charles Jabbour, die Hisbollah, den Libanon in eine permanente Krise gestürzt zu haben – ohne ein Wort über die israelische Aggression zu verlieren.

Dies ist kein politischer Kommentar, sondern Teil eines Narrativkrieges. Die wiederholten Erklärungen des LF-Führers Samir Geagea nach den israelischen Angriffen bekräftigen die strategische Botschaft Tel Avivs: Die Entwaffnung der Hisbollah sei nicht nur notwendig, sondern dringend; Frieden hänge nicht von israelischer Zurückhaltung ab, sondern von der Kapitulation des Widerstands; die israelische Aggression sei „gerechtfertigt“, weil der Libanon weiterhin bewaffnet sei.

Eine solche Rhetorik ignoriert die grundlegendsten Fakten: Das Waffenstillstandsabkommen enthält tatsächlich keine Entwaffnungsklausel. Dennoch wird diese Fiktion bis zum Überdruss wiederholt, um die Zustimmung der Öffentlichkeit für ausländische Forderungen zu erzeugen und jede nationale Verteidigungsinfrastruktur außerhalb der staatlichen Kontrolle zu delegitimieren.

Eine Kampagne ohne Grenzen

Die operative Strategie Israels im Libanon ruht auf vier Säulen: stetige Eskalation, um Reaktionen zu testen, hybrider Einsatz von militärischen und geheimdienstlichen Mitteln, politische Deckung durch die USA und Lähmung oder Komplizenschaft des libanesischen Staates.

Das Muster ist klar. Die ersten Angriffe im Süden wurden schrittweise ausgeweitet auf die Bekaa-Ebene und dann auf die Vororte von Beirut. Angesichts der Erfahrungen Israels in Syrien ist klar, dass es sich hierbei nicht um Grenzen, sondern um Etappen handelt. Tel Avivs Appetit auf Eskalation kennt keine geografischen Grenzen. Sein Ziel ist Druck ohne Rechenschaftspflicht, Zwang getarnt als Sicherheit.

Seit dem Waffenstillstand stützen sich die israelischen Operationen auf Luftüberlegenheit und präzise Zielerfassung. Drohnen und Jets führen täglich Angriffe über libanesischem Gebiet durch. Die meisten Ziele werden durch Israels umfangreichen Geheimdienstapparat ausgewählt – Signalabhörung, Drohnenüberwachung und Shin-Bet-Datenbanken. Der Angriff auf Beirut am 1. April beispielsweise basierte auf angeblichen Informationen über einen bevorstehenden Angriff.

Was diese Eskalation begünstigt, sind nicht nur Geheimdienstinformationen, sondern auch die Untätigkeit der libanesischen Seite. Wenn Israel eine Lähmung in Beirut spürt, schlägt es härter zu. Das Vertrauen des Verteidigungsministers in das „Ansehen“ der Armee und die Verantwortungsflucht des Premierministers in Echtzeit sind Symptome eines strategischen Vakuums, das den Besatzungsstaat ermutigt. Hisbollah-feindliche politische Akteure in Libanon nutzen jeden Angriff, um ihre Agenda voranzutreiben. Israelische Raketen werden so sowohl zu einer externen Bedrohung als auch zu einem internen Druckmittel.

Eine Strategie hat jedoch immer wieder ihre abschreckende Wirkung unter Beweis gestellt: die geeinte Front aus Armee, Bevölkerung und Widerstand.

Die Hisbollah bleibt einsatzbereit. Die Mehrheit der Libanesen unterstützt nach wie vor die Verteidigung der Souveränität. Jetzt muss nur noch der Staat seine Lähmung überwinden und sich dieser Formel anschließen – nicht als politische Rhetorik, sondern als nationale Doktrin, die den Libanon vor der nächsten Phase der aufgezwungenen Vormundschaft schützen kann.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

