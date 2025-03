https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany-under-merz–further-down-the-rabbit-hole-of-authorit



Deutschland unter Merz: Weiter in den Abgrund des Autoritarismus?

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

10. März 2025

Friedrich Merz, der wahrscheinlich nächste Kanzler Deutschlands, vertritt eine extrem pro-israelische Haltung und setzt sich über das Völkerrecht hinweg, indem er Netanjahu trotz der Anklage des IStGH gegen ihn empfängt.

Nach der Rückkehr der Mitte-Rechts-Partei der Christdemokraten an die Macht bei den vorgezogenen Bundestagswahlen im vergangenen Monat hat Friedrich Merz, der als nächster Kanzler Deutschlands gehandelt wird, keine Zeit verschwendet und seine Absicht angekündigt, eine noch radikalere Auslegung der bereits extremen „Staatsräson“ des Landes, die als „pro-israelisch“ gilt, zu praktizieren.

Eine seiner ersten Handlungen als Sieger war es, seinen Wunsch zu äußern, niemand Geringeren als den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nach Deutschland einzuladen, einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen seiner Rolle beim anhaltenden Völkermord an den Palästinensern in Gaza gesucht wird.

Er wird insbesondere „des Kriegsverbrechens des Hungers als Mittel der Kriegsführung und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes, der Verfolgung und anderer unmenschlicher Handlungen“ beschuldigt.

Unbeeindruckt von der Schwere der Anschuldigungen zeigte Merz schnell seine Verachtung für die internationale Justiz. „Ich halte es für eine völlig absurde Vorstellung, dass ein israelischer Premierminister die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann“, sagte der gewählte Kanzler auf einer Pressekonferenz.

In wahrhaft autokratischer Manier drohte er sogar damit, „Mittel und Wege zu finden, damit er [Netanyahu] Deutschland besuchen und wieder abreisen kann, ohne verhaftet zu werden“.

Merz‘ offene Missachtung des Haftbefehls des IStGH gegen Netanjahu, den Deutschland als Unterzeichner des Römischen Statuts, dem Gründungsvertrag des Gerichtshofs, umsetzen muss, wurde von Menschenrechtsaktivisten weltweit sofort verurteilt.

Amnesty International Deutschland kritisierte Merz‘ beispiellosen Schritt als „Aufruf zum offenen Rechtsbruch“, während Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, die „gestörte Realität“ in Deutschland beklagte, in der „Menschenrechtsverteidiger wie KRIMINELLE behandelt werden, während mutmaßliche internationale Kriminelle mit allen Ehren empfangen werden“.

Albaneses Tweet bezieht sich auf die erfolglosen Einschüchterungsversuche deutscher Politiker und der Polizei, sie zum Schweigen zu bringen, als sie das Land letzten Monat im Rahmen einer Europareise besuchte, um über Menschenrechte und Palästina zu sprechen.

Zu einer Zeit, in der „Israel“ die Westbank ethnisch säubert und die Palästinenser im Gazastreifen erneut hungern lässt, nachdem es das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas aufgekündigt hat, ist Merz‘ Wunsch, den völkerrechtlichen Flüchtling Netanjahu nach Berlin einzuladen, nicht der einzige Vorbote dessen, was die CDU für die deutsche Demokratie bereithält, die bereits durch die autoritären Exzesse der scheidenden sozialdemokratischen und grünen Regierung angeschlagen und verletzt ist

Einen Tag nach der Wahl beschuldigte eine Informationsanfrage der CDU und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU im Bundestag mehrere NGOs, darunter die bekanntesten wie Greenpeace und PETA, eine „Schattenstruktur zu bilden, die staatliche Mittel nutzt, um indirekt in der Politik mitzumischen“. Beachten Sie, wie sehr die Formulierung der trumpschen Rhetorik vom Schattenstaat ähnelt.

Die Untersuchung, die aus sage und schreibe 551 Fragen besteht, wurde von Merz‘ Kritikern als Inquisition und Angriff auf die Demokratie bezeichnet. Verständlicherweise, denn viele der Organisationen, die von CDU/CSU angegriffen werden, sind dieselben, die im Vorfeld der Wahlen aus Protest gegen das, was Amnesty Deutschland als „Merz‘ unmenschliche Migrationspolitik“ bezeichnet hat, auf die Straße gingen, nachdem er vor der Wahl die Anti-AfD-Firewall aufgehoben hatte, die jegliche Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, dem Zweitplatzierten bei der Wahl, verbietet.

So wie die Trump-Regierung in den USA einen Krieg gegen Vielfalt, Gleichheit und Inklusion (DEI) führt und „den Sumpf trockenzulegen“ der Bundesbürokratie jeglichen Widerstand gegen seine neofaschistische Agenda zu beseitigen (eine Agenda, die darauf abzielt, die Demokratie von innen heraus zu demontieren und administrative Mittel zur Festigung der Macht einzusetzen, anstatt paramilitärische Gewalt, wie es bei klassischen faschistischen Bewegungen der Fall war), scheinen Merz‘ Vergeltungsangriffe auf Akteure der Zivilgesellschaft gleichermaßen von einer Feindseligkeit gegenüber demokratischen Normen, der Universalität der Menschenrechte und einer „progressiven“ Politik motiviert zu sein.

Ich habe das Wort absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, weil einige der in der CDU/CSU-Anfrage genannten Organisationen, wie die Amadeu Antonio Stiftung (benannt nach einem Schwarzen, der 1990 in der ostdeutschen Stadt Eberswalde von einer Gruppe Neonazis zu Tode geprügelt wurde) und Omas gegen Rechts (Grannies against the Right) sind überzeugte Pro-Israel-Organisationen und sind daher dafür bekannt, die berüchtigte Palästina-Ausnahme auf ihre angeblich progressive Politik anzuwenden.

Es fällt schwer, Sympathie für Organisationen zu empfinden, die sich zwar dem Namen nach gegen Rassismus einsetzen, aber keinerlei moralische Bedenken haben, die virulent rassistische Ideologie des Zionismus und ihre reale Anwendung in Form der Siedlerkolonialherrschaft, der ethnischen Säuberung und des Völkermords an den Palästinensern durch „Israel“ zu unterstützen. Die Eröffnungssalve der CDU, die sich zu einem ausgewachsenen Verwaltungskrieg gegen demokratische Standards insgesamt entwickeln könnte, ist zutiefst beunruhigend.

Während Merz und seine Partei in vorläufige Koalitionsgespräche mit den größten Verlierern der Wahl eintreten, den regierenden Sozialdemokraten (SPD), die stolz den Vorsitz über den antidemokratischen Rückfall Deutschlands nach dem 7. Oktober im Dienste „Israels“ innehatten und im Dienste der heimischen Rechtsextremen eine drakonische Anti-Flüchtlingspolitik betrieben haben, sieht es so aus, als würde Deutschland seinen dunklen Weg in den Kaninchenbau des Autoritarismus unbeeindruckt fortsetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern sind ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem Bachelor-Abschluss in Asien- und Afrikawissenschaften.

Übersetzt mit Deepl.com

