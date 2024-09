https://www.trtworld.com/europe/germany-to-deny-citizenship-to-those-using-pro-palestine-slogan-online-18213977



Deutschland verweigert Personen die Staatsbürgerschaft, die online pro-palästinensische Slogans verwenden

29. September 2024

Personen, die den Slogan „Vom Fluss zum Meer“ in den sozialen Medien verwenden, liken oder kommentieren, haben laut lokalen Medienberichten keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft.

AFP

Der Slogan stammt aus den 1960er Jahren und fordert die vollständige Befreiung Palästinas vom Jordan bis zum Mittelmeer. / Foto: AFP

Deutschland wird denjenigen die Staatsbürgerschaft verweigern, die den Slogan „Vom Fluss zum Meer“ in den sozialen Medien teilen, liken oder kommentieren, was mit der Unterstützung Palästinas in Verbindung gebracht wird, berichteten lokale Medien am Sonntag.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) erklärte, dass Personen, die den Slogan „Vom Fluss zum Meer“ in den sozialen Medien verwenden, liken oder kommentieren, keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Die neuen Bestimmungen des deutschen Innenministeriums legen fest, dass die Verwendung dieses Slogans dazu führt, dass Personen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können.

Der Slogan geht auf die 1960er Jahre zurück und fordert die vollständige Befreiung Palästinas vom Jordan bis zum Mittelmeer.

Diese Entscheidung folgt auf die Verabschiedung des deutschen Gesetzes über die doppelte Staatsbürgerschaft am 27. Juni.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …