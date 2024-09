https://www.trtworld.com/discrimination/germany-expands-border-controls-angering-other-eu-members-18208590



Deutschland weitet Grenzkontrollen aus und verärgert damit andere EU-Mitglieder

16. September 2024

Die Europäische Kommission warnt, dass die Mitglieder des 27-Nationen-Blocks solche Maßnahmen nur in Ausnahmefällen ergreifen dürfen.

Ein Polizist hält ein Fahrzeug an der Grenze zu Dänemark an, 16. September 2024. / Foto: Reuters

Deutschland hat die Grenzkontrollen an den Grenzen zu allen neun Nachbarstaaten ausgeweitet, um irreguläre Migranten aufzuhalten, was bei anderen EU-Mitgliedern Proteste ausgelöst hat.

Berlin kündigte die weitreichende Maßnahme am Sonntag nach einer Reihe tödlicher Anschläge an, die die Angst in der Bevölkerung geschürt und die Unterstützung für die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) erhöht haben.

Innenministerin Nancy Faeser sagte, dass dieser Schritt darauf abziele, irreguläre Migration zu begrenzen und „Kriminellen Einhalt zu gebieten und sie frühzeitig zu identifizieren und aufzuhalten“.

Die Grenzkontrollen werden zunächst für sechs Monate gelten und voraussichtlich temporäre Einrichtungen an Landübergängen sowie Stichprobenkontrollen durch die Bundespolizei umfassen.

Polen und Österreich haben Bedenken geäußert, und die Europäische Kommission hat die Mitglieder des 27-Nationen-Bündnisses gewarnt, dass solche Maßnahmen nur in Ausnahmefällen ergriffen werden dürfen.

Deutschland liegt im Herzen Europas und grenzt an neun Länder, die Teil der visafreien Schengen-Zone sind, die den freien Personen- und Warenverkehr ermöglichen soll.

Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz gab es bereits vor der Ankündigung der verschärften Maßnahmen.

Diese werden nun auf die Grenzen Deutschlands zu Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark ausgeweitet.

Faeser sagte, die Regierung hoffe, die Auswirkungen auf die Menschen, die in den Grenzregionen leben und arbeiten, so gering wie möglich zu halten, und versprach eine „Abstimmung mit unseren Nachbarländern“.

Scholz unter Druck

Angesichts der bevorstehenden nationalen Wahlen im nächsten Jahr steht die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz unter starkem politischem Druck, ihre Haltung gegenüber Migranten und Asylbewerbern zu verschärfen.

Scholz war am Sonntag in Usbekistan, um ein Migrationsabkommen für Arbeitskräfte zu unterzeichnen, die nach Deutschland kommen sollen, während gleichzeitig die Abschiebeverfahren in die entgegengesetzte Richtung vereinfacht werden, damit „diejenigen, die zurückkehren müssen, auch zurückkehren“, so der Kanzler.

In Deutschland hat die Bundesregierung Pläne vorgelegt, um Abschiebungen an europäische Partner zu beschleunigen.

Nach den EU-Vorschriften sollen Asylanträge von dem Land bearbeitet werden, in dem die Person ankommt.

Dieses System hat die Länder an der europäischen Peripherie stark belastet, weshalb die Staats- und Regierungschefs eine stärkere Lastenteilung gefordert haben.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte, dass die Verschärfung der deutschen Grenzen bedeute, dass Deutschland „im Wesentlichen den Schwarzen Peter an die Länder an den Außengrenzen Europas weitergeben“ würde.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner sagte, sein Land werde „keine Menschen aufnehmen, die von Deutschland abgewiesen werden“.

