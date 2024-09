https://www.nachdenkseiten.de/?p=121394



„Eine direkte Beteiligung von NATO-Staaten“ – O-Töne zu Putins Warnung an die NATO und Reaktionen darauf

Ein Artikel von: Redaktion

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit einer eindeutigen Warnung an die NATO-Staaten für den Fall eines Einsatzes weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland reagiert. Eine Zusage des Westens für die Anwendung dieser Waffen blieb trotz mehrmaliger Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorerst aus. Kanzler Olaf Scholz gab indes bereits jetzt zu verstehen, dass er dieses riskante Spiel nicht mitmachen wird. Ein neuer Teil aus der Serie O-Töne.



ATACMS-Abschuss in der Ukraine

(Quelle: „Telegraph“)

„The Guardian“ am 11. September 2024

Der US-Außenminister Antony Blinken gab seinen bisher stärksten Hinweis, dass das Weiße Haus im Begriff sei, seine Beschränkungen für den Einsatz von vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen durch die Ukraine auf wichtige militärische Ziele innerhalb Russlands aufzuheben, wobei eine Entscheidung offenbar bereits getroffen wurde.

In einer Rede in Kiew zusammen mit dem britischen Außenminister David Lammy sagte Blinken, die USA seien „vom ersten Tag an“ bereit gewesen, ihre Politik an die veränderte Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anzupassen. „Das werden wir auch weiterhin tun“, betonte er. (…) Weiterlesen in den nachdenkseiten

