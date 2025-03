Zur Erinnerung:



Deutschlands Auge zudrücken: Israel schützen, Palästina verfolgen

Deutsche Gerichte haben pro-palästinensische Aktivisten wegen angeblicher anti-israelischer Parolen wie „vom Fluss zum Meer“ verfolgt, wobei sie die Sicherheit Israels über die Meinungsfreiheit stellten und abweichende Meinungen unterdrückten – alles im Namen der historischen Verantwortung.

Reuters Archive

Menschen halten bei einer Demonstration in Berlin ein Transparent, auf dem israelische Militäraktionen in Gaza verurteilt werden. Foto: Thomas Peter

Deutschland, ein westlicher Staat, der immer noch versucht, seine völkermörderische Nazi-Vergangenheit zu bewältigen, verschließt weiterhin die Augen vor einem weiteren möglichen Völkermord, indem er Aktivisten, die für Palästina protestieren, vor Gericht stellt.

Diese Woche hat Berlin eine weitere palästinensische Aktivistin vor Gericht gestellt, weil sie während einer Protestkundgebung „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ gerufen hatte, wobei sie sich auf das Mittelmeer im Westen und den Jordan im Osten bezog.

Die Angeklagte, die von ihrem Verteidigerteam „Daria“ genannt wird, muss sich vor Gericht verantworten, weil sie angeblich „Symbole verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ verbreitet hat, womit offenbar die Hamas gemeint ist.

Anfang des Monats wurde Ava Moayeri von einem deutschen Gericht wegen desselben angeblichen Vergehens verurteilt.

Bemerkenswert ist, dass der pro-palästinensische Slogan nicht von der Hamas geprägt wurde, die von vielen Palästinensern und Regierungen als Widerstandsgruppe gegen die anhaltende Besetzung Israels angesehen wird.

Stattdessen tauchte der Slogan erstmals in den 1960er Jahren unter den Anhängern der Fatah auf, die das Rückgrat der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) bildeten.

Folgen des Urteils

Die Fatah, die 1959 von Yasser Arafat und seinen Freunden gegründet wurde, wird heute von keiner Regierung als terroristische Organisation angesehen. Ihre führenden Persönlichkeiten, darunter auch Mahmoud Abbas, stehen derzeit an der Spitze der international anerkannten Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

Doch all diese Fakten scheinen für das deutsche Gericht, das die 22-jährige Aktivistin Moayeri verurteilte, keine Rolle zu spielen. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 600 Euro (668 US-Dollar) verurteilt, weil sie „das Existenzrecht des Staates Israel leugnete“.

AP

Ein Polizist geht während einer pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin am 25. Juli 2014 vor einem pro-palästinensischen Demonstranten. Foto: Markus Schreiber

Bei der Urteilsverkündung erkannte Richterin Birgit Balzer weder die illegale Besetzung durch Israel und die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch die Ablehnung eines palästinensischen Staates an.

Vor Gericht sagte Moayeri, sie habe den Slogan gerufen, um „Frieden und Gerechtigkeit“ für Palästinenser zu fordern, aber die Richterin entgegnete, dass die Deutschen dafür sorgen müssten, dass sich Juden „sicher und wohl“ fühlen.

Sein Urteil hat jedoch nur dazu geführt, dass sich Palästinenser und diejenigen, die mit ihrer Notlage mitfühlen, in Deutschland unsicher und unwohl fühlen. Moayeris Anwalt, Alexander Gorski, bezeichnete Balzers Urteil als Sieg für die „staatliche Unterdrückung“ der Meinungsfreiheit und kündigte an, in Berufung zu gehen.

Kein Zweifel

Nadija Samour, eine Anwältin des European Legal Support Centre, die Daria in der Verhandlung dieser Woche vertritt, sagte auch, dass sie die Motivation des deutschen Gerichts als „hochpolitisch“ empfand und dass sie auf einer „wackeligen rechtlichen Grundlage“ beruhe.

An anderer Stelle in Deutschland entschied ein bayerisches Gericht im Juni zugunsten von zwei Angeklagten und befand, dass der Slogan nicht kategorisch verboten werden könne, da er in seiner konzeptionellen Natur mehrdeutig sei und im Zweifelsfall für ihn gesprochen werden müsse.

Die pro-israelische deutsche Regierung hat jedoch bisher so gehandelt, dass sie den Demonstranten und Aktivisten, die die Gräueltaten Tel Avivs im Gazastreifen verurteilen, keinerlei Vertrauensvorschuss gewährt.

AA

Ein pro-palästinensischer Protest in Deutschland.

Tatsächlich verbot die deutsche Innenministerin Nancy Faeser im November, dass der Slogan im Land öffentlich gerufen wird, mit der Begründung, er spiegele die Unterstützung für die Hamas wider. Im Februar behauptete ihr Kollege Marco Buschmann, der das Justizministerium leitet, dass das Rufen des Slogans eine „antisemitische Hetze“ darstellen könnte.

Aufgrund umstrittener Gerichtsurteile und Regierungserklärungen wie dieser haben die deutschen Sicherheitskräfte grünes Licht erhalten, hart gegen viele propalästinensische Demonstranten im Land vorzugehen.

Unterstützung für Israel: Deutschlands Staatsräson

Richterin Balzer zitierte in ihrem Urteil gegen Moayeri auch die Staatsräson und sagte, dass dieses deutsche politische Prinzip Deutschland dazu verpflichte, Israel zu verteidigen. Staatsräson bedeutet wörtlich „Staatsgründe“ und bezieht sich auf die Grundprinzipien der heutigen Existenz Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, der auf die Nazi-Herrschaft folgte. Damals beging Deutschland den Holocaust an der jüdischen Bevölkerung in ganz Europa.

Nach einigen Interpretationen, darunter der von Balzer und einigen führenden deutschen Politikern wie dem derzeitigen Kanzler Olaf Scholz und seiner Vorgängerin Angela Merkel, ist die Verteidigung Israels ein unverzichtbarer Bestandteil der nationalen Identität des Landes.

„Im Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson“, sagte Scholz im Oktober nach dem von der Hamas geführten Angriff.

Scholz‘ Aussage bekräftigt Merkels frühere Aussage aus dem Jahr 2008 in einer Rede vor der Knesset. „Diese historische deutsche Verantwortung ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das bedeutet, dass für mich als deutscher Bundeskanzler die Sicherheit Israels niemals verhandelbar ist“, sagte sie.

AP-Archiv

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (2. v. l.) spricht am 18. März 2008 während einer Sondersitzung der Knesset in Jerusalem vor dem israelischen Parlament. Foto: Markus Schreiber

Doch Scholz‘ jüngste Berufung auf die Staatsräson hat einige Politikwissenschaftler dazu veranlasst, die Verwendung dieses Konzepts im Zusammenhang mit der Verteidigung Israels in Frage zu stellen.

„Heutzutage vermittelt es den Menschen ein Gefühl der absoluten Verpflichtung, von Staatsräson zu sprechen, was angeblich bedeutet, dass Deutschland die Sicherheit Israels uneingeschränkt unterstützt. Fast wie ein Verfassungsprinzip“, schrieb Ronen Steinkea, ein deutscher Autor und politischer Analyst.

Aber die Art und Weise, wie Scholz das Konzept darlegte, indem er sagte, er habe „keinen Zweifel“, dass „die israelische Armee bei ihrem Vorgehen die Regeln des Völkerrechts einhalten wird“, lässt Experten wie Steinka an der Verfassungsmäßigkeit zweifeln.

Die Politikwissenschaftlerin Antje Wiener stimmte dem zu und schrieb, dass deutsche Politiker das Prinzip offenbar falsch anwenden.

„Vor dem Hintergrund dieser Aussage ist Staatsräson eine Frage des Glaubens, sie ist sicherlich kein „Verfassungsprinzip“, wie Steinke feststellt“, sagte sie.

