Völkerrecht neu denken nach Gaza: Die Durchsetzungslücke

in Palästina

von Richard Falk

09/03/2025

Dieser Beitrag ist eine modifizierte Version einer Grundsatzrede, die am 3. und 4. August 2024 an der Boğaziçi-Universität in Istanbul zu Beginn einer hervorragenden zweitägigen Konferenz mit dem Titel „Rethinking International Law After Gaza“ gehalten wurde.

Israels Rückgriff auf Völkermord: Offenkundig, aber geleugnet

Freunde, Kollegen, meine Damen und Herren:

Es ist mir eine große Ehre, an dieser wichtigen Versammlung teilzunehmen. Diese Konferenz verspricht, der umfassendste und scharfsinnigste Versuch zu sein, die Beziehung des Völkerrechts zu den schrecklichen Ereignissen in Gaza in den letzten 10 Monaten zu verstehen. Es ist sehr bedauerlich für die Menschen in Gaza, dass das Thema dieser Konferenz, „nach Gaza“, viel zu optimistisch und verfrüht war. Gerade während dieser anhaltenden Tortur, die ganz Gaza durchmacht, ist es angemessener, dass wir über die Erfolge und Misserfolge des Völkerrechts „im Lichte von Gaza“ oder „in Bezug auf Gaza“ sprechen, aber nicht warten, bis „nach Gaza“ Realität wird, um eine abschließende Bewertung des „Völkerrechts nach Gaza“ vorzunehmen.

Ein objektiver Beobachter muss mit großem Bedauern feststellen, dass der Völkermord selbst während des Waffenstillstands weitergeht und die Gefahr einer umfassenderen zerstörerischen politischen Gewalt in der Region, die direkt mit Gaza verbunden ist, zunimmt. Dies gibt zunehmend Anlass zur Sorge, da der Völkermord sich einer Hochphase nähert. Bevor ich zu dem Thema komme, über das ich sprechen sollte, nämlich die Ablehnung des Völkerrechts als irreführender und nutzloser Betrug unter solchen Umständen, möchte ich ein weit verbreitetes Missverständnis ansprechen, nämlich den verständlichen Zynismus gegenüber dem Wert des Völkerrechts, der dadurch entsteht, dass Israel maßgebliche Urteile so schamlos missachtet hat, ohne dass dies negative Folgen hatte. Hätte Israel sich daran gehalten, hätte es den Völkermord gestoppt und auch die Besetzung nicht nur des Gazastreifens, sondern auch des Westjordanlands und Ost-Jerusalems beendet, wie es eine nahezu einstimmige Mehrheit des Internationalen Gerichtshofs in seinem historisch bedeutsamen Gutachten vom 19. Juli 2024 verfügte.

Die internationale Gemeinschaft, die die dokumentierten Ansichten der führenden internationalen Menschenrechts-NGOs widerspiegelt, war vor einigen Jahren zu dem Schluss gekommen, dass die israelische Verwaltung der besetzten Gebiete Palästinas, die nach dem Krieg von 1967 begann, die Politik und Praktiken eines Apartheidregimes übernommen hatte und die Besatzung somit ein internationales Verbrechen darstellte, das mit rassistischer Herrschaft und Unterwerfung verbunden war. Diese Apartheid-Bewertung deutet ferner darauf hin, dass Palästina und seine Völker Opfer einer Form des Siedlerkolonialismus wurden, was Vergleiche mit den Erfahrungen der abtrünnigen britischen Kolonien nahelegt: Die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland hatten ihre Staatsbildungsprozesse und ihre gesellschaftliche Stabilität auf einer systemischen rassistischen Vorherrschaft gegenüber den einheimischen Völkern aufgebaut, was einer Apartheid gleichkam, bevor das Verbrechen existierte, also einer „Apartheid vor der Apartheid“.

Da es mit den Kontrollmustern nicht gelang, den Widerstand gegen das Kolonialprojekt zu überwinden, verstärkte jedes dieser Kolonialunternehmen die Bemühungen, die einheimische Bevölkerung zu vertreiben und ihre wirtschaftlichen Ressourcen zu nutzen. Diese Dynamik führte im Allgemeinen zu verstärktem Widerstand und erzeugte einen Kreislauf von Aktion und Reaktion, der zu einer härteren Form der Apartheid führte, und danach, wenn der Widerstand anhielt, zu einem systemischen Wendepunkt, der in seltenen Fällen den kriminellen Weg aufgibt, wie es in Südafrika überraschend der Fall war, oder das Regime die Apartheid durch den Rückgriff auf völkermörderische Taktiken der Entmenschlichung und Massentötung ablöst, wie es Israel nach dem Ausdruck des bewaffneten Widerstands der Hamas am 7. Oktober getan hat, der von eigenen Kriegsverbrechen begleitet wurde.

Mit anderen Worten: In Situationen des Siedlerkolonialismus folgt auf die Apartheid oft ein Genozid, wie es in Palästina der Fall war. Der historische Kontext hat sich geändert. Im Gegensatz zu vielen früheren Völkermorden, einschließlich des Holocaust, findet die palästinensische Erfahrung in einer postkolonialen, historischen Atmosphäre statt, in der sowohl Apartheid als auch Völkermord kriminalisiert wurden und eine Reihe von antikolonialen Kriegen der widerständigen einheimischen oder nationalen Bevölkerung den Sieg gebracht haben. Diese historische Kontextualisierung ist konzeptionell von entscheidender Bedeutung, um angemessen würdigen zu können, wie es zu dieser Umkehrung der Ergebnisse bei den Begegnungen zwischen den Einheimischen und den Kolonisatoren gekommen ist. Sie erklärt auch die aufkommende kritische Neuinterpretation der ursprünglichen dekontextualisierten Mainstream-Interpretationen des Westens, die Israel nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober unterstützten, mit dem Effekt, dass die siedlerkolonialen Dimensionen der Ereignisse an diesem schicksalhaften Tag verschleiert wurden.

Im Westen wurde allgemein beobachtet, dass die Netanjahu-Koalitionsregierung, die im Januar 2023 die Macht übernahm, als die extremste Regierung in der Geschichte Israels bezeichnet wurde. Was sie so extrem machte, war, dass sie kein Geheimnis aus ihrer Entschlossenheit machte, die Palästinenser aus dem Westjordanland mit allen Mitteln zu vertreiben, und später auch aus dem Gazastreifen. Die Westbank war schon immer der Preis, den das zionistische Projekt begehrte. Das Ziel, die Westbank schließlich in die israelische Souveränität einzugliedern, wurde nie aufgegeben. Daher ist es wichtig, die Reaktion Israels und des Westens auf den 7. Oktober aus der Perspektive der Siedlerkolonialisierung zu betrachten. Es ist auch wichtig zu beurteilen, warum die israelische Regierung die zuverlässigen Warnungen aus verschiedenen Quellen, darunter die US-Regierung und die ägyptischen Geheimdienste, ignoriert hat. Es ist auch kaum zu glauben, dass Israels ausgefeilte Überwachungsfähigkeiten die Anzeichen eines bevorstehenden Hamas-Angriffs nicht erkannt haben sollen, was die Schlussfolgerung weiter untermauert, dass Israel den 7. Oktober geschehen ließ, um eine ausreichende Begründung für seine völkermörderische Reaktion zu haben.

Es scheint vernünftig zu sein, zu dem Schluss zu kommen, dass Israel den Angriff zugelassen hat oder sich dafür entschieden hat, am Tag des Angriffs nur sehr zaghaft und/oder schwach zu reagieren. Und was folgte, kann nicht durch Appelle an die Selbstverteidigung oder die Sicherheit Israels gerechtfertigt werden, die mit viel weniger Zerstörung der Infrastruktur des Gazastreifens und weitaus weniger palästinensischen Toten, Verletzten, Krankheiten und Traumatisierungen der Überlebenden effizienter hätten aufrechterhalten werden können. Mit anderen Worten: Ich behaupte, dass der 7. Oktober einen Vorwand für das bot, was diese Regierung unter Netanjahu bereits vor dem Angriff durch ethnische Säuberung, Zwangsräumung und ungeregelte Gewalt durch Siedler erreichen wollte, und dass ab dem Tag, an dem Netanjahu die Kontrolle über die israelische Regierung wieder übernahm, grünes Licht dafür gegeben wurde. Die Gewalt der Siedler in dieser Zeit vor dem 7. Oktober wurde oft von einer Botschaft begleitet, die an palästinensischen Autos im Westjordanland befestigt war: „Verschwindet oder wir töten euch.“ Für Palästinenser, die bereits unter einer missbräuchlichen Besatzung leben, ist dies eine erschreckende Botschaft. Solche giftigen Gefühle wurden durch die Grausamkeit der Gewalt der Siedler, das Niederbrennen eines Dorfes und die Erschwerung des Lebens für die Palästinenser, die durch das humanitäre Völkerrecht vor Missbrauch durch die Besatzer geschützt werden sollten, zusätzlich glaubwürdig.

Die richtige Einordnung dessen, was in dieser Zeit vor Israels Rückgriff auf völkermörderische Gewalt geschah, ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Sie liefert eine territoriale Begründung für die Entmenschlichung des palästinensischen Volkes als Volk. In der Geschichte hat es selten einen so explizit durchgeführten Völkermord gegeben, bei dem die Anführer selbst durch ihre eigene politische Sprache überwältigende Beweise für eine spezifische Absicht lieferten, einschließlich der grausamen Bestätigung durch den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in Form einer formellen und öffentlichen Anordnung eines vollständigen Embargos für alle Importe von Lebensmitteln, Treibstoff und Strom aus dem Gazastreifen. Netanyahus zustimmender Verweis auf die Amalek-Passage in der Bibel, in der vorgeschlagen wird, einen Gegner des biblischen Israel zu töten, einschließlich aller Erwachsenen, Kinder und sogar der Tiere, die von den Amalekitern besessen waren. Dies läuft darauf hinaus, einen völkermörderischen Präzedenzfall heraufzubeschwören, der sowohl als Rechtfertigung als auch als Eingeständnis der Art der israelischen Reaktion dient.

Die Umsetzung des Völkerrechts: Enttäuschend, aber dennoch von Bedeutung

Wenn man sich der Frage zuwendet, was allgemein als Reaktion auf die sehr natürliche Besorgnis darüber gilt, wie man dem Völkerrecht in diesem Bereich der globalen Sicherheit, der Kriegsverhütung und der internationalen Kriminalität überhaupt eine ernsthafte Rolle zugestehen kann, nachdem man beobachtet hat, wie systematisch es in dieser Zeit nach dem 7. Oktober missachtet wurde. Diese Missachtung wurde durch das Verhalten der führenden westlichen liberalen Demokratien veranschaulicht, die sich grundsätzlich für die Ausweitung der Rechtsstaatlichkeit auf die internationalen Beziehungen einsetzen. Im Fall von Gaza haben sich führende Regierungen und einflussreiche Medien im Westen trotz verbindlicher Entscheidungen der angesehensten internationalen Institutionen geweigert, verbindlichen Gerichtsurteilen der angesehensten internationalen Tribunale Gültigkeit zu verleihen. Wenn man die Reaktion der mitschuldigen Länder, insbesondere meines eigenen, der USA, auf den Angriff Israels auf Gaza mit der empörten westlichen Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine vergleicht, die sich auf eine selbstgerechte Berufung auf das Völkerrecht in Bezug auf die UN-Charta stützte. Dieser Appell an das Völkerrecht im Zusammenhang mit der Ukraine wurde durch den Versuch des Westens verstärkt, den Internationalen Strafgerichtshof vom ersten Tag an in die Zwangsmaßnahmen gegen die russischen Staats- und Regierungschefs einzubeziehen.

Eine solche Position steht im Gegensatz zu dem Argument, dass das Vertrauen auf das Völkerrecht im Namen des palästinensischen Volkes, das dieser Art von Völkermord ausgesetzt ist, „rechtlich unbegründet“ sei, um an die unbekümmerte Ablehnung des Rückgriffs Südafrikas auf den Internationalen Gerichtshof durch den amerikanischen Außenminister Antony Blinken zu erinnern. Eine solche Doppelmoral ist nicht nur Ausdruck moralischer Heuchelei, sondern auch eine unverantwortliche Tendenz, das Völkerrecht in ein politisches Instrument umzuwandeln, das gegen Gegner nützlich ist, aber inakzeptabel ist, wenn es gegen Freunde eingesetzt wird. In einem sehr realen Sinne läuft dies auf die Unterscheidung in der einflussreichen faschistischen Rechtslehre hinaus, die von Carl Schmitt entwickelt wurde, der das Völkerrecht bedingungslos verunglimpfte und die internationalen Beziehungen offen als durch Interaktionen zwischen „Freunden und Feinden“ bestimmt betrachtete. Eine solche Sichtweise betrachtete Normen moralischer und rechtlicher Zurückhaltung nur für die Beziehungen unter Freunden als anwendbar. Im Umgang mit Feinden gibt es keine Regeln, sondern nur Taktiken, die darauf abzielen, Siege zu erringen oder Niederlagen zu vermeiden. Ernsthafte Konflikte werden durch überlegene Zurschaustellung harter Macht gelöst.

Dies ist zweifellos eine sehr nihilistische Sichtweise der internationalen Gesellschaft und der Funktionsweise ihrer normativen Ordnung. Wenn es im Bereich der Sicherheit ein wirksames Recht geben soll, muss es ein zwingendes Prinzip der Gleichbehandlung von Gleichen haben. Die Praxis der Doppelmoral in Urteilen und Handlungen ist genau das Gegenteil, nämlich die Ungleichbehandlung von Gleichen auf der Grundlage strategischer und geopolitischer Prioritäten. Diese Spannung zwischen den widersprüchlichen Rollen des Völkerrechts steht im Hintergrund der Staatskunst. Das Vertrauen in den Vorrang der Geopolitik und die Missachtung des Völkerrechts sind in dieser deutlichsten Herausforderung dieser Art seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs am beunruhigendsten. Nachdem dies festgestellt wurde und hinzugefügt wurde, dass die Urteile und Meinungen des Internationalen Gerichtshofs, so maßgeblich sie auch sein mögen, kaum Aussichten darauf bieten, dass Israel sich daran hält, oder dass ein ausreichender politischer Wille vorhanden ist, um die Urteile durchzusetzen. Es ist eine kritische Situation, in der ein humanitärer Notfall erster Ordnung besteht und die organisierte internationale Gemeinschaft trotz der Klarheit des Gesetzes nicht reagiert. Dieses Versäumnis stellt eine „Krise der Umsetzung“ dar. Es gibt einen klaren rechtlichen Weg neben dem ebenso klaren geopolitischen Weg, und letzterer wurde trotz der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe gewählt.

Trotz allem ist das Völkerrecht von Bedeutung

Die Missachtung des Völkerrechts, die sich aus der Entscheidung der USA und Israels für den geopolitischen Weg ergibt, ist eine Katastrophe für den Ruf der liberalen Demokratien des Westens, wie die schändliche Begrüßung Netanjahus im Jahr 2024 bei einer gemeinsamen Kongresssitzung, bei der einer der schlimmsten Kriegsverbrecher seit Hitler öffentlich geehrt wurde, deutlich macht. Bisher habe ich die negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Rolle des Völkerrechts im Verlauf des Völkermords im Gazastreifen hervorgehoben. Es verleitet dazu, die zynische Ansicht zu akzeptieren, dass das Völkerrecht keine Rolle spielt oder keine positive Rolle im internationalen Leben spielt. Ich lehne diese nihilistische Interpretation ab. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das Völkerrecht trotz dieser schwerwiegenden Enttäuschungen und Misserfolge und Mängel weiterhin von Bedeutung ist. Es ist aus mehreren Gründen von Bedeutung.

Zunächst einmal hat sich während des Völkermords im Gazastreifen gezeigt, dass man sich auch in politisch sensiblen Fällen auf das Vertrauen in die Professionalität des Internationalen Gerichtshofs verlassen kann. Außerdem zeigte sich, dass die Auslegung der Relevanz des Völkerrechts durch den IGH nicht durch politische Manipulation aus dem Hinterzimmer beeinflusst wird. Auf diese Weise kann der IGH mit den operativen Realitäten des Sicherheitsrats und der Generalversammlung verglichen werden, die ausdrücklich politische Institutionen sind. Beeindruckend war auch die Größe der Mehrheit im IGH, die den Völkermord verurteilte, ihn in ihrem vorläufigen Urteil als „einen plausiblen Völkermord“ bezeichnete und Israel zusätzlich aufforderte, alle Handlungen einzustellen, die potenziell völkermörderische Auswirkungen haben. Besonders beeindruckend war die Zusammensetzung der Mehrheit, zu der mehrere westliche Richter gehörten, die gegen die politischen Positionen ihres Landes zu diesen Fragen stimmten. Mit anderen Worten: Der IGH hat in diesem historisch wichtigen Moment sowohl fachliche Kompetenz als auch eine unabhängige Identität unter Beweis gestellt und sich damit in der breiten Öffentlichkeit als bevorzugte Methode zur Lösung selbst tiefgreifendster internationaler Konflikte Respekt verschafft. Dies trägt wesentlich dazu bei, den IGH als wichtige Ressource für die Zukunft und für die internationale Rechtsentwicklung insgesamt zu etablieren.

Darüber hinaus und insbesondere im Hinblick auf das Gutachten vom Juli 2024 über die Rechtmäßigkeit der israelischen Besatzung, die nach dem Krieg von 1967 begann, hat der IGH eine verbindliche rechtliche Bewertung abgegeben. Dieses höchste und angesehenste internationale Gericht kam zu dem Schluss, dass Israel systematisch und eklatant gegen die Vierte Genfer Konvention und das humanitäre Völkerrecht verstößt, was seine rechtlichen Pflichten als Besatzungsmacht betrifft. Es forderte die Vereinten Nationen und die internationalen Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das Verhalten Israels zur Beendigung seiner Verwaltungsrechte im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem führt und dass es seiner rechtlichen Verpflichtung nachkommt, seine Präsenz im besetzten Palästina so schnell wie möglich zurückzuziehen.

Eine dritte Ebene des positiven Beitrags des Völkerrechts in dieser Art von Situation wird oft übersehen. Sie besteht darin, dass eine solche verbindliche Auslegung des Völkerrechts Solidaritätsinitiativen wie der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung und anderen Formen des zivilgesellschaftlichen Handelns Legitimität verleiht, die Druck auf Israel ausüben, damit es sein Verhalten ändert. Die Verurteilung Israels durch das Völkerrecht bietet eine rechtliche Grundlage für die Befürwortung eines Waffenembargos und gibt symbolische Unterstützung für die Art und Weise, wie die Zivilgesellschaft einer zunehmenden Delegitimierung des israelischen Verhaltens politische Wirkung verleihen will. Diese Art von globalem zivilgesellschaftlichem Aktivismus erwies sich im südafrikanischen Kontext des erfolgreichen Kampfes gegen die Apartheid als entscheidend und trug dazu bei, das Engagement der US-Regierung im Vietnamkrieg zu beeinflussen, indem er der militärisch schwächeren Seite Frieden und Sieg brachte.

Ein vierter Grund für eine positivere Sichtweise des Völkerrechts ist, wie ich es nennen würde, sein pädagogischer Wert, wenn es darum geht, Studenten und besorgten Bürgern auf der ganzen Welt zu vermitteln, was das Völkerrecht in Situationen dieser Art vorschreibt und warum es wichtig ist, die Außenpolitik durch Recht und nicht durch militärische Macht zu gestalten. Und meiner Meinung nach fördert es ein politisches Bewusstsein, das viel stärker auf rechtskonformes Verhalten und den künftig zunehmenden Einfluss einer Weltordnungsperspektive reagiert, die die Geopolitik zugunsten des Rechts verdrängt.

Eine abschließende Bemerkung

Je nach den weiteren Entwicklungen könnte sich Gaza als Wendepunkt erweisen, weg von einer Schmitt’schen Weltanschauung von Freunden und Feinden, die das Völkerrecht strategisch einsetzt, und hin zu einer viel stärkeren Bemühung, das Völkerrecht zu einem wirksamen Regelungsrahmen zu machen. Eine solche Wirksamkeit in Bereichen der globalen Sicherheitspolitik würde dann der Art und Weise ähneln, wie das Recht seit langem in vielen anderen Bereichen des internationalen Lebens funktioniert, einschließlich der internationalen Diplomatie, der Aufrechterhaltung der Stabilität in den Ozeanen und im Weltraum und der hohen Konformitätsrate in den meisten Wirtschaftsbeziehungen. Es ist also falsch zu glauben, dass diese Ablehnung des Völkerrechts über die Grenzen seiner vermeintlichen Rolle bei der Kriegsverhütung, den Menschenrechten und der Verwaltung der globalen Sicherheit hinausgeht.

Die Kriegsverhütung und die Verwaltung der globalen Sicherheit dem Ermessen der Gewinner des Zweiten Weltkriegs zu überlassen, wurde bereits 1945 beschlossen und ist vielleicht der größte Fehler in dem friedensstiftenden Ansatz, der nach diesem bedeutsamsten internationalen Krieg vorherrschte. Was wir in Gaza beobachten, ist Teil des aufgeschobenen Erbes, den Weltfrieden und die Einhaltung der Menschenrechte der Geopolitik zu überlassen, anstatt zu versuchen, einen völkerrechtlichen Rahmen zu akzeptieren, der sowohl für die Starken als auch für die Schwachen verbindlich ist.

d Tokio am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Verlierer wurden zur Rechenschaft gezogen, indem die überlebenden Angeklagten aus Politik, Militär und Wirtschaft durch Gerichtsverfahren bestraft wurden, während die Verbrechen der Gewinner, einschließlich Hiroshima und Nagasaki, straffrei blieben. Diese gesamte normative Ordnung nach 1945 wurde auf einem soliden Fundament aus Doppelmoral und moralischer Heuchelei errichtet. Wir müssen das Völkerrecht als Regulativ fördern, das alle Mitglieder der internationalen Gesellschaft bindet, unabhängig vom Ausgang von Kriegen, und diese Art von Flirt mit dem faschistischen Beharren auf der Verknüpfung von Gerechtigkeit und Macht ablehnen. Universitäten auf der ganzen Welt haben in dieser Zeit beispielloser Gefahren für die Menschheit eine bedeutende potenzielle Möglichkeit, engagiertes bürgerschaftliches Engagement und berufliches Engagement für Gerechtigkeit durch Recht zu fördern.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für Völkerrecht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Seit 2002 lebt er in Santa Barbara, Kalifornien, und lehrt am örtlichen Campus der University of California in Global and International Studies. Seit 2005 ist er Vorsitzender des Vorstands der Nuclear Age Peace Foundation.

Übersetzt mit Deepl.com

