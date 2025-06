Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



Deutschlands Haltung gegenüber Israel ist zu einem beispiellosen politischen Dilemma geworden

Trotz der Bereitschaft der neuen Regierung, Israels Vorgehen im Gazakrieg zu kritisieren, hat Israel bislang keine Konsequenzen seitens Deutschlands zu spüren bekommen. Letztendlich wird Kanzler Friedrich Merz sich zwischen leeren Drohungen und der Wahrung des humanitären Völkerrechts entscheiden müssen.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hält heute eine Rede bei einer Veranstaltung in Berlin. Bildnachweis: Christian Mang/Reuters

Vera Weidenbach

3. Juni 2025, 19:33 Uhr IDT

Veränderung war das größte Versprechen von Friedrich Merz, als er für das Amt des deutschen Kanzlers kandidierte. Die Zeiten des Zögerns und der Stagnation seien vorbei, versprach er, wenn seine Partei, die Mitte-Rechts-Partei CDU, die Führung übernehmen würde. Keine Streitereien mehr, die schließlich zum Sturz der sogenannten Ampelkoalition geführt hatten – dem Bündnis aus linksliberalen und grünen Parteien, das zuletzt von Ex-Olaf Scholz geführt wurde. Merz versprach stattdessen, die Dinge voranzubringen und schnell zu handeln.

Viele Deutsche waren überrascht, dass die größte Veränderung, die Merz nach drei Wochen im Amt einleitete, ein Bruch mit einem der Leitprinzipien der deutschen Außenpolitik war: Israel nicht zu intensiv zu kritisieren. Härter als jeder deutsche Kanzler vor ihm kritisierte Merz die israelische Regierung für ihr Vorgehen im andauernden Krieg und die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen.

In einem Interview am 27. Mai bezeichnete er die aktuelle Offensive Israels als „nicht mehr nachvollziehbar“ und sagte: „Die Zivilbevölkerung in einem solchen Ausmaß zu schädigen, wie es in den letzten Tagen zunehmend der Fall war, kann nicht mehr als Kampf gegen den Terrorismus der Hamas gerechtfertigt werden.“

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei ihrer Ankunft zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin im vergangenen Monat. Bildnachweis: Ebrahim Noroozi/AP

Während seines Wahlkampfs und in der Vereinbarung mit der SPD zur Bildung einer Koalitionsregierung positionierte sich Merz als starker Befürworter Israels und betonte seine enge persönliche Beziehung zu Premierminister Benjamin Netanjahu, der Merz laut eigenen Angaben unmittelbar nach seinem Wahlsieg im Februar angerufen habe, um ihm zu gratulieren. Während dieses langen Telefonats habe Merz Netanjahu versprochen, „Wege und Mittel zu finden, damit er Deutschland besuchen und auch wieder ausreisen kann, ohne verhaftet zu werden“.

Diese Äußerung löste Empörung bei anderen politischen Parteien aus, da Deutschland einer der größten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs ist, der im November wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen hatte.

Merz‘ rhetorischer Kurswechsel gegenüber Israel erfolgt vor dem Hintergrund des wachsenden politischen Drucks in Deutschland und ganz Europa, Israels anhaltende Offensive im Gazastreifen zu verurteilen. Die EU kündigte ihre Absicht an, die Rechtsgrundlage ihres Assoziierungsabkommens mit Israel aus dem Jahr 1995 zu überprüfen. Unterdessen setzte Großbritannien die Handelsgespräche mit Israel aus, während Spanien seine diplomatischen Bemühungen verstärkte, um die europäischen Verbündeten zu Sanktionen gegen Israel zu bewegen.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (links) und Finanzminister Lars Klingbeil beantworten Fragen auf einer Pressekonferenz in Berlin letzte Woche. Bildnachweis: Annegret Hilse/Reuters

Für die neue Regierungskoalition mit der SPD birgt das Thema Konfliktpotenzial, den Merz unbedingt vermeiden möchte. SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil kündigte an, die Koalition wolle den politischen Druck auf Israel erhöhen. „Wir müssen auch unter Freunden klarstellen, was angesichts der historischen Verantwortung, die wir gegenüber Israel tragen, nicht mehr akzeptabel ist“, sagte Klingbeil am 26. Mai und fügte hinzu, dass dieser Punkt erreicht sei.

Im Gegensatz zu mehreren hochrangigen SPD-Vertretern verzichtete Klingbeil jedoch auf die Forderung nach einem Waffenembargo gegen Israel. Die Uneinigkeit der Sozialdemokraten in dieser Frage verschafft der CDU mehr Handlungsspielraum.

Merz hat sich geschworen, ein „Außenkanzler“ zu werden – das bedeutet, dass er seine Zeit als Kanzler ganz der Außenpolitik widmen will.

Zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahrzehnten führt die CDU das Außenministerium. Seit seinem Amtsantritt reist Merz durch Europa, um die Beziehungen zu Polen, Frankreich und Großbritannien zu stärken. Der ehemalige Kanzler Olaf Scholz gilt weithin als gescheitert in seinem Versprechen einer „Zeitenwende“ hinsichtlich der Rolle Deutschlands als führende Macht in Europa und der Aufstockung der militärischen Kapazitäten zur Abwehr russischer Aggressionen gegen die Ukraine.

Und genau hier kollidiert die Unterstützung Deutschlands für Israel nicht nur mit den normativen Grundsätzen Deutschlands, sondern auch mit seinen politischen Interessen, sagt Maya Sion-Tzidkiyahu, Dozentin an der Hebräischen Universität Jerusalem und Direktorin des Programms für israelisch-europäische Beziehungen bei Mitvim. Sie betont, dass die Erwartungen an Merz in Europa nicht in erster Linie Israel betreffen.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (rechts) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen letzte Woche auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Bildnachweis: Annegret Hilse/Reuters

„Eine unkritische Ausrichtung auf Israel birgt die Gefahr, dass Deutschlands Glaubwürdigkeit untergraben wird und das Land zunehmend Vorwürfen der Doppelmoral ausgesetzt ist. Dies könnte die Glaubwürdigkeit Deutschlands auf der breiteren geopolitischen Bühne schwächen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine“, so Sion-Tzidkiyahu.

Merz hat eindeutig Ambitionen, Deutschland als führende diplomatische Kraft zu etablieren, was eng mit einer bedeutenden Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine verbunden ist. Seit seinem Amtsantritt hat der neue deutsche Kanzler zweimal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen und eine Aufstockung der deutschen Militärhilfe zugesagt.

Ob Deutschland politische Maßnahmen gegen Israel ergreifen wird, hängt laut Sion-Tzidkiyahu weitgehend davon ab, wie die Regierung Netanjahu den Krieg im Gazastreifen fortsetzen wird.

Sollte sich der Krieg zu einer langfristigen Besatzung entwickeln – was angesichts der Entwicklungen vor Ort immer wahrscheinlicher wird, da Israel weiterhin die Zivilbevölkerung Gazas in drei Zonen drängt und gleichzeitig 75 Prozent des Gazastreifens militärisch kontrolliert –, könnte dies dazu führen, dass Netanjahu den Forderungen seiner rechtsextremen Koalitionspartner nachgibt, die davon träumen, dass die IDF Gaza ähnlich wie das Westjordanland verwaltet.

Ein Aktivist hält während einer Protestkundgebung in Berlin zum 77. Jahrestag der Nakba im vergangenen Monat ein Schild hoch, auf dem Deutschland aufgefordert wird, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Bildnachweis: Lisi Niesner/Reuters

„Sollte dieses Szenario eintreten, stünde Deutschland vor ernsthaften politischen und rechtlichen Herausforderungen, um die Fortsetzung der Waffenlieferungen an Israel zu rechtfertigen“, prognostiziert Sion-Tzidkiyahu. „In diesem Fall würde die Frage über rhetorische Verschiebungen hinausgehen und in den Bereich konkreter politischer Veränderungen eintreten.“

Geschlossene Türen, offene Telefone

In der Vergangenheit hat Merz weitgehend darauf verzichtet, die israelische Regierung öffentlich zu kritisieren, und stattdessen betont, was er und sein Außenminister Johann Wadephul als „Diplomatie hinter verschlossenen Türen“ bezeichnen, was bedeutet, dass Deutschland seine Bedenken in direkten Gesprächen und nicht in der Öffentlichkeit anspricht.

Wadephul versicherte, dass er fast täglich mit israelischen Regierungsvertretern telefoniert habe, um die Bedenken Deutschlands zu erörtern. Während seines Besuchs in Israel vor zwei Wochen forderte der Außenminister öffentlich eine Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, akzeptierte jedoch weitgehend die Rechtfertigungen der israelischen Regierung für den andauernden Krieg. Am Mittwoch wird sein israelischer Amtskollege Gideon Sa’ar zu Besuch in Berlin sein, und die beiden werden erneut Gelegenheit haben, das Thema persönlich zu erörtern.

Seit der erneuten Verschärfung der Kämpfe im Gazastreifen beschreibt Wadephul die Position Deutschlands gegenüber Israel als politisches und moralisches Dilemma. Der Grundsatz, dass die Sicherheit Israels eine Staatsraison sei – ein Begriff, den die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel 2008 in Bezug auf die historische Verantwortung Deutschlands nach dem Holocaust eingeführt hatte –, stehe im Widerspruch zu Deutschlands Bekenntnis zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts.

Trotz dieser neuen Bereitschaft der deutschen Regierung, Kritik offener zu äußern, bleiben die konkreten Konsequenzen eher vage. Wadephul lehnte ein von der spanischen Regierung vorgeschlagenes Waffenembargo mit Verweis auf die Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels ab. In einem kürzlich erschienenen Interview erklärte der Außenminister, der Bundesicherheitsrat, ein Kabinettsausschuss, der über Waffenlieferungen entscheidet, werde prüfen, ob der Einsatz deutscher Waffen im Gazastreifen mit dem Völkerrecht vereinbar ist.

Eine Einstellung der deutschen Waffenlieferungen an Israel scheint in naher Zukunft eher unwahrscheinlich, zumal es Widerstand innerhalb der CDU und der CSU, dem konservativeren bayerischen Flügel der Partei, gibt. Weiterlesen in haaretz. com

