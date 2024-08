https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany-s–historical-responsibility–is-not-an-excuse-to-su



Deutschlands „historische Verantwortung“ ist keine Entschuldigung für die Unterstützung von „Israels“ Völkermord

Timo Al-Farooq

29. August 2024

Wenn Deutschland sich wirklich für seine Vergangenheit verantwortlich fühlen würde, würde es sofort seine beschämende Unterstützung für Israels“ Völkermord in der Gegenwart beenden.

Eine der treffendsten Charakterisierungen von Deutschlands unheiliger Allianz mit dem israelischen Regime ist mir in einem Buch über den Klimawandel begegnet: In David Wallace Wells‘ 2019 erschienenem Bestseller Die unbewohnbare Erde verwendet der Autor den Ausdruck „carceral model of history“, den er als „Fortschritt, der durch die Folgen vergangenen Verhaltens aufgehalten wird“ erklärt.

Obwohl im Kontext der globalen Erwärmung geschrieben und zur Veranschaulichung dessen gedacht, wie der Klimawandel uns zu „Gefangenen der industriellen Revolution“ gemacht hat, kann diese Formulierung auch auf die deutsche Vergangenheitsbewältigung angewendet werden: Viele argumentieren, dass Deutschlands blinde Loyalität zu „Israel“ die Nation zu einer „Gefangenen“ ihrer Nazi-Geschichte gemacht hat, sehr zum Nachteil der Palästinenser, die fast achtzig Jahre nach dem jüdischen Holocaust immer noch den Preis dafür zahlen, da Israels völkermörderischer Krieg gegen Gaza unvermindert anhält.

Die unerschütterliche Unterstützung des selbsternannten „jüdischen Staates“ als Mittel zum Ausgleich des antisemitischen Fußabdrucks Nazi-Deutschlands ist eines der Leitprinzipien dieser selbst auferlegten und einzigartig deutschen Sühneprozesse. Nachdem die offizielle Zahl der palästinensischen Todesopfer im Gazastreifen 40.000 überstiegen hat, ist jedoch schmerzlich deutlich geworden, dass Deutschlands kompromissloses Festhalten an diesem „karzeralen Geschichtsmodell“ sich als ebenso verhängnisvoll erwiesen hat wie der anthropogene Klimawandel, da Berlin unter dem Deckmantel der Buße weiterhin das koloniale Abschlachten der einheimischen Bevölkerung Palästinas unterstützt und begünstigt.

Selbst unter den zuverlässig pro-zionistischen europäischen Nationen wie Großbritannien oder Frankreich bleibt Deutschland ein lautstarker Pro-Völkermord-Ausreißer. Als sogar westliche Regierungen Tel Avivs abscheulichen Angriff auf die al-Tabieen-Schule in Gaza in diesem Monat verurteilten, bei dem über 100 vertriebene Palästinenser, die dort Schutz gesucht hatten, getötet wurden, ging Berlin erneut gegen den Strich des universalistischen Anstands, als sein stellvertretender Regierungssprecher blindlings das banale Mantra von Israels„ Recht auf Selbstverteidigung“ aufsagte.

Deutschland ist nicht nur der zweitgrößte Waffenlieferant, sondern verteidigt „Israel“ auch routinemäßig vor internationalen Gerichten, wenn diese versuchen, „Israel“ für seine nicht zu rechtfertigenden Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einen regelrechten Völkermord zur Verantwortung zu ziehen.

Das Land, in dem die größte palästinensische Gemeinde Europas lebt, verfügt auch über den bösartigsten antipalästinensischen Staatsapparat in Europa, wie die brutale polizeiliche Niederschlagung von Anti-Völkermord-Protesten Woche für Woche zeigt. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Fällen, in denen mit Waffengewalt gegen Protagonisten der Bewegung Freies Palästina vorgegangen wird, und einer Reihe repressiver gesetzlicher Maßnahmen, die darauf abzielen, Stimmen zum Schweigen zu bringen und zu bestrafen, die sich kritisch zu Israels“ völkermörderischem Verhalten und dem (expandierenden) Siedlerkolonialismus äußern.

All diese Verhaltensweisen beruhen auf dem Irrglauben, dass die Sicherheit einer europäisch-westlichen Kolonie, die gewaltsam auf gestohlenem arabischen Land errichtet und ausgebaut wurde, ein integraler Bestandteil der deutschen Staatsräson ist, wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset (un)berühmt verkündete. 16 Jahre später nutzen ihr Nachfolger Olaf Scholz und andere Kabinettsmitglieder diese verzerrte, außenpolitische Manifestation der Vergangenheitsbewältigung , um die volle deutsche Unterstützung für einen Krieg zu rechtfertigen, der zunehmend in Holocaust-Analogien beschrieben wird.

Die Zweckentfremdung des Konzepts der „historischen Verantwortung“ Deutschlands als plumpe Ausrede, um den Kreuzzug eines Siedlerkolonialprojekts zur gewaltsamen Vertreibung einer indigenen Bevölkerung aus ihrer Heimat offensiv zu unterstützen, liegt weit vor den Ereignissen des 7. Oktober: Monate vor dem von der Hamas angeführten Angriff auf „Israel“ hat die in Berlin ansässige Interessengruppe Palestine Speaks die längst überfällige Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in Bezug auf Deutschlands fehlerhafte Erinnerungskultur und die damit einhergehende Loyalität gegenüber dem Apartheidregime zum Ausdruck gebracht, als sie anlässlich der Aktionen zum Nakba-Tag eine Grafik in den sozialen Medien mit dem Slogan „Free Palestine from German guilt“ veröffentlichte.

Doch wie die letzten zehneinhalb Monate ungezügelter Unterstützung für „Israels“ Krieg und intensiver staatlicher Maßnahmen gegen die Palästina-Solidarität gezeigt haben, weigert sich Deutschland nach wie vor vehement, seine exklusivistische Post-Shoah-Verantwortung zu universalisieren und den Ruf „Nie wieder“ (der im Westen ironischerweise von Meir Kahane, dem Gründer der jüdisch-extremistischen Kahanisten-Bewegung, deren Anhänger Itmar Ben-Gvir, „Israels“ rechtsgerichteter Polizeiminister, ist, popularisiert wurde) auf die Palästinenser anzuwenden.

Stattdessen wird der notorisch antipalästinensische Deutsche Bundestag eine umstrittene Resolution mit dem Arbeitstitel „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ verabschieden. Dies ist der jüngste Versuch, zu verschleiern, wer in diesen Zeiten der „Hyper-Kriminalisierung der Palästina-Solidarität in Deutschland“ wirklich bedroht ist, wie es die abolitionistische Wissenschaftlerin Vanessa E. Thomson ausdrückt.

Jerzy Montag, ein deutscher Politiker und ehrenamtlicher Verfassungsrichter, der mehrere Familienmitglieder im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verloren hat, sieht in der überarbeiteten Fassung eines früheren Entwurfs eine „Beschädigung“ der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ Deutschlands und „rassistische Anklänge“ gegenüber Einwanderern aus der muslimischen Welt, Der klassische Musiker Michael Barenboim, der sowohl Israels Krieg gegen den Gazastreifen als auch Deutschlands hartes Durchgreifen gegen die Palästina-Solidarität lautstark verurteilt hat, äußerte ähnliche Bedenken und kritisierte die „Unterdrückung palästinensischer Stimmen“ unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Antisemitismus.

Es erübrigt sich zu sagen, dass die deutsche Regierung absolut nichts tut, um das palästinensische Leben im Land zu schützen, zu bewahren und zu stärken, oder das arabische oder muslimische Leben überhaupt. Was kann man von einer Nation erwarten, die im 20. Jahrhundert innerhalb von vier Jahrzehnten zwei Völkermorde an weißen Rassisten begangen hat und als „aktiver Teilnehmer“ an der laufenden rassistisch motivierten Ausrottungskampagne in Gaza bezeichnet wird, die verblüffende Ähnlichkeit mit der Ausführung von Lothar von Throtas berüchtigtem Vernichtungsbefehl gegen die Herero und Nama und der Endlösung der Judenfrage durch Nazi-Deutschland aufweist?

Wenn Deutschland sich wirklich für seine Vergangenheit verantwortlich fühlen würde, würde es sofort seine schändliche Unterstützung für Israels“ Völkermord in der Gegenwart beenden. Während die selbsternannte „moralischste Armee der Welt“ weiterhin Höllenfeuer auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens regnen lässt und ihre größte Offensive auf das besetzte Westjordanland seit der Zweiten Intifada startet, wäre das ein guter Beweis dafür, dass Deutschland tatsächlich etwas aus seiner düsteren Geschichte gelernt hat.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

