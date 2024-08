https://www.palestinechronicle.com/palestinian-commander-abu-shujaa-killed-in-tulkarm-israeli-operation-in-west-bank-intensifies/



Palästinensischer Kommandant Abu Shujaa in Tulkarm getötet – Israelische Operation im Westjordanland intensiviert sich

29. August 2024

Der Kommandeur des Tulkarm-Bataillons, Mohammad Jaber, bekannt unter seinem nom de guerre Abu Shujaa. (Foto: über soziale Medien)

Teilen Tweet Pin Email

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Der Vorfall ereignete sich gegen 4:00 Uhr morgens, als die israelische Armee ein Gebäude im Lager Tulkarm umstellte, in dem sich Abu Shujaa und mehrere andere palästinensische Kämpfer aufhielten.

Das israelische Militär gab am Donnerstag bekannt, dass es den Kommandeur des Tulkarm-Bataillons, Mohammad Jaber, bekannt unter seinem Pseudonym Abu Shujaa, sowie vier weitere Bataillonsmitglieder bei einem Schusswechsel im Lager Nur Shams im Westjordanland getötet hat.

Dies geschah im Rahmen einer groß angelegten Militäroperation, die am Mittwoch begann.

Nach Angaben des israelischen Senders Channel 14 ereignete sich der Vorfall gegen 4.00 Uhr morgens, als die israelische Armee ein Gebäude im Lager Tulkarm umstellte, in dem sich Abu Shujaa und mehrere andere palästinensische Kämpfer befanden.

Während des anschließenden Schusswechsels feuerte eine Einheit der israelischen Armee Berichten zufolge eine Rakete auf das Gebäude ab.

Nach den Zusammenstößen wurden Abu Shujaa und vier weitere Personen getötet, während die israelische Armee einen weiteren gesuchten Palästinenser in dem Gebäude festnahm.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurde einer seiner Soldaten bei der Konfrontation im Nur Shams Camp verletzt.

Nafir und Attentatsversuche

Abu Shujaa, der 26-jährige Anführer der Tulkarm-Brigaden, war jahrelang das Ziel von Mordanschlägen der israelischen Armee.

Im Juli letzten Jahres wurde er nach Protesten einfacher Palästinenser aus dem Krankenhaus Thabet Thabet in Tulkarm befreit, das nicht vom israelischen Militär, sondern von der Polizei der Palästinensischen Autonomiebehörde belagert worden war.

Als bekannt wurde, dass Abu Shujaa und möglicherweise auch andere von den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde im Krankenhaus belagert wurden, riefen palästinensische Gruppen, darunter auch der militärische Arm der Fatah-Bewegung, den Nafir aus, ein arabisches Wort, das für die Mobilisierung des Volkes steht.

Im vergangenen April war die israelische Armee in das Flüchtlingslager Tulkarm eingedrungen und hatte dabei eine ihrer tödlichsten Operationen seit Jahren durchgeführt, bei der 14 Palästinenser getötet und viele weitere verwundet wurden.

Nach Gerüchten, Abu Shujaa sei getötet worden, erschien der junge Mann auf dem Massenbegräbnis seiner Kollegen, schwang sein automatisches Gewehr und hielt eine bewegende Rede über die Fortsetzung des Widerstands.

Seitdem hatte Israel versucht, ihn zu verhaften oder zu töten, zumal sich die Tulkarm-Brigaden als eine der stärksten Kampfgruppen im Widerstand gegen die israelische Besetzung des Westjordanlandes erwiesen.

Ausweitung der Operationen

Augenzeugen berichteten, dass das israelische Militär seine Operationen in Jenin ausgeweitet hat und weiterhin Häuser im östlichen Viertel belagert und stürmt.

Die Armee stürmte außerdem mehrere Stadtteile, schickte militärische Verstärkung und lieferte sich mit palästinensischen Kämpfern bewaffnete Auseinandersetzungen, bei denen es laut Al-Dschasira immer wieder zu Explosionen kam.

Der Rote Halbmond berichtete, dass ein Palästinenser im östlichen Viertel von Dschenin von israelischen Streitkräften getötet wurde.

Die Militäroperation wurde auch in Tulkarm intensiviert, wo die israelischen Streitkräfte das Lager stürmten, Razzien in palästinensischen Häusern durchführten und zahlreiche Bürger für Untersuchungen vor Ort festnahmen. In verschiedenen Gebieten von Tulkarm wurden häufig Explosionen und Schüsse gemeldet.

Al Jazeera berichtete, dass sich die israelischen Streitkräfte aus dem Lager Al-Faraa in Tubas zurückzogen und dabei erhebliche Zerstörungen hinterließen.

Der Korrespondent erwähnte auch, dass die israelische Armee das Lager Al-Arroub nördlich von Hebron (Al-Khalil) im südlichen Westjordanland am frühen Donnerstagmorgen zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden gestürmt hat.

Die Armee belagerte weiterhin die Lager Jenin und Nur Shams in Tulkarm, wobei es zu anhaltenden Zusammenstößen mit Widerstandskämpfern kam und laute Explosionen zu hören waren.

Das israelische Militär führte auch eine Reihe von Razzien in der Stadt Nablus sowie in den Lagern Balata und Askar durch und nahm mehrere Bürger fest.

Großangelegte Operation

Den zweiten Tag in Folge setzte die israelische Armee ihre Militäroperation in Städten und Gemeinden im nördlichen besetzten Westjordanland fort und weitete ihre Bemühungen in Tulkarm aus, während sie sich aus dem Lager Far’a zurückzog.

Die Zahl der palästinensischen Opfer ist auf 17 Tote und mehr als 20 Verletzte angestiegen.

Am Mittwoch gab die israelische Rundfunkbehörde bekannt, dass die israelische Armee eine groß angelegte Operation im nördlichen Westjordanland gestartet hat, bei der die Sicherheitskräfte gleichzeitig in Dschenin und Tulkarm operieren.

Unter dem Schutz der Luftunterstützung stürmten große israelische Truppen in den frühen Morgenstunden Jenin, Tulkarm und die jeweiligen Lager sowie das Lager Far’a bei Tubas. Israelische Drohnen führten mindestens drei Angriffe durch, bei denen es mehrere Tote und Verletzte gab.

Das israelische Militär bestätigte, dass Kampfhubschrauber und Drohnen an der Operation beteiligt sind, um die Bodentruppen zu unterstützen, und dass die Operation voraussichtlich noch mehrere Tage andauern wird.

Der israelische Sender Channel 14 bezeichnete diese Operation als die größte seit der Operation Defensivschild im Jahr 2002.

Inmitten des seit dem 7. Oktober andauernden Konflikts im Gazastreifen hat die israelische Armee ihre Angriffe im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, intensiviert. Dabei wurden 670 Palästinenser, darunter 150 Kinder, getötet, mehr als 5.400 Menschen verletzt und über 10.000 Personen festgenommen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …