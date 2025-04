https://www.zerohedge.com/political/germanys-coalition-government-wants-strengthen-democracy-abolishing-it



Deutschlands Koalitionsregierung will die Demokratie „stärken“, indem sie sie abschafft

Donnerstag, 10. April 2025

Verfasst von Rainer Rupp

Die beiden politischen Parteien mit den dramatischsten Verlusten bei den jüngsten Wahlen, die Christlich Demokratische Union (CDU), die aufgrund ihrer traditionellen Farbe oft als „schwarze“ Partei bezeichnet wird, und die Sozialdemokratische Partei (SPD), die als „rote“ Partei bekannt ist, befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Bildung einer Koalitionsregierung – von Kritikern „SchwarzRot“ oder sogar „SchwarzRot“ genannt. In den USA sind Sie an ein Zweiparteiensystem mit Demokraten und Republikanern gewöhnt, aber in Deutschland werden häufig Koalitionen gebildet, da in der Regel keine Partei die Mehrheit gewinnt.

Derzeit verhandeln die CDU (Mitte-Rechts, wie gemäßigte Republikaner) und die SPD (Mitte-Links, ähnlich wie Demokraten) über eine gemeinsame Regierungsbildung nach den jüngsten Wahlen. Ihr erklärtes Ziel? Die „Stärkung der repräsentativen Demokratie“. Doch einige ihrer durchgesickerten Vorschläge haben für Stirnrunzeln – und Besorgnis – gesorgt, da sie offenbar die Einschränkung der Redefreiheit und sogar das Verbot der Kandidatur bestimmter Politiker für ein Amt beinhalten. Hier erfahren Sie, was vor sich geht.

Abschaffung der Transparenz: Auf Wiedersehen zum deutschen Informationsfreiheitsgesetz

Eine der schockierendsten Ideen in den durchgesickerten Koalitionspapieren ist der Plan, das deutsche Informationsfreiheitsgesetz (IFG) abzuschaffen, das dem Freedom of Information Act (FOIA) in den USA ähnelt, das es Bürgern ermöglicht, Regierungsunterlagen – wie E-Mails oder Berichte – anzufordern, um Beamte zur Rechenschaft zu ziehen. Das 2006 verabschiedete IFG in Deutschland tut dasselbe und ermöglicht den Menschen den Zugang zu Daten von Bundesbehörden. Es ist ein Instrument, um Skandale aufzudecken, wie ein verpfuschtes Mautprojekt, Vertuschungen von Gesundheitsbehörden während der COVID-19-Pandemie oder zwielichtige Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung. Deutsche Medien, wie der öffentlich-rechtliche Sender ZDF, hatten dieses Gesetz als Meilenstein für Transparenz bezeichnet.

Doch die schwarz-rote Koalition will es „in seiner jetzigen Form abschaffen“, wie aus den durchgesickerten Dokumenten hervorgeht. In einem orwellschen Ton behauptet die CDU, dies sei Teil der Modernisierung des Deutschen Bundestags und würde dessen Fähigkeit verbessern, die Regierung zu überwachen. Kritiker glauben das nicht. Nachrichtenagenturen wie T-Online bezeichnen es als „direkten Angriff auf die Bürger“ und nicht als Reform. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, ein Politiker, der einst durch die Offenlegung des IFG in Verlegenheit gebracht wurde, bezeichnet es als Aktualisierung, und die Reaktion der SPD war bestenfalls verhalten.

Der Vorschlag ist noch in blauer Tinte – was bedeutet, dass er zur Debatte steht –, aber allein der Vorschlag, er sei verhandelbar, hat Empörung ausgelöst. Die Deutsche Journalistengewerkschaft und die oppositionelle Freie Demokratische Partei (FDP, eine wirtschaftsfreundliche Gruppe) kritisieren den Vorschlag scharf und bezeichnen ihn als Machtübernahme, die als „Bürokratieabbau“ getarnt ist. Die FDP witzelte: „Das Motto scheint zu lauten: ‚Der Bürger muss nicht alles wissen!‘“ Über 100.000 Anträge wurden im Rahmen dieses Gesetzes gestellt – eine Abschaffung würde die Öffentlichkeit für die Handlungen der Regierung blind machen.

Kriminalisierung von „Lügen“: Ein gefährlicher Weg für die Meinungsfreiheit Es kommt noch schlimmer

Die Koalition will auch gegen das vorgehen, was sie als „vorsätzliche Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen“ bezeichnet. Ihr Argument? Die Meinungsfreiheit gilt nicht für Lügen, daher wollen sie, dass eine „staatsunabhängige Medienaufsicht“ auf der Grundlage „klarer rechtlicher Richtlinien“ eingreift, um „Informationsmanipulation, Hass und Aufwiegelung“ zu bekämpfen. Klingt edel, oder? Aber hier ist der Haken: Wer entscheidet, was eine Lüge ist, was Hass und was Aufwiegelung? Diese Begriffe sind dehnbar, man kann sie beliebig auslegen, um sie dem eigenen Zweck anzupassen. In den USA ist die Redefreiheit gemäß dem Ersten Verfassungszusatz heilig, selbst wenn jemand Unsinn wie „die Erde ist eine Scheibe“ von sich gibt. Auch die deutsche Verfassung schützt die freie Meinungsäußerung, allerdings mit Einschränkungen – wie Gesetze gegen die Leugnung des Holocaust oder Verleumdung. Gerichte dort haben bereits entschieden, dass nachweislich falsche Aussagen nicht geschützt sind, wenn es sich nur um Fakten und nicht um Meinungen handelt. Wenn sich diese „Fakten“ jedoch mit Meinungen vermischen – wie in einer politischen Tirade – sind sie vorerst noch geschützt.

Der BlackRed-Plan geht jedoch noch weiter. Sie wollen die Verbreitung „falscher Behauptungen“ zu einem Verbrechen machen, unabhängig von bestehenden Gesetzen wie Verleumdung. Der deutsche Kolumnist Nikolaus Blome schreibt im „Der Spiegel“, dass ihn diese „gut gemeinte“ Idee erschreckt – sie ist zu vage. Die Welt, eine weitere große Zeitung, stimmt dem zu: Lügen fallen unter die Meinungsfreiheit, es sei denn, sie stellen einen klaren Rechtsverstoß dar, und unscharfe Begriffe wie „Hass und Aufstachelung“ sind keine juristischen Definitionen – sie sind Schlagworte für Aktivistengruppen. Stellen Sie sich vor, eine US-Regierungsbehörde würde entscheiden, welche politischen Tweets „falsch“ sind, und die Verfasser bestrafen. Wer würde so etwas leiten? Ein „Ministerium für Wahrheit“? Kritiker sehen hier ein großes Missbrauchsrisiko, insbesondere in hitzigen politischen Debatten, in denen „Wahrheit“ oft subjektiv ist.

Politiker verbieten: „Volksverhetzung“ als Karrierekiller

Und dann ist da noch der Clou: Die Koalition spricht davon, Menschen das passive Wahlrecht zu entziehen, wenn sie mehrfach wegen „Volksverhetzung“ verurteilt wurden. Dieses Gesetz deckt bereits Dinge wie Hassreden oder die Förderung von Gewalt gegen Gruppen ab. CDU und SPD wollen es verschärfen und eine Strafe hinzufügen: Wenn man mehr als einmal für schuldig befunden wird, wird man zumindest vorübergehend von einem gewählten Amt ausgeschlossen. Sie bezeichnen dies als „Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Demokratie“ gegen Terrorismus, Antisemitismus und Hass. Sie wollen auch prüfen, ob Beamte oder Soldaten bestraft werden können, die in privaten Chats extremistische Inhalte (die sich gegen die Regierung richten) teilen.

In den USA ist es selten, dass jemand von einer Kandidatur ausgeschlossen wird, und dies ist in der Regel an schwere Verbrechen wie Landesverrat gebunden – man denke an den 14. Zusatzartikel nach dem Bürgerkrieg. Der deutsche Vorschlag wirkt eher wie eine politische Waffe gegen die Opposition. Die SPD drängt schon seit einiger Zeit auf dieses „Wählbarkeitsverbot“, und jetzt ist es in den Koalitionsgesprächen. „Die Welt“ berichtet, dass es sich gegen Extremisten richtet, aber die Unbestimmtheit von ‚Anstiftung‘ könnte jeden mit kontroversen Ansichten treffen. Stellen Sie sich einen US-Politiker vor, der nach einigen Verurteilungen wegen ‚Hassrede‘ aus dem Kongress verbannt wird – seine Anhänger würden sich beschweren und seine Gegner würden jubeln. In Deutschland sehen Kritiker darin eine Demokratie, die sich selbst auffrisst: Sie bringt Andersdenkende zum Schweigen, indem sie vorgibt, sie zu schützen.

Was ist das große Ganze?

CDU und SPD sagen, dass es bei all dem – der Abschaffung des IFG, der Überwachung von „Lügen“ und dem Verbot von Kandidaten – darum geht, die Demokratie stärker und sicherer zu machen. Sie preisen es als Antwort auf Fehlinformationen, Extremismus und öffentliches Misstrauen an, die seit COVID und dem Aufstieg patriotisch-konservativer Gruppen wie der Alternative für Deutschland (AfD) in aller Munde sind. Aber für viele Deutsche sieht es nach einer Machtübernahme aus, und das ist es auch!

Für US-Leser: Stellen Sie sich eine Koalition aus Republikanern und Demokraten vor, die verspricht, den Kongress zu „reparieren“, indem sie das Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) abschafft, Menschen wegen „Fake News“ ins Gefängnis steckt und Kandidaten wegen „Hassrede“ ausschließt. Das würde zu Protesten auf den Straßen führen. So ist die Stimmung in Deutschland im Moment – nur dass ihr System eher an Kompromisse gewöhnt ist, sodass die Gegenreaktion noch auf sich warten lässt. Ob diese Pläne den endgültigen Koalitionsvertrag überleben, ist unklar, aber sie haben bereits eine Lunte entzündet. Deutschland steht kurz davor, zu testen, wie viel Chaos es verkraften – oder unterdrücken – kann.

