https://theintercept.com/2025/04/08/trump-immigration-international-student-visas-deport/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter



© THE INTERCEPT

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Trump scheint muslimische und „nicht-weiße“ Studenten für die Abschiebung ins Visier zu nehmen

Studenten aus Ländern mit muslimischer Mehrheit sowie aus Asien und Afrika wird ohne oder mit nur geringer Begründung das Visum entzogen.

Jonah Valdez

8. April 2025

Rabbiner und jüdische Gemeindevorsteher versammeln sich vor der ICE-Zentrale, um die Entführung von Mahmoud Khalil unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Antisemitismus am 20. März 2025 in NYC anzuprangern. Foto: Michael Nigro/Sipa USA via AP

Die Trump-Regierung weitet ihre Kampagne gegen internationale Studierende aus und nimmt dabei nicht nur diejenigen ins Visier, die sich aktiv für Palästina einsetzen, sondern auch Studierende, die sich in keiner Weise an Protesten und Campus-Aktivismus beteiligen.

Mit wenig oder gar keiner Begründung widerruft die Trump-Regierung die Visa und den Einwanderungsstatus von Hunderten internationaler Studierender im Rahmen des Student Exchange and Visitor Program und setzt sie damit der Gefahr von Inhaftierung und Abschiebung aus, so die Anwälte, die internationale Wissenschaftler vertreten, die neue Klagen gegen die Trump-Regierung eingereicht haben.

„Es handelt sich um eine konzertierte Aktion, um Menschen aus Ländern und Religionen zu verfolgen, die die Trump-Regierung aus dem Land haben will.“

In einigen Fällen hat die Regierung Studenten mit geringfügigen Verstößen oder Vergehen in ihrer Akte verfolgt, in anderen Fällen ohne jegliche Vorstrafen.

Mehrere Einwanderungsanwälte haben The Intercept außerdem mitgeteilt, dass die meisten ihrer Mandanten aus Ländern mit muslimischer Mehrheit oder anderen Ländern in Asien und Afrika stammen. Und in neuen Klagen, die in Kalifornien eingereicht wurden, wird auch behauptet, dass die Abschiebeversuche der Regierung offenbar auf Studenten abzielen, die „afrikanischer, arabischer, nahöstlicher, muslimischer und asiatischer Herkunft sind“.

Es wird Tage dauern, bis die Einwanderungsanwälte die Flut neuer Fälle durchgearbeitet haben. Ende März bestätigte Außenminister Marco Rubio Medienberichte, dass im Rahmen des Programms „Catch and Revoke“ mindestens 300 Visa widerrufen worden seien, und sagte, dass diese Zahl täglich steigen werde. Einwanderungsanwälte, die am Montag mit The Intercept sprachen, schätzen, dass die Zahl der Widerrufe von Studentenvisa in den letzten Tagen in die Tausende gestiegen sein könnte.

Verwandte

Mindestens 50 Studenten des Bundesstaates Arizona haben inzwischen ihr Visum verloren, sagt ein Anwalt

Während sich die bekanntesten Angriffe der Trump-Regierung auf Studenten um das Recht auf freie Meinungsäußerung drehten, bei denen die Einwanderungs- und Zollbehörde Studenten verhaftete, weil sie gegen etwas protestiert oder einen Meinungsartikel geschrieben hatten, steht die jüngste Welle von Visumsentzug im Einklang mit Trumps umfassender, fremdenfeindlicher Kampagne gegen Einwanderer und Einwanderung.

„Es handelt sich um eine konzertierte Aktion, um Menschen aus Ländern und Religionen zu verfolgen, die die Trump-Regierung aus dem Land haben will“, sagte Johnny Sinodis, ein in San Francisco ansässiger Anwalt für Einwanderungsrecht, der am Montag in Kalifornien im Namen eines betroffenen Studenten eine Klage gegen das Heimatschutzministerium einreichte.

Lesen Sie unsere vollständige Berichterstattung

Diese neue Serie von Angriffen auf internationale Studierende begann am Wochenende und betraf Studierende an einer Vielzahl von Colleges und Universitäten – wie der Colorado State University, der St. Cloud State University, der North Carolina State University, der Kent State University und im gesamten System der University of California in Los Angeles, Berkeley, Irvine und San Diego. Viele der betroffenen Studenten besuchen keine Universitäten, die zuvor von der Trump-Regierung wegen Vorwürfen des „Antisemitismus“ ins Visier genommen wurden, wie Columbia, Tufts oder Cornell.

In einem solchen Fall erhielt Xiaotian Liu, ein Doktorand der Informatik am Dartmouth College und chinesischer Staatsbürger, am Freitag eine E-Mail von der Schulverwaltung, in der ihm mitgeteilt wurde, dass das Department of Homeland Security seinen Studentenstatus beendet habe. Dies geht aus einer neuen Beschwerde hervor, die am Montag bei einem Bundesbezirksgericht in New Hampshire gegen die DHS-Sekretärin Kristi Noem und den ICE-Direktor Todd Lyons eingereicht wurde.

Um in den USA bleiben und studieren zu können, müssen internationale Studierende im Rahmen des Programms ihren Studierendenstatus über eine vom DHS betriebene Online-Datenbank namens „Student and Exchange Visitor Information System“ aufrechterhalten. Die Verwaltungsmitarbeiter teilten Liu mit, dass die Regierung sein SEVIS-Konto gekündigt habe, gaben jedoch kaum eine Erklärung dafür ab. Stattdessen hieß es in der SEVIS-Datenbank der Regierung vage, Liu sei „bei einer Überprüfung des Strafregisters identifiziert worden und/oder sein Visum sei widerrufen worden“.

Beide Erklärungen waren ein Schock für Liu, da er keine Vorstrafen hatte und keine Kenntnis von einer Änderung seines Studentenvisums hatte, heißt es in der Beschwerde. Liu, der seit seinem Bachelor- und Master-Abschluss an der Wake Forest University in New Hampshire lebt, hatte auch an keinen Protesten in den USA oder anderswo teilgenommen, heißt es in der Klage. Ohne sein SEVIS-Konto kann Liu sein Stipendium für das Promotionsprogramm nicht mehr erhalten oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeiten, was seine Fähigkeit, Geld zu verdienen, beeinträchtigt. Es ist noch unklar, ob Lius F-1-Studentenvisum, das ihm die Einreise in die USA bei Reisen erlaubt, ebenfalls widerrufen wurde.

Verwandte Themen

Warum Trump so verzweifelt versucht, Mahmoud Khalil in Louisiana zu halten

In einer vor Gericht eingereichten Erklärung sagte Liu, er fürchte, an weit entfernten Orten im ganzen Land verhaftet und inhaftiert zu werden, und erwähnte dabei Louisiana, wohin die Regierung in letzter Zeit viele studentische Häftlinge überstellt hat. Anwälte in anderen Fällen haben erklärt, dass solche übereilten Überstellungen, die ohne Benachrichtigung des Rechtsbeistands erfolgen, dazu dienen, die Studenten von ihrer Rechtsvertretung zu isolieren und günstige Urteile von konservativeren Distrikten zu erwirken.

„Es ist eine skrupellose Position, in der er sich befindet“, sagte Gilles Bissonnette, Rechtsdirektor bei der ACLU von New Hampshire, die Liu in seinem Fall vertritt. “Alles, was er will, ist, sein Studium in Ruhe abzuschließen – und jetzt muss er in der Angst leben, von Einwanderungsbeamten in den Vereinigten Staaten festgenommen zu werden.“

„Er hat nie ein Verbrechen begangen, hatte nie ein Problem.“

Laut Bissonnette stellt Lius Fall eine „signifikante Eskalation“ in der Taktik der Trump-Regierung dar, hart gegen Einwanderer vorzugehen. In der Klage wurde die Kündigung von Lius SEVIS-Konto als „rechtswidrig“ bezeichnet und argumentiert, dass die Regierung seine Rechte auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt habe, indem sie Lius Studentenstatus ohne Vorankündigung oder eine ordnungsgemäße Anhörung, wie es die DHS-Richtlinie vorschreibt, widerrufen habe. Die Aufhebung eines F-1-Visums sei kein Grund, den SEVIS-Status eines Studenten aufzuheben, heißt es in der Klage. In der Klage wird das Gericht aufgefordert, die Regierung zu zwingen, Beweise für die Aufhebung vorzulegen, sein SEVIS-Konto wiederherzustellen und die Regierung daran zu hindern, Liu festzunehmen.

„Er hat nie ein Verbrechen begangen, hatte nie ein Problem, und jetzt muss er in der Angst leben, dass ihm all das ohne Grund weggenommen wird, was zutiefst besorgniserregend und beunruhigend ist“, sagte Bissonnette.

Das DHS reagierte nicht sofort auf die Bitte von The Intercept um eine Stellungnahme.

Meistgelesen

Trumps Grenzschutzchef stößt in seiner Heimatstadt auf Widerstand, weil er eine einheimische Familie eingesperrt hat

Noah Hurowitz

Diese College-Mitarbeiterin verlor ihren Job, nachdem sie einen Film gezeigt hatte, der Israel kritisiert. Jetzt klagt sie wegen Redefreiheit.

Natasha Lennard

Kleinspender fordern John Fetterman auf, ihr Geld zurückzugeben

Akela Lacy

Seit Beginn der Razzia gegen Studenten mit der Verhaftung des Studentenführers Mahmoud Khalil aus Columbia, einem in Syrien geborenen Palästinenser, scheint die Trump-Regierung einen besonderen Fokus auf Studenten aus Ländern mit muslimischer Mehrheit wie dem Iran und Saudi-Arabien zu legen. In den letzten Tagen scheint sich die Razzia auf Studenten aus anderen Ländern wie Indien, Südkorea und China ausgeweitet zu haben, wie Anwälte, die ebenfalls gegen die Trump-Regierung klagen, gegenüber The Intercept mitteilten. Andere aus den gesamten USA, darunter ein Anwalt für Einwanderungsfragen, der internationale Studierende an der Arizona State University vertritt, haben ähnliche Beobachtungen über die offensichtliche Ausrichtung auf Studierende aus Ländern mit muslimischer Mehrheit gemacht.

„Dies ist letztlich ein Angriff auf die akademische Welt, auf höhere Bildungseinrichtungen.“

In zwei Fällen von Studenten in Südkalifornien – einer im Inland Empire und einer in Orange County – widerrief die Regierung Ende März und Anfang April das F-1-Visum und die SEVIS-Konten, wie aus zwei getrennten Klagen gegen das DHS hervorgeht, die am Samstag gleichzeitig beim Bundesgericht im Central District of California eingereicht wurden.

Beide Studenten stammen aus überwiegend muslimischen Ländern, heißt es in den Klagen, und beide hatten an keinen Protesten im Zusammenhang mit Palästina oder anderen politischen Themen teilgenommen. Die Studenten werden aus Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen der Regierung nur als „Student Doe #1“ und „Student Doe #2“ bezeichnet. Im vergangenen Monat begann ICE mit der Suche nach der Verhaftung des Studentenaktivisten und Cornell-Doktoranden Momodou Taal, nachdem er die Trump-Administration verklagt hatte.

Anders als im Fall von Liu lieferte die Regierung den beiden Studenten eine Grundlage für die Aufhebung. Das DHS beschuldigte jeden Studenten, gegen zwei Bestimmungen des Immigration and Nationality Act verstoßen zu haben: Nichterfüllung der Statusauflagen und die sogenannte „adverse foreign policy“-Bestimmung, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Die Nichterfüllung der Statusauflagen bedeutet, dass ein Student nicht mehr in der Lage ist, in den USA zu bleiben, um sein Studium abzuschließen, und dass er möglicherweise abgeschoben werden kann. Die Bestimmung zur nachteiligen Außenpolitik – im Wesentlichen eine Behauptung, dass der weitere Aufenthalt des Einwanderers in den USA den außenpolitischen Zielen der USA schaden würde – wurde auch in den aufsehenerregenden Einwanderungsfällen von Khalil, Rümeysa Öztürk und Badar Khan Suri angeführt, die sich in der palästinensischen Solidaritätsbewegung engagiert hatten. Auch in diesen Fällen legte die Regierung keine konkreten Beweise vor, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Es „scheint darauf ausgelegt zu sein, Studenten, einschließlich des Klägers, dazu zu zwingen, ihr Studium abzubrechen und sich selbst abzuschieben, obwohl sie ihren Status nicht verletzt haben“.

Der Student aus dem Inland Empire hatte „eine geringfügige Verurteilung wegen eines nicht alkoholbedingten Vergehens im Straßenverkehr“, während der Student aus Orange County „einen geringfügigen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und eine Verurteilung wegen eines alkoholbedingten Vergehens im Straßenverkehr“ hatte, heißt es in Gerichtsdokumenten. Dennoch sagten Anwälte, dass solche geringfügigen Vergehen und Verstöße, die nicht gewalttätig sind und nicht mit einer potenziellen Strafe von mehr als einem Jahr geahndet werden, keine angemessenen Gründe sind, um das Visum oder den Studentenstatus eines Studenten im Rahmen von SEVIS zu widerrufen.

In den Klagen heißt es, die Politik der Regierung „scheint darauf ausgelegt zu sein, Studenten, einschließlich des Klägers, dazu zu zwingen, ihr Studium abzubrechen und sich selbst abzuschieben, obwohl sie ihren Status nicht verletzt haben.“ In den Beschwerden wird außerdem behauptet, dass die Politik „hauptsächlich auf afrikanische, arabische, nahöstliche, muslimische und asiatische Studenten abzielt“.

Stacy Tolchin, eine in Pasadena ansässige Anwältin für Einwanderungsfragen, die die beiden kalifornischen Studenten vertritt, sagte, dass ihre Kanzlei allein in der vergangenen Woche mindestens 20 neue Fälle übernommen habe, die alle Studenten betreffen, deren Visa und SEVIS-Konten gekündigt wurden. Die Mehrheit der Studenten, die sie als Mandanten übernommen hat, komme aus mehrheitlich muslimischen und „nicht-weißen“ Ländern, sagte sie und fügte hinzu, dass sie keine Fälle von internationalen Studenten aus Europa gesehen oder davon gehört habe.

„Dies ist letztendlich ein Angriff auf die akademische Welt, auf höhere Bildungseinrichtungen – ich denke, es ist rassistisch motiviert“, sagte Tolchin.

Verwandte Themen

Trumps neues muslimisches Einreiseverbot droht, bereits in den USA lebende Einwanderer zu erfassen

Sinodis, der zu Khalils Anwaltsteam gehört und dessen Kanzlei Van Der Hout sich darauf vorbereitet, vier weitere Studenten zu vertreten, sagte, dass er auch einen besonderen Fokus auf Studenten aus überwiegend muslimischen Ländern oder Fälle, in denen der Student nicht aus einem Land mit nicht-muslimischer Mehrheit stammt, aber selbst Muslim ist, bemerkt hat. Wie Tolchin hat er keine Fälle von Studenten aus Europa oder sogar Australien oder Südafrika gesehen.

Die meisten seiner Mandanten stammten aus dem Nahen Osten, einige auch aus afrikanischen Ländern mit muslimischer Mehrheit. Er und andere Anwälte bezeichneten die Angriffe der Trump-Regierung als „Schatten-Reiseverbot“, in Anlehnung an das erste Verbot von US-Reisen für Bürger bestimmter Länder mit muslimischer Mehrheit durch die Trump-Regierung. Es wird erwartet, dass die derzeitige Regierung ein ähnliches Verbot einführen wird.

„Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass es sich im Wesentlichen um ein Schatten-Reiseverbot handelt, das durch die Aufhebung dieser SEVIS-Konten von Studenten und die Aufhebung der F-1-Visa durchgesetzt wird“, so Sinodis.

Das SEVIS-Konto seines Mandanten, eines ehemaligen internationalen Studenten, der ebenfalls aus einem überwiegend muslimischen Land stammt, wurde Ende März ohne weitere Erklärung gekündigt. Die Regierung behauptete lediglich, er habe seinen rechtlichen Status nicht aufrechterhalten, und erwähnte eine Überprüfung des kriminellen Hintergrunds, wie aus einer neuen Klage hervorgeht, die beim Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde. Der Student war bereits einmal wegen eines geringfügigen Vergehens verhaftet und verurteilt worden, was er dem DHS bei der Beantragung eines Studentenvisums mitgeteilt hatte, so Sinodis. Er fügte hinzu, dass das DHS in der Vergangenheit Einwanderungserleichterungen für ihn gewährt hatte. Der Student, der in der Beschwerde aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Regierung und davor, von „Dritten“ auf eine schwarze Liste gesetzt zu werden, als „John Doe“ bekannt ist, hatte 2023 seinen Abschluss gemacht und war berechtigt, unter der Aufsicht der Schule in Nordkalifornien, an der er seinen Abschluss gemacht hatte, einen Beitrag zu leisten.

„Es ist also verrückt, dass ICE jetzt sagt, dass sie sein SEVIS wegen desselben Verhaltens, von dem sie gewusst haben, kündigen können“, sagte er. Mit der Klage seines Mandanten wird auch die Rückgabe seines SEVIS-Kontos und der Schutz vor einer Inhaftierung durch die Einwanderungs- und Zollbehörde oder einer Verlegung aus seinem Zuständigkeitsbereich in Nordkalifornien angestrebt.

Sinodis sagte, er sehe Trumps zunehmenden Angriff auf Studenten im Einklang mit seinen „fremdenfeindlichen“ Angriffen auf Einwanderer in den USA. Seit ihrem Amtsantritt im Januar hat die Trump-Regierung Narrative über Kriminalität von Einwanderern erfunden und sich über Gerichtsbeschlüsse hinweggesetzt, indem sie eine Politik der Massenverhaftungen und Abschiebungen verfolgt, in deren Rahmen Hunderte Menschen in El Salvador ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren inhaftiert wurden. Trotz Trumps Missachtung sagte Sinodis, dass er von einem riesigen Netzwerk von Einwanderungsanwälten ermutigt wurde, die sich bei der Verteidigung von Einwanderern vor Gericht koordinieren.

„Dies ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Trump-Regierung weiterhin versuchen wird, Wege zu finden, um Einwanderer zu diskriminieren – in den letzten zwei Monaten wurde etwa jede Woche eine neue Taktik enthüllt“, sagte Sinodis. “Ermutigend ist, dass die Einwanderungsanwälte bei der Bekämpfung und gerichtlichen Verfolgung dieses rechtswidrigen Verhaltens wirklich koordiniert vorgehen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …