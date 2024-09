Deutschlands Migrationsbeauftragter will Ruanda-Modell nach britischem Vorbild

https://www.trtworld.com/discrimination/germanys-migration-commissioner-eyes-uk-style-rwanda-model-18203974



Der Vorschlag kommt inmitten des wachsenden Drucks auf die deutsche Regierungskoalition, die irreguläre Migration einzuschränken.

Joachim Stamp, Mitglied der Junior-Koalitionspartei FDP, sagt, dass dieses Modell speziell auf Flüchtlinge abzielen wird, die die östlichen Grenzen der EU überqueren. / Foto: Reuters

Die deutsche Migrationsbeauftragte hat vorgeschlagen, Migranten, die illegal über die Grenze zu Weißrussland in die Europäische Union einreisen, nach Ruanda abzuschieben, da Berlin Maßnahmen zur Begrenzung des Flüchtlingszustroms in die EU in Erwägung zieht.

Der Vorschlag kommt in einer Zeit, in der der Druck auf die deutsche Regierungskoalition wächst, die irreguläre Migration einzuschränken, nachdem im letzten Monat auf einem Stadtfest eine tödliche Messerstecherei mit Verbindungen zu Daesh verübt wurde, die die rechtsextreme Opposition und die Kritik an der Berliner Migrationspolitik anheizte.

Joachim Stamp, der deutsche Sonderbeauftragte für Migrationsabkommen, sagte, die EU könne die bestehenden Asyleinrichtungen in Ruanda nutzen, die ursprünglich für den britischen Plan von 2022 vorgesehen waren, unerlaubte Migranten in das ostafrikanische Land zu schicken. Der britische Plan wurde von der neuen Regierung unter Keir Starmer im Juli gestrichen.

Nach Stamps Vorschlag sollen die Asylverfahren in Ruanda unter der Aufsicht der Vereinten Nationen durchgeführt werden.

„Wir haben derzeit kein Drittland, das sich gemeldet hat, mit Ausnahme von Ruanda“, sagte Stamp in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast von Table Media.

Stamp, ein Mitglied der Junior-Koalitionspartei FDP und dessen Position im deutschen Innenministerium, sagte, dieses Modell würde speziell auf Flüchtlinge abzielen, die die östlichen Grenzen der EU überqueren.

„Mein Vorschlag wäre, dass wir uns auf diese Gruppe konzentrieren. Das sind etwa 10.000 Menschen pro Jahr“, sagte er und wies damit weitergehende Vorschläge der konservativen Opposition zurück, ein solches Modell auf alle Flüchtlinge anzuwenden.

Er sagte, Ruanda habe öffentlich seine Bereitschaft bekundet, dieses Modell weiterhin umzusetzen.

Darüber hinaus schlug Stamp vor, das so genannte „Verbindungselement“ im neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) zu streichen, das derzeit vorschreibt, dass externe Asylverfahren in Ländern durchgeführt werden müssen, zu denen der Asylsuchende eine soziale Verbindung hat.

Die Europäische Union hat sich im Dezember auf neue Regeln für den Umgang mit irregulär ankommenden Asylbewerbern und Migranten geeinigt, eine Vereinbarung, die nach fast einem Jahrzehnt erbitterter Auseinandersetzungen in dieser Frage als Durchbruch gefeiert wurde. Es könnte bis Ende 2025 dauern, bis der Pakt seine volle Wirkung entfaltet.

