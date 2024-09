https://thecradle.co/articles/a-front-row-seat-to-the-implosion-of-israels-government



Die Implosion der israelischen Regierung aus der ersten Reihe miterleben

Von Anis Raiss

4. SEPTEMBER 2024

Inmitten eines existenziellen Krieges zerbricht Israels Regierung an beispiellosen internen Konflikten und Spaltungen. Machtkämpfe drohen, die Führung zu demontieren und einen einst mächtigen Staat in ein irreparabel zerrüttetes Gebilde zu verwandeln.

Stellen Sie sich vor, eine einst dominante Sportmannschaft ist in Aufruhr: Die Spieler rebellieren gegen ihren Trainer, der Trainerstab ist zerstritten, und die Fans, die die israelische Öffentlichkeit repräsentieren, protestieren massenhaft auf den Straßen. Das ist der aktuelle Stand der Dinge in Israel.

Erst vor zwei Tagen wurde Israel Zeuge eines weiteren massiven Protests, der durch den Tod von sechs Gefangenen in Gaza ausgelöst wurde. Die Entdeckung ihrer Leichen löste große Wut aus und führte dazu, dass Hunderttausende jüdischer Israelis in Tel Aviv und anderen Großstädten auf die Straße gingen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei forderten sie von Premierminister Benjamin Netanjahu den Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas, während die nationale Gewerkschaft zu einem Generalstreik aufrief.

Die Besatzungstruppen, der Eckpfeiler der israelischen Expansionsbestrebungen, geraten durch interne Streitigkeiten ins Wanken. Öffentliche Wortgefechte zwischen Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und dem rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir offenbaren eine Regierung im Chaos, mit widersprüchlichen Agenden und einer erodierenden Strategie.

Sogar der Shin Bet, Israels interner Sicherheitsdienst, hat extremistische Einflüsse innerhalb der Regierung kritisiert, was die sich vertiefenden Gräben weiter offenbart. Der Chef des Shin Bet, Ronen Bar, bezeichnet die Kräfte des Extremismus als „jüdischen Terrorismus“, der seiner Meinung nach „Israels Existenz gefährden wird“.

Netanjahus napoleonische Parallelen und interne Zwietracht

Die jüngsten Aktionen von Premierminister Netanjahu haben diese Brüche noch deutlicher gemacht. Am 17. Juli wies Netanjahu in einer Knessetdebatte Forderungen nach einer unabhängigen zivilen Untersuchung der Widerstandsaktion gegen die Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober zurück und verglich diese Forderungen mit bürokratischen Ablenkungen, mit denen sich die militärischen Führer während der napoleonischen Kriege konfrontiert sahen.

Er schlug vor, mit einer Untersuchung zu warten, bis der Gaza-Krieg beendet ist, und zeigte damit, dass er in Kriegszeiten der Transparenz keine Priorität einräumt.

Netanjahus Vergleich mit Napoleon ist bezeichnend: So wie Napoleons Rückzug aus Russland seinen Untergang signalisierte, deutet Netanjahus Vermeidung von Rechenschaftspflicht auf einen ähnlichen Rückzug in die Niederlage hin. Heckenschützen und Hinterhalte der Hamas fügen den israelischen Streitkräften täglich Opfer zu. Was einst wie ein schneller, entscheidender Feldzug aussah, hat sich zu einem langwierigen Konflikt entwickelt, der die Illoyalität und Verzweiflung in Netanjahus Reihen widerspiegelt.

Die Abstimmung in der Knesset im Juni über das Haredi-Einberufungsgesetz, das ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst verpflichtet, hat unter den israelischen Reservisten ebenfalls Gefühle des Verrats geweckt. Seit Jahren entziehen sich die Haredim, die über erheblichen politischen Einfluss im Staat verfügen, der Wehrpflicht, indem sie sich auf ihr religiöses Studium berufen, um von der Wehrpflicht befreit zu werden.

Die Reservisten, die durch den sich ausweitenden Krieg bereits überfordert sind, fühlen sich von einer Regierung im Stich gelassen, die politischen Allianzen Vorrang vor nationalen Sicherheitsbedürfnissen einräumt, was die Kluft zwischen Israels säkularer und religiöser Gemeinschaft vertieft.

Die Uneinigkeit geht eindeutig über politische Meinungsverschiedenheiten hinaus und durchdringt auch den Sicherheitsapparat von Tel Aviv. Am 20. August enthüllte die Mutter eines der israelischen Gefangenen vor einer unabhängigen „zivilen Kommission“, dass Mossad-Direktor David Barnea ihr gesagt habe, ein Gefangenenhandel sei „wegen der Politik“ unmöglich. Der Mossad hat diese Behauptung später dementiert.

In der Zwischenzeit beschuldigten Familien von Gefangenen Ben Gvir, die Bemühungen um einen Gefangenenaustausch zu behindern, was die öffentliche Stimmung weiter anheizte und die Uneinigkeit innerhalb der Besatzungsregierung verstärkte.

Jüdischer Terrorismus und die Erosion der militärischen Einheit

Ben Gvir verkörpert die wachsende Uneinigkeit innerhalb der israelischen Regierung. Am 19. April twitterte er ein einziges Wort – „Dardaleh!“ Hebräischer Slang für schwach oder enttäuschend – nach Israels angeblichem Angriff auf den Iran. Mit diesem Tweet machte er sich öffentlich über das israelische Militär lustig und zerstörte den Anschein von Stärke, den Tel Aviv zu vermitteln versucht.

Ben Gvirs Rücksichtslosigkeit hörte damit nicht auf. Nach den ersten Vergeltungsschlägen des Irans Anfang des Monats, bei denen er behauptete, zwei israelische Militärbasen zerstört und schwere Verluste verursacht zu haben – Aussagen, die der offiziellen Darstellung stark widersprechen -, vertiefte Ben Gvir die bestehenden Risse innerhalb der israelischen Führung.

Seine Äußerungen versetzten dem sorgfältig gepflegten Bild der militärischen Einheit, das die israelische Führung aufrechtzuerhalten versucht, einen Schlag und brachten einen Militärapparat in Verlegenheit, der stolz darauf ist, Unbesiegbarkeit vorzutäuschen.

Ben Gvirs Provokationen erstrecken sich auf häufige Besuche und aufrührerische Äußerungen über das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, einem Ort von immenser religiöser Bedeutung und historischer Spannung. Diese Besuche, die von bewaffneten israelischen Sicherheitskräften begleitet werden, sind keineswegs nur symbolische Gesten, sondern haben den Konflikt nicht nur mit den Palästinensern, sondern auch innerhalb der israelischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft ausgelöst.

Am 13. August, während Tisha B’Av – einer von vielen derartigen aufrührerischen Auftritten – wurden Ben Gvirs Aktionen in ganz Israel verurteilt. Gallant und Bar äußerten ihre tiefe Besorgnis über die Entstehung einer „inneren Spaltung“ und das wachsende Phänomen des „jüdischen Terrorismus“.

Tel Avivs Projektion der eigenen Ängste

Diese Warnung erinnert an das von Sigmund Freud entwickelte psychologische Konzept der „Projektion“, bei dem Individuen oder Gruppen unerwünschte Eigenschaften oder Ängste als Abwehrmechanismus auf andere projizieren. Im Falle Israels spiegelt die ständige Bezeichnung der Gazaner als „Terroristen“ die gewalttätigen, extremistischen Handlungen wider, die innerhalb der israelischen Führung und Gesellschaft zunehmend an die Oberfläche treten.

Die Besatzungsregierung, die den Terror von außen eifrig anprangert, sieht sich nun mit der beunruhigenden Wahrheit konfrontiert, dass ihr eigenes gesellschaftliches Gefüge ausfranst, da viele in ihren Reihen genau die Taktiken übernehmen, die sie anprangern.

Erschwerend kommt hinzu, dass Ben Gvirs Frau, Ayala Nimrodi, eine Rolle in der Tempelbergverwaltung spielt und damit ihren Einfluss auf eine der brisantesten religiösen Stätten Westasiens verstärkt. Auch wenn ihre Beteiligung keinen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung hat, unterstreicht sie doch das persönliche Interesse des Paares an der Durchsetzung der jüdischen Kontrolle über die Stätte.

Dies zeigt ein besorgniserregendes Maß an Unprofessionalität – selbst nach israelischen Maßstäben – innerhalb der Besatzungsregierung, wo sich das persönliche und das politische Leben auf gefährliche Weise verflechten. Ähnlich wie Sara Netanjahu, die skandalgeplagte Ehefrau des israelischen Premierministers, macht Nimrodis Rolle deutlich, wie sich persönliche Interessen mit der nationalen Politik verflechten können, was die Spannungen verschärft und wichtige Persönlichkeiten innerhalb der Regierung entfremdet.

Die kahanistische Kluft

Der Hintergrund von Ben Gvir verstärkt die Schwere dieser Entwicklungen noch. Als Schüler von Meir Kahane, dessen Kach-Partei in Israel wegen ihrer rassistischen und gewalttätigen Ideologie verboten wurde und der auf der Terrorliste des US-Außenministeriums stand, ist Ben Gvir schon lange umstritten.

Seine kahanistischen Wurzeln sind durch den Glauben an die jüdische Vorherrschaft gekennzeichnet – eine Ideologie, die Juden als Übermenschen und andere als Untermenschen betrachtet. Diese suprematistische Denkweise ist nicht nur auf Ben Gvir beschränkt, sondern zieht sich durch die gesamte israelische Regierungsführung. Die Unterscheidung zwischen links und rechts hat sich verwischt, so dass nur noch die Rechten und die Rechtsextremen übrig geblieben sind, wobei diese Ideologie die Politik beeinflusst, die Ungleichheit und Spannungen aufrechterhält.

Ben Gvir ist nicht nur eine dissonante Stimme; er steht für eine Kluft, die schon immer unter der Oberfläche brodelte und nun die Illusion von Führung zu zerstören droht, die Israels politische Struktur seit langem vermittelt hat.

Es geht hier nicht darum, dass eine einst kohärente Führung auseinandergerissen wird, sondern vielmehr um die Aufdeckung einer inhärenten Zerbrechlichkeit, die durch die Fassade der Einheit verdeckt wird. Ben Gvirs Handlungen sind die Funken, die diese seit langem bestehenden Risse entzünden und die zugrunde liegende Instabilität des zionistischen Unternehmens offenbaren.

Und sie veranlassen israelische Juden, den Staat zu verlassen und in andere, sicherere Länder zu fliehen; über 500.000 seit dem 7. Oktober, von denen viele sowohl die Unsicherheit als auch den zunehmenden jüdischen Extremismus als Gründe für ihre Entscheidung anführen.

Von der Vorherrschaft zum Chaos

Inmitten eines regionalen Krieges ist Israels Regierung in einen Konflikt verwickelt, wobei Ben Gvir im Mittelpunkt mehrerer Streitigkeiten steht. Seine jüngste Drohung, das Kabinett aufzulösen, macht seinen destabilisierenden Einfluss deutlich. Das tiefe Misstrauen zwischen Netanjahu und Ben Gvir rührt von der Entschlossenheit Ben Gvirs her, eine extremistische Ideologie voranzutreiben, die in der israelischen Politik allgegenwärtig ist und die Grenzen zwischen Rechtsextremismus und Mainstream verwischt.

Ben Gvirs Handlungen haben nicht nur sein Verhältnis zu Netanjahu belastet, sondern auch die Differenzen zwischen anderen Schlüsselfiguren wie Finanzminister Bezalel Smotrich und Verteidigungsminister Yoav Gallant vertieft, die sich über eine Politik streiten, die die Sicherheit Israels untergraben könnte. Diese Politik hat auch zu Konflikten zwischen Gallant und Netanjahu geführt, wobei letzterer mehrfach damit drohte, seinen eigenen Verteidigungsminister zu entlassen.

Unterdessen hat der Vorstoß von Justizminister Yariv Levin für Justizreformen breite Proteste ausgelöst, die das Kabinett weiter zersplittern und Israels Rechtsgrundlagen und Gewaltenteilung gefährden.

Das israelische Kabinett gleicht inzwischen einer alten Folge der Jerry Springer Show – ein chaotisches Spektakel, bei dem sich alle Beteiligten gegenseitig an die Gurgel gehen, Anschuldigungen fliegen und die zugrunde liegende Dysfunktion offenkundig wird.

In diesem unterhaltsamen politischen Zirkus sind Ben Gvirs Provokationen, einschließlich seiner Drohungen, das Kabinett aufzulösen, keine bloßen Manöver – sie sind Strategien, die darauf abzielen, Schwächen in Israels Führung auszunutzen.

So wie Ben Gvir einst das Emblem vom Auto des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin riss – der 1995 von einem jüdischen Extremisten ermordet wurde, der sich gegen die Osloer Abkommen stellte -, um symbolisch die Einheit herauszufordern, drohen er und andere gleichgesinnte Beamte nun damit, diese Einheit gänzlich zu demontieren und von innen heraus zu zerbrechen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

