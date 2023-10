Why liberal Zionists are attacking the western left over Israel’s war on Gaza It should be clear how ludicrous the claim is that Israel is somehow showing restraint in the use of air strikes to level Gaza and terrorise its populace

Ein Demonstrant hält ein Plakat während einer Demonstration in London am 21. Oktober, bei der ein Waffenstillstand im Gaza-Krieg gefordert wird (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum die liberalen Zionisten die westliche Linke wegen Gaza angreifen

Von Joe Gill

26. Oktober 2023



Es sollte klar sein, wie lächerlich die Behauptung ist, dass Israel irgendwie Zurückhaltung beim Einsatz von Luftangriffen übt, um Gaza einzuebnen und die Bevölkerung zu terrorisieren

In den letzten Tagen haben führende Liberale in Israel und Großbritannien versucht, sich gegen die wachsende Wut progressiver Menschen im Westen über Israels Krieg gegen den Gazastreifen zu wehren. Der westlichen Linken wird vorgeworfen, die Angriffe der palästinensischen Kämpfer am 7. Oktober, bei denen mehr als 1 400 israelische Soldaten und Zivilisten getötet wurden, nicht zu verurteilen.

Die Erklärungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die israelischen Bombardierungen intensiviert werden und der Gazastreifen vor einer Katastrophe steht, da die Vorräte an Treibstoff, Wasser und anderen lebenswichtigen Gütern zur Neige gehen.

Angeführt wurde der Vorstoß von Yuval Noah Harari, dem Bestsellerautor der populären Anthropologiebücher Sapiens und Homo Deus, der ein prominenter Unterstützer der Anti-Netanjahu-Proteste war, die Anfang des Jahres in Israel wüteten.

Er hat sich nun zu der Behauptung geäußert, dass die Linke in Europa und den USA die Brutalität des Angriffs der Hamas auf Israel, der den aktuellen Krieg ausgelöst hat, ignoriert, während sie sich ausschließlich auf die katastrophale Zerstörung und den Verlust von Menschenleben konzentriert, die durch Israels Bombardierung und die totale Belagerung des Gazastreifens verursacht wurden.

Harari tweetete: „Tief besorgt über die unzureichende Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten – ein beunruhigender Trend in der politischen Kultur der globalen Linken.“ Er fügte seinen Namen einer Erklärung hinzu, die von Dutzenden in Israel ansässigen Akademikern und Aktivisten unterzeichnet wurde, die sich „dem Frieden und den Menschenrechten verpflichtet“ fühlen.

Hararis Tante und Onkel lebten in einem der Kibbuzim, die von den palästinensischen Kämpfern angegriffen wurden, und überlebten, nachdem sie sich versteckt hatten, während palästinensische Bewaffnete ihre Nachbarn angriffen und töteten, berichtete der Guardian.

In dem Brief, der von prominenten israelischen Persönlichkeiten wie dem Schriftsteller David Grossman mitunterzeichnet wurde, heißt es: „Wir hätten nie gedacht, dass Einzelpersonen der Linken, die für Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlfahrt eintreten, eine solch extreme moralische Gefühllosigkeit und politische Rücksichtslosigkeit an den Tag legen würden.“

Angriff auf die Linke

Harari kritisierte die Äußerungen einer Gruppe von Harvard-Studenten, die sagten, dass die Gewalt, die am 7. Oktober begann, ausschließlich die Schuld der israelischen Besatzung sei. Er wandte sich auch gegen eine Erklärung der Democratic Socialists of America, in der es am Tag der Anschläge hieß: „Die heutigen Ereignisse sind eine direkte Folge des israelischen Apartheidregimes“.

Vielleicht hat Harari das Kool-Aid der israelischen Propaganda getrunken oder zu viele Nachrichten über den Krieg gesehen, wie sie in den westlichen Medien präsentiert werden

Unter Verweis auf die Geschichte der linken Unterstützung für den sowjetischen Diktator Joseph Stalin schrieb Harari: „Es ist nicht das erste Mal, dass sich die radikale Linke in ihrem Streben nach einer festen Vision von Gerechtigkeit mit einigen sehr brutalen Bewegungen und Regimen verbündet.“

Harari behauptete dann, dass Israel keine Kampagne zur Auslöschung der Palästinenser in Gaza führe.

„Wir sehen keine Kampagne, die nur darauf abzielt, Gaza auszulöschen“, schrieb Harari. „Die Situation der palästinensischen Bevölkerung ist schrecklich, aber es ist zumindest klar, dass Israel nicht die Absicht hat, so viele Zivilisten wie möglich zu töten. Das ist nicht das, was das Assad-Regime in Homs und Aleppo getan hat.“

Harari gibt auch allen möglichen Leuten Interviews, in denen er behauptet, die Hamas müsse „entwaffnet“ und aus dem Gazastreifen entfernt werden, da sie – und nicht das israelische Apartheidregime – ein Hindernis für die nicht vorhandenen Aussichten auf eine friedliche Lösung sei, die das jetzt torpedierte saudi-israelische Normalisierungsabkommen angeblich gebracht hätte.

Vielleicht hat Harari das Kool-Aid der israelischen Propaganda getrunken oder zu viele Nachrichten über den Krieg gesehen, wie sie in den westlichen Medien präsentiert werden. Seine Behauptungen stehen im Widerspruch zu den überwältigenden Beweisen der letzten mehr als zwei Wochen, in denen die dicht besiedelte und belagerte Enklave, in der 2,3 Millionen Menschen leben, von Israel vom Land-, Luft- und Seeweg aus eingekesselt wurde.

Noch nie dagewesene Bombardierungen

Bei dieser Kampagne wurden in den ersten sechs Tagen mehr Munition abgeworfen – 6.000 – als in jedem Jahr der Nato-Kampagne in Afghanistan oder in jedem Monat der von den USA geführten Kampagne gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien.

Nach von den USA freigegebenen Daten über die Operation Inherent Resolve (2015-19) erreichten die Bombardierungen im August 2017 während der Schlacht um Raqqa ihren Höhepunkt, als in einem Monat 5.400 Bomben abgeworfen wurden, wobei schätzungsweise 1.800 Zivilisten ums Leben kamen.

Was die schiere Zerstörung und den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung angeht, sollte klar sein, wie lächerlich die Behauptung ist, dass Israel beim Einsatz von Luftangriffen Zurückhaltung übt

Gemessen an der schieren Zerstörung und dem Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, bei dem Dutzende von Journalisten, medizinischem Personal und UN-Hilfsorganisationen getötet wurden, sollte klar sein, wie absurd die Behauptung ist, dass Israel bei seinen Luftangriffen Zurückhaltung übt, um den Gazastreifen zu zerstören und die Bevölkerung zu terrorisieren.

In ähnlicher Weise twitterte der Guardian-Kolumnist George Monbiot, dass die Kriegsverbrechen Israels von den mörderischen Angriffen der Hamas auf israelische Gemeinden am 7. Oktober unterschieden werden müssten.

Er schrieb: „Hamas-Terroristen zielten *absichtlich* auf Zivilisten und töteten so viele, wie sie konnten. Dies ist eine wichtige Unterscheidung. Es ist auch richtig, dass der Einsatz großer Bomben auf städtische Gebiete, wie es die israelische Regierung getan hat, *unvermeidlich* Zivilisten tötet. Beides sind Verbrechen, auch wenn sie unterschiedlich sind.“

Monbiot möchte, dass wir akzeptieren, dass der Hamas-Angriff qualitativ brutaler war als die israelische Bombenkampagne, und uns vielleicht davon abhalten, das Abschlachten von Tausenden von Zivilisten durch Israel in irgendeiner Weise als vergleichbar oder schlimmer als die Tötungen durch palästinensische Kämpfer am 7. Oktober anzusehen.

Völkermörderische Absichten

Im Laufe der modernen Geschichte haben imperiale Staaten, die im Nahen Osten und in Asien Krieg führten, versucht, ihre militärischen Methoden, die sich auf Luftstreitkräfte und den Einsatz von Hightech-Waffen stützen, als eine präzisere und weniger brutale Form der Gewalt darzustellen als die von nichtstaatlichen Akteuren oder von Staaten, die nicht über das gleiche Maß an Militärtechnologie verfügen, wie der Irak, Syrien und die Houthis im Jemen.

Doch abgesehen von dem völligen Fehlen des Kontexts in Bezug auf Israels Besetzung und Brutalisierung der Palästinenser im Gazastreifen vor dem 7. Oktober ist ein Schlüsselelement, das Monbiot nicht anspricht, die Absichtserklärung der israelischen Führung selbst.

Wenn der Verteidigungsminister Yoav Gallant sagt, Israel kämpfe gegen „menschliche Tiere und werde entsprechend handeln“, und wenn der israelische Staatspräsident Isaac Herzog ausdrücklich sagt, es gebe keine unschuldigen Zivilisten in Gaza – „Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist“, sagte er auf einer Pressekonferenz am 13. Oktober – will Monbiot damit sagen, dass wir diese ausdrücklichen Absichtserklärungen, Zivilisten zu töten, einfach ignorieren sollen?

Premierminister Benjamin Netanjahu machte deutlich, dass niemand in Gaza sicher sei, als er am 8. Oktober sagte: „Bewohner des Gazastreifens, verschwindet jetzt.“ Gaza steht unter totaler Belagerung. Die Menschen in Gaza können nicht „raus“.

Diese Woche stellte der Euro-Med Monitor fest, dass die Zahl der Getöteten und Vermissten in Gaza seit Beginn des Krieges am 7. Oktober die Zahl der Opfer des Völkermordes von Srebrenica durch bosnisch-serbische Truppen im Jahr 1995, bei dem bis zu 8.000 Menschen getötet wurden, übersteigt.

Der Vorstoß der liberalen Zionisten zielt darauf ab, westliche Kritiker von Israels Krieg und Besatzung unter Druck zu setzen und gleichzeitig zu versuchen, Israels beispiellos brutale Kampagne gegen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens moralisch zu differenzieren.

Doch für Millionen von Menschen, die den Krieg als eine Intensivierung der 75-jährigen Enteignung der Palästinenser und der 16-jährigen Belagerung des Gazastreifens sehen, werden die Autoren dadurch lediglich als Apologeten für Israels nicht enden wollende Kriegsverbrechen positioniert. Übersetzt mit Deepl.com



