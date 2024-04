Diagnosing Israel’s Imperial Narcissism | The Libertarian Institute As it continues to engage in a „plausibly genocidal“ mass murder spree in Gaza, the state of Israel has embraced the most psychotic and psychopathic interpretation of one of the most violent narratives from the Hebrew Bible. This is fueling a narcissism that puts the very existence of Israel at…

Diagnose von Israels imperialem Narzissmus

von John Weeks

9. April 2024

Während der Staat Israel weiterhin einen „plausibel völkermörderischen“ Massenmord in Gaza begeht, hat er sich die psychotischste und psychopathischste Interpretation einer der gewalttätigsten Erzählungen der hebräischen Bibel zu eigen gemacht. Dies schürt einen Narzissmus, der die Existenz Israels selbst gefährdet.

Am 28. Oktober, als die israelischen Bodentruppen begannen, den Gazastreifen in eine Freiflugzone zu verwandeln, wandte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu an seine Nation. Er schwor, die Hamas zu zerstören, um „unsere Existenz“ und auch „zum Wohle der gesamten Menschheit“.

Während der Rede sagte er: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns.“

Dies löste sofort eine weltweite Kontroverse und Besorgnis aus. Amalek war der Sohn von Eliphas und Timna, Namen, die dem geneigten Anhänger der abrahamitischen Religion nicht geläufig sind. Aber Eliphas war der Sohn von Esau, und Esau war der Zwillingsbruder von Jakob. Esau und Jakob waren Söhne von Isaak. Zwischen diesen beiden besteht eine der berüchtigtsten Rivalitäten im westlichen Kanon. Jakobs Linie führt zu den Israeliten, während Esaus Linie zu den Amalekitern führt:

„…Nachkommen von Amalek, waren ein altes biblisches Volk, das in der Nähe des Landes Kanaan lebte. Sie waren das erste Volk, das das jüdische Volk nach dem Auszug aus Ägypten angriff, und sie werden als der archetypische Feind der Juden angesehen.“

Laut der hebräischen Bibel griffen die Amalekiter 1973 den jungen Staat Israel an:

„Während sich die Juden noch in Rephidim befanden und sich von ihrer Flucht aus Ägypten erholten, griff das Volk der Amalekiter sie überraschend an – obwohl die Juden keine Pläne für das Gebiet der Amalekiter hatten und nicht einmal in diese Richtung unterwegs waren.“

Der Chefredakteur des Libertarian Institute, Sheldon Richman, überlegte: „Da Jahwe das Herz des Pharao schon oft ‚verhärtet‘ hatte, so dass er sich weigerte, die Israeliten freizulassen, hat Jahwe die Amalekiter vielleicht aus einem unbekannten Grund dorthin geschickt.“ Auf jeden Fall besiegten die Juden die Amalekiter in einer erbitterten Schlacht. Fast 400 Jahre später beriet Samuel Saul:

„So spricht der Herr, der Allmächtige: ‚Ich will die Amalekiter bestrafen für das, was sie den Israeliten angetan haben, als sie ihnen auf ihrem Weg aus Ägypten auflauerten. Geh nun hin, greife die Amalekiter an und vernichte alles, was ihnen gehört. Schont sie nicht; tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Daher die Aufregung über Netanjahus Amalek-Äußerung. Netanjahus Rhetorik wurde jedoch noch schärfer, als er sagte, israelische Soldaten würden sich „in die Kette jüdischer Helden einreihen. Eine Kette, die vor 3.000 Jahren von Josua ben Nun bis zu den Helden von 1948, dem Sechstagekrieg, dem Oktoberkrieg ’73 und allen anderen Kriegen in diesem Land begonnen hat.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Warum Josua? Netanjahu hätte sich auch auf den ersten Menschen, Adam, beziehen können. Oder Noah, der die Menschheit gerettet hat. Er hätte die Kette vor fast 4.000 Jahren mit Abraham beginnen können, der von Gelehrten als erster Jude und einer der drei Patriarchen des Judentums angesehen wird. Oder Isaak oder Jakob, die beiden anderen Patriarchen. Vor allem Jakob wurde in Israel umbenannt.

Netanjahu hätte eine Linie zu einem der zwölf Söhne Jakobs ziehen können, aus denen die zwölf Stämme (und damit die Gründung Israels) hervorgingen. Die offensichtliche Wahl wäre Levi oder Juda, aber es gibt auch Joseph, der der vertrauenswürdige Berater des Pharaos wurde. Als das Land der Juden von einer Hungersnot heimgesucht wurde, suchten Jakob und seine Söhne Hilfe bei den Einwanderern in Ägypten, und Josef konnte die dringend benötigte administrative Unterstützung leisten. Diese Hungersnot war übrigens ein natürlicher Vorgang, im Gegensatz zu der von Israel absichtlich herbeigeführten Hungersnot in Gaza.

Natürlich wurden die Juden am Ende von den Ägyptern versklavt. Mose führte die Juden schließlich aus Ägypten heraus, aber es war Josua, der sie im siegreichen Kampf gegen die Amalekiter anführte und dann ins Gelobte Land weiterzog. Er war ein Spion, ein Krieger und ein Befehlshaber von Männern; kein Wunder, dass Netanjahu sich auf ihn berief.

Wir sollten bedenken, dass Archäologen und andere Gelehrte keine artefaktischen oder dokumentarischen Beweise für die israelitische Versklavung in Ägypten oder einen Exodus von zwei Millionen Menschen durch den Sinai über vierzig Jahre hinweg gefunden haben. Und das Gelobte Land, Kanaan, gehörte damals zum Ägyptischen Reich.

Josua passt perfekt als Schutzpatron des israelischen Militär- und Geheimdienstapparats. Menschen auf der ganzen Welt und insbesondere in Amerika sollten in der Lage sein, sich in eine solche Heldenverehrung einzufühlen.

Die Josua-Erzählung stellt die Amalekiter als archetypisches, bösartiges und räuberisches Übel dar. Dem gegenüber steht die Darstellung der Trojaner in der Ilias, einem griechischen Epos, das für ein griechisches Publikum geschaffen wurde und in dem der Feind tatsächlich als Mensch dargestellt wird:

„Achilles ist der Held der Ilias, aber er wird nicht als der edle Mann beschrieben – dieser Titel gehört Hektor, dem Trojaner. Die Griechen interessieren sich für den Feind genauso sehr wie für ihre eigenen Truppen, und sie beschreiben ihn mit Würde, Mitgefühl und Wertschätzung… Es gibt ein Gefühl des Respekts für die andere Seite: Champions werden als Gleiche behandelt, und das ist besonders griechisch… Die homerischen Epen stammen fast aus der gleichen Zeit wie das Buch der Richter. Lesen Sie das Buch der Richter und sehen Sie, wie die semitischen Israeliten ihren Feind betrachten. Es ist eine ganz andere Geschichte.“

Die Griechen zerstörten Troja und töteten und vergewaltigten jeden, den sie in die Finger bekamen, aber sie erkannten die Menschlichkeit der Trojaner an. Israel hat aufgehört, seine Feinde als Menschen zu betrachten. Und das hat es ihm erlaubt, potenziell selbstmörderische Militäraktionen zu planen.

Die Palästinenser sind menschliche Wesen. Die Jemeniten sind Menschen. Die Libanesen sind Menschen. Die Syrer sind Menschen. Die Iraker sind Menschen. Die Iraner sind Menschen. Israels Unfähigkeit, diese Realität zu akzeptieren, ist eine narzisstische Schwäche, die seine Existenz gefährdet.

Über John Weeks

John konzentriert sich auf die Anwendung der „Corporate Agent Theory“ auf den Staat. Er argumentiert, dass Staaten trotz ihres fehlenden phänomenalen Bewusstseins ihre eigenen Überzeugungen, Wünsche und Absichten haben. Vor allem wünschen sich die Staaten den Krieg.

Übersetzt mit deepl.com

