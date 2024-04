USAID Chief Admits Famine Is Underway in Gaza as US Keeps Arming Israel | Common Dreams „In northern Gaza, the rate of malnutrition prior to October 7th was almost zero, and it is now one in three-one in three kids,“ said Samantha Power.

USAID-Chef gibt Hungersnot im Gazastreifen zu, während die USA Israel weiter bewaffnen

Von Jake Johnson

11. April 2024

„Im nördlichen Gazastreifen lag die Rate der Unterernährung vor dem 7. Oktober bei fast Null, jetzt ist es eines von drei Kindern“, sagte Samantha Power.

Die Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung gab am Mittwoch vor dem Kongress zu, dass im Gazastreifen bereits eine Hungersnot herrscht, und bestätigte damit öffentlich eine Einschätzung, die Beamte ihrer Behörde letzte Woche in einem Telegramm an das Weiße Haus geäußert hatten.

USAID-Administratorin Samantha Power, eine bekannte liberale Interventionistin und Autorin eines berühmten Buches über die Untätigkeit amerikanischer Politiker angesichts von Völkermord, bejahte die Frage des US-Abgeordneten Joaquin Castro (D-Texas), ob im Gazastreifen, der unter einer erdrückenden israelischen Belagerung und einer unerbittlichen Bombenkampagne leidet, bereits eine Hungersnot herrsche“.

„Ja“, sagte Power. „Im Norden des Gazastreifens lag die Rate der Unterernährung vor dem 7. Oktober fast bei Null, und jetzt ist es eines von drei – eines von drei Kindern.

In ihrer Eröffnungsrede bei der Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses am Mittwoch sagte Power, dass „fast die gesamte Bevölkerung“ des Gazastreifens „von einer Hungersnot bedroht“ sei.

„USAID-Teams haben Tag und Nacht gearbeitet, um die katastrophale humanitäre Krise zu bewältigen“, sagte Power, die Anfang des Jahres von aktuellen und ehemaligen USAID-Beamten wegen der Unterstützung der Biden-Administration für Israels Angriff auf das palästinensische Gebiet konfrontiert wurde, den der Oberste Gerichtshof der Vereinten Nationen als glaubhaften Völkermord eingestuft hat.

Die Anhörung wurde von Friedensaktivisten der Organisation CodePink unterbrochen, die auf die Zahl der von israelischen Streitkräften in Gaza getöteten Kinder hinwiesen und die USAID-Chefin dafür verurteilten, dass sie „ihre Macht und ihren Einfluss nicht nutzt, um den Angriff zu beenden“.

„Wird Samantha Power weiterhin nur zuschauen und sich an einem Völkermord mitschuldig machen? Oder wird sie, in ihren eigenen Worten, aufstehen und den Völkermord stoppen?“, fragte Jennifer Koonings, eine der Aktivistinnen, die an dem Protest teilnahmen.

Powers Äußerungen vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses erfolgten, nachdem Akbar Shahid Ahmed von der HuffPost berichtet hatte, dass USAID-Beamte ein Telegramm verfasst hatten, in dem die Ausbreitung der Unterernährung im Gazastreifen als „beispiellos in der modernen Geschichte“ beschrieben wurde und davor gewarnt wurde, dass sich der Hungertod „in den kommenden Wochen wahrscheinlich beschleunigen wird“ – was die Schlussfolgerungen von UN-Experten und Menschenrechtsorganisationen widerspiegelt.

Das Telegramm, so Ahmed, „zeigt, dass sich die Regierung Biden des Risikos bewusst ist, dass die Zahl der Todesopfer dort dramatisch ansteigen wird, während sie Israels Operation weiterhin unterstützt und sich den Forderungen nach einem dauerhaften Ende des Krieges widersetzt“.

Letzte Woche, wenige Stunden nachdem israelische Streitkräfte bei einer Reihe gezielter Luftangriffe sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen getötet hatten, berichtete die New York Times, dass die Regierung Biden den Kongress drängt, den geplanten Verkauf von F-15-Kampfjets im Wert von 18 Milliarden Dollar an Israel zu genehmigen, obwohl die US-Gesetze Hilfslieferungen an Nationen, die Kriegsverbrechen begehen, verbieten und die Lieferung amerikanischer humanitärer Hilfe behindern.

Ende März genehmigte die Regierung Biden im Stillen Waffenpakete, die mehr als 1.800 2.000-Pfund-Bomben enthielten, die das israelische Militär wiederholt auf dicht besiedelte Gebiete im Gazastreifen abgeworfen hat.

„Die Vorstellung, dass wir 2.000-Pfund-Bomben, die einen ganzen Häuserblock auslöschen könnten, und andere militärische Hilfsgüter geliefert haben und weiterhin liefern, ist inakzeptabel“, sagte US-Senator Bernie Sanders (I-Vt.) der Journalistin Christiane Amanpour in einem Interview, das Anfang dieser Woche ausgestrahlt wurde.

„Es besteht die unmittelbare Gefahr einer Hungersnot für die Mehrheit der 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens, wenn nicht sogar für alle. Das steht nicht zur Debatte“.

Die Angst vor einer Massenverhungerung im Gazastreifen hat in den letzten Tagen zugenommen, da Israel weiterhin den Zustrom notwendiger Hilfsgüter nach Gaza einschränkt, was den Vorwurf aufkommen lässt, die Regierung Netanjahu setze den Hunger als Kriegswaffe ein –ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht.

„Es besteht die unmittelbare Gefahr einer Hungersnot für die Mehrheit, wenn nicht sogar für die gesamte 2,2 Millionen Einwohner zählende Bevölkerung des Gazastreifens“, sagte David Satterfield, der US-Sonderbeauftragte für die humanitären Bemühungen im Gazastreifen, am Mittwoch während einer vom American Jewish Committee veranstalteten virtuellen Veranstaltung.

„Dies ist kein Diskussionspunkt“, fügte er hinzu. „Es ist eine feststehende Tatsache, die die Vereinigten Staaten, ihre Experten, die internationale Gemeinschaft und ihre Experten beurteilen und für real halten.“

Ein Anfang dieser Woche von der International Crisis Group veröffentlichter Bericht stellte fest, dass die israelische Regierung die begrenzte Hilfe für den Gazastreifen an „große Familien, die ihrer Agenda zustimmen, leitet, während sie diejenigen ins Visier nimmt, die sich weigern“.

„Sie hat die militärischen und humanitären Maßnahmen nicht koordiniert, wodurch Helfer und Empfänger gefährdet wurden und Konvois häufig gestoppt wurden“, heißt es in dem vernichtenden Bericht. „Sie hat zivile Polizeikräfte unter Berufung auf Verbindungen zur Hamas angegriffen und sie zum Rückzug gezwungen, wodurch die Hilfsgüter geplündert werden können, sei es von Geschäftemachern oder von verzweifelt Hungernden. Sie hat versucht, das internationale Hilfssystem und seine Protokolle zur Verhinderung und Bekämpfung von Hungersnöten zu umgehen, indem sie Hilfe auf Ad-hoc-Basis verteilte, in der Hoffnung, ein Netzwerk aufzubauen, das den Gazastreifen nach dem Krieg in ihrem Namen verwaltet.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …