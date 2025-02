https://strategic-culture.su/news/2025/02/12/switching-off-russian-gas-pipelines-hurts-europe-far-more-than-it-hurts-russia/



Die Abschaltung russischer Gaspipelines schadet Europa weit mehr als Russland

Ian Proud

12. Februar 2025

Die Stilllegung russischer Pipelines als vermeintliche Strafe für den Krieg in der Ukraine hat den gegenteiligen Effekt.

Die europäische Industrie wird durch hohe Energiepreise gelähmt, und man sagt uns, dies sei Russlands Schuld. Aber es ist auf die selbstzerstörerische Energiepolitik in Brüssel und Berlin zurückzuführen. Die einzige Lösung besteht darin, das weltweite Angebot zu erhöhen, was unangenehme Entscheidungen über russische Pipelines mit sich bringen könnte.

Die Financial Times berichtete kürzlich, dass einige europäische Mitgliedstaaten darüber nachdenken, die Lieferungen von russischem Pipelinegas im Falle eines zukünftigen Waffenstillstands in der Ukraine wieder aufzunehmen. Dies ist umstritten, nicht zuletzt unter russophoben Staaten mit einer harten Linie wie Polen und den baltischen Staaten. Aber es könnte wirtschaftlich sinnvoll sein, nicht für Russland, sondern für Europa.

Vor Kriegsbeginn waren die Gaspreise in Europa extrem niedrig – vergleichbar mit den heutigen Gaspreisen in den USA – aufgrund der äußerst günstigen globalen Versorgung. Flüssigerdgas aus den USA, dem Nahen Osten und Afrika sowie Leitungsgas aus Norwegen und Russland drückten den Großhandelspreis für Gas auf ein Niveau, das seit 2005 nicht mehr erreicht wurde.

Die europäischen LNG-Importe waren nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014 stark angestiegen und stiegen von nur 10 % auf heute fast 50 %, während das russische Leitungsgas weiterhin floss. In diesem Zusammenhang haben sich die Importe aus den USA zwischen 2021 und 2023 verdreifacht und machen nun fast 50 % der gesamten europäischen LNG-Importe aus.

Wenn man die europäische Presse liest, hört man oft, dass US-amerikanisches LNG zu teuer sei, was zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten beiträgt, mit denen Hersteller in Deutschland und anderswo konfrontiert sind. Emmanuel Macron hat die USA in der Vergangenheit als „unfreundlich“ bezeichnet, weil sie teures LNG verkaufen. Aber das ist zutiefst irreführend.

Im Jahr 2019 gab es mehr Gas, als die Welt überhaupt verbrauchen konnte, was sich auf die Preise auswirkte. Die Tatsache, dass es per Pipeline oder Schiff transportiert wurde, war für das Überangebot unerheblich.

Der Anstieg der US-Lieferungen hatte auf die globalen Gaspreise die gleiche Auswirkung wie das Überangebot an US-Schieferöl im Januar 2016, als die Preise auf 26 US-Dollar pro Barrel sanken.

Der Ölpreisverfall von 2016 setzte die russische Wirtschaft, die stark von den Steuern aus Öl- und Gasexporten abhängig ist, unter enormen Druck. Der Leistungsbilanzüberschuss Russlands erreichte 2016 den niedrigsten Stand seit 1999, was die Steuereinnahmen erheblich schmälerte. Und das zu einer Zeit, als Russland Rekordmengen an Öl und Gas förderte.

Denn hierin liegt eine Wahrheit: Der globale Energiepreis hat einen viel größeren Einfluss auf Russland als die Menge an Energie, die man von Russland kauft.

Wenn Präsident Trump mit der OPEC über eine Senkung des Ölpreises und damit auch des Gaspreises spricht, glaubt er, dass dies der russischen Wirtschaft mehr schaden wird als eine Kürzung der russischen Lieferungen

Die russische Geldpolitik sieht heute jedoch ganz anders aus als 2016. Ein niedriger Rubelkurs wird begrüßt, da er dazu beiträgt, Energiepreissenkungen auszugleichen und bei steigenden Preisen größere Überschüsse einzubringen.

Selbst eine Senkung des Ölpreises auf 45 US-Dollar, von der Trump spricht, hätte also möglicherweise nicht so große Auswirkungen auf Russland, wie er glaubt. Und in jedem Fall werden diese Preise nur durch eine radikale Änderung der Angebotsgleichung möglich sein.

Die Stilllegung russischer Pipelines als vermeintliche Strafe für Putins Krieg in der Ukraine hat den gegenteiligen Effekt: Sie schränkt das Angebot ein, treibt die Preise in die Höhe und schadet Europa weitaus mehr als Russland.

Im Jahr 2018 importierte Europa 201 Mrd. Kubikmeter Gas aus Russland, hauptsächlich über Pipelines, was 38 % seiner gesamten Gasimporte entspricht. Seit Beginn des Krieges hat Europa 185 Mrd. Kubikmeter an potenziellen jährlichen Lieferungen oder 35 % seiner gesamten Gasimporte eingestellt.

Dies umfasst die Zerstörung oder Aussetzung der Nordstream-Pipelines (110 Mrd. m³), die Aussetzung der Jamal-Pipeline über Weißrussland (33 Mrd. m³) und nun die Unterbrechung des Gastransits durch die Ukraine Anfang 2025 (42 Mrd. m³). Damit verbleibt nur eine Pipelinekapazität von 17,5 Mrd. m³ für russisches Gas durch die Türkei.

Auf der Nachfrageseite hat die Europäische Kommission zu aus Angst motivierten Gasvorratskäufen ermutigt, was die Inflation weiter anheizt.

Hinzu kommt Deutschland, einst der Wirtschaftsmotor Europas und jetzt sein kranker Mann. Während die deutsche Strategie für grüne Energie langfristig sinnvoll sein mag, war die Schließung der verbleibenden Kernkraftwerke im Jahr 2023, dem Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine, bestenfalls töricht. Kein Wunder, dass Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin Deutschlands, alles tut, um Russland und nicht ihre eigene politische Partei für den selbstverschuldeten wirtschaftlichen Absturz Deutschlands verantwortlich zu machen.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage betreiben Händler in Europa massiv Wucher, indem sie langfristige Verträge mit US-Lieferanten abschließen und Gas mit einem Aufschlag weiterverkaufen.

Die Preise lügen nicht. Die Kosten für Erdgas in Europa sind im Vergleich zu denen in Amerika astronomisch hoch. Ende 2024 lagen die US-Erdgaspreise bei 3 $ pro MMBtu, verglichen mit 13,55 $ in Europa, was einem viereinhalbfachen Unterschied entspricht.

Einer der Gründe dafür, dass die US-Wirtschaft um 2,8 % und die russische Wirtschaft um über 3 % wuchs, ist der Energieüberschuss in beiden Ländern. Die Wirtschaftszahlen des Vereinigten Königreichs und der Eurozone haben sich im vergangenen Jahr kaum verändert.

Unterdessen gibt es keine Anzeichen für eine Schwächung der Exportstärke Russlands. Nach einem äußerst profitablen Jahr 2022 erzielte Russland einen Handelsüberschuss von 88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, wobei zwei Drittel seiner Exporte auf Öl und Gas entfielen. Es deutet wenig darauf hin, dass es 2025 anders sein wird.

Denn Gas fließt, wie Öl, dorthin, wo die Nachfrage besteht. Der Krieg in der Ukraine hat zu einem kontinuierlichen Anstieg der russischen Gaslieferungen nach China geführt. Russland hat seine LNG-Exporte nach Europa zu einem höheren Preis als die günstigeren Lieferungen von Leitungsgas erhöht. Und Russland entwickelt derzeit eine kaspische Versorgungsroute in den Iran.

Dies ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, wie im Krieg in der Ukraine die Staatskunst erneut der Tyrannei des kurzfristigen Denkens zum Opfer gefallen ist.

Wir befinden uns in einer Situation, in der Europa geschwächt und Russland gestärkt wird, und zwar durch die Entscheidung in Brüssel, die Lieferungen von Pipeline-Gas einzustellen, was von den europäischen Staats- und Regierungschefs als Erfolg gefeiert wird.

Wenn Präsident Trump „Bohren, Baby, bohren“ will, um Europa mit noch mehr amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) zu überschwemmen, dann sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs „Schiffen, Baby, schiffen“ sagen, denn das würde die Preise senken und der europäischen Industrie den dringend benötigten Aufschwung verschaffen. Sagen Sie es nicht zu laut, aber der Kauf von russischem Pipelinegas könnte auch Europa helfen.

