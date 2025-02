https://english.almayadeen.net/articles/opinion/neocon-think-tanks-persuading-trump-to-stomp-down-on-west-as



Ökonomische Denkfabriken überzeugen Trump, Westasien niederzutrampeln

Hassan Fakih

Quelle: Al Mayadeen English

13. Februar 2025

Neokonservative Denkfabriken setzen Trump unter Druck, die US-Dominanz in Westasien durch eine Machtdemonstration aufrechtzuerhalten, und befürworten Militäraktionen gegen den Iran, den israelischen Expansionismus und eine strengere Kontrolle über regionale Verbündete.

Diese Denkfabriken wünschen sich von der Trump-Regierung eine Politik, die sich an der „America First“-Politik von Henry Kissinger orientiert. (Al Mayadeen English; Illustrated by Batoul Chamas)

Die Denkfabriken versuchen, die wieder eingesetzte Regierung von Donald Trump davon zu überzeugen, in Westasien mit eiserner Faust vorzugehen, da aus den Medien bekannt wurde, dass US-Regierungsstellen Schritte zum Abzug der Truppen einleiten.

Die Vandenberg Coalition, ein neokonservativer amerikanischer Thinktank unter der Leitung von Elliott Abrams, einem US-Politiker, der in den Amtszeiten der Präsidenten Ronald Reagan, George Bush und Trump außenpolitische Positionen innehatte, veröffentlichte einen Bericht mit Empfehlungen, wie der 47. Präsident mit der Region umgehen sollte.

Der Bericht zielt vor allem darauf ab, dass die Regierung Trump dafür sorgt, dass die Region im Einklang mit den amerikanischen Interessen bleibt, indem sie dafür sorgt, dass Nationen wie dem Iran, China oder Russland keine Friedensangebote gemacht werden.

„Um die Sicherheit der USA zu schützen und sicherzustellen, dass Amerika über die Ressourcen verfügt, um Gegner außerhalb des Nahen Ostens abzuschrecken und ihnen entgegenzutreten, müssen wir eine neue Politik gegenüber der Region umsetzen“, heißt es in dem Bericht.

Die Denkfabrik legt mehrere Methoden dar, wie die wieder eingesetzte Regierung des Weißen Hauses gegenüber allen Nationen Westasiens handeln sollte, unabhängig davon, ob sie den USA feindlich gesinnte Kräfte beherbergen oder Verbündete am Golf sind.

Der Bericht sieht im Iran das größte Hindernis für die Ausweitung der Macht der USA über die Region. Er bezeichnet die Islamische Republik als „die größte Bedrohung für die amerikanischen Interessen im Nahen Osten und als Ursache für die meisten Sicherheitsprobleme in der Region“.

Die Koalition fordert Trump auf, den „maximalen Druck“ auf die Islamische Republik wiederherzustellen, um sie davon abzuhalten, an Einfluss zu gewinnen.

In wirtschaftlicher Hinsicht fordert sie, dass Washington die bestehenden US-Ölsanktionen vollständig durchsetzt, um das Wirtschaftswachstum durch Geschäfte zwischen dem Iran und China zu verhindern.

Der Bericht ist gespickt mit feindseligen Worten, die auf eine Militäraktion gegen den Iran anspielen. Es wird darauf hingewiesen, dass die USA den Iran „bezahlen“ lassen sollten, falls verbündete Streitkräfte der Widerstandsachse Operationen gegen eine einfallende amerikanische Streitmacht durchführen, und es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Angriff Teherans handelt.

„Jeder Angriff auf US-Streitkräfte oder militärische Einrichtungen durch Stellvertreter muss als Angriff des Iran betrachtet werden, um die Abschreckung zu fördern“, heißt es in dem Bericht. „Die Stellvertreterangriffe werden nicht aufhören, bis der Iran einen hohen Preis dafür zahlen muss. Das sollte die Politik der USA sein, die dem Iran unmissverständlich mitgeteilt werden sollte.“

Das Washington Institute, eine weitere neokonservative Denkfabrik in den USA, erklärt in einem Bericht ebenfalls, dass die USA den Druck auf den Iran erhöhen sollten. Der Autor, Michael Singh, erklärt unumwunden, dass Washington eine militärische Lösung als Mittel zur Bekämpfung des Teheraner Projekts zur nuklearen Anreicherung anstelle einer komplexen Diplomatie in Betracht ziehen sollte.

„Eine der Schwierigkeiten bei diplomatischen Lösungen für Nuklearkrisen besteht darin, dass sie die Art von innenpolitischer Zustimmung erfordern, die in Amerika weder für das Agreed Framework noch für das JCPOA erreicht wurde“, schrieb Singh. “Angesichts der Verwundbarkeit des Iran und des fortgeschrittenen Stadiums seines Atomprogramms wäre die Trump-Regierung nachlässig, wenn sie Militärschläge gegen das Atomprogramm des Iran nicht in Betracht ziehen und sich ernsthaft darauf vorbereiten würde.“

In Bezug auf andere westasiatische Länder sagt die Vandenberg-Koalition, dass die USA ihre Präsenz und ihren Einflussbereich im Irak und in Syrien beibehalten sollten, um zu verhindern, dass vom Iran unterstützte Gruppen an die Macht kommen, und um zu versuchen, die wachsenden Beziehungen zu China und Russland zu unterbinden.

Sie unterstützt die israelische Annexion von syrischem Land und Angriffe auf Militäranlagen und fügt hinzu, dass Washington solche militärischen Schritte Tel Avivs unterstützen sollte.

„Amerika muss die Bemühungen Israels, die militärische Infrastruktur und die Chemiewaffenbestände des ehemaligen Assad-Regimes zu identifizieren, zu sichern und zu zerstören, nachdrücklich unterstützen„, heißt es im Bericht der Vandenberg-Koalition. ‚Die Vereinigten Staaten müssen Israel weiterhin erlauben, diese Standorte und Ausrüstung zu vernichten, damit sie nicht von militanten Gruppen erobert werden.“

Was den Libanon betrifft, so sollte die libanesische Republik laut der Koalition ‘als ein vom Iran eroberter Staat“ behandelt werden, solange die Hisbollah existiert.

Sie behauptet, dass „Israel“ die einzige fähige Organisation sei, die „die israelisch-libanesische Grenze sichern“ könne, und verurteilt die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), indem sie sagt, dass sie und andere internationale Organisationen sich zu offen über „israelische Verteidigungsmaßnahmen“ äußern.

Es rechtfertigt fälschlicherweise die „israelische“ Besetzung libanesischen Territoriums, die unter dem Deckmantel des Grenzschutzes erfolgt, indem es die Schuld für den Bruch des Waffenstillstandsabkommens vom 27. November der Hisbollah zuschiebt.

Tatsächlich gab es während der 60-tägigen Waffenruhe über 1.300 israelische Verstöße, darunter die erzwungene Waffenruhe sowie Verstöße gegen die UN-Resolution 1701, wobei „Israel“ Gebiete nördlich des Litani-Flusses ins Visier nahm. Die Zahl der Verstöße steigt weiter an, da die israelische Armee während dieser verlängerten Waffenruhe weiterhin libanesisches Gebiet bombardiert.

Die Hisbollah ihrerseits startete eine „erste warnende Verteidigungsreaktion“ gegen den Ruwaysat al-Alam-Standort der israelischen Armee, nachdem es zu mehreren Verstößen durch die israelischen Streitkräfte gekommen war.

Die Behauptung, dass „Israel“ im Libanon bleiben sollte, wird auch von Rebeccah Heinrichs vom Hudson Institute vertreten, die behauptet, dass die Präsenz der Hisbollah im Süden, die die gesamte Region und nicht nur den Süden des Litani verallgemeinert, eine Rechtfertigung für die Besetzung libanesischen Territoriums durch „Israel“ sei.

Was die empfohlenen Maßnahmen gegen Palästina betrifft, so sagt die Vandenberg Coalition, dass die Souveränität des Gazastreifens durch Aufseher aus freiwilligen arabischen Staaten ersetzt werden sollte, die von den Amerikanern überprüft werden, und weist darauf hin, dass „amerikanische Entscheidungsträger die Beteiligung von Einrichtungen, die die Hamas seit langem unterstützen, verbieten sollten“.

Das Hauptziel der US-Außenpolitik in Bezug auf Palästina besteht laut der Denkfabrik darin, „der Sicherheit Israels und unserer arabischen Partner Priorität einzuräumen“. Die Rechte der Palästinenser werden nur so weit gehen, wie die Amerikaner es zulassen.

Chuck Freilich vom „Israel’s“ Institute for National Security Studies vertrat die Ansicht, dass Trump bei der Idee helfen sollte, eine jordanisch-palästinensische Konföderation zu schaffen, anstatt nach tragfähigen Mitteln zu suchen, damit die Palästinenser auf ihrem Land bleiben können.

Trump scheint diese Ansicht zu teilen, da er während einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am 5. Februar sagte, dass die Nachbarstaaten die in Gaza lebenden Palästinenser aufnehmen sollten.

„Die Anwesenheit [Gazas] ist einfach nicht gut, und es sollte nicht durch einen Prozess des Wiederaufbaus und der Besatzung durch dieselben Menschen gehen, die wirklich dort gelebt und dafür gekämpft haben und dort gestorben sind“, sagte Trump. “Stattdessen sollten wir mit humanitärem Herzen in andere Länder gehen, die für uns von Interesse sind, […] und verschiedene Gebiete aufbauen, die letztendlich von den Millionen Palästinensern, die in Gaza leben, besetzt werden, um dem Tod, der Zerstörung und dem offen gesagtem Pech ein Ende zu setzen.“

Der US-Präsident versäumte es, „Israel“ als Grund für den Tod und die Zerstörung der belagerten Enklave zu nennen, sondern bezeichnete sie stattdessen als „wunderbares Volk“.

Die Normalisierung zwischen „Israel“ und den arabischen Staaten ist nach wie vor ein wichtiges Ziel dieser Empfehlungen. Sowohl die amerikanische Vandenberg-Koalition als auch der Thinktank des israelischen Staates, das Jerusalem Institute for Strategy and Security, fordern eine Ausweitung der Abraham-Abkommen unter dem Deckmantel der Schaffung eines starken Netzwerks zur Bekämpfung des Iran.

Die Koalition erklärt außerdem, dass die USA „unbegründete“ Beschränkungen für Waffenverkäufe an „Israel“ aufheben sollten, und merkt an: „Eine rechtzeitige Aufrüstung Israels zeigt dem Iran und seinen Stellvertretern, dass die Vereinigten Staaten Seite an Seite mit ihrem Verbündeten stehen.“

Selbst Golfstaaten, die in der Vergangenheit sehr amerikafreundliche und „israelfreundliche“ Positionen eingenommen haben, werden als Nationen bezeichnet, die der amerikanischen Disziplin bedürfen.

Die wachsenden Beziehungen zu China werden als Grund dafür genannt, gegen die Ambitionen Saudi-Arabiens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate vorzugehen, da die drei Nationen mit Peking über militärische Angelegenheiten verhandelt haben, ein Thema, das Washington als erhebliche Bedrohung ansieht.

Die Zensur saudi-arabischer Reden ist ebenfalls Teil der empfohlenen Maßnahmen. Es wird angemerkt, dass „Saudi-Arabien aufgefordert werden sollte, seine Rhetorik über den Iran oder Israel einzustellen, die Verwirrung über die Loyalität des Königreichs stiftet“, und dabei werden Aussagen hervorgehoben, die auf der Arabischen Liga 2024 gemacht wurden, in der Riad Washington aufforderte, die Souveränität des Iran zu respektieren.

Die Vandenberg-Koalition forderte Trump auf, Katar den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten (MNNA) zu entziehen, da das Land „offen die Hamas und andere mit dem Iran verbundene terroristische Gruppen unterstützt“.

Im Jemen gibt es Forderungen an die Amerikaner, Operationen im Roten Meer durchzuführen, um die sichere Fahrt von Schiffen zu gewährleisten, und „iranische Schiffe zu zerstören“, um dieses Ziel zu erreichen.

Es wird auch gefordert, dass die USA die in Westasien tätigen UN-Organisationen disziplinieren. Die Vandenberg-Koalition erklärt rundheraus, dass Washington „die Finanzierung der UNRWA sofort einstellen“ und die UNIFIL ermächtigen sollte, unabhängig nach Waffenlagern in Privatbesitz im Südlibanon zu suchen.

Wenn die UNIFIL dem nicht nachkommt, wird empfohlen, dass die USA alle freiwilligen Finanzmittel für die Gruppe einstellen.

Die Koalition ist der Ansicht, dass die USA auch „potenzielle Ernennungen hochrangiger UN-Beamter überprüfen“ sollten, um „Interessenkonflikte zu vermeiden“.

Diese Denkfabriken wünschen sich von der Trump-Regierung, dass sie eine Politik nach dem Vorbild von Henry Kissinger, „America first“, gegenüber Westasien verfolgt, was bedeutet, dass die USA und ihr israelischer Verbündeter immer vor den Einheimischen des Landes kommen sollten, und zwar mit allen Mitteln.

Trumps Vision, Truppen aus der Region abzuziehen, ist für diese akademischen Falken unerwünscht, da sie der Ansicht sind, dass die Nationen der Region ohne die Kontrolle Amerikas Washington den Rücken kehren und Gegnern wie China oder dem Iran zugutekommen würden.

Neokonservative wollen von Trump eine diplomatische Strategie, bei der die Souveränität der westasiatischen Nationen in den Hintergrund tritt, wenn sie sich nicht an die Vision Amerikas von der Region halten.

Wir können davon ausgehen, dass Trump den vorgebrachten Forderungen früher oder später nachkommen wird, da die politischen Entscheidungsträger sicherstellen wollen, dass die USA auf dem Thron bleiben, den sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR erobert haben, indem sie Trump zu einem machiavellistischen Prinzen machen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Libanesischer Journalist mit Schwerpunkt auf Geopolitik in Westasien und Widerstandsbewegungen.

Übersetzt mit Deepl.com

