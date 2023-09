Americans Are Being Led By a Lying Media and Corrupt Political Class September 21/22, 2023 – Information Clearing House – Each morning I do a quick scan of the headlines coming over the wire services, clear my emails and Facebook entries, and then take a closer look at The New York Times online, paying particular attention to the opinion pages.

Die Amerikaner werden von lügenden Medien und einer korrupten politischen Klasse geführt

Von Philip M. Giraldi

21/22. September 2023

Informations-Clearinghouse

– Jeden Morgen überfliege ich kurz die Schlagzeilen der Nachrichtendienste, lösche meine E-Mails und Facebook-Einträge und werfe dann einen genaueren Blick auf die New York Times online, wobei ich besonders auf die Meinungsseiten achte. Normalerweise werde ich in meiner Überzeugung nicht enttäuscht, dass sowohl die Regierung von Präsident Joe Biden als auch Ex-Präsident Donald Trump das, was einst eine bewundernswerte Nation war, kollektiv zerstört haben und weiterhin zerstören, indem sie uns sozusagen wiederholt in den Toiletten ihres Ehrgeizes und ihrer Gier herunterspülen.

Vor diesem Hintergrund war der letzte Freitag besonders schlimm, und ich hatte einen Moment, den ich als „Gadarene Swine“ bezeichnen würde. Für diejenigen, die die neutestamentliche Geschichte aus dem Markusevangelium nicht kennen: Sie erzählt, wie Jesus während seines Wirkens in Galiläa einem Verrückten begegnete, der von Dämonen befallen war. Der Mann bat um Hilfe, um von seiner Plage geheilt zu werden, und Jesus kam ihm entgegen, indem er ihm befahl: „Fahre aus von dem Menschen, du unreiner Geist!“, bevor er den entfesselten Dämon zur Rede stellte und fragte: „Wie heißt du? Er antwortete: ‚Mein Name ist Legion. Denn wir sind viele.‘ Und er flehte ihn wiederholt an, sie nicht aus dem Land zu vertreiben. Es war aber eine große Schweineherde in der Nähe der Berge, und alle Dämonen flehten ihn an: „Schick uns zu den Schweinen, damit wir zu ihnen gehen können. Jesus erlaubte es ihnen sogleich. Da fuhren die unreinen Geister aus und gingen zu den Schweinen. Und die Herde, etwa zweitausend an der Zahl, rannte wild einen steilen Berg hinunter ins Meer und ertrank im Meer.“

Mein erster Gedanke war unweigerlich tiefes Mitgefühl über das, was den armen Schweinen angetan wurde, aber das wurde schnell von einer bodenlosen Depression abgelöst, die durch die Artikel ausgelöst wurde, die ich gerade an diesem Morgen in der Times gelesen hatte. Ja, wir Amerikaner sind zu den Gadarener Schweinen geworden und stürzen als Volk in den Tod, angetrieben von Dämonen, die von den Leuten freigesetzt werden, die wir leider als „unsere Führer“ akzeptiert haben. Bei den drei Beiträgen handelte es sich um zwei „Meinungen“, eine von dem unvermeidlichen Tom Friedman mit dem Titel „A Trip to Ukraine Clarified the Stakes. And They’re Huge“ und der andere ein Leitartikel der Redaktion der Zeitung mit dem Titel „How to Support Ukraine Beyond the Next Election“. Der dritte Artikel war ein Nachrichtenbericht mit dem Titel „Als Präsident sieht Biden breitere Kriegsbefugnisse als als Senator“: Der Präsident sagt, er könne begrenzte Militäroperationen ohne Zustimmung des Gesetzgebers leiten.“

Die drei Beiträge zusammengenommen legen nahe, dass die Vereinigten Staaten von der Verbreitung fadenscheiniger und oft nicht sehr glaubwürdiger Drohungen als Vorwand für einen ewigen Krieg beherrscht werden, oder zumindest so lange, bis das Land aufgrund seiner falschen Prioritäten zusammenbricht. Ich werde jedoch nicht versuchen, den Unsinn, der von der „Zeitung des Landes“ verbreitet wird, in allen Einzelheiten wiederzugeben, und sei es nur, um die grundlegenden Argumente zurückzuweisen, die für ein „Weitermachen“ in Kriegen vorgebracht werden, für die es keine vernünftige Begründung gibt, sie überhaupt begonnen zu haben. In keinem der Beiträge wird auch nur versucht, die grundlegendste Frage zu beantworten, der auch unsere kriegstreiberische Regierungsklasse ausweicht, nämlich: „Was war oder ist das nationale Interesse der USA, überhaupt in diese Kriege verwickelt zu werden?“

Und der beängstigendste der drei Artikel ist sicherlich derjenige, der die Behauptung eines wirrköpfigen Regierungschefs Joe Biden verbreitet, er könne jederzeit einen neuen Krieg beginnen, eine kühne Herausforderung an das im Wesentlichen kriegsfeindliche Gleichgewicht der Regierungsbefugnisse in der US-Verfassung und auch an das bestehende Kriegsbefugnisgesetz. In dem Artikel heißt es unter anderem: „Sollte er für eine zweite Amtszeit gewählt werden, versprach Präsident Biden, dass er sich an den Kongress wenden werde, um einen größeren Krieg zu beginnen, sagte aber, er sei der Ansicht, dass er befugt sei, „begrenzte US-Militäroperationen im Ausland“ ohne eine solche Genehmigung zu leiten, wenn solche Angriffe wichtigen amerikanischen Interessen dienten… 2019 war Biden bereits dazu übergegangen, die von der Exekutive unter den Regierungen beider Parteien vertretene Ansicht zu übernehmen, dass Präsidenten eine umfassendere verfassungsmäßige Befugnis haben, begrenzte Angriffe auf andere Länder ohne Genehmigung des Kongresses durchzuführen, solange es sich nicht um einen umfassenden Krieg handelt. Sowohl Trump als auch Biden haben als Präsidenten einseitig Gewalt angewendet und sich dabei auf ihre verfassungsmäßige Befugnis berufen, militärische Gewalt ohne Erlaubnis des Kongresses anzuwenden. Im April 2017 und erneut im April 2018 leitete Herr Trump Luftangriffe gegen syrische Regierungstruppen ein, und Herr Biden leitete im Juni 2021 und im August 2022 Luftangriffe auf vom Iran unterstützte Milizen in Syrien ein.“

Sollte ich fragen, wie Biden ein „kritisches amerikanisches Interesse“ bestimmen will? Oder wie genau Syrien oder der Iran die Vereinigten Staaten „unmittelbar bedroht“ haben, die ja selbst illegal syrisches Territorium besetzt halten? Und was ist mit dem derzeitigen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine? War die Ukraine eine Bedrohung für die USA, die es rechtfertigt, Amerika an den Rand eines Atomkriegs zu bringen? Friedman ist gerade von einer dreitägigen Reise in die Ukraine zurückgekehrt und meint: „Was Putin in der Ukraine tut, ist nicht nur rücksichtslos, nicht nur ein Krieg der Wahl, nicht nur eine Invasion der Extraklasse, was Übervorteilung, Verlogenheit, Unmoral und Inkompetenz angeht, und das alles verpackt in ein Sammelsurium von Lügen. Was er tut, ist böse… Dies ist ein so offensichtlicher Fall von Recht gegen Unrecht, Gut gegen Böse, wie es ihn in den internationalen Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.“

Vielleicht sollte Tom versuchen, die Hintergründe des Ukraine-Krieges genauer zu erforschen, und vielleicht sogar in Erwägung ziehen, nach „Minsker Abkommen“, „Boris Johnsons Besuch in Kiew“ und „NATO-Erweiterung“ zu googeln, aber er zeigt mit Sicherheit die Art von Urteilsvermögen, die er seit so vielen Jahren bei der Times an den Tag legt, während er über den Nahen Osten berichtet, wo er nach einer fast fünfzigjährigen Reise endlich in der Lage war, die „Apartheid“ zu erkennen, nachdem ihm zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von seinen israelischen Freunden begangen wurden, ins Gesicht gestarrt hatten.

Der Artikel der Times-Redaktionsgruppe trennt ebenfalls unbeirrbar zwischen Gut und Böse: „Während dieser Ausschuss einige spezifische Entscheidungen von Herrn Biden in Frage gestellt hat, wie die Versorgung der ukrainischen Armee mit Streumunition, stimmen wir mit ihm überein, dass es ‚falsch und im Widerspruch zu wohlbegründeten Prinzipien‘ wäre, ein anderes Land unter Druck zu setzen, über sein souveränes Territorium zu verhandeln. Die Ukraine verdient volle Unterstützung gegen die unprovozierte Invasion Russlands, und es liegt im nationalen Interesse Amerikas, an der Spitze seiner NATO-Verbündeten zu demonstrieren, dass sie die revanchistischen Ambitionen von Herrn Putin nicht tolerieren werden. Es ist eine Demonstration von Amerikas Engagement für Demokratie und Führung, dass andere potenzielle Aggressoren zuschauen.

Es ist die altbekannte Behauptung, dass wir hart bleiben müssen, um ein Beispiel zu geben und andere potenzielle Aggressoren vor den Konsequenzen zu warnen. Aber gleichzeitig ist es völliger Unsinn, Russlands Angriff als „unprovoziert“ zu bezeichnen. Und die eigentliche Ironie, um nicht zu sagen Heuchelei, besteht darin, dass die USA „über … souveränes Territorium“ verhandeln, während sie syrisches Staatsgebiet besetzen und lächelnd wegschauen, wenn Israel das Westjordanland und die Golanhöhen stiehlt. Einige, die die Entwicklung der Lage in Syrien genau verfolgt haben, berichten nun, dass die USA offenbar eine neue Serie von Angriffen vorbereiten, um die rechtmäßige Regierung von Bashar al-Assad zu stürzen. Drei republikanische Kongressabgeordnete sind vor kurzem in das besetzte Syrien gereist, um sich mit Gruppen zu treffen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten selbst als Terroristen eingestuft werden. Das wird als materielle Unterstützung des Terrorismus bezeichnet, was ein Verbrechen ist, und man muss den zwergenhaften Generalstaatsanwalt Merrick Garland fragen, wo das FBI war, um die drei zu verhören und möglicherweise anzuklagen, als sie zurückkamen? Ein großer Krieg in Syrien würde unweigerlich den Libanon und den Iran mit einbeziehen. Es wäre eine Katastrophe für die gesamte Region, vor allem, wenn Israel die Situation ausnutzt und Washington eingreift, um „Israel den Rücken zu stärken“, selbst wenn der jüdische Staat die Kämpfe beginnt. Aber die USA kümmern sich selten darum, wie schwer ihr Stiefel auf die örtliche Bevölkerung niedergeht, oder machen sich die Mühe, die Kosten in Dollar oder Menschenleben zu zählen.

Und natürlich besteht die wirkliche Gefahr darin, dass, wenn man sich auf diesen Unsinn einlässt, wie es beide großen politischen Parteien getan haben, noch mehr auf uns leidgeprüfte Gadarener Schweine zukommen wird, die weiterhin eine endlose Reihe von Interventionen ertragen müssen, die auf nichts anderem beruhen als auf dem Prinzip, dass man mit fast allem durchkommt, wenn man einen Billionen-Dollar-„Verteidigungs“-Haushalt hat. Übrigens wird der ukrainische „Führer“ Volodymyr Zelensky diese Woche in Washington sein, um sich mit Biden und all seinen Freunden im Kongress zu treffen, während sie darüber „debattieren“, ihm weitere 24 Milliarden Dollar zu geben. Er wird sicherstellen wollen, dass seinen Gastgebern die Botschaft übermittelt wird, dass er der Mann ist, der das Sagen hat. Mal sehen, wie die New York Times darüber berichtet!

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

