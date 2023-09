New round of US military aid to Ukraine has limited effect as European countries exhausted by conflict: experts A new round of US military aid to Ukraine will not bring much change to the situation, and the Russia-Ukraine conflict has already stretched the defense potential and capabilities of many European countries, experts warned on Friday.



US-Ukraine-Krise Illustration: Liu Rui/GT



Neue Runde der US-Militärhilfe für die Ukraine hat begrenzte Wirkung, da europäische Länder durch den Konflikt erschöpft sind: Experten

Von GT staff reporters



22. September 2023

Eine neue Runde der US-Militärhilfe für die Ukraine wird nicht viel an der Situation ändern, und der russisch-ukrainische Konflikt hat bereits das Verteidigungspotenzial und die Fähigkeiten vieler europäischer Länder überfordert, warnten Experten am Freitag.

Wie US-Präsident Joe Biden am Donnerstag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij ankündigte, werden die USA der Ukraine zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 325 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.

Das Paket umfasst Luftverteidigungskapazitäten, Streumunition, Panzerabwehrwaffen und andere Ausrüstung. „Nächste Woche werden die ersten US-Abrams-Panzer in die Ukraine geliefert“, sagte Biden.

Das Weiße Haus gab jedoch bekannt, dass es keine Vereinbarung über die Lieferung von Langstreckenraketen gibt, die Zelensky für seine Truppen unbedingt haben wollte.

Es gab Anzeichen dafür, dass Zelenskys zweiter Besuch in Washington von den Gesetzgebern nicht so sehnsüchtig erwartet wurde wie beim letzten Mal. Dem ukrainischen Präsidenten wurde die Gelegenheit verweigert, vor dem US-Kongress zu sprechen, und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, soll nach Angaben von The Hill hinter dieser Entscheidung gestanden haben.

Auf dem Schlachtfeld hat sich gezeigt, dass weder 155-Millimeter-Haubitzen noch Panzerabwehrwaffen die Situation für die ukrainische Armee verändert haben, wie Experten betonen.

Die zur Verfügung gestellten Waffen und Ausrüstungen seien eigentlich recht traditionell und würden die Situation auf dem Schlachtfeld nicht verändern, sagte Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte und Fernsehkommentator, am Freitag gegenüber der Global Times. Er wies darauf hin, dass es sich bei dem diesmal zur Verfügung gestellten Luftabwehrsystem um die AIM-9M-Rakete aus den 1950er und 1960er Jahren handele, deren technologische Fähigkeiten sehr begrenzt seien.

Um die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen, werden Langstreckenwaffen zur Unterstützung benötigt, über die die Ukraine derzeit nicht verfügt. Die Ukraine muss sich darüber im Klaren sein, dass die USA nicht bereit sind, ihr gegen Russland zu helfen, und dass die USA dies auch nicht wollen, so Song.

Nach Ansicht von Experten wird auch die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl ein erhebliches Hindernis für die Bereitstellung verschiedener Hilfen für die Ukraine darstellen. Aus Sicht der USA ist es ihr höchstes nationales Interesse, einen direkten Krieg mit Russland zu vermeiden und zu verhindern, dass ihre eigenen Interessen geschädigt werden.

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte am Donnerstag an, dass sein Land keine Waffen mehr an die Ukraine liefert, da der Handelsstreit zwischen den Nachbarstaaten eskaliert und seine Partei bei den bevorstehenden Parlamentswahlen unter dem Druck der extremen Rechten steht.

Der Premierminister sagte in einem Fernsehinterview am späten Mittwoch, dass Polen „keine Waffen mehr an die Ukraine liefert, weil wir uns jetzt selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten“, so Associated Press.

Um weitere Unterstützung zu gewinnen, traf Selenskij am späten Donnerstag auf dem Flughafen von Ottawa ein, nachdem er sich mit Biden und Gesetzgebern in Washington getroffen hatte, wie das Büro von Premierminister Justin Trudeau mitteilte.

Wie AFP zitiert, haben sich jedoch verschiedene Interessengruppen für eine Kürzung oder sogar Einstellung der Hilfe ausgesprochen.

Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Europäischen Union über die Hilfe für die Ukraine seien nun öffentlich geworden, sagte Zhang Hong, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, gegenüber der Global Times.

Ein Aspekt sind die Getreidestreitigkeiten, bei denen sich einige Länder gegen einen uneingeschränkten Zugang ukrainischer Agrarprodukte zum EU-Markt wehren. Außerdem haben viele europäische Länder ihre militärischen Arsenale bereits abgebaut, so Zhang.

Während europäische Länder wie Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die USA die Ukraine weiterhin unterstützen, verfügen einige kleinere Länder nicht mehr über Vorräte, um ihr zu helfen. Dies zeige, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine das Verteidigungspotenzial und die Fähigkeiten vieler europäischer Länder bereits überstrapaziert habe, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …