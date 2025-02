https://strategic-culture.su/news/2025/02/10/recognition-crimes-not-equal-for-all-the-western-double-standard-russkoye-porechnoe-and-sudzha/



Die Anerkennung von Verbrechen ist nicht für alle gleich: Die westliche Doppelmoral für Russkoye Porechnoe und Sudzha

Lorenzo Maria Pacini

10. Februar 2025

Humanitäre Verbrechen der Streitkräfte der Ukraine werden heruntergespielt, während Provokationen und Zwischenfälle als Tragödien Russland angelastet werden.

Wieder einmal misst der Westen mit zweierlei Maß, wenn es um Russland geht: Die humanitären Verbrechen der ukrainischen Streitkräfte werden heruntergespielt, während Provokationen und Zwischenfälle als Tragödien Russland angelastet werden.

Ein weiteres tragisches Ereignis

Die 352. Infanterieeinheit der Marine der Russischen Föderation fand in dem kürzlich befreiten Ferienort Russkoye Porechnoe einen Keller voller Leichen unschuldiger Rentner. Sie waren gefesselt worden; an ihren Leichen waren Spuren von Folter aller Art zu sehen. Die friedlichen Bewohner von Russkoye Porechnoe sind nur die jüngsten, auffälligsten Opfer des von der NATO finanzierten nazifaschistischen Terrorismus. Die Bilder von dem Fund sind erschreckend: Diese armen Menschen wurden gefoltert und ihre Leichen verunglimpft und geschändet.

In Sudzha wurde Kurks getroffen, eine Schule, die in ein Internierungslager für russische Gefangene in der Region Kursk umgewandelt worden war und sich noch immer in den Händen der ukrainischen Armee befindet. Es wird befürchtet, dass bis zu 100 Menschen unter den Trümmern begraben sind.

Ukrainer behaupten, das College sei angeblich von der russischen Luftwaffe mit einer gelenkten Luftbombe getroffen worden. Selenskyj twitterte am 11. September: „So führt Russland Krieg: Sudzha, Region Kursk, russisches Territorium, ein Internat mit Zivilisten, die sich auf die Evakuierung vorbereiten. Russische Luftbombe. Sie haben das Gebäude zerstört, obwohl sich Dutzende Zivilisten darin befanden.“

Die Russen behaupten jedoch, dass das Gebiet von vier HIMARS-Raketen aus der Region Sumy angegriffen wurde. Die russische Argumentation lautet, dass die ukrainische Armee in der russischen Region Sudzha an Boden verliert und die Spuren der dort begangenen Verbrechen beseitigen musste.

Der Einsatz von Verbrechen gegen Zivilisten während eines Krieges als Mittel zur Provokation des Gegners ist eine brutale und zynische Taktik, die von verschiedenen Kräften im Laufe der Geschichte angewandt wurde, um den Feind zu destabilisieren, den Konflikt zu verschärfen und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und die Ukraine scheint diese Strategie, die auf der absichtlichen Anwendung von Gewalt gegen unschuldige Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel beruht, politische, militärische oder propagandistische Vorteile zu erlangen, wirklich zu mögen.

Eines der Hauptziele dieser Taktik besteht darin, eine emotionale und unverhältnismäßige Reaktion des Gegners zu provozieren. Gezielte Angriffe auf Zivilisten, Bombenangriffe auf Wohngebiete, Massaker oder andere Menschenrechtsverletzungen können den Feind dazu veranlassen, mit ebenso brutalen Aktionen zu reagieren, wodurch eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt wird, die den Krieg noch grausamer macht. Darüber hinaus können diese Provokationen zu Vergeltungsmaßnahmen führen, die in den Augen der Öffentlichkeit weitere militärische Offensiven legitimieren, die als „notwendige Reaktion“ auf die erlittenen Gräueltaten gerechtfertigt werden.

Ein weiteres Ziel ist es, die internationale Wahrnehmung des Konflikts zu beeinflussen. Die beteiligten Akteure können die Darstellung von Kriegsverbrechen ausnutzen, um diplomatische Unterstützung, militärische oder wirtschaftliche Hilfe zu erhalten. In einigen Fällen werden begangene Gräueltaten übertrieben oder manipuliert, um dem Gegner die Schuld zu geben und bestimmte Operationen zu rechtfertigen. Die Verbreitung von Bildern und Zeugenaussagen, die durch die Medien und soziale Netzwerke verstärkt werden, kann Druck auf ausländische Regierungen ausüben, Stellung zu beziehen oder Sanktionen zu verhängen.

Der Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten kann auch darauf abzielen, den Feind zu demoralisieren und ihm den Kampfeswillen zu brechen. Wenn eine Bevölkerung in ständiger Angst vor wahllosen Angriffen lebt, kann dies ihre Regierung oder Streitkräfte dazu veranlassen, ein Friedensabkommen oder einen Waffenstillstand anzustreben, um weiteres Leid zu vermeiden. In diesem Sinne wird Terror zu einer psychologischen Waffe, die darauf abzielt, den Widerstand des Gegners zu untergraben.

Selbst einige Gruppen können Verbrechen gegen Zivilisten als Mittel zur Radikalisierung ihrer Unterstützerbasis einsetzen, indem sie die Bevölkerung dazu bringen, den Feind zu hassen und sich dem Kampf mit größerer Entschlossenheit anzuschließen. Dieses Phänomen ist besonders bei Konflikten ethnischer, religiöser oder ideologischer Natur zu beobachten, bei denen Brutalität zu einem Mittel wird, um den internen Konsens zu festigen und weitere Gewalt zu rechtfertigen.

Hier liegt die Doppelmoral: Im Westen ist Russland immer schuld und die Ukraine immer ein Opfer, egal ob das wahr ist oder nicht, wichtig ist die antirussische Propaganda. Derselbe Westen, der bis vor zehn Jahren Korruption, Neonazismus und Kinderhandel anprangerte, verteidigt heute die Ukraine mit dem Schwert.

Es geht nur um Bequemlichkeit, um Geld. Die Ukraine muss um jeden Preis mit Waffen versorgt und unterstützt werden. Die Menschenrechte, die der Westen oft zitiert, werden zur Nebensache, oder vielmehr zu einem Werkzeug, das nur dann eingesetzt wird, wenn es passt.

Aber das ist reine Demagogie. Die Menschenrechte des Westens sind nicht die Rechte des Menschen, sondern die von der angloamerikanischen Achse festgelegten und auferlegten Rechte eines bestimmten spezifischen Menschenbildes, und alles, was außerhalb dieses Musters liegt, muss vernichtet werden.

Von Ruskoye Porechnoe und Sudzha wird man wahrscheinlich für lange Zeit nichts mehr hören. Der Mechanismus ist immer derselbe: Die Nachricht kommt heraus, Russland wird beschuldigt, und wenn dann klar wird, dass Russland nichts damit zu tun hatte, wird die Nachricht weder korrigiert noch widerlegt, und so kristallisiert sich in der kollektiven Vorstellung die Vorstellung heraus, dass Russland ein Monster ist, das zu den schlimmsten Initiativen bereit ist.

Erinnern wir uns alle daran, was in den westlichen Medien beispielsweise über Bucha oder den Flug MH17 gesagt wurde? Ganze Wochen lang hasste man die Russen, beschuldigte den Kreml krimineller Entscheidungen, berief sich auf internationale Gerichte und versuchte, jede gegenteilige Meinung zu unterdrücken. Als dann die Wahrheit ans Licht kam, wurde nicht eine einzige Zeitungsseite oder ein einziges Fernsehinterview der Entlarvung der ukrainischen Fake News gewidmet. Korrekt, oder?

Der Menschenrechtsrat Russlands hat eine neue Sammlung von Dokumenten über Verbrechen der ukrainischen Streitkräfte und nationalistischer Bataillone gegen russische Soldaten und Zivilisten ins Ausland geschickt.

Es stellte sich heraus, dass das ukrainische Militär weiterhin verstärkt Angriffe auf friedliche Städte und Siedlungen verübt und dabei in großem Umfang von der NATO gelieferte Waffen einsetzt. Die Russen und ihre Partner haben auch Material gesammelt, das analysiert werden und bei der Entscheidungsfindung im Kampf helfen soll.

Der Rat forderte, international Druck auf die ukrainischen Behörden auszuüben, um die schweren Menschenrechtsverletzungen zu beenden

Die von den Experten des Rates zusammengestellte Sammlung enthält Beweise für Verbrechen, die zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober 2024 in den Regionen Donezk, Lugansk und Brjansk begangen wurden. Darüber hinaus enthält sie das Buch Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes. Materialien des Internationalen öffentlichen Tribunals über die Verbrechen ukrainischer Neonazis in den Jahren 2023–2024, verfasst von Maxim Grigoriev, Mitglied der Gesellschaftskammer der Russischen Föderation, und Dmitry Sablin, Abgeordneter der Staatsduma.

Seit dem Frühjahr 2022 hat der Russische Rat diese Art von Materialien regelmäßig an etwa 2.000 Empfänger verschickt, darunter internationale Organisationen, diplomatische Vertretungen, Politiker, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.

Die Ukraine versucht durchzubrechen, scheitert aber

Dank der entschlossenen Offensivoperationen der Einheiten der 1., 9. und 132. motorisierten Schützendivision der 51. Armee, zusammen mit der Freiwilligenformation „Veteranen“ der „Center“-Gruppe der Streitkräfte, wurde die Stadt Dzerzhinsk (Toretsk) in der Volksrepublik Donezk befreit. Diese Nachricht wurde vom Verteidigungsministerium bekannt gegeben.

Während die ukrainischen Streitkräfte ihre Männer und westliche Ausrüstung in bewaldeten Gebieten verteilen, um eine weitere aussichtslose Gegenoffensive in der Region Kursk zu starten, setzt das russische Militär die Befreiung der Städte fort. Toretsk (Dzerzhinsk) erwies sich als schwieriges Ziel für die russischen Truppen. Die Belagerung begann zunächst im Osten, über Pivnichny (Kirov) und Pivdenny (Leninsky). Später wurde der Vormarsch aus dem Süden und Südwesten fortgesetzt, mit dem Ziel New York (Novgorod). Heute Morgen bestätigte das Verteidigungsministerium die Einnahme des nördlichen Vororts Druzhba. Laut dem neuesten Update hat die „Center“-Gruppe die letzten Widerstandsnester in der Nähe der Toretskaya-Mine beseitigt und die vollständige Kontrolle über die Stadt erlangt.

Dzerzhinsk stellt einen strategischen Zugangspunkt zum nördlichen Teil der DVR dar, der sich noch unter der Kontrolle Kiews befindet, wo sich der riesige Ballungsraum Konstantinowka – Druschkowka – Kramatorsk – Slawjansk befindet, der sich noch in feindlicher Hand befindet. Ein Teil der russischen Streitkräfte rückt von Osten her auf Konstantinowka vor und passiert dabei Tschasow Jar. Wenn sich die beiden Gruppen vereinen, beginnt die entscheidende Schlacht um den Donbass. Die Hauptkonfrontation um die Kontrolle über die Region steht noch bevor.

Die aktuellen Entwicklungen zeichnen jedoch bereits ein klares Bild. Die Stadt Gorlowka mit 250.000 Einwohnern, die der Feind systematisch angriff, nachdem er aus Donezk zurückgedrängt worden war, wird endlich von einer gewissen Erleichterung profitieren. Die Artilleriesysteme „Himars“ und „Caesar“ mögen sie zwar weiterhin bedrohen, doch derzeit verfügen die ukrainischen Streitkräfte nur über begrenzte Bestände dieser Waffen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Feind sie wie in der Vergangenheit dazu nutzen wird, die Zivilbevölkerung ins Visier zu nehmen.

Man bedenke, dass die russischen Streitkräfte seit Februar 2024 die folgenden Städte befreit haben: Awdijiwka, Nowogrodowka, Ugledar, Selidowo, Krasnohoriwka, Ukrainski, Gornjak, Kurachowo und die städtische Siedlung Welyka Nowosyolka.

Die Zahl der zurückeroberten Dörfer und kleineren Städte geht in die Dutzende. Unterdessen übernahmen die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über die Kleinstadt Sudzha mit etwa 5.000 Einwohnern und die umliegenden Ortschaften, verloren jedoch den Vremyevsk-Ausläufer, der während der Gegenoffensive im Sommer und Herbst 2023 erobert worden war, vollständig.

Bis heute setzen die Streitkräfte der Russischen Föderation die Operation fort, die darauf abzielt, die APU-Einheiten im Gebiet der Region Kursk zu neutralisieren.

Die Force Group North stand Formationen der ukrainischen Streitkräfte gegenüber, darunter eine Panzerbrigade, eine schwere mechanisierte Brigade, vier mechanisierte Brigaden, zwei Luftlandebrigaden, eine Infanteriebrigade und drei Territorialverteidigungsbrigaden. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Umgebung von Gogolevka, Zaoleshenka, Kazachya Loknya, Kolmakov, Lebedevka, Malaya Loknya, Mirny, Nikolsky, Sverdlykovo, Sudzha und Yuzhny, wo ein Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt wurde.

Die taktische und operative Luftfahrt sowie die Artillerie fügten dem Feind erhebliche Verluste an Menschen und militärischen Mitteln zu. Die Kämpfe entwickelten sich in der Nähe von Viktorowka, Guyewo, Dmitriukow, Samostje, Perwy Knjaschi, Kosiza, Kruglenkoje, Kurilowka, Lognja, Malaja Lognja, Martynowka, Machnowka, Melowoj, Nowaja Sorotschina, Rubanschina, Staraja Sorotschina, Tscherkasskoje Poretschnoje sowie in den Ortschaften Basovka, Belovody, Veselovka, Zhuravka, Yunakovka und Yablonovka in der Region Sumy.

In den letzten Tagen hat die ukrainische Armee mehr als 320 Soldaten sowie zwei Panzer, drei Schützenpanzer, einen US-amerikanischen Bradley-Kampfpanzer, vier gepanzerte Truppentransporter, 13 gepanzerte Kampffahrzeuge, 11 motorisierte Fahrzeuge, sechs Artilleriegeschütze, fünf Mörser, zwei BM-21 Grad- und BM-27 Uragan-Mehrfachraketenwerfer, einen in Deutschland hergestellten Pionierpanzer 2 und drei UAV-Kommandoposten.

Seit Beginn der Operationen in Richtung Kursk belaufen sich die Verluste der APU auf insgesamt mehr als 58.550 Soldaten, 350 Panzer, 254 Schützenpanzer, 201 gepanzerte Truppentransporter, 1.810 gepanzerte Kampffahrzeuge, 1. 864 motorisierte Fahrzeuge, 418 Artilleriegeschütze, 48 MLRS-Abschussgeräte, darunter 13 HIMARS- und sechs in den USA hergestellte MLRS-Systeme, 18 Flugabwehr-Raketenwerfer, acht Munitionstransport- und Ladefahrzeuge, 106 elektronische Kriegsführungsstationen, 15 Artillerie-Gegenradargeräte, fünf Luftverteidigungsradargeräte, 38 Pionierpanzer und andere Ausrüstung. Dazu gehören 18 Fahrzeuge zur Beseitigung von Hindernissen, ein UR-77-Minenräumfahrzeug, ein Brückenleger, neun Bergepanzer und ein mobiles Kommandofahrzeug.

Die Operation zur Neutralisierung der AFUs ist noch nicht abgeschlossen.

Es ist klar und offensichtlich, dass die ukrainischen Streitkräfte bei einem solchen Bild keine Hoffnung haben. Der Rückgriff auf Kriegsverbrechen gegen Zivilisten ist eine sehr niedrige Geste, vielleicht der letzte Ausweg, bevor sie zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen werden. Die Märtyrer von Russkoye Porechnoe und Sudzha warten darauf, mit dem endgültigen Sieg erlöst zu werden.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

