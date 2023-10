The anti-Semitic roots of Zionism The West never intended to shoulder the costs of a Zionist state.



Die antisemitischen Wurzeln des Zionismus

Von Muhannad Hariri

Die elektronische Intifada



30. Oktober 2023

In seiner Rede im Oval Office am 20. Oktober kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass er einen „dringenden Haushaltsantrag“ an den Kongress richten werde, um die Ukraine und Israel in ihren jeweiligen Kriegen zu unterstützen.

Biden versicherte der amerikanischen Öffentlichkeit, dass die Bereitstellung dieser Mittel „eine kluge Investition ist, die sich über Generationen hinweg für die amerikanische Sicherheit auszahlen wird“.

Dieses Argument, das den finanziellen Vorteilen, die mit der Unterstützung von Verbündeten in Kriegszeiten einhergehen, Vorrang einräumt, könnte an andere Äußerungen aus Bidens Vergangenheit erinnern.

Im Jahr 1986 verkündete Biden, damals Senator für Delaware, vor dem Kongress, dass eine Politik der vollen und uneingeschränkten Unterstützung Israels „die beste 3-Milliarden-Dollar-Investition ist, die wir tätigen. Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen.“

Wenn Israel nicht vollständig und bedingungslos unterstützt wird, droht den Vereinigten Staaten großer Schaden, argumentiert Biden.

Es gibt eine lange Geschichte dieser Art von Gesprächen über das zionistische Projekt unter führenden Persönlichkeiten des Westens. Sie reicht bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück, als der Staat Israel für den zionistischen Visionär Theodor Herzl und für Chaim Weizmann, den späteren ersten Präsidenten Israels, lediglich eine Idee war.

Nehmen wir zum Beispiel diese Worte aus den Memoiren von Lloyd George, Englands Premierminister von 1916 bis 1922, aus dem Jahr 1939: „Es scheint seltsam zu sein, zu sagen, dass die Deutschen die ersten waren, die den Kriegswert der Juden in der Zerstreuung erkannten.“

Was George hier im Sinn hatte, war die Mobilisierung der Juden in Polen gegen Russland während des Ersten Weltkriegs. In der gleichen Passage seiner Memoiren erklärt George, dass es dieser „Kriegswert der Juden“ war, der ihn dazu brachte, sich für Weizmann zu interessieren.

Eine weitere schicksalhafte Bekanntschaft Weizmanns war übrigens Arthur James Balfour, der später die berüchtigte Balfour-Erklärung verfassen sollte, eine kurze und absichtlich vage Erklärung, in der Großbritannien der Idee einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zustimmte.

Es muss jedoch betont werden, dass Balfour ein unverhohlener Antisemit war.

Im Jahr 1905 unterstützte er Gesetze zur Beschränkung der Einwanderung nach Großbritannien – Gesetze, die weitgehend antijüdisch ausgerichtet waren. Als er jedoch Weizmann kennenlernte, war Balfour der Meinung, dass die zionistischen Pläne für eine Heimstätte im Nahen Osten gut mit den britischen Interessen übereinstimmen könnten, und zwar sowohl im Inland – um die Juden aus Großbritannien herauszuhalten – als auch auf internationaler Ebene – so wie die Engländer versuchten, die Franzosen von ihren Kolonialgebieten fernzuhalten.

Balfour, der Biden noch übertraf, half tatsächlich bei der Gründung Israels, wenn auch nur in seiner embryonalen Form. Balfour verstand, dass sich die Interessen Großbritanniens mit denen der zionistischen Partei in der Frage der Errichtung eines Staates in Palästina deckten.

Die Erfindung eines strategischen Vorteils

Seit seiner Gründung wurde Israel im Westen als strategischer Aktivposten betrachtet, selbst für unwahrscheinliche Verbündete.

Deutschland zum Beispiel war in den 1950er Jahren einer der größten Unterstützer Israels.

„Vor dem entscheidenden arabisch-israelischen Krieg von 1967“, schreibt Daniel Marwecki in Deutschland und Israel: White Washing and Statebuilding, „waren nicht die Vereinigten Staaten, sondern Westdeutschland der wichtigste Unterstützer des neu gegründeten jüdischen Staates im Nahen Osten.“

Deutschland sühnte für seine Nazi-Vergangenheit und versuchte, in die zivilisierte Gesellschaft zurückzukehren, indem es den Israelis seinen guten Willen in Form von Reparationen und uneingeschränkter militärischer Unterstützung zeigte.

Er fragt weiter, warum Israel – von allen Nationen der Welt – zuerst die Anerkennung durch Deutschland anstrebt.

Im deutschen politischen Diskurs der 1950er Jahre war von „Freundschaft“ und „dem Wunder der Vergebung“ die Rede, so Marwecki, aber in Wirklichkeit war die deutsche Unterstützung eine Frage der materiellen Not. Deutschland musste in den Augen Europas von seiner Rolle im Holocaust freigesprochen werden, und die Gründer Israels brauchten jede Hilfe, die sie beim Aufbau eines Staates bekommen konnten.

Hätten die Deutschen nicht auch sagen können: „Hätte es kein Israel gegeben, hätte Deutschland ein Israel erfinden müssen“?

Israel spielte eine wesentliche Rolle bei der Erleichterung der wirtschaftlichen und politischen Wiedereingliederung Deutschlands in Europa.

Palästinensisches Land und Leben

Für nichtjüdische Zionisten war der Zionismus die Antwort auf ein doppeltes Problem: die Notwendigkeit, Wiedergutmachung für die jahrhundertelange Verfolgung und Vertreibung durch die Europäer zu leisten, und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass keine westliche Macht die materiellen Kosten dieser Wiedergutmachung übernahm.

Es waren die Palästinenser, die die Rechnung in Form von Land und Leben bezahlen sollten. Und sie zahlen immer noch.

Wie viele palästinensische Menschenleben reichen aus, um Israel zufrieden zu stellen, während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen unter dem ungehemmten israelischen Bombardement weiter steigt?

Wir, die wir die Palästinenser immer noch als Menschen betrachten, fragen uns ebenso wie der Satiriker und Autor Bassem Youssef: Wie hoch ist der globale „Wechselkurs“ zwischen israelischen und palästinensischen Leben?

Die Wahrheit ist, dass das Leben der Palästinenser im Westen keinen Wert hat, ebenso wenig wie in Israel. Das Sterben wird nicht aufhören. Das ist schließlich die Logik des Völkermordes: Es geht nicht darum, eine schuldige Partei zu töten. Vielmehr geht es um die vollständige Auslöschung einer Bevölkerung. Und die internationale Unterstützung für den Zionismus hat diese Auslöschung legitimiert.

Eine Folge der Unterstützung des Westens für den Völkermord an den Palästinensern ist die Verbreitung des Glaubens, dass Israel und die Juden koexistent sind, dass Juden nach Israel gehören und nirgendwo anders hin.

Dieser Glaube, der seine antisemitischen Wurzeln im Westen hat, trieb Großbritannien dazu, eine zionistische Kolonie in Palästina zu errichten. Diese Überzeugung liegt den Erklärungen der westlichen Mächte zugrunde, dass die Juden nirgendwo anders hingehören als nach Israel.

An diesen Zusammenhang wird man in einer anderen Rede Bidens als Reaktion auf die Ereignisse vom 7. Oktober erinnert.

Er erinnerte sich an ein Gespräch mit der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir, die scherzte: „Wir Israelis haben eine Geheimwaffe: Wir können nirgendwo anders hin.“

Dieses Mantra schweißt die Juden an Israel und vernichtet dabei die Palästinenser. Es ist diese extremistische und rassistische Weltanschauung, die von den so genannten demokratischen Führern der freien Welt bejubelt wird.

Im Namen der palästinensischen Sache rufe ich zu einem unaufhörlichen Kampf gegen den Zionismus auf, zur Ablehnung des von den Zionisten geförderten Völkermords und zu einem neuen Bündnis zwischen Arabern und Juden gegen den antisemitischen Alptraum des Zionismus. Übersetzt mit Deepl.com

Der Autor Muhannad Hariri ist Dozent für Philosophie an der Amerikanischen Universität Beirut.



