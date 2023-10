Israel is forcibly disappearing Gaza Cutting off the Palestinians of Gaza from the rest of the world is a modern twist on the crime of forced disappearances.

Eine Frau mit einem Baby geht mit Verwandten inmitten von Gebäuden, die durch israelischen Beschuss beschädigt wurden, im Viertel Tel al-Hawa am 30. Oktober 2023 [Anadolu Agency/Ali Jadallah].

Die Abtrennung der Palästinenser in Gaza vom Rest der Welt ist eine moderne Variante des Verbrechens des gewaltsamen Verschwindenlassens.

Israel lässt Gaza gewaltsam verschwinden

Von Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

30. Oktober 2023

Am 28. Oktober wandte sich der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auf X – der Plattform, die früher als Twitter bekannt war – mit einer „dringenden Botschaft“ an die Bewohner des Gazastreifens. Zu ihrer „unmittelbaren Sicherheit“, so Hagari in einer vollständig auf Englisch verfassten Nachricht, wurden die Bewohner des nördlichen Gazastreifens und von Gaza-Stadt aufgefordert, „vorübergehend in den Süden umzuziehen“.

Die Darbietung war aus einer Reihe von Gründen grotesk absurd, nicht zuletzt deshalb, weil Englisch weder in Israel noch in Palästina Amtssprache ist – was darauf schließen lässt, dass es sich bei der Zielgruppe nicht um die Bevölkerung handelte, deren „unmittelbare Sicherheit“ Hagari & Co. angeblich so wichtig war.

Wenn es tatsächlich um Sicherheit ginge, hätte die israelische Armee in drei Wochen nicht mehr als 8.000 Palästinenser abgeschlachtet, darunter mehr als 3.000 Kinder. Israel hätte auch nicht weiterhin sowohl den nördlichen als auch den südlichen Gazastreifen mit Teppichbomben bombardiert, nachdem es die Palästinenser im Norden der Enklave zuvor gewarnt hatte, den Süden zu evakuieren.

Ebenso unklar ist, wie irgendjemand in Gaza diese „dringende Nachricht“ von Hagari hätte sehen sollen, angesichts des totalen Kommunikations-Blackouts, den Israel am Vortag inszeniert hatte, so dass das Gebiet ohne Telefon- oder Internetanschluss war. Wie auch immer, die Evakuierungswarnung wurde vermutlich von dem Teil der englischsprachigen Online-Welt begrüßt, der darauf besteht zu glauben, dass Israel sich wirklich bemüht, keine Zivilisten zu töten.

Die Kommunikation im Gazastreifen wurde inzwischen teilweise wiederhergestellt, eine Entwicklung, die das Wall Street Journal dem Druck der Vereinigten Staaten auf Israel zuschreibt. Sicherlich ist es ethisch weitaus wichtiger, das Internet in Gaza am Laufen zu halten, als etwa die Finanzierung des israelischen Völkermords an den Palästinensern einzustellen.

Der vorübergehende Stromausfall war jedoch lang genug, um bei vielen Menschen auf der ganzen Welt ein alles durchdringendes Gefühl der Hilflosigkeit hervorzurufen, insbesondere bei denen, die Familie in Gaza haben. Die quälende Ungewissheit wurde in vielen Social-Media-Posts festgehalten, wie in diesem von meinem Facebook-Freund Majed Abusalama: „Mama, Baba, Mohammed, Naya, Eliya, Asmaa und der Rest sind vielleicht tot oder leben noch.“

Majed, ein Al Jazeera-Mitarbeiter, der aus dem Gaza-Flüchtlingslager Jabalia stammt, aber derzeit in Berlin lebt, ist selbst ein Überlebender der wiederholten israelischen Aggression gegen Gaza, unter anderem wurde seine Schule mit illegaler weißer Phosphormunition beschossen. Eliya ist seine sechsjährige Nichte; seine andere Nichte Naya ist erst zwei Monate alt, das heißt, sie hat fast die Hälfte ihres Lebens unter israelischen Bomben verbracht.

Als mein Vater im August dieses Jahres an Krebs starb, schickte mir Majed eine bewegende Nachricht, in der er mir sein tief empfundenes Beileid aussprach und seine eigene Angst zum Ausdruck brachte, seine Eltern zu verlieren – eine ständige Möglichkeit angesichts ihres Wohnorts. Einmal, während eines israelischen Bombardements, habe ihn seine Mutter aus Gaza angerufen, um sich zu verabschieden, sagte er.

Jetzt waren natürlich die Telefonleitungen unterbrochen, und ich ertappte mich dabei, wie ich wie besessen Majeds Facebook-Seite überprüfte, um zu sehen, ob es irgendwelche Nachrichten gab. Er hatte bereits zahlreiche Verwandte und Freunde durch den israelischen Angriff verloren, aber seine unmittelbare Familie hatte bis jetzt überlebt. Als die Kommunikation am Sonntag teilweise wiederhergestellt wurde, waren sie noch unter den Lebenden – viele Palästinenser allerdings nicht.

Der 36-stündige Stromausfall erwies sich wahrscheinlich als besonders tödlich, da er die Arbeit der Rettungsteams behinderte, die nicht kontaktiert werden konnten, um die Menschen aus den Trümmern zu befreien oder anderweitig auf die Notleidenden zu reagieren. In der Zwischenzeit hat der Stromausfall natürlich die Bemühungen von Journalisten und Bewohnern des Gazastreifens – die ohnehin schon täglich mit wackeligen Telefon- und Internetverbindungen zu kämpfen haben – noch weiter behindert, die Wahrheit über einen Völkermord in Echtzeit zu übermitteln.

Auch wenn der Gazastreifen derzeit wieder auf prekäre Weise online ist, hat das blutige Offline-Intermezzo zweifellos auch metaphorisch Israels unaussprechlich finsteres Ziel verdeutlicht: die Palästinenser sowohl physisch als auch konzeptionell auszulöschen.

Es ist in der Tat nicht weit hergeholt zu behaupten, dass das Verschwindenlassen der Palästinenser in Gaza eine moderne Variante des uralten Phänomens des gewaltsamen Verschwindenlassens ist, zumindest was die fehlende Rechenschaftspflicht gegenüber den Opfern und die psychologischen Auswirkungen auf ihre Familien betrifft. So wie Verschwundene nicht auf Gerechtigkeit hoffen können, solange sie verschwunden sind, können ihre Angehörigen nicht auf einen emotionalen Abschluss hoffen, ohne ihren Aufenthaltsort und ihr Schicksal zu kennen.

Wie sich im Laufe der Jahrzehnte bei Massenverschleppungen von Argentinien bis El Salvador und von Spanien bis Sri Lanka immer wieder gezeigt hat, sind die Familienangehörigen von Verschwundenen oft zu einem ständigen psychologischen Schwebezustand verurteilt, der es ihnen unmöglich macht, den notwendigen menschlichen Trauerprozess einzuleiten, während sie im Unklaren darüber bleiben, was genau mit der vermissten Person geschehen ist.

Vor einigen Jahren sprach ich in dem südlibanesischen Dorf Maaroub mit einem silberhaarigen Mann namens Abed, dessen jüngerer Bruder Ahmed für die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) im Libanon tätig gewesen war und 1983 verschwunden war, ein Jahr nachdem eine apokalyptische israelische Invasion des Landes Zehntausende von Libanesen und Palästinensern getötet hatte. Laut Abed war eine Theorie, dass Ahmed in einem israelischen Gefängnis gelandet war, aber das Fehlen konkreter Informationen bedeutete, dass seine Familienmitglieder den Rest ihres Lebens in einem Zustand emotionaler Folter verbringen mussten.

Offensichtlich war Israels jüngstes Verdunkelungsexperiment in Gaza ein eher kurzlebiger Akt des Verschwindenlassens. Doch im Kontext der vergangenen 75 Jahre israelischer ethnischer Säuberungen und Massaker an Palästinensern sollte es eine ziemlich „dringende Botschaft“ senden – um die gut formulierten Worte des israelischen Sprechers Hagari zu gebrauchen.

Man erinnere sich an die berüchtigte Behauptung der verstorbenen israelischen Premierministerin Golda Meir, dass es „so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gibt“, was Israels Geschichte des Abschlachtens sicherlich begünstigt hat; schließlich ist es einfacher, Menschen zu bombardieren, wenn sie nicht existieren, oder? Und vielleicht sogar noch mehr, wenn sie alle offline sind.

Doch zum Leidwesen des Staates Israel lassen sich weder das palästinensische Volk noch die israelischen Kriegsverbrechen so einfach ausblenden – und das sollte an sich schon eine dringende Botschaft für Israel sein. Übersetzt mit Deepl.com

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben, neben zahlreichen anderen Publikationen.



