Apartheid South Africa reached a tipping point, Israel will, too After mass violence and death, white South Africans realised apartheid was unsustainable; Israelis will, too.

Israelische linke Aktivisten demonstrieren am 11. November 2023 in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv und fordern einen Waffenstillstand [Ahmad Gharabli/AFP].

Die weißen Südafrikaner haben erkannt, dass ihr Apartheidprojekt unhaltbar ist; die Israelis werden das auch tun.

Die Apartheid in Südafrika hat einen Wendepunkt erreicht, Israel wird ihn auch erreichen

Von Suren Pillay

A. C. Jordan-Lehrstuhl für Afrikastudien an der Universität von Kapstadt

16. November 2023

Josef Federman von Associated Press berichtete am 27. Oktober über einige eindringliche Beobachtungen: „Nur drei Wochen nach Beginn des tödlichsten Krieges zwischen Israel und der Hamas ist bereits klar, dass das Blutvergießen die langjährigen Annahmen in Israel und der Region auf den Kopf gestellt hat. Israels Militär und Geheimdienste wurden als inkompetent und schlecht vorbereitet entlarvt … Das Gefühl der Israelis für ihre persönliche Sicherheit wurde erschüttert.“

Auch wenn viele ältere Paradigmen zusammengebrochen sind, wie einige Beobachter hervorgehoben haben, hat sich Israel mit aller Macht einem vertrauten Paradigma zugewandt: überwältigende, brutale Gewalt.

Die Zahlen der Todesopfer in Gaza sind beispiellos. Die unerbittliche Bombardierung durch die israelische Armee hat mehr als 11.000 Menschen getötet, darunter mehr als 4.500 Kinder; Tausende werden noch vermisst, sind unter den Trümmern begraben und wahrscheinlich ebenfalls tot.

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Kinder hat die jährliche Zahl der weltweit in Konflikten getöteten Kinder übertroffen; die Zahl der im Gazastreifen getöteten Zivilisten übersteigt inzwischen die Gesamtzahl der Toten in der Ukraine seit Februar 2022.

Diese Zahlen steigen von Tag zu Tag, da das israelische Militär weiterhin wahllos zivile Gebäude, darunter Krankenhäuser und Schulen, bombardiert.

Als schwarzer Südafrikaner, der diese schrecklichen Ereignisse beobachtet, kann ich nicht anders, als über die gewalttätige Vergangenheit meines Landes nachzudenken.

Ich erinnere mich an die unerbittliche Planung und Gewalt, die die letzten Jahrzehnte der Versuche des weißen Südafrikas begleiteten, die Apartheid zu verwirklichen. Ich erinnere mich an die Ängste, die unter den weißen Südafrikanern wuchsen, als sie ihr Vertrauen in eine hochentwickelte militärische Kapazität, eine Wehrpflichtarmee, eine Atomwaffenkapazität und unerschütterliche Freunde im Westen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich, setzten.

Es war der Höhepunkt des Kalten Krieges, und Südafrika nahm für sich in Anspruch, die einzige Demokratie im südlichen Afrika zu sein und die „Zivilisation“ vor den sie umgebenden Bedrohungen zu schützen.

Die militärische Macht und der umfangreiche Polizeiapparat wurden von einer Reihe von Maßnahmen begleitet, die darauf abzielten, die Herrschaft der weißen Minderheit zu erhalten.

Jeder Versuch, eine neue solche Politik durchzusetzen, scheiterte am Widerstand der Massen. Je mehr sie scheiterten, desto brutaler wurde die Gewalt, die das Militär und die Polizei mit Unterstützung weißer Politiker und einer verängstigten weißen Wählerschaft ausübten.

Die „Terroristen“, wie die nationalen Befreiungsbewegungen genannt wurden, konnten von der mächtigsten Armee des südlichen Afrikas nicht unterdrückt werden. Mitte 1985 wurde einem großen Teil der weißen Wählerschaft und einigen Mitgliedern der Regierungspartei klar, dass das Problem des schwarzen Widerstands nicht verschwinden würde. Es mussten drastischere Maßnahmen ergriffen werden.

Der damalige Staatspräsident P. W. Botha, selbst ehemaliger Verteidigungsminister, wurde von einer Fraktion seiner Partei ermutigt, das Parlament in jenem Jahr mit einer versöhnlichen Rede zu eröffnen und eine große politische Erklärung abzugeben, die der schwarzen Mehrheit ein hoffnungsvolles Zeichen geben sollte, dass sie Teil der ausschließlich von Weißen geführten Demokratie Südafrikas werden würde. Diese Rede wurde als „Überschreitung des Rubikon“ bezeichnet.

Botha spielte mit, wich aber in letzter Minute aus und ging trotzig in die entgegengesetzte Richtung. Stattdessen hielt er eine Rede, in der er versprach, den Kampf gegen den „Terrorismus“ zu verstärken und sich weigerte, mit inhaftierten „Terroristen“ wie Nelson Mandela zu verhandeln.

Was folgte, war die Verlängerung des Ausnahmezustands in Südafrika und die Ermordung Tausender von Menschen, die sich der Apartheid widersetzten, da Botha und seine Partei zu immer mehr Gewalt und Repression griffen.

Schließlich inszenierten seine eigenen Parteiführer einen Palastputsch und setzten F. W. de Klerk an die Macht. Der neue Präsident und die von ihm vertretene Fraktion hatten erkannt, dass das Ende nahte, dass die jahrzehntelange Unterdrückung kein Erfolg war, um ein politisches und wirtschaftliches System zum Funktionieren zu bringen, das die Mehrheit ausschloss und nur der weißen Minderheit zugute kam.

De Klerk und seine Fraktion erkannten, dass die Weißen den Krieg nicht gewinnen würden, auch wenn sie mehr Gewehre, Bomben, Panzer und Artillerie besaßen und wahrscheinlich noch lange Zeit mit purer Gewalt herrschen konnten. Das war nicht haltbar, denn je mehr Repressionen sie einsetzten, desto mehr Widerstand gab es und desto mehr weiße Südafrikaner lebten in Angst.

Je mehr die Gewalt über die Fernsehbildschirme der Welt flimmerte, desto schwieriger wurde es für die Freunde des weißen Südafrikas im Westen, es standhaft zu unterstützen. Es war ein Wendepunkt, der zu politischen Verhandlungen führte, zu Gesprächen mit „den Terroristen“, die sie als ihren existenziellen Feind betrachteten. Es war ein Wendepunkt, der den Weg zu einem einzigen Staat mit gleicher Staatsbürgerschaft für alle eröffnete, basierend auf dem Wohnsitz, nicht auf Herkunft, Rasse, Religion oder Ethnie.

Bis zum 7. Oktober war Israel auch zuversichtlich, dass seine ausgefeilten militärischen und geheimdienstlichen Fähigkeiten, die Gestaltung des städtischen Raums und der Einsatz von Mauern und Sperren zur Überwachung und Kontrolle aller Aspekte des palästinensischen Lebens ausreichen würden, um das „palästinensische Problem“ erfolgreich zu lösen.

Israels mächtige Verbündete im Westen erleichterten sogar die Gewinnung neuer Freunde in Afrika, am Golf und in Südasien durch militärische Zusammenarbeit und den Verkauf von Waffen und Geheimdiensttechnologien.

Die meisten Israelis und ihre politischen Führer waren so zuversichtlich, dass diese Bewältigung des „palästinensischen Problems“ funktionierte, dass jeder Hinweis auf „Friedensgespräche“ oder auch nur das rhetorische Bekenntnis zu einer Zweistaatenlösung nach außen hin überflüssig, tot und überflüssig wurde.

Das Leben konnte weitergehen. In der Wüste konnten rauschende Feste gefeiert werden. Die Normalität, die zur Normalität geworden war, setzte sich in der Abnormität der Besatzung fort. Bis zum 7. Oktober.

Gewöhnliche Israelis beginnen vielleicht zu begreifen, dass das „palästinensische Problem“ nicht verschwinden wird, solange die Palästinenser am Leben sind, egal wie raffiniert oder stark die israelische Armee, der Mossad oder das Apartheidregime erscheinen.

Genau wie bei den weißen Südafrikanern wächst die Angst exponentiell. Und Israel antwortet auf diese Angst mit einer kolossalen Bombenkampagne der Vernichtung. Doch wie die weißen Südafrikaner gelernt haben, kann Gewalt weder das „Problem“ auslöschen noch das Leben in Frieden schaffen, nach dem sie sich vielleicht sehnen.

An diesem Punkt stellen sich mehrere Fragen. Wie weit reicht die Vorstellung „der Zweck heiligt die Mittel“, um das Ausmaß der Tötung von Zivilisten für diejenigen akzeptabel zu machen, die das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützen? Wie weit werden die Israelis gehen, bevor sie erkennen, dass sie nicht mit dem Blut von Tausenden von Kindern an ihren Händen leben können?

Können Israelis und die Freunde Israels diese Handlungen vor sich selbst als Ausdruck einer Zivilisation rechtfertigen, die den Anspruch erhebt, menschliches Leben in gleicher Weise zu schätzen? Wollen die Israelis als das Volk in Erinnerung bleiben, das versucht hat, Männer, Frauen und Kinder durch einen Akt der kollektiven Bestrafung auszurotten?

Was auch immer in den Ruinen und Trümmern liegen mag, die uns nach diesem Krieg gegen Gaza erwarten, Israels „palästinensisches Problem“ wird nicht verschwunden sein. Gewöhnliche Israelis werden sicherlich nie wieder in dem Vertrauen schlafen, dass ihr Staat sie vollständig schützen kann.

Sie werden gut daran tun, von den weißen Südafrikanern zu lernen, die nach 300 Jahren Minderheitenherrschaft erkannt haben, dass es ein unmögliches politisches Projekt ist, sich weiterhin so gewaltsam zu verteidigen und dabei noch den Anschein einer moralischen Überlegenheit zu wahren.

Es gibt einen Wendepunkt, an dem selbst bei den Verfechtern eines solchen Projekts die schwache Frage im kollektiven Bewusstsein immer lauter klingt: Wie weit ist zu weit?

Es kann kein Zurück zu den Sicherheitsversprechen geben, die auf dem basieren, was vorher war. Es kann kein Vorankommen in Frieden geben, wenn dies bedeutet, dass immer mehr Blut von Kindern und Zivilisten die nachfolgenden Generationen heimsucht, die die Verantwortung für die Handlungen übernehmen müssen, die sich heute vor unseren Augen abspielen.

Als Südafrikaner, der die Überschreitung des Rubikon miterlebt hat, hoffe ich, dass diese Katastrophe die Israelis dazu zwingen wird, zu erkennen, dass nur eine gerechte und integrative politische Lösung auf der Grundlage gleicher Bürgerrechte für alle ihnen Freiheit von Angst bringen wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Suren Pillay ist Inhaber des A. C. Jordan-Lehrstuhls für Afrikastudien und Direktor des Zentrums für Afrikastudien an der Universität von Kapstadt, Südafrika.

