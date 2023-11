Israel’s State of Perpetual War and Death – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Israels Staat des ewigen Krieges und des Todes plant die Auslöschung von „Hunderten“ von Familien im Gazastreifen als Rache für den Hamas-Angriff

Richard Silverstein

16. November 2023

Der Junge auf der linken Seite wurde mit seiner gesamten Familie ermordet. Der Mann auf der rechten Seite (sein Onkel) überlebte, weil er außerhalb des Gazastreifens lebte.

Normalerweise beginne ich diese Beiträge mit der aktuellen Zahl der Todesopfer, um den Schrecken des israelischen Angriffs auf Gaza zu verdeutlichen. Aber das palästinensische Gesundheitsministerium, das diese Zahlen zusammenstellt, sagt, dass es diese Statistiken nicht mehr erstellen kann, da es zu gefährlich ist, sich zu bewegen, und die Kommunikation fast vollständig unterbrochen ist.

Auch die Medien können nicht das tun, was sie normalerweise in ähnlichen Situationen tun, nämlich durch ein Kriegsgebiet reisen und Beamte und Einwohner interviewen. Israel hat den Gazastreifen für ausländische Journalisten vollständig abgeriegelt (mit Ausnahme von CNN-Reportern, die bereit sind, sich mit den IDF-Invasoren zusammenzutun). Dies ist eine clevere Strategie, um die Empörung in der Welt zu verringern oder zu beseitigen, wenn die Reporter ihres Landes nicht an ihrer Arbeit gehindert werden.

Diese AP News Story berichtet über die vorsätzliche Auslöschung von sechs ganzen Familien in Gaza durch israelische Raketen:

Ganze Generationen von palästinensischen Familien im belagerten Gazastreifen – von den Urgroßeltern bis hin zu erst wenige Wochen alten Säuglingen – sind bei Luftangriffen im Krieg zwischen Israel und der Hamas getötet worden…

Familie al-Naouq ermordet

Mitglieder der Familie al-Naouq, die bei einem israelischen Angriff ermordet wurden, weil einer ihrer Angehörigen angeblich an einem Hamas-Angriff beteiligt war

Die Todesfälle, über die in dieser Geschichte berichtet wird, sind keine Zufälle. Sie sind keine Kollateralschäden. Sie wurden gezielt in einer Form der kollektiven Bestrafung getötet. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass fast 250 Mitglieder dieser Familien starben, verstärkt der Grund ihres Todes den Schrecken noch.

Eine israelische Sicherheitsquelle sagte mir, dass ihr „Verbrechen“ darin bestand, dass mindestens ein Mitglied jeder dieser sechs Familien (al-Naouq, al-Butta, al-Astal, Hassouna, Najjar und Saqallah) ein Hamas-Kämpfer war, der an dem Angriff auf Israel am 7.10. beteiligt war. Er behauptet, dass „Hunderte“ weiterer solcher Familien auf ähnliche Weise zum Tode verurteilt sind.

Dieser Plan zur Massenvernichtung scheint Teil der vom Sicherheitskabinett erlassenen Amalek-Richtlinie zu sein. Sie wies die IDF und den Shin Bet an, die sechs führenden Hamas-Anführer und ihre Familien zu ermorden. Der Befehl berief sich auf den biblischen Befehl, jede lebende Seele des Stammes der Amalekiter auszurotten. Offenbar wurde in der Richtlinie auch die Eliminierung der Familien der Hamas-Kämpfer gefordert, die an dem Anschlag vom 7.10. beteiligt waren.

Ich habe keine Möglichkeit, die Richtigkeit des Berichts der Quelle zu überprüfen. Ich kann die Behauptung der Quelle nicht bestätigen, dass irgendein Familienmitglied ein Hamas-Kämpfer war. Ich kann nicht garantieren, dass es sich hier nicht um einen Versuch handelt, den Schrecken dieser israelischen Massenmorde herunterzuspielen oder den anderen Familien, die noch nicht ausgelöscht wurden, Angst einzujagen.

Zahl der Todesopfer

21 Mitglieder der Familie al-Naouq wurden ermordet, darunter ein 75-jähriger Vater, zwei Brüder, drei Schwestern und ihre 13 Kinder:

…Wala’a, das erfolgreichste der al-Naouq-Kinder mit einem Abschluss in Ingenieurwesen, und ihre vier Kinder; Alaa und ihre fünf Kinder; Aya, bekannt für ihren schrägen Humor, und ihre drei Kinder; der ältere Bruder Muhammed und der jüngere Bruder Mahmoud, der sich darauf vorbereitete, zum Studium nach Australien zu gehen, als der Krieg ausbrach.

Neun der 21 Toten liegen noch immer unter den Trümmern; der akute Treibstoffmangel hinderte den Zivilschutz daran, sie auszugraben.

Dies sind die Todeszahlen der anderen oben genannten Familien:

Laut einem Bericht des Ministeriums vom 26. Oktober hat die Familie al-Astal 89 Angehörige verloren, davon 18 Kinder unter 10 Jahren, darunter drei Babys, die noch kein Jahr alt waren. Die Familie Hassouna hatte 74 Tote zu beklagen, darunter 22 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren, so der Bericht. Die Najjars haben 65 Angehörige verloren: Neun waren unter 10 Jahren und 13 unter 4 Jahren alt.

250 Männer, Frauen und Babys büßen für die Sünden einiger weniger ihrer Verwandten. Die biblische Rache ist schlimm genug: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dies ist ein Massenmord für einen israelischen Toten. Das sind 250 tote Palästinenser für jeden Israeli.

Selbst wenn die Behauptung der Quelle wahr ist, bedeutet dies, dass der israelische Sicherheitsapparat beschlossen hat, nicht nur die Hamas zu bekämpfen, sondern sich an jedem zu rächen, der auch nur im Entferntesten mit ihr in Verbindung steht. Der Status eines Zivilisten, selbst eines Kindes oder Babys, hat für Israel keine Bedeutung mehr. Die Bibel sagt, dass kein Kind für die Sünden des Vaters bestraft werden darf. Israels neues Diktum lautet: Babys sterben für die Sünden ihres Vaters, ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihres Bruders, ihres Cousins oder ihrer Schwiegereltern.

Wir sprechen auch nicht von der Bestrafung der direkten Familienangehörigen eines Kämpfers. Israel tötet Cousins und Cousinen, Schwiegereltern, Freunde – alle, die gemeinsam in einem Haus Schutz suchen. Das ist schlimmer als eine kollektive Bestrafung, die ihrerseits gegen das Völkerrecht verstößt. Es handelt sich um kollektiven Massenmord. 20, 30 oder 40 Tote für jedes Familienmitglied, das im Widerstand kämpft.

Wenn Israels Sicherheitsstrategie einfach darin besteht, ganze Familien mit Hamas-Zugehörigkeit niederzumähen, muss es jeden in Gaza auslöschen. Praktisch jeder Gazaner hat ein Familienmitglied, einen Freund, einen Kollegen, der ein Kämpfer ist. Warum also nicht alle eliminieren und damit fertig werden? Ich bin mir fast sicher, dass Israel dies tun würde, wenn es glaubt, damit durchzukommen. In Anbetracht des schwachen Widerstands der Welt gegen das Gemetzel im Gazastreifen könnten sie es sehr wohl tun.

Das ist keine Sicherheitspolitik. Das ist pure Rache. Glaubt irgendjemand, der diese Morde geplant, gebilligt oder ausgeführt hat, auch nur eine Sekunde lang, dass dies die Rekrutierung von Hamas-Kämpfern verhindern wird? Glaubt irgendjemand, dass irgendeine Familie einen Verwandten, der sich der Hamas anschließen wollte, davon abhalten würde, dies zu tun? Wenn das das Niveau der israelischen Sicherheitsstrategie ist, ist es kein Wunder, dass sie einen Völkermord begehen.

Sie erwarten, dass diese brutale Bestrafung künftige Kämpfer davon abhalten wird, das zu tun, was diese getan haben. Aber sie wird genau das Gegenteil bewirken. Sie wird einen ewigen Krieg auslösen. Viel länger als der Hundertjährige Krieg. Dies könnte ein Krieg bis zum Ende der Zeit oder der Geschichte sein. Mord und Tod für immer. Dank eines Landes, das auf Tod und Rache basiert. Eine Finsternis für die Völker.

Was auch immer man über die Schrecken des Holocaust sagen mag, die Nazis hatten ein klares, teuflisches Ziel: die systematische Ausrottung aller Juden in Europa. Auch Israel betreibt einen Völkermord. Aber es handelt sich um einen willkürlichen Völkermord ohne klares Ziel oder Zweck, außer der reinen Rache. Rache ist ein Gefühl, keine Politik. Mit Emotionen lassen sich keine politischen oder sicherheitspolitischen Ziele erreichen.

biden bibi

Biden und Bibi letzten Monat in Israel: Dialog der Gehörlosen (Miriam Alster/AP)

Gaza: schlafwandelnd in die Katastrophe

NBC News berichtet über zunehmende Spannungen zwischen Israel und den USA bezüglich der Nachkriegspläne für Gaza. Ich kann nicht sagen, wer wahnhafter ist: Netanjahu, der vorschlägt, den gesamten nördlichen Gazastreifen auszulöschen und ihn in ein Niemandsland zu verwandeln. Damit würden über 20 % des Gazastreifens vernichtet. Außerdem will er den Gazastreifen „entwaffnen“ und dort bleiben, bis es keinen Widerstand mehr gegen Israel gibt. Er schlägt eine Besetzung auf unbestimmte Zeit vor.

Dies ist mehr oder weniger das, was Israel zwischen 1982 und 2002 im Südlibanon versucht hat, als es zusammen mit seinem Verbündeten, der südlibanesischen Armee, eine katastrophale Besatzung durchführte. Hunderte von israelischen Soldaten starben, bis Israel sich schließlich zurückzog und eine Hisbollah zurückließ, die umso stärker wurde, je länger die israelische Besatzung andauerte.

Jetzt schlägt Netanjahu vor, israelische Truppen auf unbestimmte Zeit dort zu stationieren. Es ist ein Plan ohne klares Ziel oder Strategie. Wer bestimmt, wann der palästinensische Widerstand beendet ist? Was ist das Endspiel?

Mir scheint es ein Plan zu sein, der eher auf eine ethnische Säuberung des Gazastreifens hinausläuft, wie sie Israel sechs seiner arabischen und westlichen Verbündeten (darunter die USA und das Vereinigte Königreich) vorgeschlagen hat.

Die Regierung Biden hat sich zu Recht gegen Netanjahus Vorschläge ausgesprochen. Sie ist gegen jede ethnische Säuberung des Gazastreifens, einschließlich der Pufferzone im Niemandsland. Sie lehnt eine israelische Besatzung ab.

Auch wenn die USA eine andere Vision haben, ist sie genauso schlecht wie die israelische. Sie besagt, dass der Gazastreifen von Palästinensern verwaltet werden muss. Sie schlägt vor, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen übernimmt. Das ist ein erneutes Déjà-vu.

Vor 2005 regierte die Palästinensische Autonomiebehörde das Westjordanland und Gaza. Nachdem die Hamas die Parlamentswahlen 2006 gewonnen hatte, heckten Abbas und Elliot Abrams einen Staatsstreich aus, von dem sie glaubten, dass er die Hamas in Gaza stürzen würde. Sie holten einen starken Fatah-Mann, Mohammed Dahlan, ins Boot und gaben ihm einen Freibrief, den Gazastreifen unter die Kontrolle der PA zu bringen. Doch er scheiterte, und auch der Putschversuch schlug fehl. Die Hamas regierte den Gazastreifen und die PA das Westjordanland. Alle weiteren Versuche, sich zu versöhnen, gemeinsam zu regieren oder Neuwahlen abzuhalten, scheiterten. Das lag vor allem daran, dass Abbas und seine Kumpane erkannten, dass sie jede Wahl verlieren würden.

Jetzt wollen die USA die PA zurück nach Gaza holen. Es ist ja nicht so, dass sie das Westjordanland so gut regieren würde. Sie ist korrupt, sklerotisch und dysfunktional. In dem Maße, in dem sie funktioniert, dient sie als palästinensischer Handlanger israelischer Interessen. Niemand außer denjenigen, die auf der Fatah-Soße sitzen, glaubt an sie. Der Plan von Biden besteht also darin, diese gescheiterte Organisation zu übernehmen und ihr den Gazastreifen hinzuzufügen?

Die USA haben auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, den Gazastreifen und das Westjordanland zu vereinen und die Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung wieder aufzunehmen. Beides ist nicht machbar. Es besteht eine große Gefahr, wenn man Dinge vorschlägt, die nicht realisierbar sind. Sie geben vor, etwas zu tun, was weder Sie noch andere tun können. Es sei denn, man ist bereit, jeden Druck auszuüben, um das Ziel zu erreichen. Ein Scheitern entzieht allen Beteiligten, insbesondere den Palästinensern, die Hoffnung und den Glauben. Das Scheitern und der Verlust der Hoffnung sind genau das, was den Hamas-Anschlag vom 7.10. ausgelöst hat.

Schließlich werden die Israelis keinem der US-Vorschläge zustimmen. Sicherlich kein palästinensischer Staat. Wahrscheinlich auch keine PA-Herrschaft in Gaza. Die Frage ist, wie viel Druck, wenn überhaupt, Biden gegen Israels Pläne ausüben wird. Bislang stehen die Chancen nicht gut. Das bedeutet, dass wir schlafwandelnd einer Katastrophe entgegengehen könnten. Eine, die Jahre oder sogar Jahrzehnte andauern könnte.





