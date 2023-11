https://english.almayadeen.net/news/politics/resistance-calls-on–free-people-of-the-world–to-protest-fo

Widerstand ruft freie Menschen auf der ganzen Welt zum Protest für Palästina auf

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

16. November 2023

Der Slogan, unter dem der palästinensische Widerstand die Menschen zu Demonstrationen aufruft, lautet „Rettet die Krankenhäuser von Gaza, rettet die Kinder von Gaza“.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat am Donnerstag eine Botschaft an die Welt geschickt, in der sie die islamischen Gemeinschaften auffordert, Proteste gegen „Israels“ anhaltende Angriffe auf medizinische Einrichtungen und Krankenhäuser in Gaza zu organisieren.

Auf Telegram hieß es: „Lasst den kommenden Freitag, Samstag und Sonntag zu Tagen der Aktivierung aller Formen von Demonstrationen, öffentlichen Kundgebungen und Veranstaltungen in allen Städten, Hauptstädten und auf allen Plätzen unter dem Motto ‚Rettet die Krankenhäuser von Gaza, rettet die Kinder von Gaza‘ werden.

Der Aufruf richtete sich an „unser palästinensisches Volk, die arabischen und islamischen Gemeinschaften und die freien Menschen in der ganzen Welt“.

Lesen Sie weiter: Zusammenstoß zwischen US-Kapitolpolizei und pro-palästinensischem Protest vor dem DNC-Hauptquartier

„Israel“ versuchte seine Gräueltaten zu rechtfertigen, indem es sagte, dass die Hamas ihr Hauptquartier unter dem Krankenhaus hat, dem nun der Treibstoff ausgegangen ist, so dass die Stromgeneratoren abgeschaltet wurden, wodurch der Sauerstoff abgeschnitten und die Frühgeborenen getötet wurden.

Es braucht ‚Zeit‘, um das Offensichtliche zu erkennen

Katar verurteilte heute den Einmarsch der israelischen Streitkräfte in den Al-Shifa-Komplex und bezeichnete ihn als „Kriegsverbrechen und eklatante Verletzung des Völkerrechts“.

Sie forderte, dass unabhängige UN-Ermittler nach Gaza geschickt werden sollten, um eine „sofortige und umfassende“ Untersuchung durchzuführen, nachdem die IOF Soldaten, Panzer und Bulldozer in das Krankenhaus geschickt hatte, das zufällig der größte medizinische Komplex in Gaza ist.

Nachdem sie keine Beweise zur Bestätigung ihrer Behauptungen gefunden hatten, erklärten die israelischen Besatzungstruppen, dass die militärische Razzia im Krankenhaus „noch im Gange ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird“.

„Israel“ begeht weiterhin Massaker und schwere Kriegsverbrechen, während der Westen weiterhin tatenlos zusieht.

Es ist erwähnenswert, dass „Israels“ Botschafter in Moskau, Alexander Ben Zvi, am Montag gegenüber Journalisten erklärte, dass die pro-palästinensischen Proteste während des Krieges gegen Gaza nichts anderes als „Manifestationen von Antisemitismus“ angesichts der zunehmenden Gräueltaten seien.

„Sie richten sich nicht nur gegen Israel … es ist eine neue Art von Antisemitismus“, fügte er hinzu.

„Und wo wird Israel sein? … Im Meer? Das deutet auf die Zerstörung des Staates Israel hin“, erklärte er und bezog sich dabei auf den Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“, der bei fast allen Pro-Palästina-Protesten und -Märschen auf der ganzen Welt skandiert wird.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …