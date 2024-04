Die ARD-Maschine Die ARD verfügt mit der Tagesschau über eine gewaltige Manipulations-Maschine: Bei jeder Ausstrahlung werden 10 Millionen Zuschauer erreicht. Darunter auch 408.000 Jugendliche und junge Erwachsene. Um dieser Meinungsmaschine entgegenzuwirken, gibt es die MACHT-UM-ACHT, die Alternative zur Tagesschau. Gehts noch düsterer? Wenn die Tagesschau-Redaktion titelt: „Wie Russland seine Spionage umstellt“, führt sie als „Beweis“ für ihre Behauptung anonyme „Sicherheitskreise“ an.

Die ARD verfügt mit der Tagesschau über eine gewaltige Manipulations-Maschine: Bei jeder Ausstrahlung werden 10 Millionen Zuschauer erreicht. Darunter auch 408.000 Jugendliche und junge Erwachsene. Um dieser Meinungsmaschine entgegenzuwirken, gibt es die MACHT-UM-ACHT, die Alternative zur Tagesschau.

Gehts noch düsterer?

Wenn die Tagesschau-Redaktion titelt: „Wie Russland seine Spionage umstellt“, führt sie als „Beweis“ für ihre Behauptung anonyme „Sicherheitskreise“ an. Gehts noch düsterer? Wer etwas behauptet, ohne es zu belegen, den darf man Verleumder nennen. Ganz sicher haben die anonymen „Sicherheitskreise“ nichts mit echten Nachrichten zu tun.

Von der Wirklichkeit zur Lüge

Wenn die Tagesschau von deutschen „Israel-Hilfen“ berichtet, als handele es sich um Kartoffeln oder Margarine, aber in Wahrheit Waffen meint, dann verdreht sie die Wirklichkeit bis zur Lüge. In der Hoffnung, der Zuschauer merkt es nicht, sendet die Redaktion das, was der Regierung gefällt. Im Ergebnis kommt viel Meinung über den Sender, hinter der die reale Information verschwindet.

„Meinungsfreiheit ist kein Freibrief“

Das einfachste Manipulations-Stück gelingt der ARD-Redaktion, wenn sie einfach eine Nachricht verschwinden lässt. Während der konservativen „Frankfurter Allgemeinen“ aufgefallen ist, dass der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang tatsächlich gesagt hat „Meinungsfreiheit ist kein Freibrief“, ist diese Unverschämtheit eines politischen Beamten der ARD keine Meldung wert.

Drohung Haldenwangs

Und während sich die FAZ kritisch mit Haldenwang auseinandersetzt. stützt die Tagesschau den Verfassungsschutz-Chef durch Verschweigen. Denn die Drohung Haldenwangs – gesendet und kritisch kommentiert – könnte zu dessen Entlassung führen. Aber das möchte die Regierung nicht, und dann schweigt die Redaktion lieber.

Es gibt Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

