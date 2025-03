https://thecradle.co/articles/the-funeral-that-sealed-hezbollahs-unbreakable-covenant



Die Beerdigung, die den unzerstörbaren Bund der Hisbollah besiegelte

Hassan Nasrallahs Beerdigung in Beirut wurde zu einem eindrucksvollen Zeugnis des anhaltenden Widerstandsgeistes, als sich Millionen Menschen versammelten, um sein Andenken inmitten der Trümmer zu ehren, die die israelische Aggression im Südlibanon und in den südlichen Vororten von Beirut hinterlassen hatte. Trotz der Zerstörung und der ständigen Bedrohungen machte der entschlossene Trotz der Menschen deutlich: Der Widerstand bleibt standhaft.

Pepe Escobar

25. Februar 2025

Bildnachweis: The Cradle

BEIRUT – Es ist etwa 13:30 Uhr am Sonntag, dem 23. Februar. Im riesigen Sportstadion von Beirut erweisen mindestens 100.000 Menschen in Schwarz gekleidet und mit gelben Widerstandsfahnen geschmückt den Särgen der verstorbenen Hisbollah-Generalsekretäre Hassan Nasrallah und Hashem Safieddine ihre letzte Ehre, während diese langsam eine Runde um die Arena drehen.

Ein Foto des Sportstadions von Beirut während der Trauerfeier für Hassan Nasrallah und Hashem Safieddine.

Plötzlich durchbricht eine dreieckige Formation israelischer F-15- und F-35-Kampfjets den Himmel und umkreist das Stadion so tief wie fliegerisch möglich. In jedem anderen Land wäre dies bei einem so traurigen Anlass eine Ehrung aus der Luft für die Zeremonie am Boden gewesen.

Aber dies ist der Libanon – eine Nation, die von den üblichen Verdächtigen unter Druck gesetzt wird und deren Armee keine High-Tech-Kampfjets und keine nennenswerte Luftverteidigung kaufen darf. Daher war die israelische Flugshow, wie vorherzusehen war, eine weitere Provokation – eine, die sich übrigens sofort gegen die Täter richtete.

Das gesamte Stadion – und die mehr als eine Million Libanesen, die sich um das Stadion versammelt hatten – beschimpften die Provokateure in einer Kakophonie von Beleidigungen und abfälligen Bemerkungen.

Statt Wut herrschte Spott vor. Was wollt ihr tun? Uns alle gleichzeitig in die Luft jagen – wie ihr es am 27. September 2024 mit Sayyed Nasrallah getan habt? Wir sind hier und wir sind bereit. Kommt nur, ihr Feiglinge.

„Tod für Israel„, skandierten sie, ein Meer von Fäusten peitschte durch die Luft. ‚Labayka ya Nasrallah‘ (“zu Ihren Diensten, oh Nasrallah“), brüllten sie im Chor.

Die Befehlshaber hatten die Botschaft offensichtlich nicht verstanden, denn die erbärmliche Hasbara-Flugshow wurde weniger als eine Stunde später wiederholt und stieß auf noch lautere Spott- und Trotzschreie.

Übrigens bestätigen libanesische Ingenieure, dass die israelische Luftwaffe, als sie Dutzende synchronisierter Bomben auf das unterirdische Hauptquartier der Hisbollah in Dahiye, einem Vorort im Süden Beiruts, abwarf, um den Anführer des Widerstands zu ermorden, dies nur mit Hilfe von High-Tech-Geheimdienst-/Satelliten-Know-how der USA hätte bewerkstelligen können.

Die gesammelten menschlichen Informationen, die diesen massiven Angriff ermöglichten, konnten nur von Bodentruppen gesammelt worden sein.

Die israelischen Geheimdienste mögen sich damit brüsten, dass sie möglicherweise einige Knotenpunkte der nahezu eisernen internen Disziplin der Hisbollah infiltriert haben und über die gesamte amerikanische High-Tech-Ausrüstung verfügen, die sie benötigen, um alles von kindischen Provokationen bis hin zur Hölle von oben zu inszenieren. Aber wenn es um das Wesentliche geht – den eigentlichen Kampf – ist die israelische Besatzungsarmee eigentlich ein Haufen Weicheier.

Meister der Zerstörung

Und das bringt uns zu der sinnlosen Verwüstung, die Israel mit seiner gescheiterten „Invasion“ im Südlibanon angerichtet hat. 66 Tage lang versuchten die Besatzungstruppen verzweifelt, tief in den Süden vorzudringen, konnten aber nicht mehr als ein paar Kilometer über die Grenze hinaus vorrücken, bevor sie sich sofort in ihre sicheren Zonen zurückzogen.

Dieses tägliche Muster der Verluste machte die israelischen Führer wütend, die diesen Mangel durch unverhältnismäßige und wahllose Luftangriffe im gesamten Libanon ausglichen. Die Zahlen variieren, aber mindestens 4.800 Libanesen wurden bei Kämpfen und Raketenangriffen im Süden getötet, die meisten davon Zivilisten.

Da es keine greifbaren Erfolge gab und die israelischen Truppen an der libanesischen Grenze massiv demoralisiert waren, flehte Tel Aviv Washington förmlich an, ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hisbollah zu schließen.

Das öffnete unweigerlich das Terrain für die wahre und bewährte Spezialität einer feigen Armee: Rache.

Nichts bereitet einen darauf vor, die Überreste der wahnsinnigen Zerstörung zu sehen, die die Israelis in ausgewählten Breitengraden im Südlibanon angerichtet haben – von Maroun al-Ras bis Odaisseh – wobei der Großteil dieses Gemetzels nach dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens angerichtet wurde.

Maroun al-Ras liegt auf der Spitze eines Hügels und bietet einen strategischen Blick auf Palästina im Hintergrund. Es ist ein klassischer Fall dafür, wie Israel ein Dorf vollständig zerstört, um es nicht zu retten.

Maroun al-Ras, Teil des Gemeindeverbands Qalaa, beherbergte etwa 600 Wohneinheiten mit etwa 2.500 bis 3.000 Einwohnern. Während der Waffenruhe kamen die Israelis – die nicht befugt waren, es während des Krieges zu besetzen – zurück und zerstörten alles, von mit Sprengfallen versehenen Häusern bis hin zu planierten Straßen und entwurzelten Bäumen.

Ein Spaziergang durch das Ödland von Maroun al-Ras ist der Inbegriff der Trostlosigkeit: eine Art Mikrokosmos von Gaza, ebenso unbewohnbar. Doch der Widerstand ist überall – von Hisbollah-Fahnen und unzähligen Bildern von örtlichen Märtyrern, die gebührend geehrt werden, bis hin zu den ersten Bulldozern, die damit beginnen, Schuttberge zu beseitigen.

Ein Foto, das die Zerstörung im südlibanesischen Maroun al-Ras zeigt.

Odaisseh, direkt an der Grenze zu Palästina, ist ein ebenso schrecklicher Fall. Wieder einmal gelang es der israelischen Armee nicht, die Stadt nach zwei Monaten heftiger Kämpfe mit der Hisbollah einzunehmen. Wieder einmal wurde der Waffenstillstand für eine Vergeltungsaktion genutzt. Odaisseh ist heute buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht.

In all diesen Fällen gab es absolut keinen einzigen Mucks von den NATOstan-Medien und keine einzige energische Verurteilung, ganz zu schweigen von Maßnahmen der Vereinten Nationen.

Im Gegensatz zu Maroun al-Ras, wo man das besetzte Palästina aus der Ferne sieht, oben auf dem Hügel (im Vordergrund ist es eigentlich gestohlenes libanesisches Land), liegen die Grenzen von Odaisseh direkt vor einem Kontrollpunkt der Besatzungs-/Invasionsmacht. Eine Gruppe israelischer Besatzer richtete während unseres Besuchs ihre Waffen auf uns. Aber die größte Gruppe waren diejenigen, die voller Angst hinter einer Mauer hervorlugten.

Ein Foto, das die Zerstörung im südlibanesischen Odaisseh zeigt.

Wie vorauszusehen war, verstößt Tel Aviv weiterhin gegen den Waffenstillstand, um den es gebeten hatte: Seine Truppen bleiben als Invasoren in fünf Bergstellungen im Südlibanon, und seine Luftwaffe führt weiterhin Luftangriffe im ganzen Land durch.

Als Teile eines Mosaiks betrachtet, zeigen die Provokation aus der Luft am Sonntag, verbunden mit der sinnlosen Zerstörung von Dörfern im Südlibanon, was bestenfalls als Rache-Mordmaschine, die sich als Nationalstaat ausgibt, ausgelegt werden sollte.

Doch der Widerstand, der nun durch die Erinnerung und das Beispiel von Sayyed Nasrallah verkörpert wird, lässt sich einfach nicht einschüchtern. Es ist kein Zufall, dass er in der gesamten arabischen Welt, in den Ländern des Islam und in der globalen Mehrheit verehrt wird und weiterhin verehrt werden wird.

Was also, wenn der Präsident und der Premierminister des Libanon nicht an der Trauerfeier am Sonntag teilnehmen? Das sind nur Marionetten. Was zählt, ist das, was durch diese außergewöhnlich bewegende Trauerfeier besiegelt wurde: „Wir sind der Bund.“ Der Schlachtruf des Widerstands wird einfach nicht ausgelöscht werden.

In seiner letzten Rede am 19. September 2024, dem Tag nach dem israelischen Terroranschlag auf die Pager und Walkie-Talkies der Hisbollah und nur acht Tage vor seiner Ermordung durch 85 amerikanische Ein-Tonnen-Bomben, legte Nasrallah die unvermeidliche Zukunft fast schon dar:

„Die Stunde der Abrechnung wird kommen, aber wir allein werden ihre Art, ihr Ausmaß, ihren Ort und ihre Ausführung bestimmen – innerhalb des engstmöglichen Kreises. Denn wir befinden uns im Zentrum der präzisesten, sensibelsten, tiefgreifendsten und entscheidendsten Schlacht.“

