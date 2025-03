https://countercurrents.org/2025/03/we-will-not-move-one-solitary-inch-towards-your-armageddon-roger-waters/



Wir werden uns nicht einen einzigen Zentimeter auf euer Armageddon zubewegen: Roger Waters

in „World“

von Roger Waters

28.03.2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Das Folgende ist eine leicht bearbeitete Version einer Rede des Musikers Roger Waters zum 75. Jahrestag der Konferenz von Jalta:

Vielen Dank für die Einladung, heute an diesem historischen Jahrestag hier zu sprechen. Letzten Monat habe ich anlässlich des zehnten Jahrestags der Unterzeichnung der Minsk-II-Abkommen vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesprochen. Wer möchte, kann sich meine Rede zum 10. Jahrestag der Unterzeichnung der Minsk-II-Abkommen auf UNTV ansehen. Ich habe mich an diesem Tag an die Tagesordnung gehalten und über die Ukraine und die Krim, den Donbass und den Krieg in der Ukraine gesprochen, aber auch den Rechten Sektor und Stepan Bandera sowie die Rolle des weißen Suprematismus in der ukrainischen Politik erwähnt, ohne abzuschweifen. Heute bin ich nicht durch das Protokoll eingeschränkt und werde daher mit Ihrer Erlaubnis abschweifen, wie ich es für richtig halte.

Jeden Morgen, wenn ich aufwache, zieht sich meine Brust zusammen und mir kommen die Tränen. Ich reiße mich zusammen und schärfe meine Sinne für den Kampf: Was kann ich heute tun? Warum bereite ich mich jeden Tag auf den Kampf vor? Weil wir jeden Tag den existenziellen Kampf um die Seele der Menschheit führen.

Wenn wir im Westen leben, unterstützt und begünstigt unsere Regierung den Völkermord an den Ureinwohnern Palästinas durch den Schurkenstaat Israel in Echtzeit, direkt vor unseren Augen. Es fühlt sich wie ein Albtraum an, aber es ist kein Albtraum; es ist real.

Wir kneifen uns ungläubig in die Seite. Das kann nicht wahr sein. Wenn wir Kinder haben, zerren sie an uns: „Mama, Papa, mach, dass sie aufhören!“ Hey Mama, Papa, warum macht niemand, dass sie aufhören? Papa! Papa! Was ist mit den Vereinten Nationen, Papa? Was ist mit dem Völkerrecht? Papa! Was ist mit den Genfer Konventionen? Papa, Papa, sie töten die Kinder, Papa! Papa, sie begraben sie unter den Trümmern. Mach, dass sie aufhören.“

Und dann hole ich tief Luft. Warum, glauben Sie, bin ich hier in Jalta? Das ist allerdings eine gute Frage, nicht wahr? Was ist mit dem Völkerrecht, was ist mit den Vereinten Nationen?

Wir sind heute hier, um den achtzigsten Jahrestag eines Treffens zwischen drei Männern zu begehen: Joseph Stalin, Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt. Sie trafen sich hier im März 1945, um gewissermaßen aufzuteilen, was nach dem Zweiten Weltkrieg von Europa übrig war. Sie taten dies ohne allzu viel Aufhebens, aber sie diskutierten auch darüber, den Völkerbund, der den Zweiten Weltkrieg nicht hatte verhindern können, durch die Schaffung eines neuen internationalen Forums zu ersetzen, das dort erfolgreich sein könnte, wo der Völkerbund gescheitert war. Gute Idee, die Regeln etwas verschärfen, es Vereinte Nationen nennen; das klingt gut.

Und so geschah es. Die Charta der Vereinten Nationen wurde noch im selben Sommer in San Francisco entworfen und unterzeichnet, und siehe da, Überraschung, Überraschung: Unsere drei Kumpels vom Gipfel von Jalta, zu denen sich Frankreich und China gesellten, die beiden anderen vermeintlichen Sieger des Zweiten Weltkriegs, wurden alle zu ständigen Mitgliedern im wichtigsten Rat der neuen Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat, ernannt.

Und was ist der Sicherheitsrat? Warum ist er wichtig? Der Sicherheitsrat war und ist wichtig, weil seine Hauptaufgabe darin besteht, ich zitiere: „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, Bedrohungen des Friedens zu ermitteln, Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen und Friedenssicherungseinsätze zu organisieren“.

Meine Güte. Das klingt großartig. Hat es funktioniert? Nun, es gab nur ein kleines Problem.

Ah ha! Fahren Sie fort.

Nun, Stalin, Churchill und Roosevelt hatten in Jalta vereinbart, dass sie nicht nur dauerhaft im Sicherheitsrat vertreten sein sollten, sondern dass jeder von ihnen auch einzeln die Befugnis haben sollte, gegen jede Resolution des Sicherheitsrats ein Veto einzulegen. Natürlich schlossen sich Frankreich und China an: „Ich auch, ich auch!“ Die Großen Fünf machten den kleineren Nationen sehr deutlich: Entweder eine UN-Charta mit dem Veto oder gar keine UN-Charta.

Ich finde, das war nicht sehr demokratisch, oder?

Nun, nein, aber die Gründungsprinzipien der Vereinten Nationen klangen ziemlich gut, also stimmten alle kleinen Länder zu. Dies sind die Grundsätze der Vereinten Nationen.

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Schutz der Menschenrechte. Leistung humanitärer Hilfe. Wahrung des Völkerrechts.

Und haben sie das getan? Nun, sie haben Punkt 3 ein wenig erfüllt, aber der Rest war zu schwierig, da sie durch das Vetorecht der fünf Großmächte im Sicherheitsrat eingeschränkt waren und es immer noch sind.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Jedenfalls wurde Deutschland nach dem Krieg ordnungsgemäß in vier Zonen aufgeteilt, die von den Streitkräften der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der UdSSR besetzt wurden. Aber die Geschichte geht noch weiter. Dreieinhalb Jahre später, am 10. Dezember 1948, kamen die noch jungen Vereinten Nationen in Paris erneut zusammen und unterzeichneten unter anderem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Diese Erklärung wurde, wie ich hörte, teilweise von Eleanor Roosevelt, der Frau von Franklin D. Roosevelt, verfasst, eine für die Damen. Danke, meine Damen. Die dreißig Artikel wurden dann im Völkerrecht verankert, so wurde uns zumindest weisgemacht. Das war damals eine sehr große Sache, der Traum von gleichen Menschenrechten für alle unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrer Religion, Ethnizität oder Nationalität, war eine sehr große Sache. Denken Sie darüber nach. Wenn er angenommen worden wäre, hätte er wahrscheinlich das Ende aller Kriege bedeutet und die Gefahr eines weiteren Völkermords definitiv für immer gebannt. Was für eine passende Art, sich an den jüngsten versuchten Völkermord an den europäischen Juden durch die Nazis zu erinnern und ihn auch weltweit zu verurteilen. Unsere Staats- und Regierungschefs haben mit der Hand auf dem Herzen ein feierliches Versprechen abgelegt: „Nie wieder“. Aber als sie dieses Versprechen gaben, und ich hasse es, derjenige zu sein, der Ihnen das sagen muss, haben einige von ihnen hinter ihrem Rücken die Daumen gedrückt, einige von ihnen haben gelogen. Einige von ihnen schworen, die Allgemeinen Menschenrechte zu unterstützen und zu wahren, aber sie meinten es nicht wirklich so. Einige von ihnen waren tatsächlich Ethno-/Supremacisten, wie es die Nazis gewesen waren, Menschen, die glauben, dass einige Menschen mehr Menschenrechte haben sollten als andere. Sie glauben an die Menschenrechte, aber nur für einige Auserwählte. Die wenigen, die sie auswählen.

Lassen Sie mich Ihnen einen flüchtigen Einblick geben, kommen Sie mit mir zurück nach Palästina im Jahr 2007. Ich saß in einem Jeep der UNWRA mit einer reizenden Frau namens Allegra Pacheco, die für die UN arbeitete. Wir fuhren auf einer nagelneuen Autobahn durch das besetzte Gebiet in Richtung Norden nach Jenin, als ich bemerkte: „Na, wenigstens haben sie schöne Straßen.“ „Ja“, sagte Allegra, „die sind nur für Juden.“ … „Sei nicht albern, das ist lächerlich.“ „Ja, das ist es, aber es ist wahr, wenn man hier lebt, muss man Jude sein, um die Straße benutzen zu dürfen.“

Worauf ich hinaus will, ist, dass die Israelis dies nicht als Widerspruch sehen. Für sie war Völkermord im Zweiten Weltkrieg in Europa, in Deutschland oder in, sagen wir, Warschau in Polen, falsch, aber jetzt im Nahen Osten in Gaza ist es in Ordnung, weil der Stiefel auf dem anderen Fuß steht.

Die Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte war also in Wirklichkeit eine Farce, Teil einer Art Maskenball, um die Aufteilung der Kriegsbeute zu feiern. Tut mir leid, dass ich der Überbringer schlechter Nachrichten bin, tut mir leid, dass ich die Party verderbe.

Die meisten von Ihnen sind zu jung, um sich daran zu erinnern, ich bin selbst fast zu jung, um mich daran zu erinnern, aber ich kann lesen, und ich habe die Geschichte gelesen.

Jedenfalls trugen wir alle pflichtbewusst unsere Masken zum Ball. Wir bekannten uns zu allen richtigen heiligen Kühen. Wir alle erklärten mit der Hand aufs Herz, dass uns Menschenrechte, Freiheit, Demokratie und die Herrschaft des Völkerrechts am Herzen liegen, und doch? Jetzt ist der Stiefel auf dem anderen Fuß, und so?

Vor 35 Jahren, im Jahr 1990, schrieb ich ein Lied namens „Too Much Rope“ für ein Album mit dem Titel Amused to Death. Hier sind ein paar Zeilen daraus:

„Man muss kein Jude sein,

um Mord zu missbilligen

Tränen brennen in unseren Augen

Moslem oder Christ Mullah oder Papst

Prediger oder Dichter, wer auch immer es geschrieben hat

Gib einer Spezies zu viel Spielraum

Und sie werden es vermasseln.

Ich spule 79 Jahre vor, vom März 1945 bis zum 18. April letzten Jahres. An diesem Tag trat der UN-Sicherheitsrat zusammen, um über einen von Algerien vorgelegten Resolutionsentwurf abzustimmen, in dem empfohlen wurde, den Staat Palästina als Vollmitglied in die UN aufzunehmen. Der Resolutionsentwurf wurde aufgrund eines Vetos der Vereinigten Staaten nicht angenommen. Es gab also zwölf Stimmen für die Resolution, zwei Enthaltungen, das Vereinigte Königreich und die Schweiz, und, der Todesstoß, das Veto der USA.

Warum haben die USA ihr Veto eingelegt, um diese Resolution zu blockieren? Gute Frage, sie haben jahrelang über den Frieden im Heiligen Land gemeckert, die berühmte Zweistaatenlösung. Und doch haben die USA seit 1972 ihr Vetorecht 45 Mal eingesetzt, um den Staat Israel bei allem, was er tut, zu unterstützen. Einschließlich, und das ist besonders kritisch, Israels anhaltender Besetzung palästinensischen Landes und des Völkermords an dessen Bevölkerung.

Warum? Gute Frage.

Vielleicht bin ich deshalb heute hier, um zu versuchen, etwas Licht in das „Warum“ zu bringen.

Ich denke, es könnte etwas mit einer unheiligen Bindung an die ethno-/supremacistischen Tendenzen zu tun haben, die ich bereits erwähnt habe, mit der Manifest Destiny und den heiligen Texten.

Ich werde auf all das zurückkommen, aber es könnte auch um die gute alte Gier gehen?

Es ist interessant, dass Donald Trump, der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kürzlich sein Interesse an einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens und dessen Entwicklung zu einer exklusiven Touristenattraktion, einem Badeort mit Golfplätzen und, wenn ich mich recht erinnere, einer riesigen goldenen Statue seiner selbst, bekundet hat. Zweifellos ein nettes kleines Zubrot für Jared Kushner, seinen Schwiegersohn. Ganz zu schweigen von den Billionen Kubikmetern Erdgas direkt vor der Küste, die rechtmäßig den Ureinwohnern gehören.

In seiner berühmten Rede „Ballot or the Bullet“ (Wahlzettel oder Kugel) sagte Bruder Malcolm X 1964 Folgendes:

Ich bin heute Abend nicht hier, um über meine Religion zu sprechen. Ich bin nicht hier, um zu versuchen, Ihre Religion zu ändern. Ich bin nicht hier, um über etwas zu streiten oder zu diskutieren, worin wir uns uneinig sind, denn es ist an der Zeit, dass wir unsere Differenzen beilegen und [erkennen], dass es am besten ist, wenn wir zunächst einmal sehen, dass wir alle dasselbe Problem haben, ein gemeinsames Problem, ein Problem, das einen zur Hölle fahren lässt, egal ob man Baptist, Methodist, Muslim oder Nationalist ist.

Bruder Malcolm sagte an diesem Abend nicht „oder ein Jude“, also füge ich es für ihn hinzu: „Oder ein Jude“. Der Punkt ist, dass unsere Religion in Bezug auf die Menschenrechte irrelevant sein sollte, oder wie Malcolm es ausdrückte, zu Hause im Schrank gelassen werden sollte.

Zurück zu Bruder Malcolm:

Ob Sie gebildet oder Analphabet sind, ob Sie auf dem Boulevard oder in der Gasse leben, Sie werden genauso wie ich in die Hölle kommen. Wir sitzen alle im selben Boot und wir werden alle von demselben Mann in die Hölle geschickt. Er ist nur zufällig ein weißer Mann. Wir alle haben hier in diesem Land unter politischer Unterdrückung durch die Weißen, wirtschaftlicher Ausbeutung durch die Weißen und sozialer Erniedrigung durch die Weißen gelitten.

Wenn wir so reden, heißt das nicht, dass wir gegen Weiße sind, aber es bedeutet, dass wir gegen Ausbeutung, gegen Erniedrigung und gegen Unterdrückung sind. Und wenn der weiße Mann nicht will, dass wir gegen ihn sind, dann soll er aufhören, uns zu unterdrücken, auszubeuten und zu erniedrigen. Ob wir Christen oder Muslime, Nationalisten, Agnostiker oder Atheisten sind, wir müssen zuerst lernen, unsere Unterschiede zu vergessen. Wenn wir Unterschiede haben, dann sollten wir sie im Verborgenen haben; wenn wir uns nach außen hin zeigen, sollten wir nichts haben, worüber wir streiten können, bis wir mit dem Mann fertig gestritten haben.

Lassen wir unsere Religion im Verborgenen.

Vielen Dank, Bruder Malcolm.

Übrigens, bitte ersetzen Sie „weißer Mann“ durch „europäischer Mann“.

Früher, bevor die Israel-Lobby mich als hoffnungslosen Fall aufgab, versuchten sie, mich mit Sprüchen wie „Mit Honig fängt man mehr Bienen als mit Essig“ zum Schweigen zu bringen, und wollten Sie nicht lieber als Martin Luther King denn als Malcolm X gesehen werden, Roger?

Ja, jetzt kann ich lächeln.

Vielleicht nutzt der US-Vertreter immer das Vetorecht, um Israel zu unterstützen, weil die USA im Grunde immer noch eine europäische Kolonie sind. Als die Pilgerväter am Plymouth Rock landeten, als Christoph Kolumbus ohne Kompass über das Meer segelte, als die Portugiesen in Brasilien landeten, taten sie dies alle, angetrieben von einer offensichtlichen Bestimmung, sie alle hatten die göttliche Vorsehung und den Segen der Kirche auf ihrer Seite. Das fruchtbare Land im Westen, die Neue Welt jenseits des Ozeans, war ihr Zion. Das sagten sie. Mit Gott auf ihrer Seite eroberten sie alles, belogen die Einheimischen, unterzeichneten Verträge, die sie nie einhalten wollten, plünderten, vergewaltigten, all dieser gute alte Stolz-der-Jungs-Scheiß. Der Völkermord an den Ureinwohnern im Heiligen Land ist nur eine Wiederholung des Völkermords an den Ureinwohnern in der Neuen Welt. Der weiße Mann von Bruder Malcolm ist immer noch derselbe gute alte Europäer.

Also, vielen Dank, Bruder Malcolm, und vielen Dank, Bruder Martin Luther King; ihr beide habt einen Platz in meinem Herzen, und Bruder King, ich teile den Traum. Es ist ein guter Traum, und wir sind heute hier, um daran festzuhalten. Wir halten daran fest, so gut wir können, hier in Jalta, und überall auf der Welt, auch in Europa, gehen täglich Millionen unserer Brüder und Schwestern auf die Straße, um gegen den Völkermord an unseren Brüdern und Schwestern in Palästina zu protestieren. Studenten riskieren, von der militarisierten Polizei verprügelt zu werden, während sie ihr Recht auf Protest auf dem Campus von Colleges in den USA ausüben; ja, danke, Mahmoud Khalil, du bist einer dieser Millionen, wir sind alle Teil desselben Chores. Wir singen mit einer Stimme. Die grundlegende Frage lautet: „Können wir die Lautstärke der Stimmen in der Menge so weit erhöhen, dass wir das Verhalten unserer Regierungen beeinflussen können, denn im Moment verhalten sich unsere Regierungen sehr schlecht, da sie in ihren rassistischen europäischen Wurzeln der weißen Vorherrschaft verwurzelt sind, und sie stehen zwischen uns und dem Fortschritt auf dem Weg zu unserem Ziel, dem Fortschritt auf dem Weg zum heiligen Gral, der Umsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von vor all den Jahren?“

Ich denke, wir haben festgestellt, dass wir nichts unseren Führern überlassen können. Und wenn wir gerade von Führern sprechen, richten wir einen Großteil unserer Aufmerksamkeit auf die neue Regierung in Washington, D.C. In welche Richtung wird Donald Trump springen? Seine Taten sprechen lauter als Worte, seine Taten sagen uns, dass ihm die Rechte anderer Menschen völlig egal sind, solange es nur um seine eigenen geht. Zumindest ist er offen und ehrlich in dieser Hinsicht. Seine Taten sprechen lauter als Worte, sein Plan ist offensichtlich: Er will sich selbst und seine unmittelbare Familie bereichern und dann Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und den Rest der Oligarchen, die alle 0,0001 % von uns ausmachen. Und genau das wird er tun. Und der Rest von uns? (mimt das Händewaschen) Willkommen bei den 99,9999 %.

Wir stehen am Scheideweg.

Wir alle sind in den existenziellen Kampf um die Seele der Menschheit verwickelt.

Welchen Weg sollen wir einschlagen?

Können wir an dem Traum festhalten?

Wie können wir erklären, dass das unaussprechliche Verbrechen des Völkermords unaussprechlich ist, egal, wessen Fuß den Stiefel trägt?

Gibt es einen Grund, warum das Verbrechen des Völkermords unaussprechlich ist?

Was wäre, wenn sich das unaussprechliche Verbrechen des Völkermords als Achillesferse des Zionismus erweisen würde, weil es uns dazu einlädt, wie Narziss auf unser eigenes Spiegelbild im Teich zu starren? Was wäre, wenn wir durch die Oberfläche des Teichs unser eigenes unaussprechliches Spiegelbild sehen würden? Was wäre, wenn wir europäischen Kolonisatoren uns unserer eigenen Geschichte des Völkermords in Nord- und Südamerika sowie in Afrika und Australasien stellen müssten? Die Kolonien der Imperien, ob englisch, spanisch, niederländisch, portugiesisch oder französisch, waren nie die Heimat von etwas, auf das man stolz sein konnte. Hunderte von Jahren lang haben wir Europäer in Gottes Namen Unaussprechliches begangen. Der Rest war Theater. Klingelt es bei Ihnen bei diesen Worten? All die schönen Worte in den Unabhängigkeitserklärungen; all die Verfassungen, die in fließender Schrift auf feinem Pergament geschrieben wurden. Der Anspruch auf Freiheit, Freiheit, Demokratie – das war alles nur Theater. Schau in den Pool, Narziss; all die Artefakte Hollywoods können die Tiefen der Verderbtheit, die unsere gemeinsame Geschichte ist, nicht verbergen. Was ist das für ein Ding, das vor allem Amerikaner, aber eigentlich alle weißen Männer, so sehr fürchten? Wir alle fürchten uns davor, als das entlarvt zu werden, was wir wirklich sind. Wir fürchten uns, mit anderen Worten, vor dem blendenden Licht der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass die westlichen Regierungen, wenn sie Israels psychotisches Blutbad unterstützen, nicht nur Israels schreckliche Verbrechen rechtfertigen, sondern sich auch selbst verteidigen, indem sie, wie sie es tun, auf sehr wackeligem, sehr instabilem Boden stehen, beschämt, in der Verteidigung einer nicht zu verteidigenden imperialen Vergangenheit.

Name:

E-Mail:

OK, ich kann genauso gut als Schaf wie als Lamm gehängt werden. Das Alte Testament der Bibel. Ohne das Alte Testament und seine Geschichten von einem geschundenen Volk, das gnädigerweise von einem rachsüchtigen, blutrünstigen Gott gerettet wurde, hätten wir Europäer nichts, was unserer eigenen barbarischen Kolonialvergangenheit einen falschen, höheren Sinn geben könnte. Wenn also genug von uns in den Pool schauen und durch die Achillesferse hindurchsehen, werden wir die Wahrheit erkennen. Nicht Gott gibt Israel die Erlaubnis, seinen mörderischen Amoklauf fortzusetzen, sondern wir. Wie viele von uns müssen einander in die Augen schauen und dort unsere gemeinsame Menschlichkeit erkennen, bevor wir Schulter an Schulter, Arm in Arm, Auge in Auge Trump, Netanjahu und Starmer gegenübertreten können und, bewaffnet mit Liebe und Wahrheit, wir, der Chor, die Kraft finden, genug zu sagen.

Dies ist das Ende deines Weges,

Wir sind keine Lemminge

Wir sind Menschen

Wir werden uns nicht einen einzigen Zentimeter auf

Euer Armageddon zubewegen.

Heute, an der Kreuzung

Sind wir einem Kind begegnet, das allein ist

Wir werden nicht beiseitetreten

Und Eure Bulldozer an uns vorbeiziehen lassen?

Nein, wir werden nicht beiseitetreten,

Hier stehen wir

Mit Rachel Corrie

und Shireen Abu Akleh

und Marielle Franco

und den anderen

und umarmen dieses Kind

und gemeinsam bringen wir dieses Kind nach Hause?

Roger Waters, der einer der wichtigsten Mitglieder von Pink Floyd war, ist einer der bedeutendsten Musiker der Welt.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Übersetzt mit Deepl.com

Heuchler in Israel unterstützen die Anti-Hamas-Proteste der Bewohner des Gazastreifens, während sie die Erfolgschancen der Proteste zunichte machen

Die Proteste brauchen einen Weg zum Erfolg, aber alles, was Israel den Bewohnern des Gazastreifens anbietet, ist die Kontrolle über ihr Leben, genau wie im Westjordanland, oder die Auswanderung. Auf diese Weise entmutigt Israel die Bewohner des Gazastreifens, auf die Straße zu gehen, noch bevor die Hamas ihre Waffen auf sie richtet

Ein Anti-Hamas-Protest in Beit Lahia am Mittwoch. Bildnachweis: Stringer/Reuters

Jack Khoury

27. März 2025, 21:10 Uhr IST

Die Euphorie, die die Medien und einen Teil der israelischen Öffentlichkeit nach dem Anti-Hamas-Protest in Gaza erfasst hat, bestätigt lediglich die Heuchelei Israels. Es stellt sich plötzlich heraus, dass nicht alle Bewohner des Gazastreifens die Hamas unterstützen und nicht alle von ihnen entbehrlich sind.

Das freie und demokratische Israel hat gerade erst entdeckt, dass es selbst in Gaza Menschen gibt, die es wagen, ihre Meinung zu äußern und zu protestieren.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz fordern die Menschen im Gazastreifen auf, die Hamas zu vertreiben. Der arabische Sprecher des israelischen Militärs teilte Videos des Protests und führende Nachrichtensender und -webseiten berichteten über die neuesten Entwicklungen.

„Wird die Herrschaft der Hamas ein Ende haben?“, ‚Zeigen der erhöhte militärische Druck und die Verschärfung der Belagerung Wirkung?‘, ‚Ist die Revolution auf dem Weg?‘, fragten sich die Nachrichtensprecher.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Proteste und die Wut im Gazastreifen gerechtfertigt sind. Kein vernünftiger Mensch kann 17 Monate lang ununterbrochenen Bombenangriffen, Zerstörung und wahllosem Tod ausgesetzt sein, ohne dabei gleichgültig zu bleiben. Kein Vater und keine Mutter ist bereit, eine solche Katastrophe zu erleben und zu schweigen. Auf die Straße zu gehen und ein Ende des Krieges und des Tötens zu fordern, ist legitim und menschlich.

Der Aufschrei gegen die Hamas, die seit 2007 in Gaza an der Macht ist, ist verständlich und notwendig. Eine Gruppe, die sich für den ruchlosen Angriff am 7. Oktober entscheidet, muss in erster Linie gegenüber ihrem Volk Rechenschaft ablegen, bevor sie sich dem Völkerrecht und den Konsequenzen aus Israels Reaktion stellen kann.

Demonstranten in Beit Lahia fordern am Mittwoch ein Ende des Krieges. Bildnachweis: Stringer/Reuters

Israels Wunsch nach Rache macht nicht vor Gaza halt. Was die israelische Zerstörungsmaschine in den Flüchtlingslagern im Westjordanland unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung – einschließlich der Hamas – tut, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was in Gaza geschieht.

Alles wird als Reaktion auf den 7. Oktober bezeichnet, einschließlich der wiederholten Angriffe auf die Zivilbevölkerung und der Angriffe durch israelische Siedler.

Auch die arabisch-israelische Gesellschaft bekommt die Schläge zu spüren und stellt fest, dass der demokratische Spielraum immer enger wird – von der Meinungsfreiheit bis hin zum Wahlrecht. Alles geschieht im Namen der nationalen Sicherheit Israels.

Die Hamas wird den Protest gegen sie und in der Tat jede Kritik als Teil einer Verschwörung vieler in der palästinensischen und arabischen Welt betrachten, um sie und die Achse des Widerstands zu stürzen. Dies wird auch der Vorwand für die erwartete Unterdrückung des Protests sein, sollte er sich ausweiten, einschließlich des Einsatzes von Waffen gegen die Zivilbevölkerung.

Ungeachtet der Unterdrückung und Aggressivität braucht jeder Protest, selbst in Gaza, einen Horizont, um erfolgreich zu sein – etwas, das Israel unter seiner derzeitigen Herrschaft sicherlich nicht bieten kann.

Ohne Hoffnung wird alles ins Stocken geraten und sich auflösen. Israel – und vielleicht sogar die Palästinensische Autonomiebehörde und einige arabische Länder – erwarten, dass die Clanführer in Gaza jeden Tag auf die Straße gehen, die Proteste verstärken und die Hamas stürzen.

Aber was erwartet Israel, wenn das brutale Hamas-Regime fällt? Was erwarten Benjamin Netanjahu, Finanzminister Bezalel Smotrich und der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir?

Dass die Palästinenser die Tore für eine neue Besatzung öffnen.

Israel bietet nichts anderes an als die Kontrolle über das Leben der Menschen in Gaza durch Verwaltung und Sicherheitskoordination, genau nach dem Vorbild der Westbank. Und wenn die Menschen in Gaza das nicht wollen, können sie freiwillig in den Sudan, nach Somalia und Somaliland auswandern. Weiterlesen in haaretz.co

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …