Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht mit Rabbinern während einer Bibelstudiengruppe in Jerusalem am 23. Mai 2012 [SEBASTIAN SCHEINER/AFP/GettyImages]

Die Berufung auf die Kreuzzüge im Krieg gegen den Gaza-Streifen

von Hamed Abu Al-Ezz

30. Oktober 2023

Die USA und die europäischen Länder versuchten, das Konzept des religiösen Extremismus und Terrorismus entscheidend zu verändern. Um diese Veränderungen zu erreichen, nutzten die USA ihren weitreichenden Einfluss in Denkfabriken und Forschungszentren, um den Islam und die Muslime mit religiösem Extremismus in Verbindung zu bringen und zu versuchen, eine begriffliche Begrenzung dieses Begriffs zu finden und ihn allein auf Muslime zu beziehen. Daher haben sich Israel und die USA gemeinsam darauf konzentriert, dem Widerstand das Merkmal der politischen Befreiung und des Kampfes gegen die Besatzung zu nehmen und ihn als „Terrorismus“ zu bezeichnen. Manchmal sind sie noch weiter gegangen und haben die Angriffe der Hamas auf die Siedlungen im Gazastreifen als „barbarische Angriffe“ bezeichnet.

Eine der wichtigsten Aussagen, die Netanjahu während der 23 Tage des Krieges gegen den Gazastreifen machte, war seine Erklärung vor der israelischen Knesset, als er versprach, die „Prophezeiung des Jesaja“ zu erfüllen. Diese Prophezeiung ist Teil des Buches Jesaja, das in der Bibel 66 Kapitel umfasst. In dieser Prophezeiung ist die Rede von der Errichtung des Großstaates Israel zwischen den Flüssen Nil und Euphrat, der massive Zerstörungen im Irak, in Damaskus, im Jemen und in Ägypten anrichten wird.

Die Berufung auf diese Prophezeiung im israelischen und amerikanischen politischen Diskurs und Bewusstsein ist nichts anderes als ein Versuch, die Ära der Kreuzzüge wiederzubeleben, die zwischen dem 11. und 13. Dieser Krieg begann, als Papst Urban II. auf dem Konzil von Clermont im Jahr 1095 die Kreuzzüge ausrief und die Christen dazu aufrief, gegen die Muslime zu den Waffen zu greifen und das Heilige Land zu befreien. Seine Rede stieß auf große Begeisterung, und Tausende von Menschen aus ganz Europa meldeten sich freiwillig für den Kreuzzug.

Die Kreuzzüge wurden aus verschiedenen Gründen geführt, denn einige Christen hielten es für ihre Pflicht, für den Glauben zu kämpfen und das Heilige Land von der muslimischen Kontrolle zu befreien. Andere waren durch wirtschaftliche Faktoren motiviert, z. B. durch den Wunsch, Handelswege zu kontrollieren oder neue Ländereien zu erwerben, während wieder andere das Abenteuer und den Ruhm in Ländern suchten, die unter muslimischer Herrschaft standen.

Der erste Kreuzzug war erfolgreich: 1099 eroberten die Kreuzfahrer Jerusalem und gründeten eine Reihe von Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Den Kreuzfahrern gelang es jedoch nicht, die Kontrolle über die Region zu behalten. Die Muslime starteten eine Reihe von Gegenangriffen, und im Jahr 1187 wurden die Kreuzfahrer von den Truppen Saladins Al-Ayyubi aus den palästinensischen Gebieten vertrieben.

Die USA und Israel sehen diese Kriege noch nicht als beendet an und glauben, dass es noch eine letzte Runde gibt, die sie gegen die Muslime im Heiligen Land Palästina führen werden. Daher wurden die Reden des US-Präsidenten Joe Biden und des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in einer Weise gehalten, die zeigt, dass der Konflikt in Palästina im Allgemeinen und im Gazastreifen im Besonderen kein Kampf um die Befreiung von Unterdrückung und Besatzung ist, sondern ein religiöser Konflikt zwischen Juden und Muslimen.

Daher werden alle militärischen Unterstützungsmaßnahmen, die Entsendung amerikanischer Flugzeugträger und die Lieferung von Munition an Israel zwar unter dem Vorwand durchgeführt, andere Parteien am Eintritt in den Konflikt zu hindern, aber in Wirklichkeit zielen sie darauf ab, sich an der Kampagne gegen den Gazastreifen zu beteiligen. Genau darauf deuten die Äußerungen des US-Präsidenten hin, als er sagte, er habe den israelischen Premierminister um eine entschlossene Antwort Israels gegen die Hamas-Bewegung im Gazastreifen gebeten.

Im Gegensatz zu den USA und Israel betrachten weder die Hamas noch die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen diesen Krieg als einen Religionskrieg, sondern vielmehr als einen Krieg zur Befreiung und Wiederherstellung des von Israel besetzten Landes. Sie stützen ihre Einstufung dieses Konflikts auf die UN-Resolutionen (242, 1860, 2334 und viele andere), in denen Israel als Besatzungsmacht bezeichnet wird. Im Gegensatz zu den gemeinsamen israelischen, amerikanischen und europäischen Operationsräumen und den französischen Aufrufen, eine Koalition gegen die Hamas zu bilden, forderte die Hamas durch den Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Ubaida, nicht, dass irgendwelche arabischen Armeen, „Gott bewahre“, in den Kampf eingreifen, sondern forderte vielmehr, dass sie der belagerten Bevölkerung in Gaza Hilfe bringen.

Abschließend ist es für niemanden mehr ein Geheimnis, dass die barbarische und völkermörderische Operation, der die Bevölkerung von Gaza ausgesetzt ist, nur Teil eines Krieges ist, der die palästinensische Sache für immer liquidieren soll. Israel, die USA und ihre Verbündeten in Europa zögern nicht, religiöse Begriffe zu verwenden, um diesem Krieg einen religiösen Charakter zu verleihen und das Konzept der palästinensischen Befreiungsbewegung auszulöschen.

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen besteht die beste Option für uns als Muslime und Araber heute darin, das palästinensische Volk mit allen Mitteln und Methoden zu unterstützen, die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu fordern und kontinuierlich vor den amerikanischen Botschaften in aller Welt zu demonstrieren, da diese ein Partner Israels in diesem Krieg sind. Genau das haben das indonesische Volk in Jakarta und das mauretanische Volk in Nouakchott erkannt, als sie sich eindrucksvoll vor den beiden amerikanischen Botschaften versammelten und ein Ende der Aggression gegen den Gaza-Streifen forderten. Wir fordern die Araber und Muslime auf, vor diesen Botschaften in der ganzen Welt zu demonstrieren. Übersetzt mit Deepl.com

