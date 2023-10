‚This was an act of resistance against the occupation army‘: Hanan Ashrawi Hanan Ashrawi, prominent Palestinian figure, criticizes the Abraham Accords, Israel’s actions in Gaza, and the world’s perception of Hamas. She stresses the need to view the Palestinian problem in context for global peace. By Iftikhar Gilani Hanan Daoud Mikhael Ashrawi, perhaps the most visible face of Palestine after the late Yasser Arafat, was the official…

Hanan Ashrawi, prominente palästinensische Persönlichkeit, kritisiert das Abraham-Abkommen, Israels Vorgehen in Gaza und die Wahrnehmung der Hamas durch die Welt. Sie betont, dass das palästinensische Problem im Zusammenhang mit dem globalen Frieden gesehen werden muss.

Dies war ein Akt des Widerstands gegen die Besatzungsarmee“: Hanan Ashrawi

Von Iftikhar Gilani

30. Oktober 2023

Information Clearinghouse



Hanan Daoud Mikhael Ashrawi, nach dem verstorbenen Jassir Arafat vielleicht das sichtbarste Gesicht Palästinas, war die offizielle Sprecherin der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Die palästinensische Christin vertrat Jerusalem seit 1996 im Palästinensischen Legislativrat und wurde 2006 wiedergewählt. Im Jahr 2020 trat Ashrawi aus Protest gegen die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Sicherheitskoordination mit Israel zu erneuern, zurück. Sie hat das Abraham-Abkommen kritisiert, weil sie der Meinung ist, dass es die palästinensische Frage ausklammert. Vor kurzem wurde Ashrawi zur Vorsitzenden des Kuratoriums der Birzeit-Universität im Westjordanland ernannt, womit sich der Kreis zu dem Ort schließt, an dem sie 1990 englische Literatur unterrichtete. Sie sprach mit Frontline per Telefon von ihrem Wohnsitz in Ramallah aus. Auszüge:

Waren Sie von der Hamas-Operation am 7. Oktober überrascht?

Ich war sowohl überrascht als auch nicht überrascht. Die palästinensischen Kämpfer haben sich der israelischen Armee entgegengestellt, ihr die Stirn geboten und in vielerlei Hinsicht ihren Anspruch entlarvt, eine starke Armee zu sein, die nicht besiegt werden kann. Dies war ein Akt des Widerstands gegen die Besatzungsarmee, die den Gazastreifen umstellt und regelmäßig Zivilisten bombardiert und tötet.



Die gesamte westliche Welt hat dies verurteilt, Tausende von Palästinensern wurden bei den Vergeltungsmaßnahmen getötet. War das nicht vermeidbar?

Was Israel heute mit Gaza macht, macht es schon seit Jahrzehnten. Tausende von Palästinensern wurden bei fünf Angriffen auf Gaza vor diesem getötet. Es ist systematischer Terror. Sie töten die Menschen in Gaza aus großer Entfernung; sie brauchen den Opfern nicht in die Augen zu sehen. Es ist eine Politik, die die israelische Besatzungsarmee gegen die palästinensische Zivilbevölkerung verfolgt. In den Mainstream-Medien, die Israels Verzerrungen aufgreifen und den Vorfall ohne jeden Kontext diskutieren, wird das Geschehen falsch dargestellt. Diese Darstellung ist immer wieder widerlegt worden.

Es besteht der Eindruck, dass die Hamas den Palästinensern nur Tod und Zerstörung gebracht hat. Wie sehen Sie das?

Gibt es die Hamas im Westjordanland? Haben Sie eine Ahnung, was dort geschieht? Wo bleibt die Moral der Welt, wenn Palästinenser getötet werden? Warum werden nur Palästinenser aufgefordert, moralische Stärke zu zeigen? Stellen Sie sich diese Fragen und versuchen Sie, Antworten zu finden. Die Palästinenser zu beschuldigen und ihnen Schuldgefühle einzureden, ist Teil des Musters. Sie sind bereits dabei, das Westjordanland zu erobern. Jeden Tag kommt es dort zu Gewalt zwischen Siedlern, die von der israelischen Armee unterstützt werden, und Palästinensern. Das Jahr 2023 war das blutigste für die Palästinenser, noch vor dem 7. Oktober. Im Westjordanland, wo es keine Hamas gibt.

Wir werden jeden Tag angegriffen. Jede Stadt und jedes Dorf im Westjordanland wird von Siedlern belagert, die Menschen haben keinen Schutz. Das ist es, was mich beunruhigt. Diese Gewalt findet im Dunkeln statt, im Stillen, und die Welt weiß nichts davon.

Was wird diese Aktion der Hamas für die palästinensische Sache im Allgemeinen bedeuten?

Ich mache mir Sorgen, dass sie dazu benutzt wird, die Palästinenser abzustempeln. Wenn man sich die Wut anschaut, die die Menschen in Gaza seit 17 Jahren haben… sie hatten keine Hoffnung. Sie wurden bombardiert und getötet. Nahrung, Wasser, Land, alles, was sie hatten, wurde ihnen weggenommen. Man hat sie wie Untermenschen behandelt und ihnen ihre Rechte verweigert.

Der Westen unterstützt die Forderung Israels, die Hamas auszulöschen. Viele haben die Hamas mit ISIS gleichgesetzt.

Wissen Sie, was die Hamas ist? Sie [die Israelis] haben schon einmal versucht, sie auszurotten. Sie haben sie bombardiert und beschossen und Menschen getötet, ganze Familien ausgerottet. Aber das hat die Hamas nicht ausgelöscht. Sie verstehen nicht, dass die Hamas eine politische und militärische Organisation ist. Sie steht an der Spitze einer Regierung. Sie hat eine Organisation, eine Institution, soziale Wohlfahrtsprogramme. Sie ist nicht nur eine Gruppe von Kämpfern, die aus dem Nichts aufgetaucht ist. Sie ist ein Teil des politischen Gefüges. Sie haben bei den Wahlen kandidiert.

Wie wollen sie die Hamas auslöschen? Werden sie alle Menschen töten? Wenn Sie die Menschen in Gaza fragen, werden sie Ihnen sagen, dass sich wenigstens jemand für sie eingesetzt hat.

Indem sie Menschen töten und bombardieren, schwächen sie nicht die Hamas. Sie wecken andere auf, wie die Palästinensische Befreiungsorganisation [PLO], die den Weg der Verhandlung eingeschlagen hat, aber keine Gegenleistung erhielt. Wir haben versucht, nett zu sein und dachten, die Welt würde uns zuhören. Das ist aber nicht geschehen.

Israel macht Spaltungen in den Reihen der Palästinenser für das Scheitern der im Osloer Friedensprozess vereinbarten Zweistaatenlösung verantwortlich. Sie waren an diesem Prozess beteiligt. Können Sie erklären, warum er entgleist ist?

Das ist eine tragische Geschichte. Selbst als wir den Oslo-Prozess unterzeichneten und uns auf ihn zubewegten, setzte Israel die Landbeschlagnahmung und den Siedlungsbau fort. Ich fordere sie heraus. Sie können das Scheitern nicht auf die Palästinenser schieben. Sie wollten große Gebiete kontrollieren. Sie haben uns gesagt: Ihr habt den oberen Teil von Jerusalem, wir werden den unteren Teil haben. Ich habe ihnen gesagt, dass Jerusalem keine Zwiebel ist, die man in Scheiben schneiden kann. Die Verhandlungen wurden fortgesetzt, führten aber zu keinem Ergebnis.

Im November 1995 wurde [Yitzhak] Rabin von einem israelischen Extremisten ermordet, der den Friedensprozess ablehnte. Im folgenden Jahr wurde Benjamin Netanjahu, der gegen die Osloer Abkommen war, zum Premierminister gewählt. Er wollte den Friedensprozess stoppen, und das tat er auch.

Selbst in Gebiet A [wo die Palästinensische Autonomiebehörde die volle zivile und sicherheitspolitische Kontrolle hat] kommen Israelis, wann immer sie wollen, sprengen Türen auf, verhaften und töten Menschen. Der Oslo-Prozess wird eher durch Brüche als durch Einhaltung gewürdigt. Israel wählt aus, was ihm daran gefällt…. Oslo war ein sehr bequemes Instrument für die Israelis, um mehr Land zu erobern, mehr Zeit zu gewinnen und mehr Realitäten zu schaffen. Jetzt machen sie die Palästinenser für die Sicherheit der Armee verantwortlich. Ihre Armee dringt in die Gebiete A und B ein [Gebiet B ist das Gebiet, in dem Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde die gemeinsame Sicherheitskontrolle ausüben], während sie den palästinensischen Sicherheitskräften nicht gestattet, die Palästinenser zu verteidigen.

Wie kann der Prozess wieder in Gang kommen?

Wir brauchen ein Ende der Besatzung und ein Ende der Brutalität. Ich würde mir wünschen, dass sich alle Parteien an das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht halten. Der Angriff der Hamas beweist, dass die Palästinenser weder vergessen haben noch ins Exil gegangen sind oder kapituliert haben. Was die israelische Rechte wahnsinnig macht, ist, dass die Palästinenser nicht aufgeben. Für mich ist das eine Quelle der Hoffnung. Es ist an der Zeit, dass die Welt das palästinensische Problem im Zusammenhang und nicht stückweise versteht. Und sich um des Weltfriedens willen damit zu befassen. Übersetzt mit Deepl.com

Iftikhar Gilani ist ein indischer Journalist mit Sitz in Ankara.

