Palästina ist die Ausnahme von Meinungsfreiheit und akademischer Freiheit in Barnard

Von Nadia Abu El-Haj

Oktober 30, 2023 0

28. Oktober 2023

Sehr geehrter Präsident Rosenbury,

entmutigend – das wäre eine starke Untertreibung, um meine Antwort auf Ihre jüngste E-Mail zu beschreiben. Sie hätten nicht deutlicher machen können, wen Sie als geschätzte Mitglieder der Barnard-Gemeinschaft betrachten und wen Sie bereit sind, zu opfern. Ich weiß nicht, ob die von Ihnen gewählte Formulierung darauf abzielte, die Anliegen der Spender anzusprechen (vielleicht sogar direkt von einigen wenigen diktiert?) oder ob sie Ihre eigenen aufrichtigen ideologischen Verpflichtungen und Vorurteile widerspiegelt. Ungeachtet dessen wird deutlich, dass insbesondere Palästinenser und viele andere – Araber, muslimische, jüdische Studenten und alle anderen, die sich der Politik der E-Mail nicht anschließen – in Barnard nur willkommen sind, wenn sie einer bestimmten politischen Ideologie anhängen.

Bannerwerbung für den Nationalen Marsch auf Washington am 4. November in Solidarität mit Palästina.

Antisemitismus, Islamophobie und antipalästinensischer Rassismus richten sich gegen Personen, die sie sind – oder, vielleicht genauer gesagt, gegen die, für die sie gehalten werden. Als Sprachhandlungen stellen sie rassistische und Hassreden dar. Der Antizionismus hingegen richtet sich gegen ein staatliches Projekt und ein politisches Regime. Den Antizionismus mit den drei erstgenannten gleichzusetzen, bedeutet, einen grundlegenden Kategorienfehler zu begehen, der auf keiner ernsthaften intellektuellen Grundlage haltbar ist. Mehr noch, dieser „Fehler“ hat ernste Konsequenzen für viele Mitglieder unserer Gemeinschaft. Die Jüdische Stimme für den Frieden ist ausdrücklich antizionistisch: Sind diese sich selbst als jüdisch bezeichnenden Studenten reine Antisemiten oder vielleicht einfach nur schlechte Juden? Und was ist mit den palästinensischen Studenten, für die es ein Widerspruch wäre, nicht antizionistisch zu sein, wenn man bedenkt, was die Gründung des israelischen Staates für ihre (unsere) Familien seit Menschengedenken bedeutet hat, ganz zu schweigen davon, was die Besatzung seit 1967 für das Leben der Palästinenser in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen bedeutet hat? Ich verstehe, dass einige jüdische Studenten antizionistische Äußerungen als Hassreden „empfinden“. Aber auch palästinensische Studenten „erleben“ zionistische Äußerungen oft als Hassrede. Wenn Ihr Kriterium die „Erfahrung“ der Studenten ist, dann sollten Sie sowohl die zionistische als auch die antizionistische Rede offiziell für verboten erklären, verdammt sei die Redefreiheit. Aber genau das haben Sie nicht getan. Sie haben die „Verbreitung“ des Antizionismus auf dem Campus als „entsetzlich“ bezeichnet. Damit haben Sie – absichtlich oder unabsichtlich – den palästinensischen Studenten, ganz zu schweigen von vielen, vielen anderen – Muslimen, Arabern, Christen, Juden, und die Liste der „Identitäts“-Kategorien lässt sich beliebig fortsetzen – mitgeteilt, dass diese Gemeinschaft nichts für sie ist.

Wäre dies die offizielle Position des Barnard-Präsidenten gewesen, als ich vor vielen Jahren für eine Festanstellung kandidierte, hätten diejenigen, die gegen meine Festanstellung agitierten, weil ich ein Antisemit sei, gewonnen. (Meine akademische Arbeit enthält immerhin eine ziemlich scharfe Kritik am Zionismus.) Bedeutet dies nun, dass die offizielle Position der Barnard-Verwaltung ist, dass die akademische Freiheit sich nicht auf Arbeiten über Palästina/Israel erstreckt, die antizionistisch sind? Gilt das nur, wenn (einige) Studenten es als Hassrede „empfinden“? Wenn ja, wer wird dann der Richter sein? Sollte Ihre Aussage außerdem als eine Drohung an unkündbare Mitglieder der Fakultät verstanden werden, deren akademische und öffentliche Arbeit antizionistische Äußerungen beinhaltet? Das ist sicherlich die Botschaft, die wir erhalten haben, laut und deutlich.

Nachdem ich in den letzten zwei Jahren im Ausschuss für akademische Freiheit gesessen habe, hat Ihre E-Mail deutlich gemacht, dass es eine totale Verschwendung meiner Zeit war. Ich bin froh zu wissen, dass Palästina in Barnard die Ausnahme bei der freien Meinungsäußerung und der akademischen Freiheit sein wird, wie in so vielen anderen Zusammenhängen in der US-Gesellschaft – eine Ausnahme, die heute in ihrer Reichweite und ihren Konsequenzen ins Unermessliche steigt. Zumindest hat das College seine Karten auf den Tisch gelegt. Die Parameter akzeptabler Rede und Forschung und damit auch die Frage, für wen das College sprechen und wen es schützen wird, sind nun sehr klar.

Nadia Abu El-Haj

Ann Whitney Olin Professorin, Abteilung für Anthropologie

Direktorin für Graduiertenstudien, ICLS

Co-Direktorin, Zentrum für Palästina-Studien an der Columbia University

Nadia Abu El-Haj ist Professorin für Anthropologie am Barnard College und an der Columbia University sowie Ko-Direktorin des Zentrums für Palästinastudien an der Columbia University. Sie ist die Autorin von Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society (2001), und The Genealogical Science: The Search for Jewish Origins and the Politics of Epistemology (2012), beide



