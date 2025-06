https://www.middleeasteye.net/opinion/bombing-hospitals-red-line-unless-israel-doing-it



Die Bombardierung von Krankenhäusern ist eine rote Linie – es sei denn, Israel tut es

Ghada Majadli

19. Juni 2025

Die Empörung über den iranischen Angriff auf das Soroka-Krankenhaus steht in krassem Gegensatz zum weltweiten Schweigen über die Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza

Rauch steigt aus einem Gebäude des Soroka-Krankenhauses in Beerscheba, Israel, nach einem iranischen Raketenangriff am 19. Juni 2025 (Maya Levin/AFP)

Am Donnerstagmorgen trafen iranische Raketen das Soroka-Krankenhaus in Beerscheba und lösten Empörung bei israelischen Regierungsvertretern aus.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, verglich das iranische Regime mit „Nazis, die Raketen auf Krankenhäuser, ältere Menschen und Kinder abfeuern“. Präsident Isaac Herzog beschwor das Bild eines Babys auf der Intensivstation und eines Arztes, der zwischen den Betten hin und her eilt.

Kulturminister Miki Zohar erklärte in den sozialen Medien, dass „nur der Abschaum der Menschheit Raketen auf hospitalisierte Kinder und ältere Menschen in ihren Krankenbetten abfeuert“. Der Vorsitzende der israelischen Ärztekammer, Zion Hagay, verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen und forderte die internationale medizinische Gemeinschaft auf, ihn zu verurteilen.

Diese schnelle und einheitliche Verurteilung durch die politische und medizinische Führung Israels unterstreicht einen eklatanten Widerspruch: Dieselben Akteure haben die Zerstörung der Krankenhäuser in Gaza in den letzten zwei Jahren nicht nur ignoriert, sondern sogar offen gerechtfertigt.

Seit dem 7. Oktober 2023 haben israelische Luftangriffe und Bodenoffensiven die Gesundheitsinfrastruktur in Gaza zerstört. Die Weltgesundheitsorganisation hat rund 700 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert. Große Krankenhäuser – darunter al-Shifa, Nasser und das Indonesische Krankenhaus – wurden belagert, bombardiert und zerstört.

Israelische Beamte bezeichnen diese Krankenhäuser als militärische Ziele und „Schutzschilde“ der Hamas. Shifa, das größte Krankenhaus in Gaza, wurde belagert und dann gestürmt, wobei der Angriff von den israelischen Medien als Sieg gefeiert wurde.

Die israelische Ärztekammer schwieg unterdessen. In einer ihrer seltenen Erklärungen nach anderthalb Jahren wiederholter und gezielter Angriffe Israels auf Krankenhäuser und zivile Infrastruktur wiederholte die Vereinigung die Darstellung des Staates und erklärte, dass Gesundheitseinrichtungen und -personal nicht angegriffen werden dürfen, „es sei denn, sie werden als Basis für terroristische Aktivitäten genutzt”.

Selektive moralische Empörung

Besonders auffällig ist in diesem Moment die selektive moralische Empörung israelischer Politiker. Dieselben Minister, die den systematischen Abbau des Gesundheitssystems in Gaza gerechtfertigt haben, bezeichnen nun einen Angriff auf ein israelisches Krankenhaus als rote Linie, als Kriegsverbrechen.

Herzogs sentimentale Bilder von Ärzten, die zwischen Betten hin und her eilen, erinnern an die grausame Realität in Gaza, wo medizinisches Personal in Operationssälen beschossen und bombardiert, inhaftiert oder gezwungen wurde, seine Patienten unter Beschuss zurückzulassen.

Internationale Stimmen aus der Medizin haben mitgespielt. Während viele Ärzte und Gesundheitspersonal sich zu Wort gemeldet haben, schweigen viele andere und unternehmen keine konkreten Schritte, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Es wäre ein Fehler, diese offiziellen Erklärungen als losgelöst von der öffentlichen Stimmung in Israel zu betrachten. Die meisten Israelis haben die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur in Gaza verteidigt. In der öffentlichen Debatte ist die Vorstellung, dass palästinensische Krankenhäuser legitime militärische Ziele sind, zur Normalität geworden, in einigen Fällen wird ihre Zerstörung sogar gefeiert.

Diese Normalisierung ist kein Zufall. Sie ist Teil einer umfassenderen Entmenschlichung der Palästinenser, bei der selbst ein Kind unter Narkose in einem Operationssaal in Gaza nicht als Opfer, sondern als Kollateralschaden oder „Schutzschild“ angesehen wird.

Die Empörung über Soroka offenbart somit eine tiefere Wahrheit: In den Augen vieler Institutionen und der Öffentlichkeit sind manche Leben von Natur aus wertvoller als andere. Wenn israelische Krankenhäuser angegriffen werden, reagiert die Welt mit Empathie und Dringlichkeit. Wenn palästinensische Krankenhäuser zerstört werden – Patienten in ihren Betten getötet, Ärzte mitten in Operationen verhaftet –, zögert die Welt, rationalisiert oder schweigt.

Wie können palästinensische Mediziner während eines Völkermords mit israelischen Gesundheitsbehörden „kooperieren”?

Weiterlesen »

Dies ist nicht einfach nur eine Doppelmoral, sondern spiegelt eine fest verankerte Hierarchie wider, wessen Leiden zählt.

Die israelischen Führer sprechen heute von moralischen Grenzen, von Zivilisten und Kindern, von Krankenhäusern als Zufluchtsorten. Doch seit fast zwei Jahren werden genau diese Werte in Gaza systematisch verletzt, ohne dass auch nur ein Wort des Bedauerns zu hören ist. Diese Situation offenbart nicht nur Heuchelei, sondern auch die zynische Selbstsicherheit, die mit Straffreiheit einhergeht. Sie zeigt, wie eng die Grenzen der israelischen Trauer und Empörung um das Leben jüdischer Israelis gezogen sind, begründet in der Gewissheit, dass Israel keine Konsequenzen zu befürchten hat.

Dieser Moment stellt das internationale System auf die Probe. Während einige medizinische und humanitäre Organisationen ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben, schweigen die meisten internationalen Akteure angesichts der Zerstörung des gesamten Gesundheitssystems in Gaza.

Werden medizinische Fachzeitschriften, internationale Verbände und UN-Gremien auf den Angriff auf ein israelisches Krankenhaus mit derselben schnellen Verurteilung und denselben konkreten Maßnahmen reagieren, die sie versäumt haben, als Krankenhäuser in Gaza bombardiert wurden? Die Welt hätte handeln müssen, als der erste Operationssaal in Gaza getroffen wurde. Es sollte nicht erst eine israelische Einrichtung angegriffen werden müssen, damit man sich daran erinnert, dass Krankenhäuser Schutzräume sind.

Wenn ein Angriff auf ein Krankenhaus eine rote Linie ist, muss dies für alle Krankenhäuser gelten, nicht nur für diejenigen, die Israelis versorgen. Wenn das Völkerrecht etwas bedeuten soll, muss es alle schützen, wobei bei jeder Verletzung die gleichen Standards anzuwenden sind. Alles andere ist nicht nur Heuchelei, sondern Mittäterschaft.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ghada Majadli ist Forscherin und politische Analystin bei Al-Shabaka. Sie hat einen Master-Abschluss in Menschenrechten und Übergangsjustiz von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ihr Beitrag konzentriert sich in erster Linie auf die Gesundheit und Menschenrechte der Palästinenser, mit besonderem Augenmerk auf das vielschichtige System der Kontrolle und Verwaltung der Gesundheit der Palästinenser durch das israelische Regime.

