Die brennenden Fragen: Kürzungen bei der Feuerwehr von Los Angeles vs. Milliarden für Israel und die Ukraine Von Robert Inlakesh

Von Robert Inlakesh

15. Januar 2025

Während Los Angeles mit historischen Waldbränden zu kämpfen hat, fordern die Einwohner Rechenschaft darüber, warum die Feuerwehr der Stadt mit Budgetkürzungen konfrontiert war, während größere Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge übersehen wurden. Diese Frustrationen haben Fragen über die Priorisierung der Hilfe für Israel und die Ukraine aufgeworfen.

Nur wenige Monate bevor die Waldbrände die Stadt verwüsteten, genehmigte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, den Haushalt für das nächste Geschäftsjahr, der eine Kürzung der Mittel für die Feuerwehr um 17,5 Millionen US-Dollar vorsah. Der auf 819,64 Millionen US-Dollar gekürzte Etat der Feuerwehr veranlasste die Feuerwehrchefin Kristin Crowley zu Warnungen, da die Kürzungen bereits die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr beeinträchtigten.

All dies geschieht vor dem Hintergrund der Enthüllung, dass der Bundesstaat Kalifornien etwa 610 Millionen US-Dollar an Steuergeldern nach Israel geschickt hat, was ihn zum wichtigsten staatlichen Geber für israelische Hilfsleistungen in den USA macht. Diese Diskrepanz erregte online Aufmerksamkeit, nachdem der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, vorschlug, die Katastrophenhilfe des Bundes für Los Angeles an Bedingungen zu knüpfen.

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson ist ein entschiedener Befürworter bedingungsloser Hilfe für Israel und setzte sich insbesondere für ein 74 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket im April 2024 ein, das 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel vorsah, obwohl der öffentliche und der Druck des Kongresses, solche Transfers einzuschränken, zunahm. Insbesondere das Leahy-Gesetz, benannt nach seinem Verfasser, dem ehemaligen Senator Patrick Leahy, verbietet die Übertragung von Militärhilfe an Nationen, denen glaubwürdig vorgeworfen wird, Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben. In einem kürzlich erschienenen Gastkommentar in der Washington Post forderte Leahy, das Gesetz auf Israel anzuwenden, und argumentierte, dass anhaltende Rechtsverletzungen Rechenschaftspflicht und die Einhaltung der US-Rechtsstandards erfordern.

Im Oktober 2024 entwarf US-Präsident Joe Biden ein Hilfspaket in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für die Ukraine und Israel – ein bemerkenswerter Zufall, da dies der gleiche Betrag ist, der jetzt zur Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Los Angeles vorgeschlagen wird. Die Ankündigung einer einmaligen Zahlung von 770 US-Dollar an jedes Opfer der Waldbrände durch die Regierung hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige halten sie für eine notwendige Geste, während andere sie als völlig unzureichend ansehen. Diese Ankündigung erfolgte nur wenige Tage, nachdem das Weiße Haus den Kongress über seine Absicht informiert hatte, weitere 8 Milliarden US-Dollar Militärhilfe an Israel zu senden.

Obwohl es sich bei dem Hilfspaket nicht um eine Geldzuwendung an die Israelis handelt, würden die Kosten des Militärhilfepakets einem Betrag von über 820 US-Dollar pro Israeli entsprechen. Israel ist der größte Empfänger von US-Hilfe in der Geschichte, insgesamt über 250 Milliarden US-Dollar an amerikanischen Steuergeldern, von denen mindestens 25 Milliarden US-Dollar seit Beginn des Gaza-Krieges öffentlich bekannt gegeben wurden. Zu einer Zeit, in der die innenpolitischen Krisen in den USA dringend Aufmerksamkeit erfordern, hält das unerschütterliche Engagement der Regierung für die Auslandshilfe für Israel unvermindert an.

Die Besorgnis geht über monetäre Zahlen hinaus. Städte in den gesamten USA kämpfen darum, sauberes Trinkwasser bereitzustellen, Veteranen sehen sich aufgrund des unzureichenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung mit einer steigenden Zahl von Selbstmorden konfrontiert und Los Angeles hat mit einer Obdachlosenkrise zu kämpfen. Experten schätzen, dass 22 Milliarden US-Dollar – was in etwa der Hilfe entspricht, die Israel in einem Jahr erhalten hat – die Obdachlosigkeit in LA innerhalb eines Jahrzehnts beseitigen könnten. In der Zwischenzeit genießen die Israelis das ganze Jahr über sauberes Trinkwasser und weiten ihre Kontrolle sogar auf sechs wichtige Wasserquellen im Süden Syriens aus, was gegen das Völkerrecht verstößt.

Feature-Foto | Einheimische helfen einem Feuerwehrmann beim Ausrollen eines Schlauches, während ein Wohnhaus brennt, 8. Januar 2025, im Stadtteil Altadena in Pasadena, Kalifornien. Chris Pizzello | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

