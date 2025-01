„Aber auch so hat die Linkspartei ein Problem. Mit dem Bündnis „Sahra Wagenknecht“ (BSW) ist ein Konkurrent entstanden, dessen Anführer als viel glaubwürdiger wahrgenommen wird. Hinzu kommt, dass auch die SPD im Wahlkampf soziale Themen in den Vordergrund stellt. Das BSW mag chauvinistisch sein und ein Wirtschaftsprogramm vertreten, das sich mehr um die „Mittelschicht“ als um die Arbeiter kümmert. Und nicht viele Menschen betrachten die SPD noch als Partei der arbeitenden Mehrheit.“

Regierungskrise in Deutschland: 10 Thesen zur politischen Situation 2025

Was wird die nächste Bundesregierung bringen? Und welche Chancen ergeben sich für die Linke und die Arbeitnehmer? Ein Ausblick auf die kommende Zeit.

Marius Rautenberg

16. Januar 2025

Der konservative Kandidat Friedrich Merz hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Mr. Burns.

Deutschland hat sich in den letzten Jahren verändert: Die Ruhe der Merkel-Ära ist vorbei, und der politische Diskurs scheint zunehmend angespannt zu sein. Lügen und Verleumdungen sind zu einem viel größeren Teil des politischen Lebens geworden. Das Militärbudget wächst und damit auch die Armutsquote. Der Rechtsruck scheint das Land fest im Griff zu haben, und soziale Bewegungen oder Streiks stehen vor großen Hürden. Die Klimadebatte wurde von den „Progressiven“ fallen gelassen und von den Konservativen zurückgedrängt, obwohl sie immer dringlicher wird. Die Zukunft scheint also düster, aber jede Krise eröffnet auch Chancen für neue Phänomene, für Klassenkämpfe und eine Neuordnung der Avantgarde. Das Bewusstsein der Menschen verändert sich und damit auch ihre Offenheit für neue Ideen.

Die konservative Christlich Demokratische Union (CDU) unter der Führung des neoliberalen Hardliners Friedrich Merz ist am besten positioniert, um die Wahl im Februar zu gewinnen, aber die Amtseinführung von Donald Trump und mögliche Friedensverhandlungen in der Ukraine könnten die Situation erheblich verändern. Eine prorussische Position, wie sie etwa die linksnationalistische „Sahra Wagenknecht-Allianz“ (BSW) und die rechtsextreme AfD vertreten, könnte an Plausibilität gewinnen, ebenso wie die Position von Kanzler Olaf Scholz (Sozialdemokratische Partei, SPD), der zumindest keine Marschflugkörper in die Ukraine schicken will. Die letzten Umfragen zeigten einen leichten Aufwärtstrend für die SPD, was bedeutet, dass die Endausscheidung wahrscheinlich zwischen der CDU und der SPD oder, weniger wahrscheinlich, zwischen der SPD und den Grünen und der rechtsliberalen FDP stattfinden wird.

Wer auch immer gewinnt, die neue Regierung wird neue Angriffe auf die Arbeiterklasse starten, um die Rüstung zu finanzieren. Es liegt daher an der Linken, den Widerstand zu organisieren. Mit unserer Kandidatur bei der Bundestagswahl wollen wir Mitglieder der Revolutionären Internationalistischen Organisation (RIO) einen Beitrag leisten und eine Diskussion über die Aufgaben der Linken anstoßen. Der Zeitpunkt unserer Kandidatur ist kein Zufall. Vielmehr ist sie für uns eine logische Schlussfolgerung, die sich aus den Veränderungen der politischen Situation und den Herausforderungen und Chancen für revolutionäre Kräfte ergibt, wie wir sie in den folgenden 10 Thesen diskutieren.

1. Das Ende der SPD-Regierung stellt die schwerste politische Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar.

Als die Regierung aus SPD, Grünen und FDP (bekannt als „Ampelkoalition“ nach den Farben ihrer Parteien) im Herbst 2021 ihr Amt antrat, strahlte sie Optimismus aus. Nach 16 Jahren Merkel kam endlich Bewegung in die Politik. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße: Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Drei Tage später hielt Kanzler Scholz seine „Zeitenwende“-Rede. Ohne vorherige gesellschaftliche oder parlamentarische Debatte kündigte er ein riesiges Aufrüstungsprojekt mit einem ersten Darlehen von 100 Milliarden Euro für Waffenkäufe an. Dies war das größte Aufrüstungsprogramm der Nachkriegszeit. Nicht einmal ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt konnte das Gerede von einer „progressiven Koalition“ der Realität nicht mehr standhalten. Die meisten der geplanten Reformen wurden auf Eis gelegt oder ganz verworfen.

War es nur ein dummer Zufall, dass der Krieg gerade zu der Zeit stattfand, als die Koalition an der Macht war? Es hat sicherlich vieles verändert, aber die strukturellen Probleme Deutschlands hatten sich spätestens seit der Wirtschaftskrise von 2007 angehäuft. Zu diesen Problemen gehörten die Schwierigkeit, eine Position zwischen China und den USA zu finden, die schwächelnde Führungsrolle in der EU, die Energieabhängigkeit von Russland, eine drohende Automobilkrise und ein enormer Investitionsstau. Dass es überhaupt zu einer Dreiparteienregierung kommen konnte, zeigte die Schwäche des politischen Systems. Die Warnungen vor Instabilität sollten sich als zutreffend erweisen.

Im November putschte die FDP gegen ihre eigene Regierung, genau wie 1982 gegen die Regierung von Helmut Schmidt (SPD). Das war nicht das erste Mal. 1966 scheiterte auch die schwarz-gelbe Koalition von Ludwig Erhard (CDU) an Finanzstreitigkeiten mit der FDP. Die Kanzler Willy Brandt (1972) und Gerhard Schröder (2005) beendeten ihre Regierungen, weil ihre eigene Partei, die SPD, so schwach war.

Diese früheren Regierungen scheiterten in Umbruchsituationen, aber noch nie war die Zukunft so unklar wie heute. Helmut Kohl führte das westdeutsche Kapital zu seinem größten Triumph der Nachkriegszeit, indem er sich die Deutsche Demokratische Republik (DDR) aneignete. Heute befindet sich Deutschland in einer völlig entgegengesetzten Situation, nämlich im Niedergang. Trump klopft an die Tür und droht mit Strafzöllen, Putin will seine Kontrolle über Osteuropa durchsetzen, und die Automobilindustrie, das Herzstück der deutschen Wirtschaft, steckt in einer tiefen Krise.

Das Ende der Ampelkoalition eröffnet dem deutschen Kapital keinen Weg zum Sieg. Vielmehr signalisiert das Ende der Koalition die Orientierungslosigkeit des deutschen Regimes. Ihr würdeloses Ende in einer monatelangen Pattsituation, an deren Ende Christian Lindner (FDP) die Konventionen „verantwortungsvollen“ Handelns missachtete, ist symptomatisch für die Krise des Parteiensystems.

2. Die deutsche Außenpolitik kann vorerst nur reagieren.

Es hätte kaum einen symbolischeren Tag für das Ende der Koalition geben können: Am Morgen des 6. November war klar, dass Donald Trump erneut US-Präsident werden würde. Trump, so wurde verstanden, wird wahrscheinlich versuchen, einen Friedensprozess in der Ukraine einzuleiten. Für Deutschland würde dies bedeuten, einen höchst nachteiligen Kompromiss einzugehen. Ein mögliches Ergebnis wäre eine Rumpf-Ukraine, die nach dem Rückzug der USA in hohem Maße von europäischen Geldern und militärischer Hilfe abhängig ist. Deutschland könnte sich gezwungen sehen, die Ukraine mit eigenen Bundeswehrtruppen abzusichern, was mit hohen Kosten und dem Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland verbunden wäre.

Die Alternative: Der Friedensprozess scheitert, der Krieg geht weiter. Deutschland könnte noch tiefer in den Krieg verwickelt werden, was die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine einschließen könnte. Wenn sich die USA zurückziehen, könnte Europa eine noch größere Kriegslast tragen. Unter diesen Bedingungen ist es höchst fraglich, ob die Ukraine militärisch Widerstand leisten könnte. Ein Sieg Putins hätte katastrophale Folgen für die Stabilität Osteuropas und die noch vom Westen geführte internationale Ordnung.

Die Außenpolitik der künftigen deutschen Regierung, egal aus welchen Parteien sie sich zusammensetzt, wird sich in erster Linie nicht in Berlin, sondern in Washington, Peking und Moskau abspielen. Die internationalen Institutionen, auf die sich Deutschland bisher verlassen hat, wie die UNO, die WTO und die NATO, werden unter Trump weiter geschwächt. Auf einen respektvollen Dialog mit Trump braucht man nicht zu hoffen. Elon Musk fühlt sich bereits dazu berufen, sich in die deutsche Innenpolitik einzumischen, indem er die AfD zur Wahl empfiehlt.

Die außenpolitische Lage erlaubt es Deutschland kaum noch, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Im November schlug der polnische Präsident Donald Tusk vor, zusammen mit Großbritannien, Frankreich und den baltischen und skandinavischen Ländern eine „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine zu bilden. Deutschland ließ er außen vor. Darüber hinaus hat Deutschland kürzlich die Abstimmung über europäische Schutzzölle gegen chinesische Autos verloren. Solche kleinlichen nationalen Streitereien werden die EU nicht gerade stärken, sehr zur Freude der anderen großen Akteure.

3. Der Trumpismus schwappt nach Deutschland über.

Olaf Scholz nennt seinen Gegner respektlos „Fritze Merz“. Dieser schießt zurück und bezeichnet den gewählten Kanzler als „peinlich“. Die AfD lässt keine Parlamentssitzung ohne streitsüchtiges Gezänk verstreichen: Da die Debatten im Deutschen Bundestag rauer geworden sind, sehen viele die „demokratische Kultur“ als gefährdet an. Doch das Aufkommen des Trumpismus in Deutschland ist nicht in erster Linie eine Frage des Stils; vielmehr ist der Stil aufgrund tiefgreifender politischer Veränderungen im Land rauer geworden.

Trumps erste Regierung war ein schwacher Bonapartismus: ein Versuch, die Krise der Vereinigten Staaten im Niedergang mit einer Form autoritärer Herrschaft zu überwinden, die sich auf die Person Trump konzentrierte. Jetzt, da Trump sich auf seine zweite Amtszeit vorbereitet, ist die imperiale Hegemonie der USA noch stärker in Frage gestellt als 2016, während die Kräfte, die Trump einschränken könnten, geschwunden sind. Trump hat denjenigen Beamten den Krieg erklärt, die seine Politik in geregelten Bahnen lenken könnten, indem er Musk nominiert hat, um die Zerstückelung des Staates zu überwachen.

Es ist mehr als nur Wahlkampfgetöse, wenn FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner zu „Musk-ähnlichem Wagemut“ aufruft und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Trump zum Vorbild für den Wahlkampf seiner Partei erklärt. Seit der Diskussion um das Heizungsgesetz, mit dem ein grüner Minister bessere Energieeffizienzstandards für Heizungen durchsetzen wollte, greifen Konservative immer häufiger unter die Gürtellinie. Der diplomatische Ton aus Merkels Zeiten ist endgültig vorbei. Dieser Verfall der politischen Kultur erreichte mit Lindners Putsch im November einen vorläufigen Höhepunkt. Seine FDP will sich nun mit einer extremen Sparpolitik profilieren, die dem argentinischen Kettensägenpräsidenten Javier Milei nachempfunden ist.

Wie bisher wird der Kampf gegen den „Extremismus“ wahrscheinlich ein zentraler Pfeiler der neuen Regierung sein. Dazu gehören die polizeiliche und gerichtliche Verfolgung von Linken und Palästina-Unterstützern sowie der Ausbau des Überwachungsapparats. Die Behörden haben wiederholt gegen die Versammlungsfreiheit verstoßen, insbesondere gegen die Palästina-Bewegung. Staatliche Stellen haben auch das Asylrecht missachtet, indem sie beispielsweise Grenzkontrollen eingeführt haben, die gegen europäisches Recht verstoßen.

Andererseits diskutieren die Parteien der Mitte über ein Verbot der AfD. Es ist bezeichnend, dass sie im Namen des Schutzes der Demokratie das autoritärste Instrument des Staates in Betracht ziehen. Während die AfD eine Form der Integration in das Regime erfährt, soll sie mit der Androhung eines Verbots diszipliniert werden. Auf diese Weise schirmt sich der Staatsapparat ab, während er sich weiter nach rechts bewegt. Es liegt an der Jugend- und Arbeiterbewegung, die AfD, ihre Strukturen und Ideologie zu zerschlagen. Die etablierten Parteien werden diese Aufgabe nicht übernehmen; sie sind viel zu sehr in die Logik der AfD verstrickt, um sie wirksam bekämpfen zu können.

Die drohenden Haushaltskürzungen, autoritäre Tendenzen und das rassistische Grenzregime zeigen, dass der Trumpismus nicht mehr nur in den Reihen der AfD zu finden ist. Das bedeutet noch nicht, dass der Bonapartismus in Deutschland angekommen ist, aber die Tendenzen nehmen zu. Die lokale Version von „America first“ ist die Forderung, dass Deutschland unabhängiger werden muss. Das findet sich sogar in den Glückwünschen des transatlantisch eingefleischten Merz zum Wahlsieg Trumps. Deutschland, so sagte er, müsse „aus eigener Kraft weltpolitikfähig werden“.

4. Merz kann die Krise nicht lösen.

Das Ziel, eine neue deutsche Großmachtpolitik zu verfolgen, hat enge Grenzen, vor allem militärisch. Vor allem aber gibt es die strukturelle Krise, die tiefgreifend ist. Mit dem Versprechen eines „Politikwechsels für Deutschland“ will Merz alle Probleme der Ampelregierung angehen, wie sie von Konservativen, der AfD und zuletzt auch der FDP definiert werden: wirtschaftliche Misswirtschaft und die Verlangsamung von Unternehmen durch hohe Steuern, hohe Energiekosten und Bürokratie.

Das Wahlprogramm der CDU enthält Forderungen nach Steuererleichterungen für Unternehmen und einer noch härteren Migrationspolitik. Merz will eine Rückkehr zur Kernenergie in Betracht ziehen, den Verbrennungsmotor aber beibehalten. Die Empfänger von Arbeitslosengeld könnten den härtesten Angriffen ausgesetzt sein. Die CDU will dieses abschaffen und durch ein viel strengeres System der Grundsicherung ersetzen. Die Partei hofft, auf diese Weise zig Milliarden Euro einzusparen – aber es ist höchst fraglich, ob dies realistisch ist.

Das CDU-Programm setzt auf neoliberale Konzepte aus den 1990er Jahren. Die Automobil- und Energiekonzerne sollen weiterhin ihre Gewinne durch Senkung der Arbeitskosten und Steuern erzielen können. Das bedeutet aber nicht, die Wirtschaft zu modernisieren. Es deutet wenig darauf hin, dass Deutschland in Bezug auf den technologischen Fortschritt zu China und den Vereinigten Staaten aufschließen kann, dass es sein Modell der Exportabhängigkeit beibehalten oder durch ein neues Modell ersetzen kann.

Unter diesen Bedingungen wird es für Deutschland schwierig sein, eine Führungsrolle in Europa zu behaupten, die mit der Staatsschulden- und Eurokrise Anfang der 2010er Jahre ohnehin auf wackeligen Beinen stand und seit 2015 mit der Migrationskrise von rechts ernsthaft in Frage gestellt wird. Der Aufstieg der AfD und nun auch der linksnationalistischen BSW zeugt von diesem Problem. Im schlimmsten Fall könnten die beiden Parteien fast ein Drittel der Sitze im nächsten Bundestag einnehmen und eine ständige Quelle der Unruhe sein. Die schwierige Regierungsbildung in den ostdeutschen Bundesländern hat einen Vorgeschmack auf das gegeben, was noch kommen wird, und das Land wird noch schwieriger zu regieren sein, ob unter Merz oder jemand anderem.

Zudem dürften die Koalitionsverhandlungen für Merz, sollte er die Wahl gewinnen, alles andere als angenehm werden. Die Grünen mit ihrer extrem kriegstreiberischen Politik könnten zwar zur CDU passen, aber staatliche Investitionen in neue Industrien spielen in den Konzepten der Grünen eine zentrale Rolle, was die CDU nur bedingt mittragen will. Sie will keine Wettbewerbsnachteile für die alten, auf fossilen Brennstoffen basierenden Industriesektoren sehen. Die SPD hat oft genug bewiesen, dass sie sich trotz aller sozialer Versprechungen als Juniorpartner der CDU bereitwillig unterordnet. Die letzte Regierung unter Merkel wäre allerdings fast an Gegenstimmen aus den eigenen Reihen gescheitert. Bleibt die FDP, vorausgesetzt, sie zieht mit einer koalitionsfähigen Stärke in den Bundestag ein. Doch ihr Chef Lindner hat sich nicht als verlässlicher Partner erwiesen.

5. Die Zeitenwende wird sich beschleunigen.

Putin versucht, Grenzen zurückzudrängen, während Trump sich nicht an internationale Vereinbarungen halten will. Das „Recht des Stärkeren“ wird in der internationalen Politik wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Und Deutschland ist schwach, zumindest militärisch. Die Bundeswehr hat seit 1990 enorm an Personal und Material verloren. In den 2000er Jahren wurde sie in Zusammenarbeit mit Verbündeten in eine hochspezialisierte Armee für Auslandseinsätze umgewandelt.

Für den konventionellen Landkrieg ist sie aber nur noch rudimentär gerüstet, wie sich in der Ukraine wieder gezeigt hat. Die Zahl der Kampfpanzer in der Bundeswehr wurde von 2400 im Jahr 2004 auf 340 im Jahr 2021 reduziert. Statt fast 1000 Artilleriehaubitzen gibt es noch rund 120. Laut einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft wird die Bundeswehr in 100 Jahren kriegsbereit sein, wenn die Aufrüstung im aktuellen Tempo weitergeht.

Doch in der sich verändernden Weltordnung wird gerade militärische Kapazität wieder entscheidend für die Durchsetzung eigener Interessen. Der entscheidende „Fehler“ der Ampel war also, dass sie es trotz der „Zeitenwende“ versäumt hat, die Aufrüstung Deutschlands massiv zu beschleunigen.

Trotz der Ausgaben der Regierung und ihrer umfangreichen Werbekampagnen ist die Zahl der Bundeswehrsoldaten seit 2021 sogar zurückgegangen. Die meisten Deutschen unterstützen die Erhöhung der Truppenstärke. Nur wenige wollen jedoch freiwillig in die Armee eintreten. Trotz der veränderten Weltlage lässt sich der Pazifismus nicht so einfach aus den Köpfen der Deutschen verbannen. Und selbst in der Spitzenpolitik und im Militär ist das strategische Denken in den letzten Jahrzehnten eingeschlafen, wie der Politikwissenschaftler Herfried Münkler feststellte.

Deutschland „kriegsfähig“ zu machen, wird die oberste Priorität der neuen Regierung sein. Dazu gehört der Aufbau der Rüstungsindustrie, um große Mengen an Ausrüstung, Waffen und Munition zu produzieren. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, die Branche mit ihren internationalen Verflechtungen von hochspezialisierten Waffenschmieden, die nur in kleinen Stückzahlen produzieren, hin zu industrieller Massenproduktion umzustrukturieren. Auch die Schuldenbremse dürfte modifiziert werden, um die notwendigen Investitionen zu ermöglichen.

Der Militärdienst wird wahrscheinlich schrittweise wieder eingeführt, um Personal zu rekrutieren. Die Strukturen sind jedoch derzeit nicht vorhanden, um Zehntausende oder sogar Hunderttausende neuer Rekruten auf einen Schlag in die Armee zu integrieren.

6. Rassismus und Kriminalisierung werden sich verschlimmern.

Die entscheidende Hürde für die umfassende Militarisierung Deutschlands sind nicht die finanziellen Kosten. Es ist die Gleichgültigkeit der deutschen Gesellschaft gegenüber der Militarisierung und manchmal sogar ihre offene Ablehnung. Zum ersten Mal seit der Bewegung gegen den Vietnamkrieg ist mit der Palästina-Solidaritätsbewegung eine Avantgarde der Jugend entstanden, die öffentlich ihren Abscheu vor den imperialistischen Verbrechen zum Ausdruck bringt.

Ihre Zahl ist bescheiden. Aber ihr Kernanliegen, die Ablehnung des Völkermords und die Unterstützung Deutschlands dafür, findet in der Bevölkerung breite Zustimmung. Die Diffamierung und Unterdrückung der Bewegung mit ihren absurden Einschränkungen der Rede- und Versammlungsfreiheit erfüllt somit einen strategischen Zweck: Es ist notwendig, die Legitimität der imperialistischen Außenpolitik mit unbegründeten Lügen, Strafbefehlen und dem Knüppel zu etablieren.

Die Berliner Stadtregierung, eine Koalition aus CDU und SPD, ist führend bei Angriffen auf die migrantische Bevölkerung. Hier vermischen sich antimuslimischer Rassismus, das Abschieberegime und die Unterdrückung der Palästina-Solidarität. Wenn sich alle politischen Parteien, von den Grünen bis zur AfD, einig sind, dass viel mehr Abschiebungen nötig sind, dann deshalb, weil sie ein Sicherheitsrisiko für den Staat sehen, insbesondere bei jungen arabischen und muslimischen Migranten: ein besonders prekärer Teil der Bevölkerung, der schon immer rassistisch ausgegrenzt wurde und der die imperialistische Politik im Nahen Osten entschieden ablehnt.

Für das deutsche Regime ist es von strategischer Bedeutung, diese Teile der Bevölkerung von den „nützlichen“ Arbeitsmigranten zu trennen, sie in die politische Passivität zu drängen, ihnen das Wahlrecht zu entziehen, sie als gefährliche Gewalttäter abzustempeln oder sie sogar abzuschieben. Früher war es die Aufgabe der AfD, Misstrauen gegenüber der Bevölkerung arabischer Herkunft zu schüren. Jetzt ist dieser Verdacht tief in die politische Mitte eingedrungen und hat in der BSW seinen sozialchauvinistischen Ausdruck gefunden.

Die Grünen hatten mit all ihren Asylrestriktionen zumindest rhetorisch einen doppelten Diskurs des „Kosmopolitismus“ aufrechterhalten. Mit Merz könnte Rassismus jedoch zur inoffiziellen Staatsdoktrin werden. Seine rassistischen Äußerungen über jugendliche Migranten würden dann den Ton angeben, einschließlich einer weiteren Verschärfung der Asylgesetze, Kürzungen von Sozialleistungen, Grenzkontrollen und Repressionen gegen Migranten, wie etwa durch die erneute Kriminalisierung von Cannabis.

7. Autokrise: Die Notwendigkeit von Streiks nimmt zu.

Die Verhandlungsführer von VW und der IG Metall trafen sich kürzlich drei Tage lang in einem Hotel, um über den Stellenabbau zu diskutieren. Das Ergebnis: Vorerst wurden keine Werksschließungen angekündigt, aber die Standorte Dresden und Osnabrück bleiben bedroht. Die Ankündigung des Abbaus von 35.000 Stellen bis 2030 und von Lohnzugeständnissen stellt auch eine schlecht kaschierte Niederlage dar.

Für beide Seiten stand offenbar eines im Vordergrund: den Abbau von Produktionskapazitäten so zu organisieren, dass die Belegschaften nicht auf die Barrikaden gehen. Ein zweistündiger Warnstreik brachte 100.000 Arbeiter auf die Straße, am zweiten Streiktag war die Mobilisierung geringer. Die Drohung mit einem „Streikhammer“ blieb immer eine vage Option, die die IG-Metall-Führung nie ernsthaft umsetzen wollte.

Der Kompromiss bei VW hat die Krise der Automobilindustrie keineswegs abgewendet. Im Gegenteil: Das Verhandlungsergebnis entspricht dem „Rette sich wer kann“, das die IG-Metall-Führung der Branche derzeit anbietet, wie allein die Zahlen zum geplanten Stellenabbau bei Autoherstellern und Zulieferern an ihren deutschen Standorten zeigen. Bei Schaeffler sind rund 2.800 Arbeitsplätze gefährdet, bei Continental 2.000, bei Bosch 3.800, bei ZF 14.000 und bei Ford 2.900. Der Stahlkonzern Thyssenkrupp will 11.000 Stellen abbauen.

Die Krise ist zu umfassend, um mit Abfindungen und Vorruhestand bewältigt zu werden. Die Brisanz des Themas ist zu groß, als dass die Bürokratie der IG Metall hier irgendwelche Risiken eingehen könnte. Es ist davon auszugehen, dass sie weiterhin jeden Kampf so weit wie möglich vermeiden wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in der Lage sein wird, den massenhaften Stellenabbau in der Industrie ohne Aufsehen zu mildern. Aber Kämpfe entstehen nicht von selbst, sie müssen der Bürokratie aufgezwungen werden.

Bei VW konnte die Bürokratie ihre über Jahrzehnte aufgebaute Macht nutzen, um jegliche Agitation der Arbeiter zu verhindern. In anderen Werken, die vielleicht eher am Rande der Lieferkette stehen, ist dies möglicherweise nicht immer möglich. Dort könnten die örtlichen Betriebsratsstrukturen abweichende Positionen und Strategien von den IG-Metall-Führungen entwickeln, auch aus Gründen der Selbsterhaltung. Für die Linke ist es wichtig, sorgfältig zu beobachten, welche Möglichkeiten es gibt, sich für ihre Ausweitung während Streiks einzusetzen und dafür, dass sich die Arbeiter selbst in Versammlungen treffen und über ihre Perspektiven entscheiden.

8. Im Kulturkampf keimt der Klassenkampf auf.

„Mehr Leistung, Fleiß und Pünktlichkeit und weniger Woke, Diversity und Gender! Das macht unser Land wieder stark.“ Diesen Beitrag der Regierung stellte der konservative bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach dem Scheitern der Ampelkoalition im Bundestag vor. Seit Merz das Ruder in der CDU übernommen hat, steht der ‚Kulturkampf‘ auf der Tagesordnung. Dahinter verbirgt sich die Einschränkung demokratischer Rechte für unterdrückte Gruppen.

Die Gesellschaft soll nach konservativem Verständnis wieder auf Linie gebracht werden, der „verweichlichende“ Einfluss queeren Lebens und der Gleichstellung zurückgedrängt werden. Nazis fühlen sich dadurch ermutigt, im Sommer griffen sie Pride-Paraden an. Über die sozialen Medien erhalten reaktionäre Rollenbilder von Mann und Frau immer mehr Aufmerksamkeit. Schließlich geht es darum, eine disziplinierte Generation für die Front heranzubilden.

Die CDU will das Selbstbestimmungsgesetz, das einen unkomplizierten Geschlechtswechsel in Pässen ermöglicht, sofort rückgängig machen. Und die AfD hat eine Gegenkampagne für weitere Abtreibungsbeschränkungen gestartet, nachdem SPD, Grüne und Linkspartei angekündigt hatten, einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Abtreibungen in den Bundestag einzubringen. (Derzeit sind Abtreibungen in Deutschland in den ersten drei Monaten unter bestimmten Bedingungen nicht strafbar.)

Nachdem unter Merkel viele feministische und sozialpolitische Themen quasi eingefroren wurden, werden nun viele der Fragen angegangen. Die Ampelkoalition hat es geschafft, sich zumindest in diesem Bereich etwas von ihrem progressiven Image zu bewahren. Das liegt aber nicht daran, dass sie nennenswerte Erfolge vorzuweisen hätte. Die Zahl der Femizide bewegt sich seit Jahren auf ähnlichem Niveau, und das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt unverändert bei 18 Prozent. Die feminisierten Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales sind von den Sparmaßnahmen besonders betroffen.

Nur im Kontrast zum aggressiven rechten Flügel wirken Maßnahmen wie das Selbstbestimmungsgesetz wie kleine Befreiungsakte. Die Mitte-Links-Parteien werden mit ihren Mehrheiten im Bundestag jedoch kaum in der Lage sein, bestehende Rechte zu bewahren. Ihre Strategie ist angesichts des Rechtsrucks machtlos.

Doch es ist auch schwer zu glauben, dass Frauen und Queers einfach bereit sind, ihre Rechte zugunsten konservativer Ideologien aufzugeben. Dieses Thema könnte neue Klassenkämpfe vorantreiben, insbesondere wenn der Kampf gegen Unterdrückung mit sozialen Fragen verbunden wird, gegen die Politik der Kürzungen und der Aufrüstung.

Hier setzen wir und unsere Kandidatinnen in Berlin und München an: Während die Rechten den Zugang zu Abtreibungen einschränken wollen, werden gleichzeitig Geburtskliniken geschlossen, wie in München-Neuperlach. Die Hebamme Leonie Lieb tritt deshalb mit einem Programm für das volle Recht auf Selbstbestimmung an, das mit dem Kampf gegen die Austerität einhergeht. Ebenso organisieren sich die Sozialarbeiterinnen Inés Heider und Franziska Thomas gegen die Kürzungen in der Sozialarbeit, unter denen Migrantenfamilien besonders leiden. Wir fordern, dass Streiks im Bildungs- und Gesundheitswesen mit sozialen Bewegungen für die Rechte von Frauen und Queers kombiniert werden. Dies könnte nicht nur zu Streiks für Lohnforderungen, sondern auch gegen die anti-feministischen Ideen von Konservativen und Rechtsextremen führen.

9. Für die Linkspartei ist kein Platz.

Angesichts des Vormarsches der Rechten und der bevorstehenden Angriffe auf den Lebensstandard, sollte man meinen, dass eine linke Partei an Popularität gewinnen würde. Tatsächlich hat die Linkspartei seit dem Bruch mit Wagenknecht (BSW) im Oktober 2023 einen Zuwachs von mehreren tausend Mitgliedern verzeichnet. Dies spiegelt sich jedoch nicht in den Meinungsumfragen wider. Die Chancen der Partei, bei der Listenwahl 5 Prozent zu erreichen und damit wieder in den Bundestag einzuziehen, sind gering. Eine Hoffnung ruht darauf, über Direktkandidaten doch noch ins Parlament zu kommen. Doch einige von ihnen sind ehemalige Regierungspolitiker, die sich nach rechts neigen.

Aber auch so hat die Linkspartei ein Problem. Mit dem Bündnis „Sahra Wagenknecht“ (BSW) ist ein Konkurrent entstanden, dessen Anführer als viel glaubwürdiger wahrgenommen wird. Hinzu kommt, dass auch die SPD im Wahlkampf soziale Themen in den Vordergrund stellt. Das BSW mag chauvinistisch sein und ein Wirtschaftsprogramm vertreten, das sich mehr um die „Mittelschicht“ als um die Arbeiter kümmert. Und nicht viele Menschen betrachten die SPD noch als Partei der arbeitenden Mehrheit.

Aber zumindest kann die SPD Hoffnung machen, dass sie einer von Merz geführten Regierung eine soziale Note verleihen und die schlimmsten Auswüchse des ehemaligen BlackRock-Bankers abfedern wird. Die BSW setzt ihre Hoffnungen auf eine Friedenspolitik, von der sich die Linkspartei weitgehend verabschiedet hat.

In einer Welt zunehmender Konfrontation zwischen den Blöcken ist auch der Druck auf linke Parteien groß, sich einem der Lager anzuschließen. So passt sich auch die Linke dem westlichen Imperialismus an: Niemand will mehr lautstark die Auflösung der NATO fordern. Auf ihrem letzten Parteitag vermied die Partei weitgehend die heiklen Themen Ukraine und Gaza, um ihre internen Streitigkeiten zu vertuschen. Kürzlich wurde der Aktivist Ramsis Kilani sogar ausgeschlossen, weil er Palästina unterstützte.

Und so betonte die neue Parteiführung lieber die Wichtigkeit sozialer Themen. Mit Mietpolitik, Rechtsberatung und Beiträgen zur Nachbarschaft will sich die Linke wieder als Partei positionieren, die sich um ihre Leute kümmert. Damit folgt sie dem Beispiel der einst stalinistischen Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) – ein Diskurs, der sie auch der Abspaltung der Grünen Jugend näher bringen könnte. Mit linken Persönlichkeiten wie Nam Duy Nguyen in Leipzig oder Ferat Koçak in Berlin-Neukölln könnte sie tatsächlich lokale Anziehungskraft entwickeln.

Gibt es also trotz ihrer Schwächen noch Hoffnung für die Partei? Sie wird nicht einfach mit einem großen Knall von der Bildfläche verschwinden. Aber aufgrund ihrer Unentschlossenheit und Anpassung in wichtigen Fragen der Außen- und Wirtschaftspolitik kann sie keine Vision für eine andere Gesellschaft formulieren. Und insbesondere bietet sie keine kämpferische Perspektive für die Arbeiterklasse.

So haben etwa Mitglieder des Vorstands der Linkspartei im VW-Konflikt zwar richtigerweise gefordert, keine Werke zu schließen und keine Arbeitsplätze abzubauen. Aber dann forderten sie von der Bundesregierung Subventionen für die Umstellung auf Elektroautos. Statt die Kapitalisten zu enteignen, fördern sie sie. Sie haben nicht zum Streik aufgerufen – das wäre das wichtigste Mittel für die Arbeiter, selbstbewusst und unabhängig handeln zu können.

Für die Linkspartei gibt es keinen Platz im politischen Spektrum. Dies ist keine böswillige Aussage, sondern lediglich eine Beobachtung: Die Krise schränkt den Spielraum für reformistische Ansätze ein, insbesondere durch die Konkurrenz von SPD und BSW. Darüber hinaus vernachlässigt der Plan der Partei, sich auf die Stadtteilpolitik zu beschränken, den Aufbau einer ernsthaften Opposition gegen die Regierung und den Rechtsruck.

10. Das Fenster für eine Umstrukturierung der radikalen Linken öffnet sich.

Oben haben wir versucht zu zeigen, dass wir es nicht mit einer „gewöhnlichen“ Krise des politischen Systems zu tun haben. Wir befinden uns inmitten grundlegender Umwälzungen in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen als Teil einer globalen Krise des Kapitalismus. Alte Gewissheiten werden in Frage gestellt. Die Suche nach Antworten in weiten Teilen der Bevölkerung wird immer dringlicher. Keine der großen Parteien kann einen Weg in eine bessere Zukunft aufzeigen. Bestenfalls betonen sie die Verteidigung des Status quo mit Hilfe von Polizei und Rüstung.

Bisher hat die radikale Linke wenig von den Umwälzungen profitiert. Man könnte meinen, dass in Krisenzeiten antikapitalistische Antworten eine Verbindung herstellen sollten, und in gewisser Weise tun sie das auch. Unserer Meinung nach liegt die Schwäche der radikalen Linken in ihr selbst und nicht in äußeren Umständen. Bis heute klammern sich viele Organisationen an die Linkspartei, die in den Augen der Mehrheit keine Alternative zu bieten hat, eine Partei, in der ehrliche Linke mit Zionisten und Regierungsvertretern zusammensitzen.

Wir lehnen einen Beitrag zur Linkspartei nicht aus taktischen Gründen ab, weil die Partei in der Krise steckt. Wir halten es vielmehr für notwendig, dass die fortschrittlichsten Teile der Arbeiter und Unterdrückten ihre eigene Kraft aufbauen, die sich kompromisslos als Alternative zu den bestehenden Parteien präsentieren kann. Ein Verbleib in der Linkspartei steht unserer Meinung nach dem im Wege.

Wir denken, dass es in der heutigen politischen Situation Raum für eine solche Kraft gibt, die einen alternativen Kurs gegen die Gewerkschaftsführung durchsetzen und bis zum Ende streiken kann. Eine Kraft, die die sozialen Bewegungen antreibt und sich mit der Arbeiterbewegung verbindet. Eine Kraft, die in den Medien und in den Parlamenten auftritt und die Machenschaften der Regierung und der Kapitalisten konsequent anprangert. Eine Kraft, die die Idee des Sozialismus in den Augen der Massen wieder attraktiv macht. Eine Kraft, die das strategische Denken der Avantgarde schult, damit wir nicht nur kämpfen, sondern gewinnen.

Unsere Kandidaturen für den Bundestag wollen helfen, diesen Weg zu beschreiten. Wir glauben nicht, dass aus unserer Organisation (RIO, mit der Zeitung Klasse Gegen Klasse) allein eine revolutionäre Partei hervorgehen wird. Deshalb kandidieren wir in einem Wahlbündnis mit der Revolutionären Sozialistischen Organisation (RSO), um zu zeigen, dass linke Organisationen sich auf gemeinsame Kampagnen und Interessen einigen und junge Menschen und Arbeiter organisieren können, indem sie offen für sozialistische Ideen eintreten.

Die Kandidaturen der Sozialarbeiterinnen Franziska Thomas und Inés Heider in Berlin und der Hebamme Leonie Lieb in München sollen die Möglichkeit schaffen, mit Teilen der Arbeiterbewegung zu sprechen, die wir bisher noch nicht erreicht haben: Als Kämpferinnen gegen Kürzungen und Schließungen sprechen sie Themen an, die Millionen von Menschen im ganzen Land betreffen.

Die Kandidaturen sollen auch dazu beitragen, einen Dialog mit den fortschrittlichsten Teilen der feministischen, Jugend- und palästinensischen Bewegungen herzustellen. Um sie voranzubringen, müssen sie sich mit der Arbeiterbewegung vernetzen. Wir wollen die Selbstorganisation in Schulen, Universitäten, Betrieben und Wohnvierteln stärken und so dazu beitragen, eine Gegenmacht aufzubauen, die sich gegen die Angriffe einer künftigen Regierung verteidigen kann.

Dieser Artikel wurde erstmals am 28. Dezember 2024 auf Deutsch bei Klasse Gegen Klasse veröffentlicht.

