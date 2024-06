https://thecradle.co/articles/the-brics-weigh-in-on-palestine



Die Anziehungskraft, die von der neuen BRICS-Konstellation ausgeht, zieht Anhänger aus dem arabischen und muslimischen Raum sowie dem Globalen Süden an, die sich der Botschaft der einflussreichen Gruppe zum Völkerrecht, zu Palästina und zur Beendigung der Kriege für immer anschließen.

Die BRICS äußern sich zu Palästina

Von Pepe Escobar

15. JUNI 2024

MOSKAU – Am 23. Mai ereignete sich in Moskau ein Ereignis von außergewöhnlichem Ausmaß. Der König von Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, bat den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich um Hilfe bei der Organisation einer Friedenskonferenz über Palästina, zu der Russland als erste nichtarabische Nation eingeladen werden sollte.

Al-Khalifa und Putin führten zwei Gesprächsrunden – eine davon unter Ausschluss der Öffentlichkeit -, bei denen Palästina stets im Mittelpunkt stand. Der bahrainische Monarch stellte fest, dass sich die arabische Welt in einem seltenen Akt der Einigkeit endlich darauf geeinigt habe, den Krieg in Gaza zu beenden. Es wurde angedeutet, dass Russland in der Folge als der zuverlässigste Vermittler zur Beendigung des brutalen Konflikts ausgewählt wurde.

Bahrain – und die Arabische Liga – erkennen an, dass sich die russische Position auf das konzentriert, was Putin zuvor als „UN-Formel“ definiert hatte: einen unabhängigen palästinensischen Staat mit seiner Hauptstadt in Ost-Jerusalem.

Dies ist auch die Position der BRICS-10-Staaten und praktisch der gesamten globalen Mehrheit. Entscheidend ist, dass dies auch die gemeinsame Position Chinas und der arabischen Welt ist, die in Peking nur eine Woche nach dem Treffen zwischen Russland und Bahrain bekräftigt wurde.

Das Problem ist, wie die „Formel“ umgesetzt werden soll, wenn der Hegemon USA, Israels bedingungsloser Verbündeter, die Vereinten Nationen praktisch im Würgegriff hat.

Im Jahr 2020, als Tel Aviv die unvermeidliche Annexion des Westjordanlands offen ankündigte, wurde mit den Abraham-Abkommen ein wichtiges arabisches Tabu der offenen Unterstützung Israels durch die in Washington DC von Bahrain, den VAE, Marokko und dem Sudan unterzeichneten Normalisierungsabkommen gebrochen.

Vor neun Monaten war Palästina praktisch isoliert und durch die leise israelische Politik der schrittweisen Vertreibung zum Aussterben verurteilt. Aber man sollte niemals die Macht eines Völkermords unterschätzen, der am helllichten Tag und auf Video begangen wird. Heute sind die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die BRICS und die globale Mehrheit mobilisiert worden, um Palästina als souveränen Staat zu verankern – getreu dem jüngsten Votum der UN-Generalversammlung, die mit großer Mehrheit für die Aufnahme Palästinas als UN-Mitglied gestimmt hat.

Es wird ein langer, kurvenreicher und dorniger Weg sein, der das Potenzial hat, die Welt in zwei Teile zu spalten.

Lawrow legt alles offen

Das St. Petersburger Forum letzte Woche bot der globalen Mehrheit drei wichtige Botschaften, die sich auf die BRICS-Staaten konzentrierten. Im Mittelpunkt der Sitzungen mag die Geowirtschaft gestanden haben, doch schlich sich am Rande auch eine unvermeidliche Botschaft zur Unterstützung Palästinas ein.

Nach einer Podiumsdiskussion, in der es angeblich um Angebot und Nachfrage bei Öl und Gas ging und in der die prinzipielle Rolle Jemens im Roten Meer gegen den Völkermord im Gazastreifen angesprochen wurde, wurde die Unterstützung für Palästina unter freundlichem Lächeln (aber inoffiziell) von allen betont – vom OPEC-Generalsekretär Haitham al-Ghais bis zum Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate Suhail Mohamed al-Mazrouei.

Das Gleiche gilt für den Handelsminister Qais bin Mohammed bin Moosa al-Yousef auf einer Diskussionsrunde zwischen Russland und dem Oman.

Anfang dieser Woche wurde die Palästina-Tragödie in der gemeinsamen Erklärung der zehn BRICS-Außenminister, die in Nischni Nowgorod zum ersten Mal an einem Tisch saßen und sich auf den äußerst wichtigen jährlichen BRICS-Gipfel im kommenden Oktober in Kasan unter russischem Vorsitz vorbereiteten, unter den Punkten 34 und 35 ausführlich behandelt. Dabei wurden drei sehr wichtige Punkte angesprochen:

Erstens bekräftigten die Minister „ihre Ablehnung jeglicher Versuche, die darauf abzielen, das palästinensische Volk gewaltsam zu vertreiben, zu verjagen oder von seinem Land zu verlegen“. Zweitens brachten sie gemeinsam „ihre ernste Besorgnis über Israels anhaltende eklatante Missachtung des Völkerrechts, der UN-Charta, der UN-Resolutionen und der Gerichtsbeschlüsse zum Ausdruck“. Und drittens, die zehn Außenminister:

„Sie bekräftigten ihre Unterstützung für die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen und bekräftigten ihr unerschütterliches Engagement für die Vision einer Zweistaatenlösung auf der Grundlage des Völkerrechts, einschließlich der einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und der UN-Generalversammlung sowie der arabischen Friedensinitiative, die die Errichtung eines souveränen, unabhängigen und lebensfähigen Staates Palästina in Übereinstimmung mit den international anerkannten Grenzen vom Juni 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt vorsieht, der Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit lebt.“

Die BRICS sprechen also mit einer Stimme – und dazu gehören vor allem auch die Vertreter der großen muslimischen Mehrheitsstaaten: Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten.

Dann bot der russische Außenminister Sergej Lawrow auf einer erweiterten BRICS-Sitzung, die als BRICS+/BRICS Outreach bezeichnet wurde, einen zusätzlichen, wichtigen Kontext.

„Wir haben ein innerpalästinensisches Treffen in Moskau abgehalten. Wir haben dies wiederholt getan. Beim letzten Mal, Ende Februar und Anfang März dieses Jahres, waren alle palästinensischen Fraktionen, einschließlich Hamas und Fatah, anwesend. Zum ersten Mal endete eine Veranstaltung dieser Art mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, in der alle, einschließlich der Hamas, ihre Bereitschaft bekundeten, die palästinensischen Reihen auf der Grundlage der Plattform der Palästinensischen Befreiungsorganisation zu vereinen. Zuvor war es nicht möglich, dies zu erreichen“.

Lawrow erklärte, warum die Wiederherstellung der palästinensischen Einheit für Russland so wichtig ist:

„Nur ein geeintes Palästina kann ein Partner in Verhandlungen sein, die auf das maximal gewünschte Ergebnis abzielen. Solange die Palästinenser gespalten sind, wird dies kaum gelingen. Jetzt, wo es keine Palästinenser mehr gibt, fangen sie an, darüber nachzudenken, was mit dem Gazastreifen geschehen soll: entweder eine Art Protektorat der arabischen Länder zu errichten, oder eine Art Friedenstruppe einzusetzen, oder künstlich zu erklären, dass es sich um Gebiete handelt, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden. Dies sind alles Initiativen, die von externen Akteuren aufgezwungen werden.

Und damit sind wir beim Kern der russischen Position angelangt: „Die wichtigste Komponente unserer langfristigen Politik in diesem Bereich wird die Unterstützung der Bewegung für die Schaffung eines palästinensischen Staates in voller Übereinstimmung mit den UN-Resolutionen sein.“

Wie man „symmetrisch“ reagiert

All dies fasst die sorgfältig kalibrierte, offizielle russische Position zusammen. Moskau verabscheut Israels ununterbrochene, irrationale Eskalation, während Waffenstillstandsvorschläge in Hülle und Fülle vorhanden sind. Gleichzeitig ergreift es keine Partei – weder für die Hamas noch für die Ansarallah im Jemen. Dies ist ein Konsens, den Diplomaten und Russland-Analysten routinemäßig zum Ausdruck bringen: Russland wird sich nicht in einen Tausende von Kilometern entfernten Krieg einmischen, wenn es direkt an seiner Westgrenze gegen eine existenzielle Bedrohung durch die USA/NATO kämpft.

Nach Putins Antworten in der Fragerunde im Anschluss an seine Rede auf der Plenarsitzung in St. Petersburg wurde darüber diskutiert, welche Art von „symmetrischen“ Antworten sich das russische Verteidigungsministerium einfallen lassen würde, um das grüne Licht der NATO für Angriffe mit Langstreckenraketen innerhalb der Russischen Föderation zu kontern.

Das beliebteste Szenario ist vorhersehbar Westasien: fortschrittliche Schlagwaffen, die in Syrien stationiert werden und als „syrische Waffen“ bezeichnet werden, um den westlichen Trick mit den „ukrainischen Waffen“ zu wiederholen. Diese würden die Waffen ergänzen, die bereits auf den russischen Stützpunkten in Khmeimim und Tartus stationiert sind, die das östliche Mittelmeer, den Libanon, Israel und die US-Stützpunkte in Jordanien, im besetzten Syrien und im besetzten Irak abdecken, und würden von russischem Personal bedient, ähnlich wie US-/NATO-Personal „ukrainische“ Waffen bedient.

Ein BRICS-Dorn

Nun kommen wir zu dem Dorn im BRICS-Blumenarrangement – Saudi-Arabien.

Ein verwirrtes Weißes Haus und der „Deep State“ der USA scheinen eine Formel gefunden zu haben, um Riad von seiner neuen Rolle als starker BRICS-Akteur abzubringen: ein wegweisender Verteidigungsvertrag, das so genannte „Strategic Alliance Agreement“, das in den Startlöchern steht und darauf wartet, dass Riad seine Beziehungen zu Tel Aviv formalisiert.

Das Abkommen über die strategische Allianz müsste im US-Senat mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen werden. Doch das Beharren auf einer „Normalisierung mit Israel“ könnte das Abkommen zunichte machen, da der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman (MbS) nun Optionen hat, die er sorgfältig abwägen muss, nicht nur im Hinblick auf die Gaza-Tragödie, sondern auch auf seine neuen BRICS-Bündnisse.

Riads offizielle Position zu Palästina ist mit den BRICS verbunden: Beendigung des Krieges/Völkermordes in Gaza und Errichtung eines palästinensischen Staates. Und jedes Sandkorn in den islamischen Ländern ist sich darüber im Klaren, dass ein Tel Aviv, das von einem ethnozentrischen Mob von Extremisten regiert wird, eine Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren wird.

Außerdem ist ein Militärbündnis zwischen den Saudis und den USA völlig unvereinbar damit, dass Riad ein einflussreiches Mitglied der BRICS wird. Die Schachzüge deuten vielmehr darauf hin, dass es früher oder später zu einem Militärbündnis der globalen Mehrheit kommen könnte, um dem eskalierenden US/NATO-Krieg – Hybridkrieg und andere Kriege – gegen den Anbruch einer multinodalen, polyzentrischen und, wie Putin in St. Petersburg sagte, „harmonischen“ multipolaren Welt entgegenzuwirken.

Hinzu kommt, dass Anfang dieser Woche das vor 50 Jahren unterzeichnete Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien zur Einführung des Petrodollars ausgelaufen ist, das im Wesentlichen als Gegenleistung für den militärischen Schutz der USA geschlossen wurde.

Bereits im vergangenen Jahr machte Riad deutlich, dass das Abkommen nicht erneuert werden würde, als es mit China ein Abkommen auf der Grundlage des Energiehandels unter Verwendung des Petroyuan schloss.

Theoretisch schreiten wir also weiter voran auf dem Weg zum Ende des Petrodollars, verbunden mit der Ausbreitung des digitalen Yuan. Die saudi-arabische Zentralbank ist nun „vollwertiger Teilnehmer“ des Projekts mBridge, an dem der BIS Innovation Hub, die thailändische Zentralbank, die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, die People’s Bank of China und die Hongkonger Währungsbehörde beteiligt sind.

Im Wesentlichen handelt es sich bei mBridge um eine von mehreren Zentralbanken und Geschäftsbanken gemeinsam genutzte Plattform für digitale Währungen (CBDC), die sofortige grenzüberschreitende Zahlungen und Abrechnungen ermöglicht. So kauft beispielsweise Thailand über mBridge Öl von den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es gibt nicht weniger als 26 mBridge-Beobachter – eine ziemlich gemischte Gruppe, darunter die von China geführte Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB), die Europäische Zentralbank, der IWF und die Weltbank.

Mit dem Beitritt Saudi-Arabiens zur mBridge hat Saudi Aramco – nachdem es sich mit einem großen Börsengang für ausländische Investoren geöffnet hat – gerade weitere 0,64 Prozent seines Kapitals abgetreten, wobei 60 Prozent der Käufer Amerikaner sind. Aramco ist ein riesiger Dividendenbringer für die Aktionäre: In diesem Jahr werden es satte 141 Milliarden Dollar sein.

Raten Sie mal, wer die wichtigsten neuen Investoren sind? Die großen Drei – Vanguard, BlackRock und State Street – schwelgen jetzt alle in saudischem Öl.

Araber, CENTCOM und Israel: gemeinsam im Bett?

Und nun zum ultimativen komplizierenden Faktor.

Am Montag trafen sich Militäroffiziere aus Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien – darunter drei BRICS-Mitglieder und das russlandfreundliche Bahrain – mit Herzi Halevi, dem Generalstabschef der israelischen Streitkräfte (IDF), um über… die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu sprechen.

Das Treffen wurde von keinem Geringeren als dem US CENTCOM vermittelt. Obwohl das Treffen so unauffällig wie möglich war, wurde es dennoch bekannt, da der Völkermord im Gazastreifen und ein Treffen führender arabischer Politiker mit den schlimmsten Feinden der arabischen Welt nebeneinander standen.

Ein postmoderner Epigone der Zyniker auf der Agora im antiken Griechenland würde anmerken, dass Palästina mit solchen arabischen CENTCOM-„Freunden“ – drei davon sind BRICS-Mitglieder – keine Feinde braucht.

In der Zwischenzeit setzt sich die Tragödie auf so vielen Ebenen fort. Während chinesische Gymnasiasten im gesamten Zivilisationsstaat ihre Unterstützung für Palästina bekunden, nachdem sie ihre Hochschulaufnahmeprüfungen abgelegt haben, homogenisiert die Achse USA-Israel den Terrorismus, der mit dem Debakel des Projekts Ukraine in Verbindung steht, gepaart mit dem ununterbrochenen Töten von Palästinensern.

Alles wird in das schwarze Loch des Terrorismus hineingesaugt – komplett mit der NATO, die jetzt offen das neonazistische Asow-Bataillon wieder aufrüstet, und Kiew, das Zivilisten in Belgorod mit Drohnen beschießt und Minen in Parks verstreut, in denen Kinder spielen.

Alle Komponenten der vom Hegemon gespeisten Terror-Fremdenlegion kommen zusammen, im Gleichschritt mit Israel, das im Grunde genommen ISIS mit Atomwaffen ist. Doch trotz all ihrer hochfliegenden Ideale und ihres heiligen Glaubens an die UNO haben die BRICS noch immer keine solide, praktische Strategie zur Bekämpfung des Schreckens entwickelt.

Übersetzt mit deepl.com



