Sechs Mitglieder des ehemaligen Kriegskabinetts

Reihe von links: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Ex-General Benny Gantz, Verteidigungsminister Yoav Gallant; Zweite Reihe von links: Aryeh Deri, Gadi Eisenkot und Ron Dermer [AFP]

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sein Kriegskabinett aufgelöst, nachdem er unter Druck gesetzt wurde, weitere Mitglieder aufzunehmen.

Israels Netanjahu löste das Kriegskabinett auf – ist das wichtig?

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

17. Juni 2024

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat das Kriegskabinett des Landes aufgelöst, nachdem sein Hauptkonkurrent Benny Gantz zurückgetreten war.

Das sechsköpfige Kriegskabinett wird nun durch ein „Küchenkabinett“ ersetzt, das Netanjahu in Bezug auf den Krieg gegen den Gazastreifen um Rat fragen kann.

Netanjahu gegen „taktische Pausen“ des israelischen Militärs für Gaza-Hilfe

Israels Netanjahu löst das Kriegskabinett auf

Netanjahu stand unter dem Druck rechtsextremer Minister innerhalb seines Koalitionskabinetts, die dem Kriegskabinett beitreten wollten, was einen weiteren Rechtsruck in der israelischen Politik hätte auslösen können.

Was war das israelische Kriegskabinett?

Das Kriegskabinett wurde am 11. Oktober gebildet, nachdem Israel dem Gazastreifen als Reaktion auf einen von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober den Krieg erklärt hatte.

Das Kabinett wurde als kleineres Gremium innerhalb des Sicherheitskabinetts gebildet, das Teil des größeren Koalitionskabinetts war.

Es bestand aus Premierminister Benjamin Netanjahu, seinem Hauptkonkurrenten, dem ehemaligen General Benny Gantz, Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Beobachtern: den Regierungsministern Aryeh Deri und Gadi Eisenkot sowie dem Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer.

Das Kriegskabinett sollte schnelle Entscheidungen über die Durchführung des Krieges treffen, die dann dem gesamten Kabinett zur Genehmigung vorgelegt werden sollten.

