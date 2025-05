https://electronicintifada.net/content/vach-brothers-israels-first-family-genocide/50629



Die Brüder Vach: Israels erste Familie des Völkermords

David Sheen

The Electronic Intifada

30. April 2025

Der israelische Oberst Golan Vach steht am 14. Oktober 2023 vor einem Haus im Kibbuz Be’eri, in dem er fälschlicherweise behauptete, am 7. Oktober 2023 acht verbrannte Babys gefunden zu haben. Vach und Mitglieder seiner Familie beteiligten sich anschließend an Kriegsverbrechen in Gaza während des anhaltenden Völkermords Israels.

Nachrichtenlizenzierung/MEGA

Zwei hochrangige israelische Offiziere, die Geschichten über nicht existierende jüdische Kinder und Babys erfunden hatten, die am 7. Oktober ermordet worden seien, gehörten zu den Armeekommandanten, die seitdem die genozidale Zerstörung des Gazastreifens angeführt haben.

Brigadegeneral Barak Hiram und Oberst Golan Vach trugen dazu bei, die Zustimmung zur Vernichtung Gazas zu erzeugen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, palästinensische Kämpfer hätten acht israelische Kinder im Kibbuz Be’eri hingerichtet.

Hiram und Vach nutzten diese Zustimmung später, um Kriegsverbrechen zu begehen, indem sie gemeinsam einen kilometerbreiten Todeskorridor schufen, der den Gazastreifen südlich von Gaza-Stadt in zwei Teile teilte.

Laut Berichten der israelischen Tageszeitung Haaretz ist der Offizier, der die größte Verantwortung für die Zerstörung des Gebiets trägt, Golan Vachs jüngerer Bruder, Brigadegeneral Yehuda Vach, der von Hiram im Sommer 2024 das Kommando über den sogenannten Netzarim-Korridor übernommen hat.

Mit Hilfe seines Bruders verwandelte Yehuda Vach das verbrannte Gebiet dann in eine Todeszone, in der palästinensische Zivilisten gnadenlos massakriert werden, berichtete Haaretz Ende Dezember 2024.

Im Februar reichte die Hind Rajab Foundation – eine in Belgien ansässige Organisation, die sich dafür einsetzt, die für den Völkermord verantwortlichen Israelis vor Gericht zu stellen – eine Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof ein und forderte, Yehuda Vach wegen Kriegsverbrechen in Gaza anzuklagen.

Die Rechtsgruppe erklärte, sein Name sei „zum Synonym für ungezügelte Brutalität, Sadismus und Korruption geworden“.

Als Vach Mitte 2024 das Kommando über den Sektor übernahm, erhielt er von Hiram einen bereits zerstörten Korridor, dessen Bewohner vertrieben worden waren.

Hiram, seit seiner Jugend ein anti-arabischer Rassist, ist dafür bekannt, dass er den Einsatz überwältigender Feuerkraft bevorzugt, unabhängig von den Kosten an Menschenleben. Am 7. Oktober 2023 befahl er Panzerfeuer „auch unter Opfern unter der Zivilbevölkerung“ auf das Haus des in Be’eri lebenden Pessi Cohen, wo palästinensische Kämpfer Cohen und 13 weitere Personen gefangen hielten. Durch den Panzerbeschuss wurden mindestens neun der Gefangenen sofort getötet; sieben von ihnen, darunter vier ältere Frauen und 12-jährige Zwillinge, verbrannten bei lebendigem Leib.

„Das ist das pure Böse“

Von April bis Juli 2024, während der Netzarim-Korridor von Hiram und der ihm unterstellten 99. Infanteriedivision kontrolliert wurde, wurden dort regelmäßig palästinensische Zivilisten massakriert.

Ein Soldat der Einheit berichtete Haaretz für einen Artikel vom 18. Dezember 2024, wie er eine Gruppe unbewaffneter Zivilisten, darunter auch Kinder, beobachtete, die in den Trümmern suchten.

Das israelische Militär ermordete sie daraufhin aus der Luft. „Ein Kampfhubschrauber hatte eine Rakete auf sie abgefeuert“, sagte der Soldat. „Wer hält es für legitim, eine Rakete auf Kinder abzufeuern? Und das mit einem Hubschrauber? Das ist das pure Böse.“

Nachdem ein Armeebericht vom Juli 2024 Hirams Massaker an israelischen Geiseln in Be’eri beschönigt und ihn von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen hatte, wurde die 99. Division aus Netzarim abgezogen und Hiram zum Kommandeur der israelischen Gaza-Division, der 143., befördert.

„Wir töten dort Zivilisten, die dann als Terroristen gezählt werden“, sagte ein Offizier der 252. Division von Yehuda Vach gegenüber Haaretz

Die Ermordung von Palästinensern sei ‚zu einem Wettbewerb zwischen den Einheiten geworden‘, fügte der Offizier hinzu. “Wenn die Division 99 150 [Menschen] tötet, strebt die nächste Einheit 200 an.“

Die israelischen Soldaten fotografierten dann die getöteten Palästinenser und ihre Habseligkeiten und schickten die Bilder zur Analyse an den Militärgeheimdienst, nur um später zu erfahren, dass selbst nach israelischen Einschätzungen 95 Prozent ihrer Opfer nicht einmal verdächtigt wurden, Kämpfer gewesen zu sein.

„Von diesen 200 Opfern wurden nur 10 als Hamas-Kämpfer identifiziert“, sagte ein anderer Offizier aus Vachs 252. Division. Trotzdem, fügte er hinzu, ‚stellte niemand die öffentliche Erklärung in Frage, dass Hunderte von Militanten getötet worden seien‘.

Kurz nach der Übernahme des Kommandos über den Sektor im Juli 2024 wies Yehuda Vach seine Offiziere an, dass ‚es in Gaza keine Unschuldigen gibt‘.

Diese Worte spiegeln genau die Äußerungen von Präsident Isaac Herzog vom 13. Oktober 2023 wider, als der israelische Staatschef behauptete, dass die „gesamte Nation“ der Palästinenser für die Ereignisse vom 7. Oktober verantwortlich sei und dass es in Gaza keine Zivilisten gebe, die „nicht beteiligt“ seien.

Herzogs Aussage wurde vom Internationalen Gerichtshof in seinem Urteil vom Januar 2024, in dem Israel zur sofortigen Einstellung aller Völkermordhandlungen gegen Palästinenser in Gaza aufgefordert wurde, als relevanter Beweis angeführt.

Laut Aussagen von Soldaten gegenüber Haaretz setzte Yehuda Vach diese Stimmung jedoch mehr als jeder andere Armeegeneral in neue, grausamere Marschbefehle um.

Für die palästinensischen Zivilisten in Gaza bedeutete dies noch tödlichere Einsatzregeln. „Das war nicht nur eine Meinung“, erklärte ein Offizier. „Es wurde zur operativen Doktrin: Jeder ist ein Terrorist.“

In der Praxis bedeutete dies, dass Vachs Soldaten die Erlaubnis hatten, jeden Palästinenser nach Belieben zu töten.

„Vach entschied sogar, dass jeder, der mit dem Fahrrad unterwegs war, getötet werden durfte, weil Radfahrer angeblich Kollaborateure der Terroristen seien“, erklärte ein Offizier der 252. “Jede Frau ist eine Spionin oder ein verkleideter Mann.“

Zu den konkreten Beispielen, die Haaretz gemeldet wurden, gehörte der Fall eines unbewaffneten 16-jährigen palästinensischen Zivilisten, bei dem es sich vermutlich um Muhammad Amer Salouha handelte.

„Etwa ein oder zwei Minuten lang haben wir einfach weiter auf den Körper geschossen. Die Leute um mich herum schossen und lachten„, erinnerte sich der Offizier. ‚An diesem Abend gratulierte uns unser Bataillonskommandeur zur Tötung eines Terroristen und sagte, er hoffe, wir würden morgen zehn weitere töten.“

Vachs Truppen schütteten dann die Leichen ihrer Opfer unter Sand oder ließen sie verrotten. ‘Nach den Schießereien werden die Leichen nicht geborgen, sodass sie von Hundemeuten angezogen werden, die sie fressen“, berichtete ein Soldat.

Vach erweiterte auch willkürlich die Größe der Todeszone im Netzarim-Korridor.

Ein Soldat erklärte: „Heute 500 Meter hier, morgen 500 Meter dort.“

Als die 99. Division im November 2024 in den Korridor zurückkehrte, um die 252. Division abzulösen, hatte Vach die Todeszone bereits von 2,5 Kilometern auf sieben Kilometer Breite erweitert.

Laut Soldaten unter seinem Kommando in Netzarim war Brigadegeneral Yehuda Vach entschlossen, den gesamten nördlichen Gazastreifen ethnisch zu säubern, in Übereinstimmung mit dem sogenannten Generalsplan, einem Vorschlag, der nach den hochrangigen Armeeoffizieren benannt ist, die sich bei der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu für dessen formelle Genehmigung einsetzten.

Armee-Insider erzählten Haaretz, dass Vach „von der Deportation der Menschen nach Süden sprach. Er hatte die Idee, den Generalsplan auf eigene Faust durchzuführen.“

Als er im Dezember 2024 das Kommando über den Korridor an die 99. Division zurückgab, beklagte Yehuda Vach, dass es ihm nicht gelungen sei, den nördlichen Gazastreifen von Palästinensern zu säubern, deren Zahl damals auf etwa eine Viertelmillion geschätzt wurde.

„Wir haben unser Ziel nicht erreicht“, soll Vach seinen Offizieren gesagt haben, wobei er bedauerte, dass die Abriegelung des nördlichen Gazastreifens durch Israel nicht zu 100 Prozent hermetisch war und dass Lebensmittel und andere humanitäre Hilfe ins Gebiet gelangen konnten. ‚Seiner Meinung nach sollte kein einziger [Hilfs-]Lkw hineinfahren‘, erinnerte sich ein Offizier unter Vachs Kommando. “Sie müssen die Konvois, die hineinfahren, schikanieren und beschimpfen.“

„Abbruchunternehmer in Gaza“

Yehuda Vach gelang es zwar nicht, den nördlichen Gazastreifen vollständig von Palästinensern zu säubern, aber er machte einen Großteil davon auf absehbare Zeit unbewohnbar.

Yehuda übertrug die Sprengarbeiten seinem älteren Bruder, dem ehemaligen Rettungsdienstchef Oberst Golan Vach, zusammen mit der Ad-hoc-Einheit, die er für diese Aufgabe gebildet hatte, Pladot Heavy Engineering Equipment. Laut Angaben von Soldaten und Kommandeuren der 252. Division war der ältere Bruder Vach „der Gaza-Abrissunternehmer“.

„Es ist eine technische Herausforderung“, erklärte Golan Vach im November 2024 gegenüber Radio 103 FM. “Wir brauchen Zeit, Geduld und die Fähigkeiten von schweren Maschinen und Sprengstoff.“

Soldaten, die Golan Vach und sein etwa zehnköpfiges Team bewachten, beschrieben gegenüber Haaretz, wie die Männer palästinensische Häuser mit Sprengstoff verminten.

„Der einzige Zweck der schweren Baumaschinen von Pladot war es, so viel wie möglich von Gaza so schnell wie möglich dem Erdboden gleichzumachen. Das haben sie jeden Tag gemacht“, sagte ein Soldat. “Das waren sehr giftige Menschen, Soldaten und Zivilisten, meist religiös. Sie hatten das Gefühl, dass sie eine wahnsinnige Mission zu erfüllen hatten und dass dies eine große Ehre für sie war.“

„Sie bekamen einen bestimmten Abschnitt im Netzarim-Korridor zugewiesen und mussten jedes Gebäude darin dem Erdboden gleichmachen“, sagte ein anderer Soldat, der Vach und sein Abriss-Team bewachte.

„Die Mission bestand darin, von Haus zu Haus zu gehen und sicherzustellen, dass alles für die Zerstörung vorbereitet war„, fügte er hinzu. ‚Uns wurde einfach gesagt, wir sollten von diesem Punkt bis zu jenem Punkt alles plattmachen.“

Golan Vachs eigene Einschätzungen sind nicht viel anders. ‘Es gibt Orte, an denen wir sehr große Häusergruppen abreißen müssen“, sagte er im israelischen Radio.

Die Zerstörung des Gazastreifens sei sein Ziel, erklärte Vach in einem anderen Medieninterview. „Ich sehe einen großen Wert darin, das Gebiet neu zu gestalten und so zu ordnen, dass die israelische Armee das Gebiet so kontrollieren kann, wie sie es sollte“, sagte er in einem Podcast für israelische Siedler. „Jeder Tag, an dem die israelische Armee im Gazastreifen stationiert ist, stärkt das Bewusstsein der israelischen Soldaten, dass sie Gaza zerstören können.“

Als im Januar ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas verkündet wurde, beklagte Golan Vach, dass die Palästinenser, die er von ihrem Land vertrieben hatte, bald zurückkehren würden.

„Wir gehen von Gebäude zu Gebäude, von Tunnel zu Tunnel, räumen das Gebiet und drängen die Bewohner Gazas an die Orte, die wir von Anfang an vorgesehen haben“, erklärte Golan Vach in einem Interview im Januar. “Wenn man 1,5 Millionen Zivilisten in dieses Gebiet zurückkehren lässt, verliert man sein wertvollstes Druckmittel.“

Obwohl er behauptet, dass Pladot „auf Wunsch des Südkommandos“ gegründet wurde, wurde Golan Vachs Einheit zumindest von einigen israelischen Soldaten als eine halbprivate Miliz seines Bruders, des Kommandanten der 252. Division, Yehuda Vach, angesehen.

Als ein israelischer Kommandant einer anderen Division nach Pladot fragte und wissen wollte, wie entschieden werde, welche Gebäude zerstört werden, wurde ihm gesagt, „es sei nicht nötig, zu viel Aufhebens zu machen“, da Pladot vom Bruder des Divisionskommandanten geführt werde.

„Sie sagten uns, sie seien VIPs“, berichtete ein Offizier aus Yehuda Vachs eigener 252. Division gegenüber Haaretz. “Vach brachte seine Brüder mit, als er sein Amt antrat. Sie stellten sicher, dass allen klar war, dass sie die Brüder des Divisionskommandanten waren.“

Yehuda Vach soll seine Divisionskommandeure dazu ermutigt haben, seinem Beispiel zu folgen und ihre eigenen abtrünnigen Milizen innerhalb der Armee zu bilden. „Ich habe meine Brüder mitgebracht, ihr bringt eure“, sagte Vach laut einem Whistleblower zu seinen Divisionskommandeuren.

Vach und seine Brüder sollen auch dafür verantwortlich gewesen sein, dass rechtsextreme Rabbiner, Siedleraktivisten und andere Zivilisten gegen den Befehl der Armee in den Gazastreifen gebracht wurden.

„Es besteht keine Notwendigkeit für eine militärische Eskorte oder die Erfassung von Ein- und Ausreisen, die für die Einreise von Soldaten in das Gebiet von Gaza registriert werden müssen“, erklärte der Offizier in Vachs 252. Division. “Insbesondere im Hinblick auf die Truppe seines Bruders Golan.“

Die Familie Vach steht seit Jahrzehnten im Zentrum der nationalistisch-religiösen Siedlerbewegung. Sowohl Golan als auch Yehuda Vach besuchten die berüchtigte religiöse Militärvorbereitungsschule Bnei David im besetzten Westjordanland, die die wörtliche Versklavung der Palästinenser predigt.

Letztes Jahr war in einer sensiblen Videokonferenz mit Generälen des israelischen Südkommandos ein unbefugter Zivilist mit religiöser Kopfbedeckung zu sehen, der neben Yehuda Vach im Bild stand. Laut einem Offizier von Vach bemerkte sein direkter Vorgesetzter, Generalmajor Yaron Finkelman, den Sicherheitsverstoß eindeutig und wurde vor Wut rot, sagte aber nichts.

Finkelman, der im Januar von seinem Posten zurückgetreten ist, hat eine Geschichte der Demütigung durch Yehuda Vach.

Im Jahr 2017, als Vach stellvertretender Kommandeur der Givati-Brigade war, wurde er von seinen Vorgesetzten gerügt, nachdem Waffen aus dem Waffenlager einer Armeebasis unter seiner Verantwortung gestohlen worden waren, dem mittlerweile berüchtigten Folterlager Sde Teiman.

Da der Überfall auf die Waffenkammer von Sde Teiman der zweite innerhalb von zwei Jahren war, entschied sich der Generalstabschef, auch Vachs direkten Vorgesetzten, den Kommandeur der Givati-Brigade, zu rügen; Vachs beschämter direkter Vorgesetzter war damals ebenfalls Yaron Finkelman.

Zwei Jahre später, im Jahr 2019, wurde Yehuda Vach in einer Zeremonie auf der Gibor-Militärbasis zum Kommandeur der Brigade 769 befördert, die dann seiner Zuständigkeit unterstellt wurde. Im folgenden Jahr wurde Vach erneut gerügt, diesmal vom Generalstabschef, nachdem auch aus Gibor Waffen gestohlen worden waren.

Im September 2024 wurde Finkelman von Yehuda Vach erneut in Verlegenheit gebracht: Bis zu 300 israelische Soldaten und Rettungskräfte wurden entsandt, um seinen Bruder Golan Vach aus einem Schacht zu bergen, der eingestürzt war, während er und seine Pladot-Einheit ihre Kampagne zur Unbewohnbarmachung des Gazastreifens durchführten.

Selbst nachdem der Unfall ihre Aktivitäten in ein ungünstiges Licht gerückt hatte, verhielten sich die Brüder Vach, als seien sie über jeden Vorwurf erhaben. „Als wir den Bericht erhielten, waren wir schockiert“, gestand ein Soldat des Südkommandos gegenüber Haaretz. „Golan Vach hat die Untersuchung persönlich durchgeführt und verfasst. Er geht daraus als nichts weniger als ein Held Israels hervor, obwohl jeder weiß, dass es eine Schande und gegen alle Befehle war.“

Der südliche Befehlshaber Finkelman schrieb später, dass die Handlungen von Oberst Golan Vach unnötig und „ohne operative Dringlichkeit“ gewesen seien, lehnte jedoch eine Disziplinarmaßnahme gegen die beiden Vach-Brüder ab.

Das Büro des israelischen Armeesprechers bekräftigte, dass die von Golan Vach befehligte Pladot-Einheit für schweres Gerät „eine autorisierte Reservisten-Militärmacht“ sei, die „gemäß den Vorschriften aufgestellt“ worden sei.

„Weit vom Sieg entfernt“

Yehuda und Golan sind nicht die einzigen Vach-Brüder, die seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza und darüber hinaus Chaos anrichten. Wie Golan befehligt auch ihr jüngerer Bruder, Captain Elishav Vach, eine neu gebildete Armeeeinheit und wurde letztes Jahr in Gaza verletzt.

Elishav erlitt Verbrennungen durch eine Explosion in Rafah im südlichen Gazastreifen.

Wie seine Brüder nutzt auch Elishav Vach die Verbindungen seiner Familie und ihre militärischen Verdienste, um die Agenda der israelischen extremen Rechten voranzutreiben. Doch während Yehuda und Golan den Nebel des Krieges nutzen, um das Leben der Palästinenser in Gaza still und leise in noch schnellerem Tempo zu vernichten, lobbyiert Elishav nun in der israelischen Zivilgesellschaft, um Zustimmung für ein noch schnelleres Gemetzel zu erzeugen.

Im Juli 2024 verfasste Elishav Vach zusammen mit Dutzenden anderer israelischer Offiziere einen Beschwerdebrief an Herzi Halevi, den damaligen Stabschef, in dem sie forderten, er solle die Armee zu aggressiveren Kämpfen anweisen.

Zu diesem Zeitpunkt, etwa neun Monate nach Beginn des Völkermords, verspotteten die Offiziere die Behauptungen hochrangiger Kommandeure, Israel habe den Krieg fast gewonnen.

„Wir, die wir aus dem Feld kommen, wissen sehr gut, dass die Situation noch weit vom Sieg entfernt ist„, schrieben die Offiziere. ‚Der Feind verfügt immer noch über grenzüberschreitende Fähigkeiten, unbemannte Flugzeuge, explosive Drohnen, Mörser [und] eine riesige Tunnelinfrastruktur.“

Mit der Behauptung, dass ‘Zehntausende Terroristen am Leben sind und bereit sind, den Kampf gegen uns fortzusetzen“, fügten sie hinzu: „So sieht kein Sieg aus.“

„Haltet uns nicht auf! Lasst uns gewinnen!“, flehten Vach und seine Kameraden. Halevi soll einem Treffen mit den unzufriedenen Soldaten zugestimmt haben, dieses aber später abgesagt haben.

Im August errichteten Vach und seine anti-palästinensische Aktivistengruppe Mishelet Am ein Protestzelt vor der privaten Villa des damaligen israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant.

Als Mitte September ein Tunnelschacht über seinem Bruder Golan einstürzte, nutzte Elishav Vach die Aufmerksamkeit der Medien, um Gallant dazu aufzufordern, die Zerstörung des Gazastreifens zu verstärken oder zurückzutreten. „Verteidigungsminister, die Sicherheit des Staates Israel liegt in Ihrer Verantwortung“, rief Vach mit einem Megafon vor Gallants Anwesen. „Und Sie versagen!“

Sein Partner bei den Protesten, Oberst Hezi Nehama, schloss sich Vachs Forderung an, die Armee solle alle Beschränkungen aufheben, und forderte, diese Politik ohne Illusionen hinsichtlich der Kosten für die israelischen Bürger umzusetzen. „Wir müssen den Menschen in die Augen schauen und ihnen die Wahrheit sagen, dass es hier auf den Plätzen Israels viele Tote geben wird“, sagte Nehama gegenüber einer israelischen Siedler-Nachrichtenagentur. „Viele Männer und Frauen werden in die Reserve einberufen werden, das wird viel Geld kosten, es wird eine Wirtschaftskrise für die nächsten fünf Jahre und mehr geben.“

Tage nachdem er das Protestlager vor dem Haus von Verteidigungsminister Gallant errichtet hatte, wurde Elishav Vach im israelischen Staatsfernsehen zu seiner Protestaktion interviewt.

Die Moderatorin Ayala Hasson von Channel 11 behandelte Vach wie einen Star und gab ihm Sendezeit, um für die Einstellung aller humanitären Hilfen für Gaza zu argumentieren. „Sie verteidigen uns in einer Zeit, in der Krieg herrscht“, schmeichelte Hasson. „Sie kämpfen gegen die wahren Feinde. Und das ist wirklich inspirierend.“

Im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern Golan und Yehuda Vach vertritt Elishav Vach die Armee in keiner offiziellen Funktion und kann daher freier über seine Ziele und Bestrebungen im Inland sprechen. In einem Interview aus dem Jahr 2021 legte er sein politisches Manifest dar und erklärte, wie seine Gruppe Mishelet Am dazu beiträgt, dass Israel nicht zu einem „Staat aller seiner Bürger“ – also zu einer Demokratie – wird:

„In dem Moment, in dem man Mansour Abbas als König in der Knesset sitzen sieht, dem alle zuhören und von dem alle abhängig sind, wird einem klar, dass hier eine Lawine ins Rollen gekommen ist, die gestoppt werden muss“, Elishav Vach beklagte sich in Bezug auf einen palästinensischen Bürger Israels und Mitglied des Parlaments, dessen winzige Fraktion 2021 und 2022 die kurzlebige Koalitionsregierung unterschiedlicher Parteien unter der Führung von Naftali Bennett stützte.

Vach wetterte auch gegen Mitglieder dieser Regierung, die „Themen vorantreiben, die der jüdischen Meinung völlig zuwiderlaufen, wie gleichgeschlechtliche Ehen, Konversionen für alle, die Reform der Koscher-Gesetze und andere Themen, die die jüdische Identität aggressiv verwässern“.

Heute widmet Elishav seine Bemühungen der Vernichtung des Gazastreifens und der Eroberung weiterer arabischer Gebiete. Ende Dezember 2024 wurde der jüngere Vach dabei gefilmt, wie er am Ufer des Litani-Flusses im Libanon einen Myrtenbaum pflanzte, um, wie er sagte, „Präsenz zu zeigen und die Realität zu bestimmen“.

Vach ist auch Schirmherr und Spendensammler für Midbara Ka’Eden, ein religiöses Seminar in der südlichen Stadt Mitzpeh Ramon, das von dem Hassprediger Rabbi Tzvi Kostiner geleitet wird.

Kostiner hat dazu aufgerufen, Homosexuelle aus ihren Arbeitsplätzen zu vertreiben und die vorzeitige Freilassung des jüdischen Terroristen Amiram Ben-Uliel zu fordern.

Letzterer wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er 2015 einen palästinensischen Vater, eine Mutter und ihr einjähriges Kind verbrannt hatte: Saad, Riham und Ali Dawabsha aus dem Dorf Duma im nördlichen Westjordanland.

Anfang November entließ Netanjahu Gallant aus dem Verteidigungsministerium. Tage später wurde Elishav Vachs Anti-Gallant-Protestpartner Hezi Nehama, ein Offizier der Reserve, offenbar wegen seiner Kritik, seine Vorgesetzten seien in Gaza nicht aggressiv genug, aus dem Militärdienst entlassen.

Vachs eigener Stern stieg jedoch weiter. Später im November wurde Elishav Vach bei einer Sitzung des Oberrabbinats Israels gefeiert, wo er von Kalman Bar, dem neuen Oberrabbiner Israels, gesegnet und gelobt wurde.

Der jüngere Vach hat sich auch offener als seine Brüder über den Einfluss des Clans innerhalb und außerhalb der Armee geäußert.

„In der letzten Runde [der Kämpfe] waren wir mehr oder weniger 20 Personen im [Gaza-Streifen], aus der engen Familie, sehr viele hochrangige Offiziere“, sagte Elishav 2024 im israelischen Radio.

Ein Familienunternehmen

Ein Teil der Familiengeschichte der Vachs wurde offenbar als zu kontrovers für die Ausstrahlung angesehen, denn das Interview wurde genau in dem Moment ungeschickt unterbrochen, als Elishav auf die weniger bekannten zionistischen Aktivitäten der Familie anspielte.

Im selben Interview vom September 2024 erwähnte Elishav, dass sein älterer Bruder Golan, wenn er nicht gerade daran arbeitete, Araber aus Palästina zu vertreiben, gemeinsam mit ihrem Vater Shalom Vach daran arbeitete, sie durch jüdische Einwanderer aus dem Ausland zu ersetzen. „Parallel zu seinen militärischen Aktionen setzt er die Arbeit meines Vaters fort, er ist ein Partner in seiner Arbeit“, sagte Elishav gegenüber Radio 103.

Mitte der 1980er Jahre stand Shalom Vach an der Spitze des Stadtrats von Kiryat Arba, einer der ersten ausschließlich jüdischen Siedlungen, die nach der Eroberung des Westjordanlands durch Israel 1967 gegründet wurden.

Nach seiner Wahl war Shalom Vachs erster Schritt, eine Koalition mit der jüdisch-supremacistischen Kach-Partei von Meir Kahane zu bilden und „alle arabischen Arbeiter, die bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt waren, sowie arabische Arbeiter in anderen Einrichtungen der Stadt sofort zu entlassen“, wobei er versprach, „nur noch Genehmigungen an Unternehmen zu vergeben, die versprechen, nur Juden zu beschäftigen“.

„Jeder von uns hat einen Kahane im Kopf“, sagte Shalom Vach zu Kahanes erstem Biografen, dem Haaretz-Reporter Yair Kotler. Auf die Frage, wie er sich von Kahane unterscheide, antwortete Vach, dass er es vorziehe, dass Israel zuerst alle Juden der Welt aufnehme und erst dann ein ausschließlich jüdischer theokratischer Staat werde. ‚Es gibt keinen Zweifel‘, erklärte Vach. “Rette erst den Körper, dann die Seele.“

1996 gründete der Patriarch der Familie Vach gemeinsam mit Rabbi Oury Cherki, dem geistigen Führer der jüdischen Führungsfraktion der regierenden Likud-Partei, die staatlich finanzierte gemeinnützige Organisation Israel Immigrant Absorption.

Im Rahmen seiner Tätigkeit für Israel Immigrant Absorption fliegt Shalom Vach regelmäßig nach Frankreich, um „von Haus zu Haus zu gehen und Menschen zusammenzutreiben, um sie ins Land Israel zurückzubringen“.

Frankreich ist seit langem ein Hauptziel von israelisch unterstützten zionistischen Gruppen, die Mitglieder der großen französischen jüdischen Gemeinde dazu bringen wollen, ihre Heimat zu verlassen, um sich in Israel niederzulassen und sich dem demografischen Krieg Israels gegen die einheimischen Palästinenser anzuschließen.

Die Konzentration der Familie Vach auf Frankreich ist kein Zufall.

In diesem Beitrag auf Twitter/X vom März 2024 ist Yehuda Vach zusammen mit seinem Vater Shalom und seiner Mutter Liat Vach zu sehen, die vom israelischen Armeeradiojournalisten Shir Bitton als Siedler aus Belgien bzw. Frankreich identifiziert werden.

Im vergangenen Sommer forderte Shalom Vachs Partner Cherki israelische Soldaten öffentlich auf, die Sicherheit palästinensischer Zivilisten in Gaza zu missachten. „In der Bevölkerung, von der wir hier sprechen, gibt es keine Unbeteiligten. Letztendlich ist es eine ganze Kultur, die Mord und Barbarei als Ideologie lehrt, und so erzieht sie ihre Kinder von Kindesbeinen an“, sagte Cherki gegenüber dem israelischen Sender Channel 11. “Wenn man das Leben seiner Soldaten riskiert, um die Zivilisten des Feindes nicht zu verletzen, ist man nicht wirklich moralisch. Man ist ein Verbrecher.“

Rabbi Cherki erklärte auch, dass es für israelische Soldaten „obligatorisch“ sei, Palästinenser leiden zu lassen. „Manchmal gibt es eine moralische Verpflichtung, anderen Leid zuzufügen, wenn man sich in einem Krieg zwischen Gut und Böse befindet“, meinte Cherki.

Da es nach dem Holocaust keine „Rache“ gegeben habe, habe sich „in der Welt das Gefühl entwickelt, dass das Böse siegt. In dem Moment, in dem es Rache gibt, weiß man, dass es Gerechtigkeit in der Welt gibt. Und dass man die Macht hat, sie zu schaffen.“

Golan Vach fährt fort, ähnliche verdrehte Rechtfertigungen für die Vernichtung des Gazastreifens zu liefern.

„Wir sind in der Lage, gegenüber den Bewohnern Gazas hart vorzugehen, weil wir Menschenfreunde und Lebenssuchende sind“, sagte Vach im September 2024 gegenüber einer jüdischen Nachrichtenseite. “Sie zu bekämpfen ist eine Möglichkeit, die Menschheit zu lieben.“

Wenn Golan nicht gerade palästinensische Häuser in die Luft sprengt oder zum Völkermord aufruft, erhält er von der Siedlergruppe seines Vaters, Israel Immigrant Absorption, ein ordentliches Gehalt, um Juden aus englischsprachigen und lateinamerikanischen Ländern zu missionieren.

Laut Golan Vach „wirkt sich der derzeitige Krieg auf die ganze Welt aus“ und führt dazu, dass „Tausende Juden nach Israel zurückkehren“.

Das Gesicht der israelischen Propaganda

Als Partner und Nachfolger seines Vaters fliegt Vach über vier Kontinente, um junge Juden davon zu überzeugen, ihre Heimatländer zu verlassen und nach Israel zu ziehen, „weil die giftige, vergiftete Atmosphäre es ihnen nicht mehr erlaubt, dort zu leben“.

In seiner zivilen Arbeit nutzt Vach den Ruhm, den er sich durch seine militärischen Heldentaten als ehemaliger Chef der Rettungstruppe der Armee erworben hat.

Das israelische Staatsfernsehen beschreibt ihn als „das Gesicht, das die Welt am meisten mit der IDF verbindet“. Es war dasselbe Gesicht, das die israelische Armee nach dem 7. Oktober 2023 einsetzte, um ausländische Diplomaten und Nachrichtenagenturen von Gräueltaten gegen israelische Säuglinge zu überzeugen, die nie stattgefunden hatten und nur kranke Fantasievorstellungen von Vach waren.

Nach den Anschlägen vom 7. Oktober war Golan Vach der erste israelische Beamte, der VIP-Touren und Pressereisen zum Kibbuz Be’eri leitete und falsche Geschichten erfand, wonach er persönlich die Leichen von acht israelischen Babys geborgen habe, die angeblich von palästinensischen Kämpfern verbrannt worden waren, sowie die Leiche eines neunten israelischen Babys, das angeblich verbrannt und enthauptet worden war.

In einem Interview starrt Vach direkt in die Kamera und behauptet, mehrere nicht existierende „enthauptete Babys“ gesehen zu haben.

Eine Untersuchung von The Electronic Intifada vom Juni 2024 enthüllte, dass Vachs Lügen zwei Zwecken dienten. Der erste war, die peinliche Wahrheit zu verschleiern – dass die verbrannten Leichen im Haus des Kibbuzbewohners Pessi Cohen nicht Säuglingen gehörten, sondern einer Gruppe israelischer Gefangener, die auf Befehl von Brigadegeneral Barak Hiram durch israelische Panzergranaten verbrannt worden waren.

Der zweite Zweck bestand darin, Zustimmung für den darauf folgenden Völkermord in Gaza zu schaffen. Vach belog nacheinander jede Reisegruppe über die Evakuierung nicht existierender verbrannten Babys und argumentierte dann, dass ihr schreckliches Leiden eine maximalistische Reaktion Israels rechtfertige.

„Wir müssen diese Region säubern, nicht nur den Bereich um den Kibbuz“, sagte Vach einer britischen Zeitung.

„Wir können nicht dieselben demokratischen Mittel einsetzen, die die Welt einsetzt“, sagte er gegenüber CBN News, einem christlich-zionistischen Sender mit Sitz in den USA.

In einem Interview mit einer anderen britischen Zeitung verpackte Vach eine seiner erfundenen Gräueltaten in einen Aufruf zur ethnischen Säuberung mit nur 28 Worten: “Ich habe nicht nur gesehen, wie ein Baby von der Hamas enthauptet wurde, ich habe es in meinen Händen gehalten. Deshalb muss diese Region von diesen Menschen gesäubert werden.“

Lügen über den Supernova-Rave

Zusätzlich zu seinen Blutverleumdungen über die Schlacht bei Be’eri am 7. Oktober 2023 schrieb Vach auch andere Gräueltaten den palästinensischen Kämpfern zu, die am selben Tag das Supernova-Musikfestival angegriffen hatten.

Die israelische Armee behauptet, dass Hamas-Kämpfer etwa 200 der rund 3.500 Festivalbesucher getötet hätten, die meisten davon mit Sturmgewehren.

In den folgenden Wochen behauptete Vach, persönlich die verkohlten Leichen junger israelischer Partygänger vom Festivalgelände geborgen zu haben. „Wir hatten es hauptsächlich mit verbrannten Menschen zu tun. Das Feuer brannte noch, und in der Umgebung der Party und außerhalb lagen Haufen von verbrannten Menschen“, erzählte Vach der israelischen Tageszeitung Makor Rishon im Oktober 2023. „Das war kein zufälliger Brand, der sich aufgrund der Schüsse ausbreitete. Die abscheulichen Terroristen nahmen Verwundete und Tote, stapelten sie auf und zündeten sie an.“

Vach erklärte nie, wie die leicht bewaffneten Kämpfer die enorme Menge an Treibstoff oder Brandbeschleuniger transportieren oder beschaffen konnten, die für eine solche Massenverbrennung erforderlich gewesen wäre – und die Medien, die seine Lügen unhinterfragt wiedergaben, fragten im Allgemeinen auch nicht danach.

Die britische Zeitung Daily Express veröffentlichte ebenfalls als Tatsache Vachs Behauptung, dass auf dem Gelände des Supernova-Festivals „Leichen zusammengetragen, erschossen und dann verbrannt wurden, während die Terroristen keine Gnade zeigten“. In dieser Version behauptete Vach, „mindestens 65 junge Jungen und Mädchen aufgestapelt und zusammen verbrannt“ gesehen zu haben.

Auf der israelischen Nachrichtenseite „The Times of Israel“ berichtete Chefredakteur David Horovitz, dass Vach „120 Leichen aus einem von der Hamas errichteten Scheiterhaufen mit ihren Opfern beim Supernova-Open-Air-Musikfestival“ entfernt habe. Horovitz schrieb, dass „Vach und sein Team die Leichen aus dem Scheiterhaufen zogen, wie er so ruhig wie möglich erklärte, damit sie nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannten“.

Vach machte dieselbe Aussage gegenüber einem israelischen Siedler-Nachrichtenportal. „Mehr als 120 junge Menschen wurden gesammelt und auf dem Musikfestival verbrannt“, behauptete Vach gegenüber Channel 7. „Wir haben unsere Schuhe verbrannt, als wir versuchten, sie alle herauszuholen.“

Tatsächlich wurden die Leichen von etwa 18 Israelis auf dem Parkplatz des Supernova-Geländes in und um einen Krankenwagen geborgen, den palästinensische Kämpfer mit Schüssen, Granaten und RPG-Raketen angegriffen hatten, berichtete Aviyah Margolin, eine Überlebende des Angriffs, dem israelischen Staatsfernsehen Kan. told Israel state TV Kan.

Die später aus dem ausgebrannten Fahrzeug geborgenen Leichen waren vollständig verbrannt, aber die verkohlten Leichen wurden an Ort und Stelle gefunden, jedoch nicht zu Haufen aufgeschichtet.

Mehrere online erhaltene Videos, die angeblich in der Nacht des 7. Oktober am Supernova-Gelände aufgenommen wurden, scheinen israelische Rettungskräfte zu zeigen, die die verkohlten Überreste von etwa zwei Dutzend Leichen dokumentieren. Keine der verkohlten Leichen in den Videos scheint in Haufen angeordnet zu sein.

Wenn es außer Golan Vach noch andere israelische Ersthelfer gab, die aussagten, am 7. Oktober beim Supernova-Festival Haufen verkohlter Leichen gesehen zu haben, sind ihre Berichte im Internet nicht erhalten geblieben.

Im November 2023 gab die israelische Regierung zu, dass sie die Leichen von mindestens 200 palästinensischen Kämpfern verbrannt und zunächst als israelische Todesopfer gezählt hatte.

„Wir hatten ursprünglich gesagt, dass wir bei dem grausamen Angriff der Hamas auf unser Volk am 7. Oktober 1.400 Opfer zu beklagen hatten, und jetzt haben wir diese Zahl auf 1.200 korrigiert, weil wir erkannt haben, dass wir zu hoch geschätzt haben, dass wir einen Fehler gemacht haben“, sagte der Sprecher der israelischen Regierung, Mark Regev, gegenüber MSNBC. “Es gab tatsächlich Leichen, die so stark verbrannt waren, dass wir dachten, es seien unsere, aber letztendlich handelte es sich offenbar um Hamas-Terroristen.“

Im selben Monat gab die israelische Polizei zu, dass mindestens ein israelischer Militärhubschrauber am 7. Oktober wahllos auf Menschen beim Supernova-Festival geschossen hatte, angeblich um „Terroristen“ zu treffen, dabei aber eine unbekannte Anzahl von Zivilisten traf.

Im Januar 2024 berichtete die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth, dass am 7. Oktober israelische Panzer, Drohnen und Hubschrauber „etwa 70 Fahrzeuge“ palästinensischer Kämpfer auf dem Weg zurück nach Gaza in die Luft gesprengt hätten und dass bei diesen Angriffen wahrscheinlich auch viele Israelis verbrannt seien.

In den letzten Monaten hat die israelische Armee Stichproben von Leichensäcken untersucht, von denen sie glaubt, dass sie die Überreste palästinensischer Kämpfer enthalten, die sie am 7. Oktober 2023 getötet hat, und festgestellt, dass sie auch die DNA von toten Israelis enthalten, wie die Zeitung Anfang dieses Monats berichtete.

Israelische Beamte sind nun uneinig darüber, ob sie alle 1.660 Säcke in der Sde Teiman-Basis sowie mehr als die Hälfte der 350 Säcke, die sich in der Shura-Basis befinden und von denen bisher angenommen wurde, dass sie die Leichen israelischer Opfer enthalten, erneut untersuchen sollen.

Im Dezember 2024 enthüllte der Bericht der israelischen Armee über den Angriff auf das Supernova-Festival, dass eine beträchtliche Anzahl der vor Ort geborgenen Leichen offenbar nachträglich dorthin gebracht worden waren und nicht von Menschen stammten, die bei der Party getötet worden waren.

In Aufnahmen, die vom israelischen Staatsfernsehen Kan veröffentlicht wurden, ist Brigadegeneral Ido Mizrahi zu hören, wie er Armeeangehörigen mitteilt: „220 bis 230 Leichen wurden dort geborgen. Das ist die ungefähre Zahl, die wir aus dem [Supernova]-Gelände selbst geborgen haben, etwas weniger standen in Verbindung mit der Party.“

„Mit anderen Worten, im Laufe dieses Tages wurden sehr viele Leichen zu diesem Gelände transportiert, ich habe keine Ahnung, warum“, fügte Mizrahi hinzu.

Weder Kan noch andere israelische oder ausländische Medien haben bisher hinterfragt, warum die Leichen der getöteten Israelis zum Supernova-Gelände transportiert und dort zurückgelassen wurden.

Die gesammelten Beweise deuten darauf hin, dass Golan Vach Lügen über palästinensische Kämpfer erfunden hat, die Dutzende von Nova-Partygästen zu Haufen zusammengetrieben und in Brand gesteckt hätten. Wie bei seinen Falschmeldungen über Be’eri geht es Vach darum, Palästinenser als skrupellose Barbaren darzustellen, die aus Rache einen Völkermord verdienen, und die israelischen Streitkräfte zu decken, die an diesem Tag viele ihrer eigenen Bürger mit Raketen und Mörsern verbrannt haben.

In einem Interview mit dem christlich-zionistischen Mega-Spendenbeschaffer Mike Evans, das im November 2023 veröffentlicht wurde, behauptete Vach auch, dass palästinensische Kämpfer Supernova-Partygäste im Barbereich des Festivals vergewaltigt hätten. „Sie haben einige Frauen auf diesen Kühlschränken vergewaltigt“, sagte Vach und zeigte auf eine Gruppe großer roter Kühlschränke.

Eine Frau, die sich in einem der Kühlschränke des Festivals versteckt hatte, sagte aus, dass sie mitbekam, wie andere Partygäste im Barbereich von palästinensischen Kämpfern erschossen wurden. „Ich höre, wie jemand einen Kühlschrank öffnet, und eine Frau sagt: ‚Warum? Warum? Warum?‘ Und dann – peng, peng, peng“, sagte die 24-jährige Elinor Gambarian. „Das Böse in Person, direkt vor deinen Augen. Ich verstehe alles, ich sehe nichts.“

Gambarian sagt, dass bei dem Angriff auf den Barbereich auch Granaten eingesetzt wurden und dass sie, als sie nach sechs Stunden aus ihrem Versteck kam, viele Leichen sah. Obwohl Gambarian keine grausamen Details der Schrecken, die sie laut eigenen Angaben miterlebt hat, verschweigt, behauptet sie nicht, sexuelle Übergriffe im Bereich der Kühlschränke gehört zu haben.

Vach berichtete The Daily Express außerdem, dass er persönlich Dutzende Leichen israelischer Frauen gesehen habe, die nackt ausgezogen und gefesselt waren, was darauf hindeute, dass palästinensische Kämpfer sie vergewaltigt und hingerichtet hätten. „Ich kann auch bezeugen, dass ich etwa 100 Frauen gesehen habe, die gefesselt und nackt waren“, erklärte Vach. „Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, bevor sie getötet wurden.“

In einem weiteren Interview nur wenige Tage später reduzierte Vach unerklärlicherweise die Zahl der Frauen, die er angeblich mit eigenen Augen gesehen hatte und die nackt und gefesselt waren, von „etwa 100“ auf nur zwei. „Ich habe zwei Frauen gesehen, deren Arme auf dem Rücken gefesselt waren“, sagte Vach. „Völlig nackt.“

Nur ein weiterer Israeli hat behauptet, persönlich Frauen gesehen zu haben, die beim Supernova-Festival an Bäume gefesselt waren. In einem Bericht der Association of Rape Crisis Centers in Israel vom Februar 2024 heißt es, dass der israelische Landwirt Rami Davidian die Leichen von sechs oder mehr Frauen „nackt“ gesehen habe. „Ihre Hände waren mit Kleidungsstücken oder Decken an den Baum gefesselt, oder sie standen, lehnten sich an den Baum oder waren daran gefesselt.“

Im [Propagandafilm über Gräueltaten Screams Before Silence](https://electronicintifada. net/blogs/ali-abunimah/debunking-screams-sile… eryl-sandbergs-7-oct-mass-rape-film) behauptet Davidian, der von der milliardenschweren ehemaligen Facebook-Führungskraft Sheryl Sandberg erzählt wird, der einzige Zeuge eines Verbrechens gewesen zu sein, bei dem nicht weniger als 30 Frauen vergewaltigt und ermordet wurden, was eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Behauptung von „sechs oder mehr“ darstellt. Davidian behauptete außerdem, den Tatort manipuliert zu haben, indem er alle nackten Leichen umpositionierte und verdeckte, „damit niemand sonst sehen konnte, was ich gesehen hatte“.

Im April sagte der israelische Fernsehsender Channel 13 die Ausstrahlung einer 50-minütigen Dokumentation ab, die Davidian als Betrüger entlarvte, der durch erfundene Geschichten über die Anschläge vom 7. Oktober zu Ruhm und Reichtum gekommen war. „Das sind keine leichten Übertreibungen“, schrieb der Channel-13-Journalist Raviv Drucker, nachdem die Enthüllungsreportage, die sein Team mühsam produziert hatte, vom Geschäftsführer des Senders gestoppt worden war. „Das sind Geschichten, die von Anfang bis Ende erfunden sind. Haarsträubende Geschichten, die niemals passiert sind.“

Wie seine Lügen über israelische Babys, die am 7. Oktober geköpft und verbrannt worden seien, wurden auch Golan Vachs unbegründete Behauptungen, er habe an diesem Tag persönlich Massen von israelischen Vergewaltigungsopfern gesehen, dazu benutzt, um unkritische Unterstützung für die Vernichtung des Gazastreifens durch Israel aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Israel steht immer noch hinter ihnen

Vach war auch dafür verantwortlich, die ultraorthodoxe Gruppe ZAKA mit der Bergung der Leichen der am 7. Oktober getöteten Israelis zu beauftragen, wodurch die speziell für diese grausige Aufgabe ausgebildete Einheit des Heimatfrontkommandos der Armee außen vor blieb. Neben Vach selbst waren die Ersthelfer von ZAKA für einige der grauenhaftesten Lügen verantwortlich, die über die Ereignisse dieses Tages verbreitet wurden.

Obwohl die Lügen von ZAKA gründlich widerlegt wurden, wird der Oberst, der sie auf das Schlachtfeld gebracht und seinen Prominentenstatus genutzt hat, um Politiker und Nachrichtenteams aus aller Welt von schrecklichen Gräueltaten zu überzeugen, die nie stattgefunden haben, von hochrangigen israelischen Beamten immer noch als vertrauenswürdige Informationsquelle zitiert.

Insbesondere Netanjahu stützt sich auf Golan Vachs Erfindungen, wenn er regelmäßig im Internet, vor dem US-Kongress und vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholt, dass am 7. Oktober „Babys lebendig verbrannt wurden“.

Zuletzt äußerte Netanjahu diese Behauptung am 4. Februar im Weißen Haus, wo Präsident Donald Trump dazu aufrief, die ethnische Säuberung des Gazastreifens zu vollenden.

Zweifellos als Folge dieser ständigen Wiederholungen verbreiten führende US-Politiker weiterhin diese Lüge, wie beispielsweise Senator Chuck Schumer, derzeit der ranghöchste gewählte Demokrat, kürzlich in einer Folge der ABC-Sendung „The View“.

Die Enthüllung der Lügen von Golan Vach durch Electronic Intifada im Juni 2024 blieb jedoch in Israel nicht unbemerkt.

Nach Vachs Verletzung im September 2024 kopierte eine Gruppe ehemaliger Sprecher der israelischen Regierung ein Foto von Vach, das exklusiv von EI veröffentlicht worden war, und verwendete es in einem Videoclip, den sie veröffentlichten und in dem sie Vach als „Helden Israels“ lobten.

Im folgenden Monat gab eine Sendung des israelischen Staatsfernsehens zu, dass Vachs erfundene verbrannten Babys „eine der schmerzhaftesten Fälschungen des 7. Oktober“ waren, wobei nicht bedauert wurde, dass seine Lügen dazu benutzt wurden, die Unterstützung für die darauf folgende Völkermordkampagne zu festigen, sondern dass sie „später gegen uns als Beweis für unsere Unzuverlässigkeit verwendet wurden“.

„Im Nachhinein wissen wir, dass es nicht passiert ist“, erklärte Guy Zohar, Moderator von ‚On the Other Hand‘. „Aber andererseits hat die Welt darüber berichtet, als ob es geschehen wäre.“

Fast ein Jahr, nachdem The Electronic Intifada im Juni 2024 erstmals enthüllte, dass Vach die Falschmeldung über die verbrannten Babys erfunden hatte, um Brigadegeneral Barak Hiram zu decken, der sieben gefangene Zivilisten im Kibbuz Be’eri verbrannt hatte, wird dieser Verrat nun erstmals auf Hebräisch aufgedeckt.

„Ist es für uns vielleicht einfacher, über falsche Geschichten von acht verbrannten Babys zu sprechen als über die Entscheidung, die Bewohner des Kibbuz zu Tode zu beschießen?“, fragt der israelische Journalist Israel Frey in einem Instagram-Video, das er heute veröffentlicht hat.

„Die Horrorgeschichten, die verbreitet wurden und immer noch weltweit vermarktet werden, haben genau das erreicht, was sie bezwecken sollten: Wut, Entmenschlichung und Rachegelüste, die als Rechtfertigung für die Besetzung des Gazastreifens und als Lizenz zum Töten dienen“, schließt Frey. “So wurde der Völkermord gerechtfertigt.“

Bis heute stützt sich die israelische Regierung weiterhin auf Golan Vach, den größten Verleumder des 7. Oktober, um zu erklären, was an diesem Tag tatsächlich geschah.

Bei der ersten jährlichen Gedenkfeier des israelischen Parlaments zu diesen Ereignissen wurde Vach vom Knesset-Sprecher Amir Ohana rekrutiert, um „eine Unterrichtung für die in Israel stationierten Botschafter“ zu halten.

Als das Waffenstillstandsabkommen vom Januar 2025 seine weitreichenden Pläne für Gaza zu durchkreuzen drohte, wiederholte ein frustrierter Oberst Vach seine Gräueltaten vom 7. Oktober und fügte hinzu, dass diese sogar noch schlimmer gewesen seien als der Holocaust der Nazis. „Das sind keine Menschen, so wie sie Frauen, Babys und alte Menschen behandelt haben“, sagte Vach in einem Podcast von Gabe Groisman, Anwalt und Schwiegersohn von Simon Falic, einem der wichtigsten Geldgeber von Premierminister Benjamin Netanjahu und der jüdisch-supremacistischen Kahane-Bewegung.

„Sie sollten die Bilder der Hamas-Führer ersetzen und Hitlers Bild doppelt und dreifach aufhängen. Denn was sie gerade tun, ihre Absichten gegenüber uns und der freien Welt sind schlimmer als die der Nazis“, rief Golan Vach aus. “Die Nazis wollten nicht alle vernichten, zerstören, töten. Sie wollten herrschen. Sie wollten kontrollieren. Sie wollten erobern! Sie [die Hamas] wollen nicht nur das. Sie wollen, dass alle dem Dschihad unterworfen sind. Und mit solchen Leuten haben wir es zu tun.“

Für Vach liegt die Schuld für den Völkermord nicht bei den Nazis oder den Israelis, sondern beim palästinensischen Volk, das, wie er behauptet, „uns den Weg in die totale Auslöschung ebnet“.

Vachs revisionistische Schönfärbung Hitlers – im Dienste der Rechtfertigung der Auslöschung der Palästinenser – erinnert an Netanjahus eigene weit verurteilte Äußerungen vor einem Jahrzehnt, mit denen er auf verabscheuungswürdige Weise die Schuld für den Holocaust von den deutschen Führern auf die Palästinenser abgewälzt hatte.

Auf E-Mail-Anfragen dieses Reporters zu den unbegründeten Behauptungen, die er wiederholt aufgestellt hat, lehnte Golan Vach eine Antwort ab und verwies auf das Büro des israelischen Militärsprechers.

Im Januar nahm eine Koalition aus israelischen Abgeordneten der Regierung und der Opposition diejenigen ins Visier, die Israels Lügen über den 7. Oktober aufdecken wollten, und verabschiedete ein Gesetz, das die „Leugnung“ der offiziellen zionistischen Darstellung der Ereignisse dieses Tages mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft.

Das Gesetz legt nicht fest, welche israelischen Behauptungen über diesen Tag nun als Straftat gelten. Im Januar behauptete ein israelischer Beamter, dass am 7. Oktober mindestens 600 Israelis enthauptet worden seien.

Yehuda Vach, der für die Zerstörung eines Großteils des nördlichen Gazastreifens verantwortlich ist, hat nun die Unterstützung des neuen israelischen Verteidigungsministers und des Stabschefs der Armee erhalten, um die Zerstörung des restlichen Gazastreifens voranzutreiben.

Im März zerstörten Soldaten unter Vachs Befehl das türkisch-palästinensische Freundschaftskrankenhaus im Zentrum von Gaza und richteten 15 palästinensische Sanitäter und Helfer im Süden Gazas hin, die sie zusammen mit ihren Krankenwagen begruben.

Dass die Brüder Vach – Golan, Yehuda und Elishav – von der Armee nicht für ihre Lügen und Subversionen bestraft, sondern von politischen Führern gelobt und befördert werden und weitere Kriegsverbrechen begehen dürfen, zeigt, dass die offizielle israelische Führung ihre genozidalen Bestrebungen teilt.

Israelische Soldaten, die von Haaretz über die Zerstörungen befragt wurden, die sie im Gazastreifen angerichtet hatten, interpretierten die Brüder Vach als eine Art halb-rebellische Miliz, eine Vorhut innerhalb der Armee.

Wie der erfahrene Kolumnist der Zeitung, Gideon Levy, feststellte, sind die Macht und die Straffreiheit, mit der die Familie Vach prahlt, jedoch ein täglicher Beweis dafür, „dass Israel hinter ihnen steht“.

David Sheen ist Autor des Buches „Kahanism and American Politics: The Democratic Party’s Decades-Long Courtship of Racist Fanatics“ (Kahanismus und amerikanische Politik: Die jahrzehntelange Umwerbung rassistischer Fanatiker durch die Demokratische Partei).

Übersetzt mit Deepl.com

