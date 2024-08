https://www.middleeastmonitor.com/20240815-stop-now-today-son-of-holocaust-survivor-demands-end-to-gaza-genocide/



Jetzt aufhören, heute: Sohn eines Holocaust-Überlebenden fordert Ende des „Gaza-Völkermordes“

15. August 2024

Mark Etkind, der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, spricht während einer pro-palästinensischen Kundgebung im Zentrum Londons, die nach dem jüngsten israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt, in der Hunderte von Palästinensern Zuflucht gefunden hatten, am 12. August 2024 in London, Vereinigtes Königreich, stattfand. [Burak Bir – Anadolu Agency]

Seit über 10 Monaten überschwemmen entsetzliche Bilder von Tod und Zerstörung in Gaza die sozialen Medien, und viele jüdische Menschen auf der ganzen Welt haben sich erhoben, um Israels Behandlung der Palästinenser zu verurteilen.

Für Mark Etkind, den Sohn eines Holocaust-Überlebenden, benutzen Tel Aviv und seine Verbündeten, insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich, das, was Juden während des Zweiten Weltkriegs durchmachten, um ihre Aktionen im Gazastreifen zu rechtfertigen, bei denen seit dem 7. Oktober bisher über 40 000 Palästinenser getötet wurden.

Etkind nahm an einer pro-palästinensischen Kundgebung im Zentrum Londons teil, die nach dem jüngsten israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt stattfand, in die sich Hunderte von Palästinensern geflüchtet hatten.

Bei dem Angriff am frühen Morgen wurden über 100 Menschen getötet.

Laut Etkind, dessen Vater das Ghetto von Lodz und mehrere Konzentrationslager, darunter Buchenwald, überlebt hat, ist es besonders empörend, dass die israelische Regierung und ihre Unterstützer – Großbritannien und die USA – das, was Millionen von Juden im Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben, dazu benutzen, um irgendwie zu rechtfertigen, was Israel derzeit in Gaza tut“.

STELLUNGNAHME: Sadistische Gewalt im Krieg: Die israelische Aggression in Gaza

„Mit anderen Worten, sie benutzen einen Völkermord aus dem letzten Jahrhundert, um einen Völkermord heute zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine größere Beleidigung für die Erinnerung an den Holocaust gibt, als einen weiteren Völkermord auf dieser Grundlage zu rechtfertigen“, sagte er gegenüber Anadolu.

Er kritisierte die westlichen Mächte dafür, dass sie Israel „unnachgiebig“ bewaffnen und unterstützen, während sie leere Forderungen nach einem Waffenstillstand stellen.

„Wenn Sie wollen, dass ein verrücktes Kleinkind aufhört, Dinge in Ihrem Haus zu zerstören, geben Sie ihm keine Flammenwerfer und Maschinengewehre“, sagte er.

„Ich fürchte, die britische und die amerikanische Regierung sind direkt verantwortlich für den Tod von vielleicht 100.000 Menschen im Gazastreifen.

Die überwiegende Mehrheit der in Gaza getöteten Palästinenser waren Frauen und Kinder, während ganze Stadtviertel unter dem israelischen Bombardement in Schutt und Asche gelegt wurden, nachdem die Widerstandsgruppe Hamas mit einem grenzüberschreitenden Angriff den aktuellen Konflikt ausgelöst hatte.

Israel hat außerdem strenge Beschränkungen für die Einreise und den Transport von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen verhängt, was zu einem akuten Mangel an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten führt.

Normalisierung des Massenmords

Neben der Gefahr, der die Palästinenser im Gazastreifen durch die israelischen Angriffe tagtäglich ausgesetzt sind, ist die Situation laut Etkind auch für den Rest der Welt beunruhigend.

„Ich mache mir wirklich Sorgen um die Menschheit, denn sie normalisiert den Massenmord in einer Weise, wie wir sie in der gesamten Zivilisation noch nie erlebt haben“, warnte er.

Es müsse mehr getan werden, um die Politiker zum Handeln zu bewegen. In Großbritannien hätten wir gerade eine Regierung gewählt, die unmissverständlich erklärt habe, dass sie dies weiterhin unterstützen werde.

„Ich denke, wir sollten sehr, sehr verängstigt sein, nicht nur für die Menschen in Gaza, sondern für uns alle, weil wir nicht mehr tun, um das zu stoppen.

Etkind betonte, dass die Menschen das Recht haben, zu handeln, wenn sie von einem Völkermord Kenntnis haben, und schlug vor, dass jede Institution in Großbritannien geschlossen werden sollte, „bis der Völkermord aufhört“.

„Dieser Völkermord muss jetzt, heute, gestoppt werden, und unsere Politiker müssen jetzt, heute, Maßnahmen ergreifen“, sagte er.

Nicht in unserem Namen

Jane, eine weitere Demonstrantin, sagte in einem Gespräch mit Anadolu, dass der Angriff auf eine Schule in Gaza am Wochenende ein weiterer Schritt auf einer langen Liste unentschuldbarer Ereignisse sei.

„Er unterscheidet sich nicht von dem, was wir seit 1948 erlebt haben. Es unterscheidet sich nicht von dem, was wir seit dem 7. Oktober, 8. Oktober erlebt haben. Es ist unmenschlich“, betonte sie.

Jane betonte, dass die Länder sich stärker für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einsetzen müssten, was für einige Länder, die von ihren Verbindungen zu Tel Aviv oder Waffenlieferungen an Israel abhängig seien, nicht einfach sei.

„Solange diese Verbindungen nicht gekappt werden, wird dies nicht geschehen. Es ist eine Notwendigkeit, diese Verbindungen zu kappen“, fügte sie hinzu.

Montag, ein Universitätsstudent, der ebenfalls an der Demonstration teilnahm, nannte den Schulstreik „einen weiteren Fall israelischer Barbarei“.

Es sei eine deutliche Erinnerung daran, dass die Menschen in Großbritannien alles in ihrer Macht Stehende tun müssten, um Waffenverkäufe und -lizenzen an Israel zu stoppen, sagte sie. „Denn all diese Bomben, die abgeworfen werden, massakrieren Babys und zerfetzen ihre Körper.“

„Viele Leute behaupten gerne, dass dieser Völkermord im Namen der jüdischen Sicherheit geschieht. Und ich sage, das ist nicht wahr“, sagte sie und trug ein Schild mit der Aufschrift ‚Nicht in unserem Namen‘.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

