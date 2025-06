https://strategic-culture.su/news/2025/06/18/definition-of-insanity-reading-neocon-think-tank-report-on-russia/



Die Definition von Wahnsinn – einen Bericht eines neokonservativen Thinktanks über Russland lesen

Ian Proud

18. Juni 2025

Machen wir weiter wie bisher und hoffen auf ein anderes Ergebnis

Es gibt offenbar keine Belege dafür, dass Albert Einstein jemals gesagt hat: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Und doch trifft dieser Ausspruch immer dann zu, wenn ein neokonservativer Think Tank einen neuen Bericht mit Rezepten für den Umgang mit Russland vorlegt.

Das war meine Reaktion, als ich kürzlich den Bericht „Russian Reality Check: how to destabilise the Kremlin“ las, der im April von der britischen Henry Jackson Society veröffentlicht wurde.

Er enthält keine neuen Ideen, und alles, was darin vorgeschlagen wird, wurde bereits versucht.

Konkret wird vorgeschlagen, dass Europa seine Bemühungen verstärkt, um wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben, interne Meinungsverschiedenheiten und einen Regimewechsel zu schüren, Cyber- und verdeckte Kriegsführung innerhalb Russlands zu verstärken, Russlands Nachbarn auf seine Seite zu ziehen und irgendwie die Entwicklungsländer davon zu überzeugen, dass dieser Ansatz zu ihrem Vorteil sein wird.

Diese Rezepte werden vor dem Hintergrund einer nachlassenden Begeisterung der USA für den Ukraine-Krieg unter Trump vorgeschlagen.

An dieser Stelle sei kurz angemerkt, dass die geringere Unterstützung der USA für die Ukraine bereits eine neue Realität geprägt hat: weniger Geld, weniger Waffen, eine Verringerung der Cyberfähigkeiten und militärischen Mittel sowie eine geringere Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne, da Amerika in den Vereinten Nationen zunehmend mit oder zumindest nicht gegen Russland stimmt. All diese Faktoren bedeuten, dass Europa mehr ausgeben und härter arbeiten muss, um auch nur die derzeitige Haltung gegenüber einem Krieg in der Ukraine aufrechtzuerhalten, den Russland auf dem Schlachtfeld gewinnt.

Die eigentliche Frage lautet also: Was lässt den Autor nach den enormen Anstrengungen, die seit 2014 in alle fünf Säulen der Eindämmung Russlands gesteckt wurden, glauben, dass dies heute ohne amerikanische Hilfe funktionieren wird?

Was bedeutet „mehr vom Gleichen” für die wirtschaftliche Gesundheit Europas in einer Zeit, in der der Kontinent durch aufgezwungene hohe Energiepreise deindustrialisiert wird?

Und was bedeutet dies für die politischen Bewegungen in Europa in einer Zeit, in der sich die Bevölkerung angesichts der zunehmend kriegstreiberischen und demokratiefeindlichen Tendenzen der Eliten immer stärker nach links und rechts orientiert?

Diese weiterreichenden Risiken und politischen Trends werden in dem Bericht nicht berücksichtigt. Wie in vielen Think-Tank-Berichten werden groß angelegte Pläne vorgestellt, ohne dass über deren Kosten, politische Nachhaltigkeit oder – was entscheidend ist – die Reaktion Russlands nachgedacht wird. Wir werden aufgefordert, eine arithmetische Reaktion Moskaus anzunehmen, bei der die Summe der westlichen Beiträge die Entschlossenheit Russlands und seinen politischen Willen zum Widerstand bei weitem überwiegt, bis das russische politische System schließlich zusammenbricht.

Diese Rechnung ist seit Beginn des Ukraine-Konflikts Ende 2013 zu keinem Zeitpunkt zutreffend gewesen.

Ein kurzer Blick auf die fünf Säulen des Berichts: Die erste befasst sich mit der Wirtschaftskriegsführung und der Frage, wie die Ressourcen des Kremls ausgehöhlt werden können. Seit 2014 haben die westlichen Mächte beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Sanktionen haben die Struktur der russischen Wirtschaft verändert, zweifellos mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft und der Konzentration der Produktion in staatlich geführten Unternehmen. Dies hat den KMU-Sektor verdrängt. Dennoch wächst die russische Wirtschaft trotz der Herausforderungen durch Inflation und hohe Zinsen weiter.

Und die wirtschaftlichen Maßnahmen, die Europa insbesondere im Bereich der Energieversorgung ergriffen hat, haben zu steigenden Preisen, wirtschaftlicher Stagnation und Deindustrialisierung in Europa geführt.

Der Bericht geht nicht auf die wirtschaftlichen Risiken für Europa selbst ein und es werden keine wirtschaftlichen Daten untersucht.

Vielmehr werden die Leser dazu verleitet zu glauben, dass nach elf Jahren Druck, der die europäischen Volkswirtschaften geschwächt hat, weiterer Druck ausreichen wird, um Putin umzustimmen.

Die Verhängung von Sanktionen gegen die sogenannte Schattenflotte Russlands hat die russischen Exporteinnahmen nicht wesentlich beeinträchtigt, und der Verfasser liefert keine Informationen darüber, wie zusätzliche Maßnahmen dies jetzt bewirken könnten. Sekundäre Sanktionen, d. h. die Verhängung gigantischer Zölle gegen Länder, die mit Russland Handel treiben (nach dem Vorbild des derzeit von Senator Lindsey Graham vorangetriebenen US-Gesetzesentwurfs), scheinen ebenso wenig zu einem Beitrag zu führen wie die Handelszölle von Trump bisher, nämlich gar keiner.

Einige der wirtschaftlichen Rezepte sind grundlegend falsch. Der Autor schlägt vor, „die Kapitalflucht aus Russland zu fördern, um die wirtschaftliche Instabilität weiter zu verschärfen“, indem man der Wirtschaftselite Anreize für eine Umsiedlung bietet. Dabei sind die Vermögenswerte vieler wohlhabender Russen, die heute in Europa leben, eingefroren worden, selbst wenn sie sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Jeder Geschäftsmann, der in Russland geblieben ist, wird zweifellos mit den britischen Sanktionsgesetzen in Konflikt geraten, da er in Putins Kriegswirtschaft Gewinne erzielt hat. Tatsächlich wären sie stärker gefährdet als russische Geschäftsleute, die bereits vor Kriegsbeginn in Europa lebten und selbst mit Sanktionen belegt wurden. Wie viele wohlhabende Russen werden dem Vereinigten Königreich und der EU wirklich genug vertrauen, um ihr Vermögen aufgrund der vagen und leeren Versprechen, dass dies Putin schwächen könnte, zu verlagern? Ich würde sagen: keiner.

Ein wichtiger Pfeiler des wirtschaftlichen Drucks ist die absolute Entschlossenheit, die derzeit eingefrorenen russischen Reserven in Höhe von 300 Milliarden Dollar, die größtenteils in Belgien liegen, zu enteignen. Es besteht die Befürchtung, dass der Druck zur Rückgabe dieser Vermögenswerte zunehmen könnte, sollte Russland in den Friedensgesprächen Zugeständnisse machen. „Wenn Russland jedoch in den Verhandlungen Zugeständnisse machen würde, um die Vermögenswerte zurückzubekommen, müssten die europäischen Staaten die Rechnung für den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen.“ Mit anderen Worten: Ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine wäre teuer, da die Verantwortung für die Wiederaufbaukosten auf Europa abgewälzt würde.

Anstatt also den Krieg zu beenden und den Preis zu zahlen, sollen die russischen Vermögenswerte jetzt beschlagnahmt werden, auch wenn dies Russland dazu ermutigen würde, den Kampf zum Nachteil der Ukraine und langfristig zu viel höheren Kosten für Europa fortzusetzen. Und das, obwohl dies der Glaubwürdigkeit des europäischen Finanzsystems unermesslichen Schaden zufügen würde.

Der Autor räumt ein, dass eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland durch die USA zu einer Verringerung der Wirksamkeit der Sanktionen in Europa führen würde. Dennoch plädiert er für eine Fortsetzung der Sanktionen, ohne zu prüfen, ob die derzeitigen Sanktionen tatsächlich einen Beitrag leisten.

In Anerkennung des Risikos, dass Länder wie Ungarn und die Slowakei irgendwann den Konsens über die Sanktionen brechen und das Kartenhaus zum Einsturz bringen könnten, argumentiert der Bericht, dass „die EU ihre Abstimmungsregeln ändern muss, damit russlandfreundliche Politiker in Ungarn und der Slowakei die Entscheidungsfindung der EU nicht blockieren können“. Nichts verdeutlicht Europas Engagement für die Förderung der Demokratie in Russland mehr als die Verschlechterung der demokratischen Entscheidungsprozesse in Europa.

In Bezug auf die anderen vier Säulen fordert der Bericht die Unterstützung der russischen Opposition und die Schürung innerer Unruhen. Hier drängt der Autor auf mehr Mittel für Medien und Oppositionsgruppen, die den russischen Wählern eine alternative Stimme geben.

Aber finanzieren wir nicht schon seit über einem Jahrzehnt NGOs und alternative Medienkanäle in Russland, ohne Erfolg? Und wie wollen die europäischen Regierungen angesichts der massiven Kürzungen der USAID-Mittel für ausländische NGOs, die weltweit auf einen Regimewechsel hinarbeiten, die Finanzierungslücke schließen, um diese Aktivitäten in ihrem derzeitigen Umfang fortzusetzen?

Der Autor plädiert unter anderem für den Aufbau einer „Opposition im Exil“. Er räumt zwar ein, dass „die Exilopposition in Russland keine Legitimität hat”, argumentiert aber, dass „Wahlen zu einem Exilrat, der von der russischen Diaspora gewählt wird, diesen Gruppen Legitimität verleihen würden”. Er erklärt jedoch nicht, woher eine Exilregierung ihre Legitimität nehmen soll. Ich wage zu behaupten, dass diese eher in den Köpfen und Herzen westlicher Globalisten zu finden ist als unter dem Rest der russischen Bevölkerung.

Um den Kampf nach Russland zu tragen, sind verdeckte Operationen und Cyberangriffe erforderlich. Der Bericht räumt jedoch nicht ein, dass solche Aktivitäten bereits einen wesentlichen Teil der Bemühungen westlicher Regierungen gegenüber Russland ausmachen, beispielsweise durch Organisationen wie den britischen GCHQ, die amerikanische NSA und andere.

Beunruhigend ist, dass der Autor vor dem Drohnenangriff der ukrainischen Spinnen auf strategische Bomber Russlands dafür plädiert, dass europäische Regierungen Sabotageaktionen der Ukraine in Russland aktiv finanzieren und unterstützen.

„Im vergangenen Jahr haben mysteriöse Brände, Zugentgleisungen und ungeklärte Industrieunfälle zunehmend russische Lieferketten, Waffenfabriken und Treibstoffdepots getroffen. Viele dieser Vorfälle wurden ukrainischen Partisanen – wie Atesh in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine – und kremlfeindlichen Aufständischen zugeschrieben. Ihre Wirkung könnte jedoch durch direkte europäische Geheimdienstinformationen, Finanzmittel und logistische Unterstützung erheblich verstärkt werden.“

Großbritannien und Europa sollten also als Teil ihrer Politik weitere Sabotageakte innerhalb Russlands finanzieren und mitorganisieren. Es wird nicht darüber nachgedacht, wie Russland asymmetrisch reagieren könnte, wenn es erfährt, dass westliche Regierungen Sabotageakte und Terrorismus innerhalb Russlands finanzieren. Da ich jedoch 2018 zum Zeitpunkt des Nervengiftanschlags in Salisbury in der britischen Botschaft in Moskau war, würde ich vermuten, dass Russland ähnliche Aktivitäten in unseren Ländern finanzieren und unterstützen würde.

Die beiden anderen Säulen, nämlich Russlands Nachbarn zu mehr Druck zu ermutigen und zu versuchen, Russland auf der Weltbühne zu isolieren, sind seit 2014 zentrale Bestandteile zumindest der britischen Strategie. Es wird nicht darüber nachgedacht, wie dies heute vor dem Hintergrund des raschen Wachstums der BRICS-Gruppe der Entwicklungsländer funktionieren könnte.

Die Henry Jackson Society ist ein neokonservativer Think Tank, der eng mit der britischen Konservativen Partei verbunden ist. Boris Johnson schrieb das Vorwort zu ihrem Manifest von 2019, in dem eine Vision für ein globales Großbritannien dargelegt wurde. Und man kann Johnsons Hand in den idiotischen Empfehlungen dieses jüngsten Berichts über Russland erkennen.

Wenn man einen neokonservativen Think-Tank-Bericht über Russland gelesen hat, hat man natürlich alle gelesen. Dieser Bericht hätte genauso gut vom Atlantic Council oder dem Institute for the Study of War verfasst sein können. Der Autor zeichnet ein stark vereinfachtes Bild der Welt, in dem Europa mit Geld, das es nicht hat, einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führt, ohne sich Gedanken über eine russische Reaktion zu machen, die er nicht vorhersieht. Unter dem Vorwand, die Bedrohung Europas durch Russland zu verringern, versucht er, Russland so sehr zu verärgern, dass sich seine Vorhersagen selbst erfüllen. Das ist meiner Meinung nach Wahnsinn.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Anglo-American School of Moscow.

