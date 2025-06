https://www.palestinechronicle.com/russia-warns-us-against-iran-strike-cites-nuclear-risk-regional-instability/



Russland warnt USA vor Angriff auf Iran und verweist auf nukleare Gefahr und regionale Instabilität

18. Juni 2025 Nachrichten

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow. (Foto: Ballk MSC, über Wikimedia Commons)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Moskau warnte Washington davor, sich Israel bei Angriffen auf den Iran anzuschließen, und warnte vor einer nuklearen Katastrophe und einem noch größeren Chaos im Nahen Osten.

Russland hat die Vereinigten Staaten vor Militärschlägen gegen den Iran gewarnt und erklärt, dass ein solcher Schritt den Nahen Osten in schwere Instabilität stürzen würde.

Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow sprach diese Warnung am Mittwoch während eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg aus.

„Dies wäre ein Schritt, der die gesamte Lage radikal destabilisieren würde“, sagte Rjabkow gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax am Rande des Forums und kritisierte dabei, was er als „spekulative, mutmaßliche Optionen“ bezeichnete.

Die Haltung Moskaus kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen dem Iran und Israel eskalieren und Russland nun den israelischen Streitkräften vorwirft, durch Angriffe auf iranische Nuklearanlagen eine nukleare Katastrophe zu riskieren.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters betonte Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, die potenziellen globalen Folgen der israelischen Operationen und erklärte: „Nukleare Anlagen werden angegriffen.“ Sie wies darauf hin, dass die Internationale Atomenergiebehörde bereits strukturelle Schäden gemeldet habe.

Sie stellte die weltweite Stille zu diesem Thema in Frage: „Wo ist die (Besorgnis der) gesamten Weltgemeinschaft? Wo sind all die Umweltschützer? Ich weiß nicht, ob sie glauben, dass sie weit weg sind und dass diese (Strahlungs-)Welle sie nicht erreichen wird. Nun, dann sollen sie lesen, was in Fukushima passiert ist.“

Während der Konflikt zwischen Teheran und Tel Aviv immer gefährlicher wird, hat Russland angeboten, als Vermittler zu fungieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin soll die Krise kürzlich in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump besprochen und seine Vermittlung angeboten haben.

Reuters zitierte einen Insider, der mit den politischen Diskussionen in den USA vertraut ist, mit den Worten, dass Trumps Team die Möglichkeit prüfe, sich gemeinsam mit Israel an Angriffen auf iranische Nuklearanlagen zu beteiligen.

(PC, Agenturen)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …