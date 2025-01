https://www.trtworld.com/opinion/the-dismantling-of-unrwa-israels-war-on-palestinian-return-18259648



Die Demontage der UNRWA: Israels Krieg gegen die Rückkehr der Palästinenser

Sara Troian

30. Januar 2025

Die Schließung der UNRWA in Gaza und im besetzten Westjordanland durch Israel dient einem strategischen Zweck: die nationale Befreiung der Palästinenser und das Recht auf Rückkehr zu untergraben.

Das Flüchtlingslager Aida in Bethlehem ist eine von mehreren UNRWA-Einrichtungen, die von Israels Verbot der Agentur betroffen sind (Sara Troian).

Diese Woche tritt das israelische Verbot des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Kraft und stellt dessen Dienste im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland, einschließlich des besetzten Ostjerusalem, ein.

Das UNRWA wurde 1949 als Reaktion auf die Nakba gegründet und sollte humanitäre Hilfe leisten und die Rechte der Palästinenser schützen, bis eine gerechte Lösung der Flüchtlingskrise erreicht wurde. Im Mittelpunkt steht dabei das unveräußerliche Recht der Palästinenser auf Rückkehr, das Israel konsequent verweigert.

Neben den 5,4 Millionen UNRWA-registrierten Flüchtlingen wurden mindestens fünf Millionen weitere Palästinenser durch die zionistische Kolonisierung gewaltsam vertrieben. Das Recht auf Rückkehr gilt für sie alle.

Gezielter Angriff auf Palästina

Im Oktober verabschiedete das israelische Parlament zwei Gesetze, die sich gegen die UNRWA richten. Das erste verbietet der Organisation, innerhalb der Grenzen von 1948 tätig zu sein. Das zweite verbietet israelischen Beamten, in irgendeiner Funktion mit der UNRWA zusammenzuarbeiten.

Diese Gesetze sollen den Palästinensern das Recht auf eine Heimat entziehen und die Organisation, die ihnen dient, weiter schwächen. Sie markieren auch den Höhepunkt jahrzehntelanger Angriffe Israels und seiner Verbündeten, die darauf abzielen, die UNRWA als Teil des umfassenderen zionistischen Siedler-Kolonialprojekts zu zerschlagen.

Für die 2,1 Millionen Palästinenser in Gaza bedeutet dies, dass die Bemühungen, die Wärme ihrer Häuser und die Sicherheit der lebenserhaltenden Infrastruktur wiederherzustellen, die durch die vernichtende Gewalt Israels zerstört wurden, zunichte gemacht werden. Dies wird die Wiederherstellung des Lebens und die Heilung von Nächten, die unter einem von Feuer erleuchteten Himmel verbracht wurden, und Tagen, die zwischen einem langsamen und schnellen Tod in schwindenden Lebensmittelrationen schwebten, weiter behindern.

Reuters

Frauen betreten ein Gesundheitszentrum des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in der Jerusalemer Altstadt (Reuters/Sinan Abu Mayzer).

Im Westjordanland und in Ostjerusalem werden 49.000 Schüler aus UNRWA-Schulen vertrieben und entweder ohne Bildung zurückgelassen oder in Jerusalem den Launen israelischer Lehrpläne ausgeliefert, die ihre Geschichte und Kultur verzerren, entmenschlichen und auslöschen.

Fast einer Million Palästinensern wird die medizinische Versorgung verweigert. Der Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen wird die Palästinenser weiter in die wirtschaftliche Prekarität treiben und den Kreislauf der künstlichen Unterentwicklung vertiefen.

Politische Ziele und neoimperiale Strategien

Die Zerschlagung der UNRWA ist nicht nur eine humanitäre Krise, sondern auch ein politisches Manöver. Der Zionismus hat die Auslöschung Palästinas als Teil einer umfassenderen regionalen Strategie geplant. In diesem imperialistischen Rahmen finanzieren die USA und die EU die Unterdrückung, Israel setzt sie durch, die lokale Bourgeoisie fügt sich und die UNO sorgt für einen dünnen Schleier der Legitimität.

Der Zeitpunkt des Verbots passt zu Israels wechselnden Taktiken. Während der Völkermord in Gaza vorübergehend an Intensität verloren hat, eskaliert die Gewalt im Westjordanland – insbesondere in den Flüchtlingslagern von Dschenin und Tulkarem. Zionistische Kräfte setzen Luftangriffe ein, um lebenserhaltende Infrastruktur zu zerstören, die Gesundheitsversorgung zu behindern und Massenevakuierungen durchzuführen, während sie gleichzeitig den täglichen Ausbau von Siedlungen und Massenverhaftungen fortsetzen.

Die Palästinenser sind heute mit denselben Unterdrückungskräften konfrontiert wie während des Aufstands von 1936 bis 1939: einer eigennützigen Führung, der Komplizenschaft des arabischen Regimes und der zionistisch-imperialistischen Herrschaft.

Im Zentrum dieser Dynamik steht die palästinensische Flüchtlingssituation – eine grundlegende Folge der zionistischen Kolonisierung. Seit 1948 hat Israel über 10 Millionen Palästinenser vertrieben, von denen die meisten Nachkommen der Nakba sind, und sie von ihrer Heimat getrennt.

Das Recht auf Rückkehr bedroht die Grundlage des Zionismus, weil es die koloniale Realität Israels in Frage stellt, die auf Zerstörung und Vertreibung beruht.

Die Angriffe der zionistisch-westlichen Achse auf die UNRWA zielen darauf ab, ihr Mandat zu entpolitisieren, während sie die palästinensische Flüchtlingssituation zu einer permanenten humanitären Krise kristallisieren, die es zu bewältigen gilt.

Der Status der palästinensischen Flüchtlinge und ihr Rückkehrrecht können nicht allein von der UNRWA oder einer internationalen Organisation bestimmt werden, da es sich um eine Bedingung handelt, die sich aus der Umsetzung des zionistischen Siedlerkolonialismus ergibt. Diese Angriffe schwächen jedoch die Fähigkeit der Organisation, die politischen Forderungen der Palästinenser innerhalb der Vereinten Nationen voranzutreiben.

Darüber hinaus hat die starke Abhängigkeit von gebergesteuerten Finanzmitteln die Agentur in eine halbstaatliche Einrichtung verwandelt, die von schwankenden ausländischen Finanzmitteln abhängig ist, was ihre Fähigkeit, die politischen Bestrebungen der Palästinenser zu unterstützen, weiter untergräbt. Dies ist jedoch ein Symptom der neoliberalen Ausbeutung, die, getarnt als Humanität, Palästinenser als verfügbare und entbehrliche Subjekte der imperialen Expansion des Westens behandelt.

Palästinenser werden daher von einer globalen Struktur als Geiseln gehalten, die darauf ausgelegt ist, sie ihrer Autonomie zu berauben. Dies spiegelt sich beispielsweise in der Tatsache wider, dass alle leitenden UNRWA-Beamten Nicht-Palästinenser sind, die Entscheidungen für 5,4 Millionen Flüchtlinge treffen, jedoch oftmals gegen deren Streben nach nationaler Befreiung.

Integration?

In der Zwischenzeit hat der US-Imperialismus einen weiteren Schlag versetzt, indem er alle USAID-Projekte – mit Ausnahme derjenigen in Israel und Ägypten – eingefroren und die Militärhilfe für alle Länder außer Israel, Ägypten und Jordanien eingestellt hat.

Die Aussetzung von USAID dient als Druckmittel, um die Tausenden von Palästinensern aufzunehmen, deren Vertreibung Israel in den kommenden Monaten mit seiner brutalen Kampagne anstrebt. In Jordanien beispielsweise, wo USAID eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung öffentlicher Dienstleistungen wie Gesundheitswesen, Justiz und Wasserversorgung spielt, setzt das Einfrieren das Königreich unter Druck, sich an diesem Plan zu beteiligen, der seit Jahren in Arbeit ist. Erst kürzlich haben die USA Ägypten und Jordanien jedoch offen dazu ermutigt, eine neue Welle der erzwungenen Vertreibung von Palästinensern zu unterstützen.

In den letzten Jahren haben Experten und internationale Gremien die Integration in die Aufnahmeländer oder die Umsiedlung in Drittländer als Wege vorgeschlagen, um den Palästinensern, die seit über sieben Jahrzehnten zwangsweise in Lagern leben, ein Mindestmaß an Rechten und Emanzipation zu sichern.

Obwohl der Zugang zu bürgerlichen und politischen Rechten an den Orten des Exils von entscheidender Bedeutung ist, dürfen diese Vorschläge nicht als Waffe eingesetzt werden, um den zentralen Kampf für die Rückkehr zu unterdrücken. Derzeit besteht die Gefahr, dass solche Narrative unter dem Deckmantel rechtlicher Lösungen Zwangsvertreibungen legitimieren und die palästinensischen Forderungen von der globalen Agenda streichen.

Der Zugang zu Rechten darf niemals als Strategie dienen, um den zentralen Kampf für die Rückkehr und die Bemühungen, diese zu sichern, herunterzuspielen oder zu marginalisieren. Derzeit ist es von entscheidender Bedeutung zu erkennen, wie solche Narrative und Lösungen ausgenutzt werden können – entweder um das Überleben der Palästinenser inmitten eines Völkermords zu verhindern oder um den Widerstand gegen Zwangsumsiedlungen zu unterdrücken.

Viele Palästinenser im Westjordanland besitzen bereits die jordanische Staatsbürgerschaft – Überbleibsel der Nakba und von Oslo. Wenn Palästinenser unter dem Vorwand der Einbürgerung und Umsiedlung gezwungen werden, nach Jordanien oder in Drittstaaten umzusiedeln, wird diese als rechtliche Lösung dargestellte Strategie letztlich weitere Zwangsvertreibungen legitimieren und ihr Rückkehrrecht von der internationalen Agenda streichen.

Dies wird die Beseitigung von 10 Millionen Palästinensern als politische Kraft, die die imperiale Expansion des Westens in Frage stellt, erleichtern.

Die Zeit für die Rückkehr

Eine gerechte Lösung kann nicht von den Institutionen und Strukturen ausgehen, die die Notlage der Palästinenser und die Plünderung ihres Landes seit Jahrzehnten aufrechterhalten haben. Solche Alternativen sind lediglich eine Umbenennung der Unterwerfung des Volkes.

Die Antwort liegt in der Standhaftigkeit der Palästinenser selbst. In den letzten 16 Monaten haben die Palästinenser allein, trotz über einem Jahrhundert der Entrechtung und des Exils, einschließlich 480 Tagen der siedlerkolonialen Auslöschung, die Rückkehr von einem fernen Traum in eine greifbare Realität verwandelt.

Die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in Gaza in ihre zerstörten Häuser in Gaza-Stadt, Beit Lahiya, Jabaliya und Beit Hanoun markiert nur den Beginn ihres Großen Marsches der Rückkehr. 80 % der Bevölkerung des Gazastreifens stammen von Menschen ab, die durch Wellen zionistischer Massaker aus 247 Dörfern in Zentral- und Südpalästina vertrieben wurden.

Dies muss das Leitprinzip für jede gerechte und dauerhafte Lösung sein – eine Lösung, die den Palästinensern ihre Häuser, ihr Land und ihre Würde zurückgibt, aus denen sie viel zu lange gewaltsam vertrieben wurden: die Rückkehr von 10 Millionen Palästinensern in ihre 1.193 ursprünglichen Städte und Dörfer.

QUELLE: TRT World

Sara Troian

Sara Troian ist Hume-Promotionsstipendiatin am Institut für Recht und Kriminologie der Universität Maynooth. In ihrer Doktorarbeit untersucht sie das Spannungsverhältnis zwischen Völkerrecht und Siedlerkolonialismus in Palästina.

