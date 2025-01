https://english.almayadeen.net/news/politics/jvp-slams-trump-order-on-pro-palestine-protests-as–authorit



JVP kritisiert Trumps Anordnung zu pro-palästinensischen Protesten als „autoritär“

30. Januar 2025

Die Jewish Voice for Peace verurteilt Trumps Anordnung gegen pro-palästinensische Aktivisten und bezeichnet sie als Bedrohung der Meinungsfreiheit.

Die Jewish Voice for Peace (JVP) verurteilte am Mittwoch eine von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Durchführungsverordnung, die sich gegen pro-palästinensische Studentenaktivisten richtet, und bezeichnete sie als „gewalttätigen Kreuzzug“ gegen die Redefreiheit und politische Meinungsverschiedenheiten.

„Wir sind empört über Trumps angebliche Pläne, seinen gewalttätigen Kreuzzug fortzusetzen, der darauf abzielt, Freiheit und Demokratie auszuhöhlen“, schrieb die progressive antizionistische Gruppe auf X und bezeichnete den Schritt als einen ‚abscheulichen‘ Versuch, die Opposition gegen die von den USA unterstützten israelischen Aktionen in Gaza zum Schweigen zu bringen.

Wir sind empört über Trumps angebliche Pläne, seinen gewalttätigen Kreuzzug zur Aushöhlung von Freiheit und Demokratie fortzusetzen, indem er heute eine Exekutivverordnung erlässt, die die Abschiebung von nicht-staatsangehörigen Antikriegsaktivisten, insbesondere von Studenten, fordert.

Die Durchführungsverordnung ermächtigt die US-Regierung, „alle verfügbaren und geeigneten Rechtsinstrumente zur Bekämpfung des Antisemitismus einzusetzen, einschließlich der Strafverfolgung und Abschiebung derjenigen, die der antisemitischen Belästigung beschuldigt werden“. Die Maßnahme zielt insbesondere auf studentische Antikriegsproteste an Hochschulen ab, die durch den israelischen Krieg gegen Gaza ausgelöst wurden, der über 47.000 Todesopfer gefordert hat.

JVP beschuldigte Trump und rechte Gruppen, Antisemitismus als Vorwand zu benutzen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen.

„Trump, die Rechtsextremen und ultrakonservative Gruppen wie die Heritage Foundation haben jüdische Menschen nie geschützt; sie kümmern sich nicht um die Sicherheit der Juden“, erklärte die Organisation.

Die Gruppe forderte gewählte Amtsträger und Universitätsleiter auf, den Erlass abzulehnen, und warnte, dass er die ‚historische Bewegung für die Befreiung Palästinas‘ untergraben und möglicherweise andere progressive Bewegungen unterdrücken könnte.

Die JVP schwor, sich dem zu widersetzen, was sie als „autoritäre“, „verfassungswidrige“ und „gewalttätige“ Anordnung bezeichnete.

Es ist erwähnenswert, dass die Republikaner in letzter Zeit damit gedroht haben, Hochschulen zu bestrafen, die pro-palästinensische Proteste zulassen. Im Oktober letzten Jahres warnten prominente Republikaner, dass sie Milliarden an Bundesmitteln von führenden US-Universitäten abziehen und ihnen die Akkreditierung entziehen würden, weil sie pro-palästinensische Demonstrationen „zuließen“.

Letzte Woche schlug Trump vor, Palästinenser massenhaft aus dem Gazastreifen in andere Länder auszuweisen, und erklärte, er würde den gesamten Streifen „einfach ausräumen“, was sofort zu Gegenreaktionen und Vorwürfen der Befürwortung ethnischer Säuberungen führte.

Während seiner Präsidentschaftskampagne versprach Trump, pro-palästinensische Widerstandsstudenten mit Visum abzuschieben. An seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung mit der Aussage: „Die USA müssen sicherstellen, dass zugelassene Ausländer und Ausländer, die sich bereits in den USA aufhalten, keine feindselige Haltung gegenüber ihren Bürgern, ihrer Kultur, ihrer Regierung, ihren Institutionen oder ihren Gründungsprinzipien einnehmen.“

Zionistische Gruppe schickt Trump Liste mit pro-palästinensischen Studenten zur Abschiebung

Unterdessen soll eine amerikanisch-zionistische Gruppe eine Liste mit den Namen internationaler Studenten mit Visum erstellen, um sie der neuen US-Regierung unter Donald Trump zur Abschiebung zu übermitteln, da sie an pro-palästinensischen Demonstrationen auf dem Universitätsgelände teilgenommen haben.

Die World Betar Movement hat kürzlich eine Kampagne gestartet, um ausländische Studenten in den Vereinigten Staaten zu identifizieren, die sich an sogenannten „anti-israelischen Aktivitäten“ auf dem Universitätsgelände beteiligt haben, wie The New York Post berichtet.

Die Gruppe stellt eine Liste mit Namen zusammen, die sie an die neue Trump-Regierung senden will, um die Ausweisung derjenigen zu beschleunigen, die sich den israelischen Gräueltaten widersetzen und den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen unterstützen.

Die Namen von 30 Studenten aus Jordanien, Syrien, Ägypten, Kanada und dem Vereinigten Königreich, die derzeit an einigen der besten US-Universitäten eingeschrieben sind, darunter Columbia, UPenn, Michigan, Syracuse und UCLA, stehen bereits auf der Liste.

Ross Glick, Direktor der US-amerikanischen Sektion von Betar, beschuldigte pro-palästinensische Studenten des „Antisemitismus“ und erklärte, sie besäßen eine Liste von „judenhassenden Ausländern mit Visa, die die Hamas unterstützen“.

Glick betonte, dass Betar die Liste mithilfe von Gesichtserkennungssoftware und moderner Datenbanktechnologie erstellt und dass das Programm mit Trumps Wahlversprechen übereinstimmt, Studentenvisa für alle Personen, die ihre Unterstützung für den palästinensischen Widerstand zum Ausdruck bringen, zu annullieren.

Die World Betar Movement befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit Beamten der Trump-Regierung über rechtliche Schritte gegen ausländische Studenten und die Verhinderung dessen, was sie als „Missbrauch“ des amerikanischen Universitätssystems ansehen.

