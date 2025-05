Die Diktatur von Nayib Bukele in El Salvador: Made in Israel Alan MacLeod

https://www.mintpressnews.com/bukele-israel-dictatorship-surveillance/289578/



Alan MacLeod

14. Mai 2025



Ayib Bukele mag zwar Palästinenser sein, aber die Diktatur, die er in El Salvador aufgebaut hat, ist eindeutig made in Israel. Von der Bewaffnung seiner Sicherheitskräfte bis hin zur Lieferung von Waffen und Hightech-Überwachungsgeräten untersucht MintPress den Einfluss Israels, der dazu beiträgt, den Mann zu stützen, der sich selbst als „coolster Diktator der Welt“ bezeichnet.

Bewaffnung einer Diktatur

Seit Bukeles Amtsantritt als Präsident im Jahr 2019 sind die israelischen Exporte nach El Salvador rapide gestiegen und wachsen jährlich um mehr als 21 %. Dieser Anstieg besteht hauptsächlich aus Waffen. Die salvadorianischen Streitkräfte sind gut mit israelischer Hardware ausgestattet. Das Militär und die Polizei verwenden die in Israel hergestellten Gewehre Galil und ARAD 5, die Maschinenpistole Uzi, zahlreiche israelische Pistolen und fahren in gepanzerten Fahrzeugen der Marken AIL Storm und Plasan Yagu.

Ein Teil der Ausrüstung der salvadorianischen Streitkräfte wird von israelischen Quellen kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2019 kündigte eine israelische Nichtregierungsorganisation, die Jerusalem Foundation (eine Gruppe, die illegale Siedlungen auf palästinensischem Gebiet errichtet), an, dass sie der salvadorianischen Polizei und dem Militär Hilfsgüter im Wert von 3 Millionen US-Dollar spenden werde. Ankündigung

Für andere hingegen zahlt die Bukele-Regierung Spitzenpreise, was bedeutet, dass diese Beziehung für den hochtechnologischen israelischen Verteidigungssektor äußerst profitabel ist.

Im Jahr 2020 zahlte die salvadorianische Polizei rund 3,4 Millionen Dollar für die einjährige Nutzung von drei israelischen Spionagesoftwareprodukten. Zu diesen Tools gehören GEOLOC, ein Programm, das Anrufe und Textnachrichten von bestimmten Telefonen abfängt, und Web Tangles, das die Social-Media-Konten von Personen nutzt, um Dateien über sie anzulegen, einschließlich der Verwendung ihrer Fotos für die Gesichtserkennung. Ein drittes Tool, Wave Guard Tracer (in einigen Regionen unter dem Namen Guardian vermarktet), verfolgt die Bewegungen der Nutzer über das GPS ihres Handys.

Das wohl berüchtigtste Spionageprogramm ist jedoch Pegasus, das von der NSO Group entwickelt wurde, einem Ableger der Einheit 8200 der israelischen Streitkräfte. Die App geriet 2022 in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass repressive Regierungen weltweit sie zur Überwachung Tausender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingesetzt hatten, darunter Könige, Präsidenten, Politiker, Aktivisten und Reporter. El Salvador war eines der am stärksten betroffenen Länder. Ein Bericht von Citizen Lab ergab, dass die Regierung Bukele die App nutzte, um Dutzende von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die dem Präsidenten kritisch gegenüberstanden, heimlich zu überwachen, darunter 22 Journalisten der unabhängigen Zeitung El Faro.

Inhaftierungsnation

Bukele hat diese israelischen Instrumente und Waffen eingesetzt, um Dissidenten und Oppositionelle zu unterdrücken. Seit 2022, als er den Ausnahmezustand ausrief und Rechte und bürgerliche Freiheiten aussetzte, hat er mindestens 85.000 Menschen inhaftiert – eine erschreckende Zahl für ein so kleines Land. Heute sitzen rund 2 % der erwachsenen Bevölkerung – darunter über 3.000 Kinder – in gefährlich überfüllten Gefängnissen ein.

Das bekannteste davon ist das Terrorismus-Internierungslager (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT), das mit Abstand das größte Gefängnis der Weltgeschichte ist. Es wurde für die Inhaftierung von über 40.000 Menschen gebaut, und genau dorthin schickt die Trump-Regierung die von der ICE zusammengetriebenen Migranten. Bei einem Treffen mit Bukele im Oval Office erklärte Präsident Trump, dass als Nächstes US-Bürger dorthin geschickt würden.

El Salvador hält pro Kopf weit mehr Menschen in Gefängnissen fest als jedes andere Land, und die Bedingungen gehören zu den schlimmsten weltweit. Die Verpflegung ist spärlich, das Licht brennt rund um die Uhr, und die Zellen sind oft mit mehr als 100 Insassen überfüllt. Die im CECOT Inhaftierten dürfen keinen Kontakt zur Außenwelt haben, nicht einmal zu ihren Familien oder Anwälten.

Oft ist das Erste, was eine salvadorianische Familie von ihrem verschwundenen Angehörigen hört, die Nachricht, dass er in Haft gestorben ist. Folter ist an der Tagesordnung. Osiris Luna, der Direktor des salvadorianischen Strafvollzugssystems, wurde sogar von der US-Regierung wegen seiner Rolle bei „schweren Menschenrechtsverletzungen“ mit Sanktionen belegt.

Bukele rechtfertigt die Masseninhaftierung seiner Landsleute als notwendigen Schritt, um die Macht organisierter Banden und Drogenkartelle zu brechen. Ein erheblicher Teil der Inhaftierten sind jedoch seine politischen Gegner. Unter den Inhaftierten befinden sich Gewerkschaftsführer, Politiker und Menschenrechtsaktivisten.

Angesichts der Gefahr von Inhaftierung oder anderen Strafen hat El Faro seine Aktivitäten in das benachbarte Costa Rica verlegt.

Ein Palästinenser, der Israel liebt

Inmitten des Chaos hat Bukele Zehntausende von Beschäftigten im öffentlichen Dienst entlassen und die Steuern für die Wirtschaft gesenkt. Außerdem hat er die Außenpolitik El Salvadors von einer progressiven, antiimperialistischen Haltung zu einer Allianz mit rechten Regierungen auf der ganzen Welt, darunter auch Israel, umorientiert.

Obwohl er aus einer prominenten palästinensischen Familie stammt, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Jerusalem emigrierte, hat er sich während seiner gesamten politischen Karriere ausdrücklich für Israel, seine Kultur und seine Außenpolitik ausgesprochen. Bereits 2015, als er Bürgermeister von San Salvador war, wurde er von der israelischen Botschaft als „Kooperationspartner“ identifiziert.

Drei Jahre später, im Februar 2018, besuchte er Israel im Rahmen einer Reise, die von der stellvertretenden Außenministerin Tzipi Hotovely und dem Präsidenten des American Jewish Congress, Jack Rosen, organisiert wurde. Dort nahm er an einer Sicherheitskonferenz teil, an der auch Premierminister Benjamin Netanjahu und Präsident Reuven Rivlin teilnahmen, und trat öffentlich an der Klagemauer auf.

Nach dem Angriff vom 7. Oktober bekundete Bukele seine Unterstützung für Israel und verurteilte die Hamas. „Als Salvadorianer palästinensischer Abstammung bin ich mir sicher, dass das Beste, was dem palästinensischen Volk passieren kann, das vollständige Verschwinden der Hamas ist“, schrieb er und bezeichnete die Hamas als „wilde Bestien“ und verglich sie mit der MS-13, einer der gewalttätigsten Banden El Salvadors.

In El Salvador lebt eine große palästinensische Bevölkerung; etwa 100.000 Menschen leben in dem kleinen Land. Und doch ist die zentralamerikanische Nation weit davon entfernt, eine Hochburg der Unterstützung für antikoloniale Kämpfe zu sein. Palästinenser in El Salvador haben sich im Allgemeinen sehr gut integriert und sind in die oberen Schichten der Gesellschaft aufgestiegen. Bukele ist sogar der dritte Palästinenser, der Präsident geworden ist.

Historisch gesehen steht die lateinamerikanische Wirtschaft eher auf der Seite konservativer oder reaktionärer Kräfte, und die palästinensische Diaspora hat sich bisher zurückgehalten, Widerstandsbewegungen im Nahen Osten zu unterstützen.

„Bukeles Kultur ist weniger palästinensisch als vielmehr neofaschistisch. Das ist seine Kultur. Deshalb wird er sich mit repressiven Regierungen auf der ganzen Welt identifizieren“, sagte Roberto Lovato, ein salvadorianisch-amerikanischer Schriftsteller und Professor an der Universität von Nevada in Las Vegas, gegenüber MintPress News.

Das Land beherbergt auch eine große und aktive evangelikale christliche Gemeinschaft, für die der Aufstieg Israels ein zentrales Thema ist. Obwohl er der Sohn des bekanntesten Imams des Landes ist – der behauptet, sein Sohn sei praktizierender Muslim –, hat sich Bukele als christlicher Konservativer positioniert, und seine evangelikalen Anhänger sagen, er sei von Gott auserwählt worden, um das Land von der Bandenkriminalität zu befreien. „Ich glaube an Gott, an Jesus Christus. Ich glaube an sein Wort, ich glaube an sein Wort, wie es in der Heiligen Bibel offenbart ist“, sagte er.

Schmutzige Kriege und schmutzige Politik

Die Verbindungen zwischen Israel und El Salvador bestehen jedoch schon seit Jahrzehnten, lange vor Bukele. In den 1970er und 1980er Jahren war das Land ein Brennpunkt des Kalten Krieges, und von den USA unterstützte Todesschwadronen bekämpften die linken Rebellen der FMLN. Das Militärregime tötete in einem schmutzigen Krieg, der die Region bis heute prägt, rund 75.000 Zivilisten. Die Gewalt war so extrem und so bekannt, dass sogar die Vereinigten Staaten versuchten, sich davon zu distanzieren. In diese Lücke sprang Israel und deckte von 1975 bis 1979 83 % des militärischen Bedarfs El Salvadors, darunter auch Napalm. Im Gegenzug verlegte El Salvador seine Botschaft nach Jerusalem und legitimierte damit Israels Anspruch auf die Stadt.

Lovato, ein ehemaliges Mitglied der FMLN, sagte gegenüber MintPress, dass das Land zu einem „Laboratorium für Unterdrückung“ gemacht worden sei.

Während des Bürgerkriegs stellte die US-Regierung eine ganze Reihe verschiedener Folter- und Massenmörder zusammen. Aus Taiwan, Israel und anderen Ländern kamen Ausbilder nach El Salvador, um die salvadoranische Regierung in dem zu schulen, was sie selbst gelernt hatten.

Eine der bekanntesten Personen, die eine israelische Ausbildung erhielten, war Major Roberto D’Aubuisson, Anführer einer rechtsextremen Todesschwadron. D’Aubuisson ist dafür bekannt, die Ermordung von Erzbischof Oscar Romero angeordnet zu haben. Seine Todesschwadron, die wegen seiner Vorliebe für den Einsatz von Lötlampen an den Genitalien seiner Gegner den Spitznamen „Blowtorch Bob“ erhielt, soll etwa 30.000 Menschen getötet haben, von denen viele zu Tode gefoltert wurden. Man kann also ohne Übertreibung sagen, dass der repressive Staatsapparat El Salvadors seit langem durch israelisches Geld, Technologie und Know-how aufrechterhalten wird.

Dies ist jedoch kein Einzelfall. Tatsächlich hat Israel repressive Regierungen auf der ganzen Welt mit Waffen und Ausbildung versorgt und dabei die Fähigkeiten, die es bei der Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung erworben hat, weiterentwickelt und weltweit verbreitet.

In Guatemala verkaufte Israel Flugzeuge, gepanzerte Mannschaftstransporter und Gewehre an das Militär und baute sogar eine eigene Munitionsfabrik. General Efraín Ríos Montt dankte Israel für seine Beteiligung an einem Putsch, der ihn 1982 an die Macht brachte, und erklärte, dass dieser so reibungslos verlaufen sei, „weil viele unserer Soldaten von Israelis ausgebildet worden waren“. Rund 300 israelische Berater trugen dazu bei, Ríos Montts Truppen zu genozidalen Todesschwadronen auszubilden, die systematisch über 200.000 Maya ermordeten. Ein Zeichen für die tiefen Verbindungen zwischen den beiden Gruppen ist, dass Ríos Montts Männer während ihrer Angriffe begannen, die indigenen Maya als „Palästinenser“ zu bezeichnen.

Ähnlich verhält es sich in Kolumbien, wo die berüchtigtsten Todesschwadronen des Landes von israelischen Agenten wie General Rafael Eitan ausgebildet wurden. Bis heute setzen die kolumbianische Polizei und das Militär in großem Umfang israelische Waffen ein. Der israelische Einfluss in der kolumbianischen Gesellschaft ist so normal geworden, dass der amtierende Präsident Juan Manuel Santos 2011 in einer Werbung für die israelische Söldnerfirma Global CST auftrat. „Das sind Leute mit viel Erfahrung. Sie helfen uns, bessere Beiträge zu leisten“, erklärte er.

Israel bewaffnete und unterstützte in den 1970er und 1980er Jahren auch die Militärdiktaturen in Chile und Argentinien, obwohl letztere ausdrücklich über 1.000 Juden ins Visier nahmen und sie in der größten Judenmordaktion seit dem Holocaust ermordeten.

In Nicaragua belieferte Israel die Somoza-Diktatur und half ihr dabei, einen schmutzigen Krieg zu führen. In Ruanda verkaufte es Waffen an die Hutu-Regierung, als diese einen Völkermord an der Tutsi-Bevölkerung verübte. Israelische Waffen wurden von Serbien während des Jugoslawienkrieges in den 1990er Jahren eingesetzt. Und aufeinanderfolgende Regierungen in Tel Aviv halfen auch dabei, die Apartheid-Regierung Südafrikas aufrechtzuerhalten, indem sie ihr Waffen lieferten und Geheimdienstinformationen weitergaben.

Daher sollte es kaum überraschen, dass die Regierung von Bukele so enge Beziehungen zur israelischen Regierung gesucht und aufgebaut hat. Diese Waffen und Techniken, die an der palästinensischen Bevölkerung erprobt wurden, verbreiten sich weltweit und helfen einer Regierung Tausende von Kilometern entfernt, die bürgerlichen Freiheiten zu unterdrücken. Bukele – selbst Palästinenser – hat zwar die Macht in El Salvador inne, doch es ist offensichtlich, dass seine Diktatur einen deutlichen israelischen Einschlag hat.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Er promovierte 2017 und hat seitdem zwei vielbeachtete Bücher verfasst: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln. Er hat außerdem Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst. Folgen Sie Alan auf Twitter, um mehr von seinen Beiträgen und Kommentaren zu lesen @AlanRMacLeod.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

