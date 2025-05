https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-israeli-syria-dilemma



Das Dilemma Israels gegenüber Syrien

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

15. Mai 2025

Robert Inlakesh erörtert, wie die neue Führung Syriens unter Ahmad al-Sharaa aus einer Position der Schwäche heraus eine Normalisierung der Beziehungen zu „Israel“ anstrebt und damit die zionistische Expansion in den Süden Syriens ermöglicht, während sie den palästinensischen und nationalen Widerstand im Stich lässt.

Auch wenn es den Anschein haben mag, dass die Israelis in Syrien ihren Willen durchsetzen, ist ihre Aggression kurzsichtig und könnte jederzeit nach hinten losgehen. Der einzige Grund, warum sie noch immer die Freiheit genießen, so weiterzumachen wie bisher, ist die Führung in Damaskus.

Der neue syrische Präsident Ahmad al-Sharaa und seine Regierung, die hauptsächlich aus Mitgliedern der Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) besteht, haben es bisher versäumt, die sich ihnen bietenden Chancen zu nutzen. Anstatt das Land hinter einer gemeinsamen Sache zu vereinen, einen Beitrag zum Aufbau einer starken, funktionsfähigen Nation zu leisten und sich Hebel für künftige Verhandlungen zu verschaffen, haben sie den Weg des geringsten Widerstands gewählt.

Wir sind nun in Syrien an einem Punkt angelangt, an dem Präsident al-Sharaa laut mehreren Quellen, die sowohl mit Reuters als auch mit The Times gesprochen haben, ein Normalisierungsabkommen mit der zionistischen Entität in Erwägung zieht. Zunächst einmal ist allein die Tatsache, dass darüber gesprochen wird und er es nicht dementiert hat, ein Schuldeingeständnis und ein Verrat am palästinensischen Volk.

Abgesehen davon, dass eine Normalisierung mit der zionistischen Entität al-Sharaa und seine Regierung direkt zum Komplizen des Völkermords an den Palästinensern in Gaza und zum Kollaborateur des israelischen Regimes machen würde, ist dies politisch gesehen ein lächerlicher Schritt.

Wir müssen hier verstehen, dass nicht die Israelis Syrien um ein Normalisierungsabkommen bitten, sondern umgekehrt. Die syrische Regierung hat jedoch keinerlei Einflussmöglichkeiten. Da al-Sharaa zwischen verschiedenen regionalen und westlichen Interessen gefangen bleibt, hat er offensichtlich wenig Spielraum, um Beiträge zum Funktionieren seines Regimes zu leisten.

Einer seiner wichtigsten Unterstützer ist beispielsweise die Türkei, die zumindest öffentlich ihr Interesse an einer Stärkung und Vereinigung des syrischen Staates bekundet hat, während die Israelis sich klar dagegen aussprechen und offen eine Balkanisierung des Landes anstreben. All dies spitzte sich zu, als die syrischen Sicherheitskräfte den Befehl erhielten, die mehrheitlich von Drusen bewohnten Gebiete südlich von Damaskus zu besetzen und in Richtung Sweida vorzustoßen.

Leider beschloss al-Sharaa, die syrische arabische Armee (SAA) vollständig aufzulösen und die Sicherheitskräfte auseinanderzureißen, was bedeutet, dass die de facto militärischen und sicherheitsrelevanten Kräfte des Landes aus einer Ansammlung von größtenteils schlecht ausgebildeten und undisziplinierten Milizionären bestehen. Wenn sie also in ein Gebiet geschickt werden, kommt es zu sektiererischen Blutvergießen und Gesetzlosigkeit. Dies wird dann von den Israelis ausgenutzt, die ihre eigenen Milizen unterstützen und fälschlicherweise behaupten, auf der Seite der drusischen Gemeinschaft Syriens zu stehen.

Um diese Situation etwas zu verdeutlichen: Die Israelis leisteten Jabhat al-Nusra – die sich inzwischen in HTS umbenannt hat – militärische, finanzielle und medizinische Hilfe, als diese Massaker an drusischen Zivilisten verübte, und geben sich nun als Retter derselben Gemeinschaften aus.

Da al-Sharaa noch über keine echte Armee oder Sicherheitskräfte verfügt, ist er militärisch schwach. Wenn er dann versucht, syrische Dörfer zu entwaffnen, führt dies nur zu einer weiteren Spaltung des Landes. Unterdessen haben die USA, die EU, Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die Türkei und andere Akteure alle ihre eigene Meinung dazu, was Damaskus tun sollte.

Al-Sharaa hat sich dafür entschieden, sich bei den Vereinigten Staaten und dem Rest des kollektiven Westens anzubiedern, doch ihm fehlt die intellektuelle Fähigkeit, um mit ihnen angemessen zu verhandeln. Stattdessen bringt er lächerliche Vorschläge wie den Bau eines Trump Tower in Damaskus und ein Ressourcenabkommen mit den USA nach ukrainischem Vorbild auf den Tisch. Er glaubt auch, dass es genauso einfach ist, sich mit dem Westen anzufreunden, wie ein Normalisierungsabkommen mit dem zionistischen Regime zu schließen.

Wenn die Israelis jedoch auf Syrien blicken, sehen sie eine Führung, die bereit ist, gegen den palästinensischen Widerstand vorzugehen, die Besetzung ihres Landes zuzulassen und ihr eigenes Volk im Stich zu lassen, das angegriffen wird. Daher betrachtet der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die missliche Lage Syriens und lacht über die Aussicht auf eine Normalisierung, nicht weil er dieses Ergebnis letztendlich nicht anstrebt, sondern weil es noch keinen Grund gibt, sich damit zu beschäftigen.

Stattdessen versuchen die Israelis, die Schwäche der syrischen Führung auszunutzen und ihre Agenda zumindest im Süden des Landes voranzutreiben. Die Zionisten streben seit langem die Annexion eines großen Teils des strategisch wichtigen Gebiets im Süden Syriens an, was ihnen gelingt, ohne dass die Streitkräfte aus Damaskus auch nur einen einzigen Schuss abgeben, während sie gemeinsam mit syrischen Minderheitenmilizen daran arbeiten, ihre De-facto-Kontrolle bis zum Euphrat auszuweiten.

Die größte Herausforderung für die zionistische Entität hat nun nichts mehr mit der Regierung in Damaskus zu tun, sondern vielmehr damit, wie weit sie mit ihrem Vorgehen kommen kann. Wir haben bereits Anzeichen von lokalen Kräften in Daraa gesehen, dass es Gruppen gibt, die bereit sind, ihre Dörfer und Städte zu verteidigen. Dieser lokale Widerstand ist der Hauptfaktor, der den Vormarsch der Zionisten aufhält, und nicht die Regierung.

Wenn man die Reaktion auf die Hinterhalte gegen Konvois israelischer Soldaten im Süden Syriens zurückverfolgt, war die unmittelbare Reaktion der Rückzug und der Einsatz von Luftwaffe, um in Daraa Tote und Verwundete zu verursachen. Seit den Zusammenstößen ist nun über ein Monat vergangen, und die Israelis haben weder ihre Verluste zugegeben, noch haben sie sich die Mühe gemacht, an den Ort des Geschehens zurückzukehren.

Die israelische Agenda umfasst eigentlich keine Gebiete, die über Damaskus hinausreichen, und sie haben ihre Absichten, sich auf alle Gebiete südlich der syrischen Hauptstadt zu beschränken, sehr offen dargelegt. Dennoch haben sie sich in eine Ecke manövriert, die irgendwann zu einem kurzen Einmarsch in Damaskus führen könnte.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat versprochen, den drusischen Gemeinschaften in Syrien zu Hilfe zu kommen, was zu Spannungen innerhalb der drusischen Bevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten geführt hat. Die israelischen Drusen spielen eine entscheidende Rolle im israelischen Militär und leisten einen großen Beitrag zur Wirtschaft des zionistischen Regimes. Wenn Netanjahu also verspricht, den Drusen in Syrien zu helfen, kann er dieses Versprechen nicht einfach zurücknehmen.

Als Ahmed al-Sharaa seine Sicherheitskräfte nach Sweida schickte, kam es zu Protesten unter den israelischen Drusen und zu Forderungen nach einem Bodeneinsatz gegen die syrischen Regierungstruppen. In derselben Nacht wurden israelische Luftangriffe in 500 Metern Entfernung vom Präsidentenpalast als Warnung an den syrischen Präsidenten geflogen. Es folgte eine der größten Bombardierungskampagnen der letzten Jahrzehnte gegen das Land.

Als Reaktion darauf kapitulierte al-Sharaa und beschloss, den Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP-GC), Talal Naji, zu verhaften, wahrscheinlich als Geste des guten Willens, um dem zionistischen Regime bei der Suche nach der Leiche eines seit 1982 vermissten israelischen Soldaten zu helfen.

Es ist klar, dass das israelische Projekt in Syrien noch nicht beendet ist und dass Tel Aviv diese historische Gelegenheit nutzen will, um das Land zu spalten und „Groß-Israel“ zu verwirklichen. Dies wird jedoch möglicherweise einen hohen Preis haben, da weitere Aktionen im Süden Syriens letztendlich zu einer organischen Widerstandsbewegung führen werden. Wenn die Zionisten hingegen beschließen, gegen die syrischen Sicherheitskräfte vor Ort vorzugehen, ist nicht abzusehen, wie die Lage außer Kontrolle geraten könnte.

Die Israelis verfügen einfach nicht über die Kapazitäten vor Ort, um eine weitere breite Front innerhalb Syriens zu eröffnen, denn damit würden sie sich an anderen Fronten verwundbar machen. Wenn die derzeitige syrische Regierung politisch klug wäre, würde sie die Situation zu ihrem Vorteil nutzen. Stattdessen scheint sie eine Normalisierung ohne Zugeständnisse seitens Israels anzustreben, während Netanjahu derzeit offenbar nicht an einem Deal interessiert ist und zunächst noch mehr von Syrien stehlen will.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

